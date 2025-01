La narrativa insular del segle XX: antologies i traduccions

Calambur Editorial ha publicat una traducció al castellà d’alguns dels narradors més importants de les Illes. Aquesta antologia s’ha publicat amb el títol El cuento en las Baleares. Antologia en la col·lecció Calambur Narrativa. La feina de selecció ha anat a cura de l’escriptor i catedràtic de la Universitat de les Illes (UIB) Pere Rosselló Bover. Les traduccions al castellà han estat fetes per Jaume Pomar. Pere Rosselló Bover ha escrit un pròleg summament interessant on situa a la perfecció el món d’on sorgeixen aquests contes així com l’univers personal i social que ha fet possible la concreció de tants bons escriptors i escriptores. Las tasca de seleccionar aquests autors i oferir al lector espanyol i d’Amèrica Llatina la possibilitat de conèixer la nostra literatura es va concretar quan l’escriptor Gabriel Janer Manila dirigia l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB). Per diversos motius el llibre no ha pogut sortir fins ara mateix. La feina feta pel prologuista (Pere Rosselló Bover) i pel traductor (Jaume Pomar) és summament interessant ja que ens proporciona una visió prou exacta de la diversitat d’estils dels autors que conformen aquest llibre. Els autors de les Illes seleccionats són els següents: Antoni Mus López, Miquel Pons Bonet, Bonet de ses Pipes (Joan Bonet), Miquel Àngel Riera Nadal, Antoni Serra Bauçà, Baltasar Porcel Pujol, Rosa Maria Colom Bernat, Jaume Santandreu Sureda, Josep Melià Pericàs, Miquel Ferrà i Martorell, Gabriel Janer Manila, Pere Morey Servera, Antònia Vicens Picornell, Joan Manresa Martorell, Joan Guasp Vidal, Jaume Pomar Llambias, Guillem Cabrer Borràs, Antoni Marí Muñoz, Gabriel Florit Ferrer, Guillem Vidal Oliver, Guillem Frontera Pascual, Maria Antònia Oliver Cabrer, Miquel López Crespí, Biel Mesquida Amengual, Carme Riera Guilera, Pau Faner Coll, Miquel Mestre Genovard, Xesca Ensenyat Seguí, Ponç Pons, Antoni Mas Busquets, Joan Gelabert, Josep Noguerol Mulet, Guillem Rosselló Bujosa, Joan Pons, Manuel Claudi Santos Sánchez, Rafael Crespí Ramis, Gabriel Galmés Truyols, Miquel Àngel Vidal Pons, Sebastià Perelló Arrom, Miquel Àngel Llauger Rosselló, Jaume Capó Frau, Maria de la Pau Janer Mulet, Neus Canyelles Estapé, Miquel Bezares Portell, Albert Herranz Hammer, Pere-Joan Martorell Castelló, Sebastià Bennàssar Llobera.

Llorenç Villalonga, Jaume Vidal Alcover, Miquel López Crespí, Miquel Àngel Riera, Baltasar Porcel, Gabriel Janer Manila, Antònia Vicens, Antoni Marí, Antoni Serra, Maria Antònia Oliver, Biel Mesquida, Carme Riera, Pau Faner, Miquel Mestre, Ponç Pons, Gabriel Galmés, Neus Canyelles i Salvador Galmés.

Un recorregut interessant per la narrativa breu a les nostres illes

Per Josep Antoni Calvo i Femenies, professor de l´IES Marratxí

Un dels principals problemes que afecten els professors de llengua dels nostres instituts és la qüestió de les lectures. De vegades, es recomanen llibres que avorreixen els alumnes perquè no es tenen en compte les seves inquietuds. En altres ocasions, s´agafen llibres, gairebé a l´atzar, d´entre les que ofereixen les mateixes editorials que fan els llibres de text, simplement, perquè aquestes regalen diccionaris o CDs interactius que gairebé no es mira ningú. A més a més, a les nostres contrades hi ha tendència a ignorar els propis autors, com si no fossin prou bons, a favor d´unes obretes d´autors que generen llibres suposadament juvenils que poc o gens tenen a veure amb la literatura mínimament seriosa, cosa que, sovint, els vacuna en contra de la lectura per a la resta de la seva vida.

Tanta sort, però, que de vegades apareixen al mercat llibres que són una glopadeta d´aire fresc. Em referesc al llibre Narrativa breu a les Illes Balears (Editorial Moll, 2006) a cura de Francesc Vernet. Aquest volum ens ofereix un tast d´alguns dels nostres narradors illencs. Les narracions breus que ens ofereixen són dels autors següents: Salvador Galmés, Llorenç Villalonga, Jaume Vidal Alcover, Miquel Àngel Riera, Antoni Serra, Baltasar Porcel, Gabriel Janer Manila, Antònia Vicens, Antoni Marí, Maria Antònia Oliver, Miquel López Crespí, Biel Mesquida, Carme Riera, Pau Faner, Miquel Mestre, Ponç Pons, Gabriel Galmés i Neus Canyelles. Tots ells, d´estils molt diferents, són presentats abans de la narració amb una nota biogràfica breu, on s´ofereixen algunes dades bàsiques i algunes pinzellades sobre les característiques de cada autor. El llibre compta amb una introducció a càrrec de Bartomeu Carrió que es divideix en quatre apartats: 1. Els precedents: costumisme, modernisme i entreguerres. Salvador Galmés i Llorenç Villalonga; 2. La postguerra. La generació dels 50. Jaume Vidal Alcover, Miquel Àngel Riera i Baltasar Porcel; 3. El boom narratiu a les illes. La generació dels 70. Antoni Serra, Gabriel Janer, Miquel López Crespí, Antònia Vicens, Maria Antònia Oliver, Biel Mesquida, Carme Riera i Pau Faner; 4. Els anys 80 i 90. Antoni Marí, Miquel Mestre, Ponç Pons, Gabriel Galmés i Neus Canyelles.

Cal afegir que el llibre es complementa amb unes propostes didàctiques de Francesc Vernet per a cadascun dels contes; a més a més, el llibre també inclou un glossari de tècniques narratives (molt clar i entenedor per a alumnes d´ESO) on s´expliquen, a grans trets, les diferents tècniques: el punt de vista narratiu (primera o tercera persona), l´estil (directe, indirecte o indirecte lliure), el temps literari (lineal, retrospectiu o acronològic), el to narratiu (irònic, dramàtic o líric) i el desenllanç (obert o tancat).

Un dels valors d´aquest llibre (que jo recomanaria per a quart d´ESO) és la possibilitat que tenen els alumnes s´assaborir estils molt diferents d´autors nostres dels quals, és probable, que no n´hagin sentit parlar mai. A banda d´això, si teniu en compte que les narracions són breus, es pot optar, si ens interessa, per fer la lectura d´alguns contes a classe, per tal de comentar-los amb l´alumnat. Evidentment, entre les narracions que ens ofereix el llibre, els nostres alumnes en trobaran qualcuna que, potser, els interessarà. És possible que, més endavant, siguin els alumnes mateixos que voldran conèixer més a fons els nostres narradors i no els relacionaran només, com ha passat qualque pic, amb la placa d´un carrer o amb el nom d´un centre educatiu.