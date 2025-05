La situació política acatual: el militarisme destrueix

La despesa militar mundial en alça El món de les multinacionals es prepara per a la guerra. Són hores baixes per a la pau i la convivència entre els pobles. Segons dades de l’Institut Internacional d’estudis per la Pau la despesa militar mundial el 2024 s’incrementà un 9,4 % respecte 2023. És l’augment interanual més elevat des del final de la Guerra Freda. Europa i Orient Mitjà encapçalen el creixement. Per valor absolut els EEUU, Xina, Rússia, Alemanya i l’Índia, que concentren el 60 % mundial. Globalment la indústria i mitjans per a la guerra augmenta fins el 2,5 % del PIB mundial. La guerra contra Ucraïna ha desencadenat l’alça al continent europeu (17 %). A Rússia un 38 % (el doble que el 2015), un 7,1 % del PIB rus; a Ucraïna un 2,9 % (34 % del PIB); a Alemanya un 28 %; a Polònia un 31 % (4,2 % PIB). Els estats de l’OTAN representen el 55 % de despesa militar mundial. EEUU la va incrementar un 5,7 %, i significa el 66 % del pressupost de l’OTAN i el 37 % del mundial. Israel l’augmenta un 65 %, el més alt des de la Guerra dels Sis Dies el 1967. La Xina l’incrementà un 21 %, el més elevat des de 1952, assolint el 50 % de tota la despesa militar a Àsia i Oceania. El Japó un 21 %, el més alt des de 1952. Les xifres són aclaparadores. Destrucció, mort i espoli a l’horitzó. No hi ha sostenibilitat per la Pau armada y repressora. Cal fer front a aquesta alternativa de barbàrie amb la revolució social per un futur lliure comunista. Tothom a Madrid per Palestina “Mou-te per Palestina: Fi al comerç d’armes i a les relacions amb l’Estat d’Israel”. No s’hi val la hipocresia estatal, ni les dilacions governamentals. Manifestació estatal a Madrid, dissabte 10, a 12 h, des d’Atocha a Callao. Justícia per a Brian Brian Ríos, emigrant equatorià amb dos fills i parella, detingut per la policia municipal de Rubí. Va aparèixer mort a la seva cel·la després de ser traslladat des de la Mútua de Terrassa pels Mossos d’Esquadra. El cas s’ha reobert al cap de dos anys, per la pressió de la família i d’una plataforma ciutadana, en no haver-se aclarit les circumstàncies de la seva mort. L’Ajuntament, d’alcaldessa PSC, ni ha rebut a la família. Cal mobilització fins que se sàpiga tota la veritat i s’estableixin les responsabilitats. Concentració Contra el racisme institucional i la violència policial: 14 de maig, 19 h, a Pl. Sant Jaume de Barcelona. La regularització de cinc-centes mil persones immigrades sense drets segueix empantanada al Congrés estatal, malgrat les 700.000 firmes de la ILP. Talment com segueix vigent la Llei d’estrangeria i les lleis mordassa. Una cinquena part de la població a Catalunya no està regularitzada; Una quarta part dels vuit milions d’habitants ha nascut a l’estranger. La manca de drets i la repressió que sofreixen és responsabilitat governamental. Centenari Lenin. En el “IX Congrés dels Sòviets de tota Rússia. Informe” (23-28 desembre 1921): “Existeix una força major que el desig, la voluntat i la decisió de qualsevol dels governs o de les classes hostils a nosaltres; aquesta força està representada per les relacions econòmiques generals del món, que els obliguen a emprendre el camí de les relacions econòmiques amb nosaltres”. Sobre la situació econòmica adversa… No hem de témer reconèixer-ho; al contrari: només aprendrem a vèncer quan no temem reconèixer les nostres derrotes i els nostres defectes; quan mirem cara a cara ala veritat, per amarga que sigui… La nostra força consistí sempre en la capacitat de tenir en compte les correlacions reals i no témer-les, per desagradables que fossin. … Podem i hem d’aconseguir l’augment de les forces productives. … tot intent de no voler veure la realitat i romandre’n al marge seria altivesa comunista i sindical d’allò més delictiva o perillosa… tots nosaltres, dirigents de la Rússia Soviètica, patim molt d’aquest defecte, i es precís reconèixer-ho amb tota franquesa per corregir-lo. … És inevitable l’adveniment d’una nova societat que es fonamenti en l’aliança dels obrers i els camperols”. Tom 44, Obres complertes. Ed. Progreso, Moscou. 8 maig de 2025