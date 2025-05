La lluita anticapitalista i antiimperialista mundials en els anys seixanta i setanta (I)

El naixement de la Teologia de l’Alliberament coincideix amb molts fets històrics de transcendència mundial. Els començaments dels anys seixanta vénen marcats per la importància de la Revolució Cubana que, per primera vegada a l’Amèrica Llatina, després de més d’un segle i mig de constants invasions estato-unidenques (els marines i la CIA han posat i ensorrat governs quan i com han volgut) aconseguia foragitar les grans companyies multinacionals ianquis i tota la seva colla de servils (Batista i el seu exèrcit de gàngsters). El posterior blocatge imperialista, la invasió de Bahía de Cochinos l’any 1961 (atac propiciat pels EUA), va fer que la Revolució Cubana hagués de demanar ajut a la burocràcia soviètica amb les “normals” hipoteques polítiques que així comportà. Però aquesta és una altra història de la Revolució Cubana que deixam per a més endavant. Ara som en els anys seixanta quan, dirigit per Fidel Castro i Ernesto Che Guevara (entre molts d’altres), el moviment “26 de Julio” aconsegueix la victòria a Cuba.

Els seixanta són anys d’important agressivitat imperialista. Iniciada la ferotge guerra d’intervenció ianqui contra el valent poble del Vietnam, es celebra aleshores a L’Havana (1966) la Conferència Tricontinental dels pobles i moviments que lluiten contra el bestial imperialisme del Nord (i també europeu, evidentment!). Són moments (després de la descolonització d’Àfrica i altres continents del tercer món) de fondes esperances en la possibilitat de vèncer el colonialisme. Es crea igualment l’Organització de Solidaritat amb els Pobles d’Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina. Per altra banda la mort del dictador Stalin l’any 1953 havia ajudat a reverdir certs corrents del pensament marxista silenciats pel brutal pare d’un nou capitalisme d’estat: el que controlava la burocràcia anticomunista estalinista. El 1962 se celebra a Roma el Concili Vaticà II que obre les portes a una interpretació oberta de l’Evangeli i permet (malgrat els constants entrebancs dels sectors més reaccionaris del Vaticà) els contactes, cada vegada més profunds, entre marxistes i cristians. A l’estat espanyol, l’efecte del Vaticà II es va sentir en l’estreta aliança entre sectors marxistes i els nous moviments cristians.

Aleshores els esquerrans encara vivíem recordant el nefast paper del clergat catòlic en el suport de la dictadura feixista del general Franco. Hi era ben present en la memòria el fet que Pius XII declarà la sublevació militar del trenta-sis com a “croada contra el marxisme i el bolxevisme”. Franco i els seus botxins foren beneïts pel Vaticà i durant quaranta anys el sanguinari dictador va entrar a combregar sota palli. Però amb el Concili Vaticà II tot això començà a mudar. Les naixents CC.OO. (i els diversos partits revolucionaris) que anaven sorgint a mitjans dels anys seixanta (el FLP, per exemple) es reunien a convents i seminaris amb la complicitat del clergat progressista. A Barcelona fou famosa “la Caputxinada” (9 a 11 de març de 1966): es tractà de la fundació, per part de l’esquerra catalana, del Sindicat Democràtic de la Universitat de Barcelona (de clara tendència antifeixista). Els caputxins oferiren el seu convent per la fundació d’aquest sindicat independent. La policia provà d’impedir-ho, però els fets donaren la volta al món i la dictadura rebé un cop important. Els sectors més dinàmics de l’església catalana rompien així amb un tenebrós passat que els lligava als aspectes més foscos del feixisme dominant.

En termes universals el naixement i consolidació de la Teologia de l’Alliberament coincideix amb els fets de maig de 1968 a París i amb la revolta del poble txec contra l’ocupació del país per part de les tropes de l’agressiu Pacte de Varsòvia. Sorgeixen més moviments revolucionaris arreu del món. Després del triomf de la Revolució Cubana (1959) s’estenen i consoliden moviments guerrillers d’inspiració marxista i cristiana (especialment a l’Amèrica Llatina). És tal la força d’aquestes organitzacions que l’any 1967 decideixen unir esforços per a continuar la lluita contra el brutal enemic del nord (els EUA) i constitueixen a L’Havana l’Organització Llatinoamericana de Solidaritat (OLAS). Malauradament les diferències polítiques existents entre la burocràcia soviètica i la xinesa (més interessades en defensar els respectius estatus de grans potències que no pas en la revolució antiimperialista mundial) impediren una més estreta coordinació dels revolucionaris com es demanava des de Cuba i des dels altres moviments revolucionaris d’Amèrica Llatina.

