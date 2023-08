La nostra Mallorca: homenatge Maria Fornés i Vich

Maria Fornés (“Na Minga”) va ser l’ànima, els fonaments que ajudaren Pere Capellà a resistir els embats de la postguerra. Sense la columna intelAlectual i moral que significà l’ajut permanent de Maria Fornés Vich ben cert que el nostre autor no hagués pogut resistir les envestides del franquisme, les enveges i traïdes de tants falsos amics. Tampoc no hagués estat possible al renovació del teatre mallorquí contemporani.

Ha mort Maria Fornés Vich, esposa i companya de Pere Capellà (“Mingo Revulgo”). Amb ella mor una part essencial de la nostra història personal i colAlectiva. A poc a poc, aquella Mallorca que bastí a través dels segles les nostres senyes d’identitat, desapareix engolida per al no res d’aquesta postmodernitat sorgida de tantes i tantes renúncies culturals i polítiques.

A començaments dels anys setanta Maria Fornés Vich confessava a Gabriel Janer Manila (vegeu Implicació social i humana del teatre. Biografia apassionada de Cristina Valls , pàgs. 148-154): “Un dia es presentà a Montuïri en Manuel Sanchis Guarner. Havia preguntat a algú de Ciutat com podia localitzar en Pere i li digueren que habitava devers Montuïri. Havien estat tancats plegats a Alcalà i s’estimaven molt. Nosaltres, feia alguns temps que havíem posat una fideureia i el va trobar amb les mans plenes de pasta. Li va dir: ‘Què fas?’ ‘Faig fideus’, li va respondre en Pere. ‘Per què no escrius? -continuà dient en Sanchis Guarner-. A la meva entrada, hi viuen alguns elements d’una Companyia de comèdies i els en parlaré’. Per aquí, amb aquest diàleg entre dos expresidiaris dels camps de concentració feixistes (en Pere Capellà, amb les mans plenes de farina, i en Sanchis Guarner) comença la renovació del teatre mallorquí, malauradament truncada per la sobtada mort de Mingo Revulgo.

Pere Capellà i Maria Fornés són un exemple de parella enamorada, d’estreta compenetració intelAlectual. En l’entrevista que li fa fer Gabriel Janer Manila (i que es pot trobar en el llibre Implicació social i humana del teatre ) es troben munió de records que ho expliquen a la perfecció. Quan “Mingo Revulgo” escrivia una nova obra de teatre, el primer públic que tenia era Maria Fornés. La seva opinió era decisiva per a tirar endavant qualsevol projecte del gran autor algaidí. Maria Fornés recorda l’anada a Palma en bicicleta de Pere Capellà, l’alegria que tengueren quan una companyia teatral acceptà representar la primera obra de “Mingo Revulgo”: “Havíem quedat que, si li anava bé, quan tornaria, es posaria a pegar crits de baix de Sa Costa, i tocaria el timbre perquè jo el sentís. Només sé que va cridar molt, quan tornava, prop de les dues o les tres de la matinada, i estava satisfet perquè li havien assegurat que tendríem un èxit”.

El dia set d’octubre de 1950 Catina Valls i el seu germà estrenaven Sa madona du es maneig de Pere Capellà. La crítica (Heredero Clar a La Almudaina del 8-IX-50) destaca la dignitat, el bon tacte, l’esperit de renovació que representa aquest nou teatre mallorquí. Tothom coincideix a destacar que Pere Capellà sap tractar com pertoca els temes relacionats amb la pagesia: “de lo que antes era un tópico, un tópico nauseabundo, el autor de Sa madona du es maneig, con unas enormes dotes de observación y grandes disposiciones, ha sabido hacer algo vivo, humano, lleno de picardía, algo, en suma, que huele a verdad”. La Almudaina li reconeix “sus dotes de observador, su facilidad para el diálogo, su ingenio e incluso su habilidad de hombre que conoce el oficio”.

Però no tot eren flors i violes en aquella època. Martí Mayol Moragas, en la mateixa obra de Janer Manila ( Implicació social i humana del teatre ) deixa veure a les clares el món d’enveges que envoltà, fins al dia de la seva mort, l’antic defensor de la República. Explica Martí Mayol: “En Cela també anava al Riskal, i arribà a sentir-ne parlar tant de teatre regional que un dia es va treure: ‘El teatro regional es una mujer que está en cinta…‘ I tothom li reia les bromes. A en Pere Capellà, com el posaren, fins que va esser mort..! Llavors, ben aviat tot foren alabances”.

Encara avui hom té mal d’explicar aquest sobtat èxit teatral (i les consegüents enveges de què parla Martí Mayol) d’un home que ha perdut la guerra i tot el món d’il.lusions de la joventut. O potser per això mateix! Qui sap si aquesta força vital, aquesta autenticitat, li ve de saber-se derrotat i que l’única possibilitat que té al davant, si vol sobreviure, és aferrar-se al que sigui, i aquest “al que sigui” és, quan Sanchis Guarner toca a la porta de Pere Capellà i Maria Fornés Vich, escriure. Com explica Llorenç, el seu fill a Mallorca teatre (pàgs. 11-26), Mingo Revulgo sempre ha estat fidel a aquesta Mallorca esclafada, capolada per la dreta. Des del front de Madrid, aquest home, el combatent que posarà els primers maons de la renovació teatral mallorquina, escriu: (a Mallorca Nova ): “Mallorca. Altre temps, lluny d’ella, el seu nom em sonava com una nota sentimental, però sempre alegre. Ella em guardava totes les rialles de ma joventut, els meus amors i els meus millors afectes; també el record d’alguna tragèdia íntima, que no aconseguia posar-me l’ànima trista. Però, ara, Mallorca em sona com una nota tràgica, que desperta els dolors més grans i els odis més profunds, perquè el seu nom evoca el record de milers de víctimes immolades per haver-la estimada com nosaltres“.