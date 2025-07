La situaciçp política actual – Terra cremada

La Generalitat no disposa d’un pla d’incendis per als Ports. Paüls, Xerta i altres poblacions han patit uns dies d’angoixa escandalosos. Els cossos de bombers i de voluntaris al territori tenen un personal reduït i pressupostos, i mitjans congelats o disminuïts; tot insuficient com s’ha fet palès. El diner es desvia cap a negocis més rendibles per als amos. Els interessos privats i l’avarícia d’un capital paràsit xoquen amb les mesures pal·liatives que proposen els especialistes. El món ha de canviar de mans subvertint els poders econòmics i estatals, o aquests poders desbocats portaran cap a la destrucció de les mans i les vides, de la societat i de la natura. Neteja ètnica Terra cremada és el que practiquen Netanyaho i l’Estat d’Israel amb el genocidi a Gaza, Palestina. La proclama de Trump sobre els 60 dies de treva a Palestina és ben verinosa. En el context del genocidi que perpetra Israel, ve a ser una mortalla per Gaza. El pla avala l’expulsió de la població palestina de Gaza, la conversió de la Franja en un conjunt macro ressort de luxe, i el confinament d’una part en una reserva. Els recursos fòssils del subsol del Pròxim Orient, són part de les reserves estratègiques de Nord-Amèrica i de les seves multinacionals. Aquestes, en estreta comunió amb el lobby industrial militar, mostren el valor que te la pau i la cooperació per als senyors de l’ordre internacional imperialista. Espoli, guerra i destrucció neocolonial. L’ONU no hi pot fer res, si no és protestar i acatar les imposicions dels poderosos. La cirereta del pastís és la nominació de Trump pel Premi Nobel de la Pau per part del carnisser sionista. El boicot al comerç amb Israel, juntament amb la ruptura de relacions diplomàtiques, és una mesura saludable i necessària per una pau veritable. La Unió Europea i el Regne Unit són còmplices de la capacitat d’Israel en el sotmetiment i la destrucció de Palestina. Centenari Lenin. En “El desè aniversari de Pravda” (5.05.1922): “A la fundació de la vella Iskra, el 1900, hi van participar una desena de revolucionaris. Quan va sorgir el bolxevisme, en els congressos clandestins de Brussel·les i de Londres en 1903 hi van participar unes quatre desenes de revolucionaris. (…) El 1912-1913, quan va aparèixer legalment el diari Pravda bolxevic, li donaven suport desenes i centenes de milers d’obrers, que amb les seves modestes col·lectes varen vèncer l’opressió del tsarisme (…) En novembre de 1917, a les eleccions a la Constituent, de trenta sis milions d’electors, nou milions van votar pels bolxevics. Però, en realitat, a finals d’octubre i inicis de novembre de 1917, no en la votació, sinó en la lluita, els bolxevics comptaven amb el suport de la majoria del proletariat i de la pagesia conscient, personificada en la majoria dels delegats al II Congrés dels Sòviets de tota Rússia”. Tom 45, Obres completes. Ed. Progreso, Moscou. 10 de juliol de 2025