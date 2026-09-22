[Lleugera ampliació del text publicat al Diccionari del fet i de la qüestió nacionals. 2a ed. Edicions del 1979, 2024]
A la Federació Russa,Vladímir V. Putin, al poder d’ençà 1999 al capdavant d’un sinistre equip de silovikí (‘homes forts’), des del primer instant es consagrà a suprimir tot element positiu del llegat soviètic, incloent-hi les restes de la política leninista de les nacionalitats. En a penes mitja dècada la incipient protodemocràcia verbal heretada de Ieltsin, corrupta fins a les celles, es degradà en tirania mafiosa precàriament camuflada per una paròdia formal de democràcia postmoderna, amb la corrupció multiplicada per deu, però ara ben disciplinada centralitzadament des d’amunt. En síntesi, es tracta d’un règim neotsarista, i estructuralment cleptòcrata, en què –diuen els especialistes— no hi ha imperi de la llei, sinó imperi per la llei: en comptes de seguretat jurídica hi ha una llei ad hoc legitimant tota arbitrarietat del poder, incloent-hi la massacre de Txetxènia i la llarga llista d’assassinats i empresonaments d’opositors, per no parlar de les eleccions periòdiques però de resultat preestablert. A l’exterior, el règim s’ha beneficiat plàcidament de la complaença, quan no la complicitat activa, del centre del sistema, sobretot de governs i món dels negocis, amb els EUA al capdavant (Clinton, Bush fill, Obama…), fins que el 2014 l’emblanquiment començà a esguerrar-se perquè la pulsió neoimperial expansionista procedent de Moscou esdevingué massa palesa.
Envers els pobles al·lòfons, a més a més, la Federació Russa és una mena de democràcia ètnica, però sense democràcia. Perquè l’ultranacionalisme russista en grau obsessiu és un dels fonaments essencials del règim putinista. Ha engegat, així, un lingüicidi en tota regla, en consonància amb la recentralització a ultrança i amb la dictadura neotsarista. Això no impedeix pas al putinisme de creure’s legitimat per a alçar la veu constantment en “defensa” dels russòfons d’altres estats ex-soviètics (a partir de la Llei sobre els compatriotes de l’estranger, de 17 de maig de 1999): l’ultranacionalisme rus concep com a “genocidi” (Putin dixit) el simple fet que aquests al·lòfons en terra aliena tendeixin a perdre els privilegis del colon prepotent.
Oferim ací una panoràmica breu d’aquesta política neorussificadora, edició ampliada del khrusxobrejnevisme apropiadament salpebrat d’oripells tsaristes amb tuf de naftalina, és a dir, ben bé a l’estil Putin.
D’acord amb el cens de la Federació Russa de 2010, segon des de la independència (o, com acostumen de dir-ne a Rússia, amb ànim irredemptista, “des de la dissolució de l’URSS”), els russos constitueixen el 80,9 % de la població total, si bé el nombre de russòfons és prou superior (85,7 % de la població total), a causa dels russificats (un de cada quatre no russos); el 97 % de la població sap rus, si comptabilitzem aquells que el tenen com a segona llengua.
Entre els pobles no russos, el percentatge d’etnòfons varia molt, i amb tendència generalitzada a la reducció intergeneracional: per exemple, (només) es declaren etnòfons entorn del 96 % de volgotàrtars, iacuts, ossets i txetxens; el 87,4 % d’adigués; vora un 77 % de baixkirs, udmurts, komis, oirots i buriats; el 50 % de xors i nenets; un terç dels calmucs; etc., etc. Emperò, els sociolingüistes alerten que el percentatge real és menor, i que les respostes censals indiquen autoidentificació ètnica més aviat que ús lingüístic real. Els ucraïnesos i bielarussencs de la Federació Russa, combinats, el 1926 componien vora el 10 % de la població total, i el 1989 encara sumaven 5,5 milions; el 2010 són a penes 2,6 milions (o un milió segons el cens de 2021, poc fiable), amb tan sols un quart d’etnòfons (declarats). Val la pena puntualitzar que, des de l’òptica de la distribució etnoterritorial, els pobles al·lòfons, amb minorització interna o sense, ocupen cap al 44 % del territori de la Federació Russa.
S’ha suprimit la promoció social de les llengües nacionals engegada als anys noranta (vegeu més avall), i avui dia, en un joc de mans clàssic, hom prova de recloure-les en l’ensenyament escolar, com si en fos l’únic àmbit d’ús. Ara: del total d’un centenar i mig de llengües altres que el rus, 52 de les quals amb alguna mena d’estatus oficial, només 31 són llengües vehiculars d’ensenyament, si bé reduït als cursos elementals, i cobrint només el 4 % dels escolars en el 5,2 % d’escoles primàries, més el 9,5 % d’escoles bilingües amb rus; però el nombre de les unes i les altres tendeix a disminuir (per exemple, entre 2005 i 2007, de 244 i de 246, respectivament) en benefici de l’escola monolingüe en rus. D’altra banda, 75 llengües s’ensenyen com a mera assignatura al 12 % dels escolars. Això, és clar, quan es compleix la teoria: a les guarderies dels estats nacionals no és rar que, com en l’era brejneviana, hom demani als pares de parlar rus als fills, perquè els mestres no entenen la llengua del país. Remarquem que es poden fer llibres escolars en cada llengua nacional, però abans de passar per la impremta cal enviar-los a censura prèvia a Moscou… en traducció jurada al rus (no demanarem pas que els censors moscovites entenguin komi, txuvaix, adigué, nenets o calmuc, oi?).
Fora de l’àmbit educatiu, l’ús de les altres llengües nacionals en les institucions públiques i els mitjans de comunicació és mínim, o merament simbòlic, fins i tot en la majoria de repúbliques, i no tan sols per la pressió terminant del règim, sinó també per manca de voluntat política de la nomenklatura colonial i per la massa de funcionaris russòfons que, generalment, es neguen a aprendre la llengua del país on resideixen. Alhora, augmenten les queixes dels colons russos per allò que consideren “imposició” de les (altres) llengües nacionals.
Tot plegat és fruit d’una política etnocida planificada minuciosament. Veiem-ne algunes fites. Ja de bon principi Putin introduí un programa d’“educació patriòtica” (a la manera de la formación del espíritu nacional franquista) en tots els nivells d’ensenyament (6 de febrer de 2001); prohibí explícitament els partits d’àmbit nacional i exigí que tots fossin d’implantació federal (article 9.3 de la Llei de partits, 11 de juliol de 2001); abolí el Ministeri d’Afers de les Nacionalitats (16 d’octubre de 2001), degradat a sotsecretaria; i imposà l’obligatorietat de l’alfabet ciríl·lic a totes les llengües de la Federació (15 de gener de 2002); al cap d’una dècada l’independentisme acabarà tipificat com a delicte, ja directament (nou article 280.1 del Codi penal, 28 de desembre de 2013), amb pena de quatre anys de presó, després augmentada a deu anys (desembre de 2020).
Alhora, una bateria de reformes político-administratives (principalment entre 2000 i 2004) suprimia de fet l’autogovern dels estats nacionals i transformava la Federació, en la pràctica, en un Estat unitari altament centralitzat. Algunes d’aqueixes mesures: creació de set (vuit d’ençà 2010) “districtes federals” (federàlniï ókruga, 13 de maig del 2000), inexistents a la Constitució, amb governadors nomenats a dit per Putin i amb autoritat discrecional sobre els estats nacionals que subsumeixen; esterilització efectiva de contrapesos estratègics com el Consell de la Federació (antic Soviet de les Nacionalitats) i el Tribunal Constitucional, esdevinguts mers segells legitimadors dels capricis presidencials; revocació de les declaracions de sobirania de les repúbliques autònomes (7-27 juny 2000) i dels tractats bilaterals entre aquestes i la Federació (2003-2005), amb recentralització de set-centes de llurs set-centes setanta competències; reducció dràstica dels poders dels presidents de república, fiscalitzats estretament pels governadors de districte d’ençà 2000, nomenats a dit entre 2005 i 2012 i d’ençà de llavors novament d’elecció directa, però només entre els candidats aprovats per Moscou; fins i tot, en termes de simbolisme summament pràctic, supressió del títol de president de República Autònoma, transfigurat en “cap del poder executiu” (29 de desembre de 2010) perquè només pot ser “president” el de la Federació Russa; eliminació de sis dels deu ókrugs autònoms, incorporats a sengles regions administratives russes (2005-2008); i així successivament.
Arribats ací, tot era a punt per a desfermar una ofensiva russificadora a ultrança. Si bé, segons la Constitució de 1993, el rus ja era la llengua oficial “a tot el territori” (art. 68.1), amb això no n’hi havia prou, segons sembla: el 2005 (1 de juny) hom confirma i reforça per llei l’oficialitat preferent del rus. El 2006 (3 d’agost) s’adopta un nou Concepte de política educativa nacionalitària estatal, amb l’objectiu de “consolidar el poble multinacional de la Federació Russa en una única nació política de Rússia”; en nom d’aquest pretès nacionalisme cívic, es retallen críticament les competències i el finançament per a la promoció de totes les llengües nacionals altres que el rus. El 2012 (19 de desembre) s’adopta l’Estratègia de política nacionalitària estatal, que té com a funció de “estrènyer la unitat del rossíisskiï narod” (‘poble de Rússia’, per contrast amb ‘poble etnolingüísticament rus’), concretament entorn de la llengua russa, “la base fonamental de la unitat del poble”, alhora que s’hi proclama explícitament “el dret a l’assimilació voluntària”. El 2013 (1 de setembre) una nova Llei sobre l’educació a la Federació Russa garanteix el dret a l’ensenyament, però només en rus; recentralitza els programes i en suprimeix tot “component nacional-cultural” altre que rus; i autoritza l’ensenyament en altres llengües, però només “dins les possibilitats ofertes pel sistema educatiu”, i sempre que això no vagi en detriment del rus, atès que, segons Putin (20 de juliol de 2017), es tracta de “la llengua estatal, la llengua de comunicació interètnica, l’esquelet espiritual natural del nostre país multinacional”.
El 2018 (19 de juny) el règim putinista, amb voluntat d’expulsar de l’ensenyament totes les llengües nacionals altres que el rus d’un cop i per sempre, les fa optatives en comptes de vinculants. Alhora es referma el principi que tothom, independentment de l’adscripció ètnica, pot reclamar el rus com a “llengua materna”, perquè –tal com insisteix la propaganda oficial– els al·lòfons tenen dret a conservar llurs llengües, però “també a oblidar-les” (Valeri A. Tixkov, a Izvéstiia, novembre de 2017); principi que, és clar, no és aplicable al rus. Per rematar-ho, la reforma constitucional de 2020 (en vigor el 4 de juliol), a banda d’ampliar les competències de Putin i permetre’n la reelecció indefinidament, reforça encara l’oficialitat preferent del rus, i la seva legitimació, tot proclamant-lo, a més a més d’oficial arreu, “la llengua del poble constitutiu de l’Estat” (nou art. 68.1). La reforma, com de passada, també constitucionalitza la unificació monolítica del sistema educatiu (art. 71e), l’annexió pòstuma del passat de l’URSS com a patrimoni nacional rus (art. 67.1), la “creença en Déu” (art. 67.2), la salvaguarda de la “veritat històrica” oficialment dictada (67.3) i un irredemptisme a penes vetllat (art. 69.3).
Avui dia, els russos són majoritaris (sovint molt majoritaris) en setze dels trenta-dos estats nacionals, o sigui, nou de les vint-i-una repúbliques autònomes, l’únic óblast autònom (Birobidjan) i sis dels deu ókrugs autònoms (incloent-hi els suprimits); només a Iacútia s’ha produït una recuperació espectacular de la majoria autòctona (33,4 % de iacuts el 1989, 55,3 % el 2021). Mentrestant, la UNESCO considera que 136 de les llengües de la Federació Russa es troben en diversos estadis de precarietat, entre vulnerables, en perill i al caire de l’extinció, amb una dotzena de casos extrems (menys de cent parlants cadascuna); es té constància concreta de diverses extincions consumades d’ençà 1991 (iug i kerek, per exemple, més l’ainu quant a Sakhalín i les Kurils).
Apèndix: la Ucraïna ocupada
Des de l’inici de l’agressió (2014 i 2022), la Rússia de Putin desplega una política de russificació a ultrança sobre els territoris ucraïnesos ocupats i annexats (Crimea i sectors dels óblasts de Donetsk, Luhansk, Zaporíjjia i Kherson), i, en particular, contra els sis milions d’ucraïnesos que encara hi viuen (incloent-hi milió i mig d’infants); i això, en un context de destrucció bèl·lica massiva, terror omnipresent (violència física i psicològica de les forces d’ocupació), arbitrarietat administrativa, enfonsament econòmic, alt índex d’atur, empobriment en alça i, en fi, desarticulació social.
Algunes de les mesures concretes són: imposició exclusiva del rus, i bandejament de l’ucraïnès, en totes les esferes de la vida pública; transformació del sistema d’ensenyament en eina de russificació lingüístico-cultural i d’adoctrinament polític, prèvia depuració de mestres, programes, llibres de text i biblioteques (els últims racons d’ús escolar de l’ucraïnès se suprimeixen per decret administratiu el juliol de 2025); russificació de la toponímia, del nivell urbà fins als noms dels carrers; eliminació de tota simbologia ucraïnesa i introducció de la russa (monuments, retolació, museística, etc.); persecució de la intel·lectualitat del país; supressió de la vida associativa autònoma; substitució etnodemogràfica, amb transferència forçada (deportació) de centenars de milers d’autòctons cap a Rússia, incloent-hi infants separats dels pares, i foment de la instal·lació de russos (140.000 entre 2014 i 2018 només a Crimea, per exemple), atrets per sous alts i lloguers baixos; imposició de la ciutadania russa, sota pena d’expulsió (el termini màxim conclogué el 10 de setembre de 2025); allistament forçós dels joves en les forces armades russes (centenars de milers d’ençà 2022) perquè lluitin contra el seu país, i formació paramilitar obligatòria (“patriòtica”) per a infants i adolescents; reestructuració de la infrastructura (vies de comunicació terrestres, telecomunicacions) en funció de dependència estructural envers Rússia…
L’Estratègia política nacional-estatal fins a 2036, aprovada per Putin el 25 de novembre de 2025 i en vigor l’1 de gener de 2026, preveu que, mercès a la “reunificació dels territoris històrics” que ha “alliberat els russòfons”, en el termini de deu anys el 95 % de la població de la Ucraïna ocupada s’identifiqui amb la “identitat cívica russa”, centrada, per descomptat, en la llengua russa, i que almenys 2,5 milions hagin participat en “esdeveniments panrussos” promotors de la identitat nacional russa; compromet l’“Estat civilitzacional distintiu” a la “protecció, suport i desenvolupament de la llengua russa” juntament amb els “valors tradicionals”, així com a combatre la “russofòbia”, el “neonazisme” i la “falsificació de la història”; i així successivament.
Tampoc no acaba d’entendre’s per què cal tanta mesura russificadora, si, segons la propaganda putinista, tots aquests territoris són russos des de l’eocè, tothom hi és rus i parla rus i, a més, l’ucraïnès és una pseudollengua inventada que no parla ningú.
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