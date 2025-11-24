La generació literària dels 70 i el compromís polític – Records de l´escriptor Miquel López Crespí 

La caça de bruixes contra S’Arenal és per damunt de tot una persecució política contra la llibertat de premsa i contra un mitjà de comunicació independent en llengua catalana. Davant aquesta injustícia i per fer front a aquesta situació difícil, ens veim obligats a fer una crida a tots els subscriptors, lectors i simpatitzants i hem posat en marxa una subscripció voluntària de suport.
Els esdeveniments -quant a la campanya contra S’Arenal i l’esquerra nacionalista- s’anaren agreujant després de la gran manifestació nacionalista del 31 de desembre de 1992. Potser les forces antiesquerranes i espanyolistes s’atemoriren davant aquell sobtat reviscolament de les consignes més democràtiques del temps de la transició (República, Autodeterminació, Socialisme) i que havien estat esborrades de la vida política (o almanco havien provat d’esborrar-les) per tants de xucladors de les mamelles de l’estat.
Força partits i polítics de la pretesa “oposició democràtica antifranquista” es varen vendre a la monarquia, tot oblidant la lluita democràtica per la República; al capitalisme, amb la constitucionalització de l’anomenada “economia de mercat” (impossibilitant així d’anar avançant democràticament cap a una democràcia social i econòmica); i a la “sagrada unidad de España”, en contribuir a elaborar i a legitimar una constitució que nega el dret d’autodeterminació, prohibeix la federació de comunitats autonòmes i dóna a l’exèrcit el poder d’actuar quan decideixi que “la unidad de la patria está en peligro”. Tots aquests “esquerrans” regimentals havien estat uns anys respirant tranquils, fent la digestió dels sous i poltrones que havien aconseguit amb els seus pactes amb els franquistes reciclats. Munió d'”intellectuals” servils, mercenaris de la ploma de tot color, lloaven diàriament la suprema “intelligència” dels “pragmàtics” que, “sortosament” -escrivien- comandaven.
Determinats elements del PSOE encapçalaren la campanya contra S’Arenal a finals de l’any 1992. El que volien era silenciar una revista catalana. Per això, quan em trucà en Gracià Sánchez (que actualment dirigeix l’excellent publicació en la nostra llengua Puntinformatiu de Pollença) i em llegí el comunicat de solidaridat en favor de Mateu Joan Florit i de la revista represaliada per no rebre publicitat institucional (una forma gens amagada d’anar asfixiant-la), de seguida m’hi vaig afegir.
Uns dies més endavant, juntament amb Josep M. Llompart, Jaume Santandreu, Guillem d’Efak i Biel Majoral, organitzàrem el “Comitè de defensa de S’Arenal de Mallorca“. Comitè que, durant mesos i mesos, treballà activament per salvar aquesta publicació en català.
En Gracià Sánchez em llegí per telèfon el comunicat (“Als nostres subscriptors, lectors i simpatitzants”), al qual, sense dubtar ni un minut, em vaig adherir.
La declaració que impulsàrem, en defensa de la llibertat d’expressió (i que sortí publicada a S’Arenal durant molts mesos juntament amb les fotografies dels impulsors del Comitè) deia així:
“S’Arenal de Mallorca [l’actual Estel] passa per uns moments difícils atès que s’han amuntegat a l’horitzó dues amenaces. Per una part una dura recessió econòmica que afecta amb més intensitat la petita i mitjana empresa mallorquina. Aquest fet, que perjudica també el conjunt de la premsa en general, ha provocat una reducció dels ingressos per publicitat que han estat compensats en gran part per l’augment constant de vendes i de subscriptors. Hi ha emperò una segona amenaça més important. Durant l’any 1992, S’Arenal ha vist retallat en més d’un 95% la publicitat oficial de les institucions a causa de la persecució política de què som víctimes”.
La declaració més forta era emperò la del mateix “Comitè de defensa” (Llompart, López Crespí, Santandreu, D’Efak i Majoral) quan, d’un forma valenta, denunciava la caça de bruixes a què era sotmesa la nostra revista. Signat el 20 de gener de 1993, el manifest en defensa de la llibertat d’expressió deia textualment:
“S’Arenal de Mallorca, el mitja de comunicació escrit en llengua catalana més popular i de més tirada a Balears, durant el transcurs de l’any 1992 ha vist reduït en més d’un 95% la publicitat institucional a causa de les pressions i gestions, fins i tot parlamentàries, realitzades per gent colonitzadora al servei de l’estat espanyol. S’Arenal de Mallorca és una publicació en llengua catalana fundada l’any 1979, que va sorgir i s’ha mantingut dins una zona difícil d’alta concentració turística i de forta immigració. S’Arenal de Mallorca s’ha caracteritzat per la defensa constant de la llengua de la nostra nació, per constituir una eina puntera en defensa de la nostra identitat nacional, per crear consciència de poble i per defensar les llibertats democràtiques. Els/Les sotasignants sollicitam a les autoritats públiques que no discriminin S’Arenal en matèria de publicitat institucional i consideram que és injust utilitzar els fons públics com a instrument de coacció per intimidar la llibertat de premsa. Tot demòcrata s’hauria de mobilitzar davant la caixa de bruixes i l’atemptat contra la llibertat d’expressió de què és víctima un mitjà de comunicació que, com S’Arenal, s’ha distingit per acollir les opinions més diferents i per respectar el dret de rèplica. Per tot això, exigim als màxims responsables del Govern Balear, del Consell Insular de Mallorca, dels Ajuntaments etc., que acabin amb aquesta discriminació i que a més no continuïn amb l’imcompliment de l’article 32 de la Llei de Normalització Lingüística que estableix: Els poders públics de la Comunitat Autònoma donaran suport econòmic als mitjans de comunicació que emprin la llengua catalana de forma habitual. En una societat normal hauríem fet un ‘Aplec d’Amics’: En aquests moments, davant la injusta discriminació de què és víctima S’Arenal ens veim obligats a constituir-nos en Comitè de Defensa”. I signàvem: Josep M. Llompart, Guillem d’Efak, Miquel López Crespí, Biel Majoral i Jaume Santandreu.
De seguida nombrosos intellectuals, polítics, treballadors de totes les Illes i d’arreu els Països Catalans ens donaren suport. El Comitè de Defensa no era sol, sortosament! El 15 de maig de 1993, Cecili Buele, exconseller de Cultura del CIM i aleshores portaveu de la Federació d’Associacions de Veïnats de Ciutat, declarava: “Trob que no hi ha dret que llevin la publicitat a l’únic periòdic en català de les Balears i que donin tants de duros als diaris i revistes forasteres de Ciutat”. El músic Toni Roig (del conjunt Al-Mayurqa) deia: “Les nostres institucions pensen en castellà i obliden que aquest país té una cultura pròpia”. En el número de S’Arenal de l’u de març de 1993, jo mateix declarava: “És un atemptat a la llibertat d’expressió. En una societat democràtica no es poden fer aquestes coses si es defensen unes idees amb la intelligència i la ploma. Per tant, els responsables d’aquesta discriminació han demostrat el seu dogmatisme, el seu sectarisme més accentuat, fent veure que de demòcrates no en tenen res de res i que han caigut en actituds feixistes contra la llibertat”.
Ens ajudà també (per fer veure l’amplitud de les mostres de solidaritat amb S’Arenal) les declaracions de la diputada d’ERC al Parlament espanyol Pilar Rahola. En el número del 15 de juliol de 1993 aquesta diputada deia:
“Si hi ha hagut un acte de prepotència per part del PP-PSOE contra L’Estel no és res més que la constatació novament de la poca cultura democràtica que tenen alguns partits respecte els mitjans de comunicació. I amb això vull esser molt clara. Encara hi ha una herència feixuga del passat que fa creure a alguns partits que detentar el poder és detentar la llibertat d’expressió. Vull apellar a aquests partits perquè rebusquin en l’interior de la seva cultura democràtica i que tinguin la grandesa d’esser capaços de viure en una societat amb mitjans de comunicació que no li són propers. I òbviament no discriminant-los perquè formen part de la realitat complexa i plural que ha de tenir una societat”.
I l’escultor Miquel Morell, sempre a l’avantguarda de la lluita per la llibertat del nostre poble ja des del temps més foscos de la dictadura, feia saber el 15 de març de 1993: “Es pot estar d’acord o no amb un article però decidir la retirada de publicitat és un acte antidemocràtic quan es gasten milions i milions amb actes culturals que no tenen res a veure amb la cultura”. Miquel Salom, director de Revetlla de Son Ferriol, explicava la seva posició declarant:
“Els doblers del nostre govern s’ha de gastar amb les coses nostres, periòdics, ràdio, TV en català. S’ha de promocionar el folklore i els grups culturals”.
El poder volia acabar amb un mitjà d’expressió incòmode. Igual que quan una mica més endavant, l’any 1994, vaig publicar un petit resum de les meves memòries de la clandestinitat, el llibre L’Antifranquisme a Mallorca (1950-1970), tota la colla del carrillisme illenc (antics militants o simples simpatitzats del PCE, de l’estalinisme espanyol) em criminalitzaren -i a tota l’esquerra revolucionària de les Illes i de l’Estat- quan, en un immud pamflet publicat en el diari Última Hora, ple de mentides, calúmnies i tergiversacions, volien fer creure que els marxistes i comunistes (OEC, MCI, LCR, POR…) havíem estat al servei de la policia política del franquisme. Signaven l’immund pamflet Ignasi Ribas, Alberto Saoner, Antoni M. Thomàs, Gabriel Sevilla, Bernat Riurtot, Gustavo Catalán, Salvador Bastida, Jaume Carbonero, Josep M. Carbonero …. No es ficaven amb la dreta, amb els hereus del franquisme amb els quals havien pactat –els carrillistes en temps de la transició-, el repartiment de les poltrones institucionals a canvi de l’abandonament de la lluita per la República i l’autodeterminació. No. Potser l’origen familiar d’algun d’ells els obligava a continuar atacant l’esquerra? Preferien criminalitzar els revolucionaris (OEC, CNT, MCI, etc.) que no pas atacar els hereus del franquisme. L'”enemic” era, en aquest cas, un escriptor independent (l’any 1994) que des de començaments dels anys seixanta havia lluitat activament contra el feixisme en els fileres del marxisme revolucionari de les Illes, dels republicans que no pactaren amb el franquisme reciclat.
Ara, amb la crimininalització de S’Arenal, ens trobàvem amb una història una mica semblant. La calúmnia i l’insult com a arma d’extorsió, de xantatge.
El primer manifest que em llegí Gracià Sánchez i al qual vaig donar la meva aprovació de seguida (i que va ser publicat a S’Arenal el dia 1 de febrer de 1993) deia:
“La caça de bruixes contra S’Arenal és per damunt de tot una persecució política contra la llibertat de premsa i contra un mitjà de comunicació independent en llengua catalana. Davant aquesta injustícia i per fer front a aquesta situació difícil, ens veim obligats a fer una crida a tots els subscriptors, lectors i simpatitzants i hem posat en marxa una subscripció voluntària de suport. En aquests moments una subscripció anual a S’Arenal (24 números) costa 3.000 pessetes, una quantitat que si la dividim pels 365 deis de l’any surt a una xifra als voltants de les 8 pessetes diàries. La subscripció de suport suposa doblar aquesta xifra i pagar 6.000 pessetes anuals, això mentre duri aquesta injustícia. Totes les persones que vulguin ajudar S’Arenal d’aquesta manera es poden posar en contacte amb la nostra redacció”.
No cal dir que aquesta primera crida va ser massivament escoltada pels nostres subscriptors, lectors i simpatitzants. I va ser precisament a l’escalfor d’aquella campanya, amb la incorporació de nous collaboradors, d’actius membres de la resistència antifeixista dels anys seixanta i setanta, amb excellents escriptors i militants de diversos partits independentistes i d’esquerra dels Països Catalans, com S’Arenal (l’actual Estel) s’anà consolidant, situant-se sempre a l’avantguarda del nostre deslliurament nacional i social.
Llibres de l´escriptor Miquel López Crespí (Web Ixent)
Articles d´actualitat política de l´escriptor Miquel López Crespí
Història alternativa de la transició (la restauració borbònica) (Web Ixent)
Els comunistes (LCR), la transició i el postfranquisme. Llorenç Buades (Web Ixent)
Textos clàssics de l´esquerra (Web Ixent)
Memòria cronòlogica de la repressió feixista a Mallorca (Web Ixent)
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!