La situació actual – Escenari d’ incertesa i vacilacions

“Els riscos “geopolítics” es troben a nivells superiors a la mitjana dels últims 40 anys”, especifica el BE, al fer-se ressò dels índex d’Economic Policy Uncertainty, mentre esmenta “la invasió russa d’Ucraïna” i la del Pròxim Orient. Val a dir que el domini del món i dels pobles i dels recursos, per part de les multinacionals i els estats imperialistes, està en risc, en crisi. La importància “estratègica” i domini econòmic de pobles i zones concretes del planeta fan trontollar l’equilibri mundial de pirates. D’ençà la crisis econòmica i financera del 2018-12, la predicció d’incertesa es cronifica en els informes de les entitats financeres, econòmiques i polítiques internacionals, agreujades per la pandèmia el 2020, la guerra a Ucraïna i Palestina. La guerra aranzelària és una vessant de la guerra comercial interimperialista, i del rearmament militarista, que trastoca la “geoestràtegia”, les relacions econòmiques i polítiques internacionals. L’embolcall i miratge de la pau i seguretat mundial dels 193 estats i 2 observadors que formen l’ONU, dona pas a la crua realitat de la dominació, explotació i espoli per part de les grans multinacionals, i els Estats imperialistes més poderosos. La transició a un escenari distint de la globalització neoliberal comporta canviar la relació de forces entre els estats, el poder del capital i les multinacionals. Això requereix saquejar més suc de la població treballadora i del planeta; empobrir la humanitat sencera, escapçar de soca-rel l’espurna i capacitat revolucionària de les classes treballadores, sotmetre a les dones, colpir les migracions i avançar en la destrucció dels recursos naturals i del planeta. La seguretat dels milions i dels poderosos és la misèria i sang pels pobles. La dècada i mitja llarga de la rebel·lió catalana (2010-17) premia cap a la ruptura republicana i a la lliure autodeterminació amb la independència de Catalunya. Aquest potencial revolucionari ha quedat enrere, tot i que no s’hagi extingit, doncs la guspira popular es manté. Les mobilitzacions actuals esdevenen agermanades per necessitats similars a les classes i segments treballadors, pobles i nacions existents a l’Estat. El proper 14 d’abril, aniversari de la II República, insereix la Memòria històrica en la lluita per un futur de llibertats. Les mobilitzacions principals actuals són entorn l’habitatge i els lloguers, els drets i les agressions a les dones, la pressió per la immigració, la lluita sindicalista per les condicions de treball, les accions persistents en defensa del territori i el clima, la llengua i les llibertats. Som en un 21% de població immigrada a Catalunya, 2 milions nets de persones immigrades en dos anys a l’Estat (2022-24). I s’estén una consciència assenyada de que cal pau i no rearmament per una seguretat de drets i llibertats. Aquestes són les palanques socials i polítiques per configurar unes perspectives de moviment suficient, de propostes polítiques, de bloc treballador, popular, feminista i climàtic, que s’orienti a un canvi de règim i d’Estat. Seguir amb la llei d’estrangeria, la de mordassa, el deteriorament estructural del treball i empobriment, el frenar la llibertats dels pobles i les llengües, són signes concrets de polítiques insuficients, inoperants i decebedores. Polítiques que aboquen a grans masses a ser abduïdes per la demagògia de les polítiques de dretes i ultradreta del PP i Vox i de l’Estat. Centenari Lenin. En la “X Conferència de tota Rússia del PC(b)R” (26-28 maig 1921): “Quan vàrem acabar realment amb l’enemic exterior -i això no va ser un fet fins a l’any 1921-, se’ns va plantejar una altra tasca, la de l’aliança econòmica entre la classe obrera y els camperols… la mala collita de 1920 empitjorà increïblement la situació dels camperols… per primera vegada travessem fins a un cert punt vacil·lacions polítiques internes, vinculades no amb les envestides dels enemics exteriors, sinó amb les relacions entre la classe obrera i la pagesia. … La sola i única base efectiva per a consolidar els recursos, per crear la societat socialista, és la gran indústria. Sense la gran fàbrica capitalista, sense una gran indústria d’alt nivell no cap ni parlar si més no en general de socialisme. L’interès fonamental i especialíssim del proletariat és restaurar la gran indústria i una sòlida base econòmica en ella”. Tom 43, Obres complertes. Ed. Progreso, Moscou. 10 d’abril de 2025