La guerra civil i la novel·la històrica a les Illes

Aquesta és una època ben diferent a tot el que havíem somniat en temps de la lluita contra la dictadura. Assistim cada dia a l’enlairament de polítics i vividors, especialistes del romanço. La xurma que no va fer res contra el feixisme, els “esquerrans” que enterraren la lluita per la república en temps de la transició i que durant anys han xuclat del pressupost estatal després d’haver vampiritzat lluites, històries, símbols. Els vividors que van de viatge per aquí i per allà mentre quatre gasetillers servils els basteixen -ben pagada!- una “història” falsa, trucada, sense cap ni peus, on ells, els oportunistes, són els protagonistes de la lluita per la llibertat. (Miquel López Crespí)
La trilogia formada per Estiu de foc, L’Amagatall i Núria i la glòria dels vençuts s’ha anat bastint amb el temps, amb la lenta sedimentació, dins del subconscient del novel·lista, d’infinitat d’anècdotes contades pels homes i dones que visqueren la guerra civil, la repressió franquista. Caramull d’històries verídiques que, a poc a poc, s’han transformat, en els personatges de ficció de les obres abans esmentades.
En la novel·la Núria i la glòria dels vençuts hi ha desenes d’informacions concretes, aventures increïbles, fets que potser no coneix cap historiador, que vaig sentir contar a la família durant anys i més anys. És evident que, dins aquesta recordança, no hi podien mancar les experiències vitals que em contaren desenes de vells lluitadors republicans.
Record ara mateix les històries contades per José Hernández, un carrabiner (exmilitant del PCPE i del PCEml), que vaig conèixer en els anys que vaig ser vicepresident de l’Ateneu Popular “Aurora Picornell” (mitjans dels vuitanta). I el tinent de la República Manuel Gómez Simón, el qual, malalt i amb greus dificultats amb la vista, encara anava per tots els pobles de Mallorca aferrant cartells esquerrans. I caldria parlar també d’un home excepcional per tot el que va significar en la lluita per la llibertat; em referesc a Gaspar Soler, amic íntim de la dirigent del PCPE pro-soviètic Francesca Bosch. En Gaspar morí el 1990 després de tota una vida dedicada a la lluita pel socialisme, en defensa dels drets dels treballadors.
Em ve igualment a la memòria el company Antonio Abarca Zurita (de l’OEC, que participà en la campanya del “Front de Treballadors” de l’any 1977)… I tots els altres, els herois anònims, els antics lluitadors antifeixistes que, complint les normes de seguretat dictades per l’OEC, no donaven el seu nom autèntic i que jo coneixia pel nom de guerra: “Juan”, “Toni”, “Teresa”… Tants excel·lents amics que han anat morint en el més perfecte anonimat i als quals mai ningú podrà agrair prou el que feren per portar la llibertat al nostre poble, a tots els pobles de l’Estat.
Aquesta és una època ben diferent a tot el que havíem somniat en temps de la lluita contra la dictadura. Assistim cada dia a l’enlairament de polítics i vividors, especialistes del romanço. La xurma que no va fer res contra el feixisme, els “esquerrans” que enterraren la lluita per la república en temps de la transició i que durant anys han xuclat del pressupost estatal després d’haver vampiritzat lluites, històries, símbols. Els vividors que van de viatge per aquí i per allà mentre quatre gasetillers servils els basteixen -ben pagada!- una “història” falsa, trucada, sense cap ni peus, on ells, els oportunistes, són els protagonistes de la lluita per la llibertat.
Però que facin els servils la seva història. Nosaltres servarem la dels “vells”, dels nostres herois, dels Jaume Serra Obrador (el nebot d’aquell pobler heroic, en Jaume Serra Cardell, afusellat en el Fortí d’Illetes l’any 1937), amb el qual encara vaig participar en una manifestació contra el dictador Pinochet fa uns anys; i d’en José Hernández i els germans José, Paulino i Juan López. Sense oblidar tampoc Guzmán Rodríguez Fernández, un lluitador basc que restà a viure a sa Pobla i que, durant anys, petava la conversa amb el pare i l’oncle, molts d’horabaixes, mirant de reüll la Guàrdia Civil, mentre fumaven una cigarreta en el taller de Can Ripoll, just davant la plaça del Mercat; i Juan Alzamora, que amb n’Aurora Picornell anà amunt i avall, per uns carrers de Palma plegats de falangistes, demanant armes a Antonio Espina; armes per als sindicats de les Illes, armes per a defensar la República… que el governador republicà no volgué lliurar als treballadors antifeixistes.
Són les històries vitals d’aquesta generació d’homes i dones que ho donaren tot per la causa de la llibertat del nostre poble les que, convenientment passades per la màgia de la imaginació i la literatura, naveguen per les pàgines de Núria i la glòria dels vençuts, Estiu de foc i L’Amagatall.
Moltes d’aquestes històries, la presència omnipotent de la guerra, la revolució i l’exili (d’una manera directa o indirecta) ja l’havíem copsat en l’obra de Carner, de Riba, de Pere Quart, de Bartra, d’Espriu, Prous i Vila, Ramon Tor, Ferran Soldevilla, Agustí Esclasans, Joan Sales, Clementina Arderiu, Màrius Torres, Janés i Olivé, Isidre Molas, Fèlix Cucurull, Joan Fuster, Joaquim Horta, o Francesc Vallverdu (entre molts d’altres).
Aquesta és la base cultural (entre moltes altres coses) que ajuden a bastir Núria i la glòria dels vençuts, L’Amagatall i Estiu de foc.
“La maduresa de l’autor de sa Pobla es transparenta aquí com un full de paper de seda. Es evident l’acurat conreu dels mots, el joc de les figures literàries, ara tradicionals, suara amb multitud de fórmules innovadores, i un lèxic dispers i enriquit que no cau en el parany, tan de moda actualment, de les floritures fàcils robades al llenguatge litúrgic. Història versembable aquesta i més que versembable, real, treta d’un cas verídic, del qual hi ha encara parents vius”. (Miquel Ferrà Martorell)
Per Miquel Ferrà Martorell, escriptor.
Jugar als amagatotis amb la mort. Sentir a l’altra banda del mur les passes dels botxins o els lladrucs dels cans trescadors. Esser un home-pou, un home armari, un home-paret, un home-cova. L’existència obscura d’una pagellida o d’un caragol. Viure dies i més dies en el silenci i la foscor, segellats els llavis, emboirats els ulls, i no poques vegades, quan l’amagatall és molt estret, en posició fetal. Se’n donaren molts casos. I l’escriptor en crea un més com homenatge a tots els altres. I un amagatall és prolífic en pensaments, en converses interiors, en auto-col·loquis i la vida de les paraules silencioses esclata com una palmera de focs d’artifici. Total i absoluta introsprecció. Les angoixes es materialitzen, els somnis cobren forma i tot un univers de sentiments i sensacions balla estret, molt estret, reclòs, dins el maleït amagatall. Però l’experiment reclama tot un laboratori del llenguatge i mentre avançam, quasi diria millor, navegam, per les pàgines de López Crespí ens hem de congratular de trobar-hi un ofici autèntic d’escriptor. La maduresa de l’autor de sa Pobla es transparenta aquí com un full de paper de seda. Es evident l’acurat conreu dels mots, el joc de les figures literàries, ara tradicionals, suara amb multitud de fórmules innovadores, i un lèxic dispers i enriquit que no cau en el parany, tan de moda actualment, de les floritures fàcils robades al llenguatge litúrgic. Història versembable aquesta i més que versembable, real, treta d’un cas verídic, del qual hi ha encara parents vius.
Miquel López Crespí, amb aquesta aportació a la nostra literatura, ens ofereix un bon llibre, un llibre certament recomanable. Els probables defectes, des de l’òptica de segons qui, ja que aquest autor no és simpàtic a tothom, derivi, potser, de les seves virtuts i és aquesta fixació per la guerra civil, la dictadura franquista i els anys de la clandestinitat. Però com pot un autor renunciar als trets que conformen la seva trajectòria vital? Com pot un autor fer punt i apart, tatxó i compte nou, des d’un cim d’ona aixecada per lectors i crítics? Història, psicologia, ètica, estètica, tot barrejat amb rebull d’emocions que calen profundament, n’és el combinat literari, l’encert, quan tants d’altres amb ínfules gongorines fan cala buida.
Pensam que aquesta novel·la de Miquel López Crespí (1) és una de les aportacions més importants d’un autor contemporani mallorquí als fets que s’esdevingueren a les Illes en els anys de la guerra i postguerra. López Crespí en sap treure profit tot inspirant-se en un fet real esdevingut a la seva població d’origen. Al llarg de les nostres lectures literàries n’hem conegut molts d’amagatalls, el d’Anna Frank entre d’ells i ja de sortida tenen aquests el nucli del misteri entès com efecte poètic. Poesia i misteri, denúncia i investigació formal, troballes del llenguatge, efectes inesperats de lèxic i imaginació creadora. Vet aquí alguns dels detalls que fan de L’amagatall una de les obres bàsiques de la literatura mallorquina actual. A partir de la fosca creadora de l’amagatall l’home emboscat, amagat, soterrat en vida mou la llum, la vitalitat que neix d’un intel·lecte actiu, i més que actiu, dinàmic. Aleshores codifica totes les nostàlgies i connota tota casta de factors efectius, històrics i culturals. Les evocacions personals determinen una àmplia visió del món i fan amb efectes de clara intensitat, que brollin paraules noves que donen nou sentit a l’angoixa de l’home i de la humanitat o que tornin al present somnis de pàtria nova, la utopia mai no assolida pels homes justos d’aquesta terra calcigada per cínics i malfactors. L’amagatall ve carregat de mils valors simbòlics com aquella Roma entrevista pel poeta Alberti. Aquesta visió del món tan personal i suggestiva no s’enganya ni vol enganyar i, com diria Ortega i Gasset, aquí l’escriptor “contempla el panorama de la vida i de la cultura des del seu cor”.
(1) L’amagatall. Premi Miquel Àngel Riera de Narrativa 1998. Col·lecció “Tià de Sa Real”, núm. 55. Publicacions de Sa Nostra, Caixa de Balears.
Publicat en la revista l’Estel (15-VIII-1999)
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