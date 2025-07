La situació política actual analitzada per la revista marxista La Aurora

Santos Cerdán ha dormido esta noche en la cárcel de Soto del Real. Sobre el antiguo secretario de organización del PSOE pesan los cargos de cohecho, organización criminal y tráfico de influencias. La sangría provocada por la corrupción estructural que domina el capitalismo de amiguetes y que engorda bajo este régimen continúa creciendo sin que nada la tapone. Los días 1, 2 y 3 de julio los jueces van a la huelga. Quienes se presentan como los fieles cumplidores de la ley, se la saltarán, puesto que la propia ley no les reconoce tal derecho. Con su acción, la clara mayoría reaccionaria que domina el aparato judicial al que nadie vota quiere imponerse al parlamento que sí votamos. Para ello, se envuelven en una supuesta independencia que, únicamente, lo es de la población a la que aplican “su justicia”. El Tribunal Constitucional avaló el jueves, con algunos peros, la ley de amnistía, perdió el PP y su recurso. Antes de esta sentencia, la norma había servido para “perdonar” a unos 210 ciudadanos y a 164 agentes policiales. La sentencia de ahora no solo continuará dejando pendientes miles de casos que nunca se abordaron y que las organizaciones ciudadanas recogen, sino que ni siquiera solucionará las 500 causas “reconocidas oficialmente como afectadas por el procés”. Tampoco servirá para aligerar la situación procesal de Junqueras, Puigdemont o Comín, ya que la acusación por malversación que mantiene el Tribunal Supremo no se ve concernida por la sentencia. Además, veremos qué pasa con los 12 miembros de los CDR acusados por la Audiencia Nacional de terrorismo. El propio TC debe abordar aún el resto de recursos (Castilla la Mancha, Audiencia de Madrid, etc.) que contra dicha ley se presentaron, además del ahora sentenciado. Un PP que, por boca de Feijóo, no ha dudado en señalar como ilegal la decisión judicial ni en calificar al tribunal de instrumento político no neutral, mientras acusaba de presunto pucherazo al PSOE en los resultados de las últimas elecciones generales que, para más inri, ganó el propio PP. Más caos. Por su parte, José María Aznar ha asegurado que el gobierno, para salvar su situación, es capaz de provocar una crisis constitucional y que ello aboca en 2027 a unas elecciones “casi constituyentes”. Las palabras de Aznar confirman que PP y Vox, particularmente tras los diez años de movilización soberanista catalana, el 15M y la pandemia, ven la descomposición de las instituciones del régimen de la segunda restauración y su incapacidad para satisfacer las exigencias de la oligarquía como una oportunidad para forzar una involución profundamente reaccionaria del conjunto del régimen, sus leyes, así como del propio marco institucional. Trabajan para imponer un giro anti obrero, anti feminista, anti inmigración y contra los pueblos vasco, catalán y gallego, y quieren el gobierno para forzarlo. Para ese plan cuentan con buena parte del aparato de Estado (judicatura, policía, guardia civil, ejercito, servicios de inteligencia y alto funcionariado). Es decir, con todo aquello que cuelga de la corona y que se arrastra del viejo aparato franquista jamás desmantelado y no sometido al control ni elección del pueblo. Disponen, además, del mundo de la empresa y del Ibex 35. Finalmente tienen a favor un hecho no pequeño: la ola reaccionaria que domina Europa, los EEUU y sus gobiernos. Para la mayoría trabajadora. Es decir, para las mujeres, los inmigrantes, los autónomos, los jóvenes o a los pueblos del reino tampoco nos vale este marco legal. También nosotros necesitamos un proceso constituyente que acabe con un riesgo de pobreza que no baja del 20%, con un empleo que no deja de ser precario, que garantice vivienda, sanidad, educación, medidas a favor de las mujeres, de la juventud, de la defensa de la libre orientación sexual o de la dependencia. Necesitamos leyes e instituciones que las garanticen. Necesitamos impuestos, control sobre las grandes fortunas y mucho más peso del común, de lo público. Solo así habrá limpieza y se acabará con la corrupción. Es hora de que comenzar a preparar, contra el vuelco reaccionario por el que se están afanando en este caos creciente, un giro republicano y constituyente en pos de la libertad, de la igualdad y de un nuevo marco legal fraterno basado en el derecho de autodeterminación. Hoy está lejos, pero trabajar por él representa el medio más directo para transformar el repliegue de ahora en ofensiva mañana. Ellos quieren menos democracia y nosotros necesitamos mucha más para ganar nuestra libertad.