La generació literària dels 70: Antoni Vidal Ferrando

El primer poemari que vaig llegir de l’amic Antoni Vidal Ferrando fou El brell dels jorns, publicat l’any 1986. Posteriorment les seves aportacions a la cultura catalana han estat constants i d’una qualitat prou reconeguda pels crítics més exigents de la nostra literatura. Es pot dir, sense por d’equivocar-se, que cada nou llibre de l’autor de Santanyí ha significat una nova i arriscada proposta cultural, una demostració palesa de la seva ètica de la resistència permanent i d’un amor fora mida per la nostra llengua. /Miquel López Crespí)

L’edició del disc compact número 8 de “Veu de Poeta” (una interessant i útil iniciativa cultural del Consell de Mallorca) per la Fundació ACA que dirigeix el meu bon amic Antoni Caimari, m’ha recordat l’any que vaig conèixer el poeta de Santanyí. Sota el títol La lògica del temps, el disc arreplega una acurada selecció dels millors treballs poètics de Vidal Ferrando, entre els quals destacaríem alguns ja publicats en El batec de les pedres, Bandera blanca o Cartes de Lady Hamilton, així com en el poemari Cap de cantó.

La meva amistat amb Antoni Vidal Ferrando es refermà i consolidà a començaments de l’any 1986 quan, per aquelles circumstàncies de la vida i com a membre dels Premis Ciutat de Palma de Poesia, vaig tenir la sort d’ensopegar amb un excellent llibre de poesia. Estic parlant, és evident, del poemari Racó de n’Aulet, que un jurat format per Jacint Sala, Miquel Pons, Victorià Ramis d’Ayreflor i qui signa aquest article guardonà sense discussió encisats per la qualitat literària de l’obra presentada al concurs. La fama de Vidal Ferrando ja venia avalada pels seus treballs com a escriptor i historiador (una dedicació que potser poca gent coneix).

Als llibres de poesia abans esmentats hem d’afegir A l’alba lila dels alocs (1988), premi Bernat Vidal i Tomàs 1988; Els colors del zodíac (1990); Getsemaní (1989); Cartes a Lady Hamilton (1990); Calvari (1992), premi Josep M. Llompart 1992; Bandera blanca (1994), premi Jocs Florals de Barcelona 1994, El batec de les pedres (1996), premi Ciutat de Palma 1995; Cap de cantó (2004); Vint hiverns de Montmartre (2005); El jardí de les delícies (2005) i Allà on crema l’herba: Obra poètica (1986-2007). També ha publicat les novelles Les llunes i els calàpets 1994), La mà del jardiner (1999) i L’ illa dels dòlmens (2007).

En una entrevista que li vaig fer per a la revista El Mirall de l’OCB, l’autor definia així la seva literatura: “Tots els meus llibres s’insereixen dins les quatre grans temàtiques de la lírica tradicional: amor, mort, memòria, el transcórrer del temps. En realitat, en literatura no hi ha res per inventar i no fem altra cosa que posar en un llenguatge modern les velles històries. Ara, el secret està en la capacitat de donar a tot això un aire personal i actual, en saber-se expressar plàsticament i saber-hi enganxar els receptors, que són els autèntics co-artífexs de qualsevol obra d’art que, si és bona, tendrà infinites lectures”.

La memòria i l’amor com a forma de resistència. A diferència dels cínics i menfotistes, aquesta plaga que fa malbé la nostra literatura i ompl els prestatges de les llibreries de tants productes de grafòman desenfeinat, Vidal Ferrando sap a la perfecció com són d’importants les arrels culturals i històriques d’un autor. Per això ens recordava, en l’entrevista abans esmentada, els seus anys de compromís amb la resistència contra la dictadura franquista. Deia el poeta: “Als devuit anys vaig guanyar les oposicions i em varen destinar a Menorca, on vaig passar tres cursos, durant els quals vaig entrar dins uns cercles per a mi profundament enriquidors. Començava a prendre força l’oposició contra el sistema, que, en principi, com tothom sap, va ser una oposició de tipus cultural. Idò, des d’aquelles posicions nostres perifèriques, la lluita consistia a ser utòpics i en la força dels gests: llegir Triunfo, pòsters del Che Guevara, discos de Raimon, cursos de l’Obra Cultural per correspondència, seccions de Cine-Club, un espai progressista del Diari de Menorca, que fèiem com a collectiu i que es titulava “Espacio Conexo”, la trobada de Lluc…”.

Pere Rosselló Bover en el seu estudi Els ferros niquelats de la memòria: una aproximació a la poesia d’Antoni Vidal Ferrando, editat per les Publicacions de l’Abadia de Montserrat deia del poeta de Santanyí: “…ens trobam davant una obra madura des del principi, escrita amb un ple domini del llenguatge, sense les vacillacions pròpies d’aquells autors que s’han iniciat molt prest en el món de les lletres”. I afegeix, com a cloenda de la seva exhaustiva anàlisi dels poemaris de Vidal Ferrando: “Tot i girar al voltant d’uns mateixos temes, la poesia d’Antoni Vidal Ferrando es renova constantment i troba a cada llibre noves formes i nous matisos amb què expressa uns continguts universals. La seva poesia ens parla de la crisi de l’home modern, esqueixat entre un ahir perdut i inabastable i un avui insatisfactori, i de l’etern dolor de l’home de sempre que, indefens davant la certesa de la mort, té la utopia, la memòria i la bellesa com a úniques armes. D’aquí ve la validesa d’una obra, fruit de la maduresa vital i intellectual del poeta, que ha estat elaborada a partir d’un intens treball del llenguatge amb l’objectiu etern d’assolir la bellesa perdurable”.

Vidal Ferrando creu en la capacitat subversiva de la memòria. En una entrevista que la periodista Sandra Martínez li feia per al diari Avui (28-V-95), el poeta es refermava en les seves conegudes opinions, i parlant de la novella Les llunes i els calàpets deia: “Jo he volgut fer un homenatge a la memòria, que no està gens de moda. Vivim una època de desmemòria voluntària, i això és un perill greu per als signes d’identitat mateixos, com a individus i com a poble. De vegades penso que el nostre poble, més que per la nostra llengua, pot morir per desmemòria, que és un perill tan gros com el de la llengua. Jo volia reivindicar la memòria i els signes d’identitat dels pobles, que no són les grans gestes, sinó la vida dura, diària i atzarosa de la gent, que mai no surt a les històries. Els pobles no poden tenir perspectiva de futur si no tenen perspectiva de passat, i crec que és molt important conèixer d’on venim, i no només per les històries oficials, que moltes vegades són capcioses i necessiten ser complementades”.

Pere Rosselló Bover, que ha analitzat a fons l’obra de l’autor que ens ocupa i que és segurament un dels crítics literaris de més prestigi que tenim en l’actualitat, parlava elogiosament d’Antoni Vidal Ferrando en la revista Reduccions (número 47 de novembre de 1990). Deia Pere Rosselló parlant del poemari Els colors i el Zodíac: “A primera vista Els colors i el Zodíac no sembla un llibre gens fàcil. Fins i tot m’atreviria a dir que pareix un llibre deliberadament complex. Sobretot el lèxic és el més afectat d’aquesta dificultat, que en alguns moments sembla desproporcionada. Potser la poesia d’Antoni Vidal Ferrando ha perdut aquella emoció directa que caracteritzava el llenguatge de Racó de n’Aulet, però evidentment ha aprofundit en la ‘passió pel mot’ a què Josep M. Llompart es referia en el pròleg d’aquell recull. En tot cas aquesta evolució ens confirma que l’ofici de poeta és en el nostre autor una vocació autèntica, que a més és exercida amb una tenacitat admirable”.

És per això mateix, perquè ens trobam amb un dels escriptors més valuosos de la literatura catalana contemporània, que sempre que Vidal Ferrando escriu sobre alguns dels meus llibres (Els poemes de l’horabaixa, Revolta…) ha estat per a mi una satisfacció difícil de descriure. L’any 1994 vaig tenir el gran honor que em presentàs l’antologia Els poemes de l’horabaixa que un any abans, pel novembre de 1993, havia obtingut el premi “Grandalla” de poesia del Principat d’Andorra. Aleshores l’escriptor de Santanyí va dir: “De poesia, n’hi ha hagut i n’hi haurà sempre perquè n’hi ha d’haver. Paraula coneixement i bellesa són tres essències que l’home no deixarà de conjugar fins que algun déu gelós no el desterri de les pletes on, dia a dia, perd el corbam en un intent patètic d’assolir els fruiterars de l’amor, de la llibertat i de l’heterodòxia.

‘No hi ha més alquímia que aquesta. L’espai de l’art, on s’arrecera el de la paraula, ens obre camí cap al cor més intrínsec del misteri. Feim versos o en llegim perquè hi ha l’aventura de conèixer i de discrepar. Com hi ha l’aventura del capvespre, la de sembrar geranis o la d’un petit port d’aigües amb congres on hem estat feliços. L’art és coneixement. I qui coneix estima i vol transgredir. ‘Puja ton entendre e pujaràs ton amor’, deia Ramon Llull amb ‘lo pus vell catalanesc del món’. Després haurien de passar set segles perquè Gramsci en fes una altra lectura: ‘Res no hi ha tan subversiu com la verita’”.

‘Per això, no s’ha escrit mai cap vers que no comprometi. Si l’art és art, subverteix. És clar que des de la prehistòria uns artistes han estat identificats amb la guerrilla i uns altres amb la burocràcia. Fins aquí arriba el maquiavelisme dels poders. Suposat que la subversió és inevitable, convé fer una retxa per separar tots aquells que el sistema es veu capaç de digerir dels més intrèpits. Però cap tàctica ni cap estratègia pot evitar que la natura es manifesti tal com és. Des que el món és món ha estat així i per això la vida no té aturall i existeix la línia de la història.

‘Tanmateix ja s’ha fet l’hora de dir que aquest preàmbul, en el fons, no és més que una reflexió motivada per la lectura de Els poemes de l’horabaixa, un llibre amb el qual Miquel López Crespí guanyà l’últim Premi Grandalla de poesia al principat d’Andorra i que jo tenc l’honor de presentar-vos anit.

‘Ja ens ho advertia l’enyorat Valerià Pujol, ara fa deu anys, en el pròleg de Foc i fum, un dels reculls més intel.ligents i més pertorbadors de la trajectòria poètica de López Crespí: és impossible endinsar-se per l’inferno dels versos d’aquest autor sense restar-hi implicat de qualque forma. Antiesteta, antimodernista, escèptic, rupturista, en Miquel sol adreçar-se al rostre de cada un dels lectors per llançar-hi incivilitzadament tota la metralla del seu univers poètic. A partir d’aquí, pot passar qualsevol cosa.

‘Particularment -i ja que he parlat d’inferno- vos he de confessar que Els poemes de l’horabaixa m’han fet pensar en aquella llança que Aquil.les havia heretat del seu pare Peleu, la qual tenia la virtut de curar, en un segon llançament, les ferides que havia produït abans, segons s’esmenta a la Divina Comèdia.

‘Vull dir que fins i tot a algú que pensa que l’art són les formes, com és el meu cas, no li és difícil deixar-se fascinar per l’atmosfera d’un llibre com aquest, a pesar de la seva musicalitat desconcertant, dels ecos llompartians que emergeixen així com ens anam endinsant en la lectura, o de no acabar de compartir les idees de l’autor respecte a la sintaxi i a la utilització dels adjectius. Ben mirat, això que ara acab d’esmentar no vénen a ser més que recursos, maneres que té en Miquel López Crespí d’expressar les seves conviccions irreverents i subversives, maneres de fer palès un tarannà indòmit, que es planteja una escriptura resistent com, des de sempre, s’ha plantejat una vida resistent, que li impedeix doblegar-se a les escomeses de les modes literàries o de la preceptiva, i el duu a no lliurar-se a més poder que al de la seva passió existencial. Ruben Darío ho expressava d’una manera més sintètica: Ni teólogos ni filólogos. I a pesar de la trampa de la diferència de contextos, les paraules del gurú del modernisme demostren fins a quin punt els camins de la poesia són incontables i fins a quin punt se’n pot fer una mateixa lectura des de posicions extremes pendulars.

‘Perquè ja he apuntat quina opinió de l’art per l’art té Miquel López Crespí, un home que no cerca amb els seus versos sinó la nostra rèplica, implicar-nos en l’aventura portentosa d’interrogar la vida i de dir no als mediocres i a l’arbitrarietat.

‘És ver que és fàcil veure Els poemes de l’horabaixa com el llarg peregrinar d’una veu turmentada per un cosmos barroc d’ombres difícils, d’ideals marcits, de cambres buides, de passions malaguanyades, de pactes oblidats, de somnis desapareguts, d’hores malaltisses, d’exilis en pròpia terra; de còlera i de crepuscles, d’abaltiments i de violència, de follia i de falsedat, de calabruix i d’extenuació, de mentides i d’angoixa, de servilisme i de bisturins, de desconcert i de suïcidis, d’insomni i de terbolesa, de pistoles i de cendres, de xiprers i de llops, de còlera i de malsons, d’abismes i d’atzucacs, d’inferns i de ferotgia, d’orbesa i de laberints, de dolor i de naufragis, de fracassos i d’hiverns, de solitud i d’irrealitat, de botxins i d’injustícia…

‘Quan tot el món en què creieren els més utòpics i contestataris de la seva generació s’ha ensorrat (…el passat moria enmig de l’asfalt/ barca a la deriva.), López Crespí vendria a fer l’inventari de la derrota, un inventari de vuitanta-un poemes, que ens hauríem d’imaginar com un interminable viacrucis si, a més a més, li haguéssim de fer cas quan afirma que La poesia era aleshores excels disseny aerodinàmic/ fràgil xerrameca engolada voleiant damunt les tombes. O quan més endavant es mostra encara més categòric: reconec la mentida del vers; o no cal amagar que les paraules s’han rovellat/ i cada adjectiu amaga anomalies polsoses/ grotesques efusions de l’esperit en les quals ningú ja no creu.

‘Però, de la mateixa manera que estic segur que Els poemes de l’horabaixa no són el simple inventari d’una derrota, també estic segur que l’aparent desconfiança en la poesia del seu autor no és més que la manifestació palesa d’un hàbit de qüestionar-s’ho tot adquirit al llarg de tota una vida d’inconformisme i d’autoexigència. No, en Miquel no fa poemes malgré lui. Precisament ell més que ningú sap que la paraula és un dels primers poders que intenten anorrear els dictadors.

‘I per això mateix li sentireu dir que Retirar-se seria caure en la trampa, que Conèixer el final de l’argument/ no és excusa vàlida per a justificar la retirada, que cal marxar/ amb el cap ben alt/ per l’avinguda esclatant de la tempesta. O el sentireu evocar la mel tastada a l’infantesa, aquella llum que naixia de les pedres en presència de l’àvia, dues llengües extenuades fugint de la desventura, uns ulls de dona com illes colpides per la pluja. O també, convençut com René Char que resistència és esperança, el sentireu que somnia en una nova primavera en què Aurora Picornell prendrà el sol tota nua i la seva boca tendrà gust de mel i taronges, que els humiliats, els vençuts, els perdedors de sempre retornen des de l’indret on la mar i el blau del cel s’ajunten, per després imaginar’ls salpant severament amb la marea.

‘La flama de la rebel.lia, els horitzons de la memòria, les melasses de l’amor, el paradís perdut de la infantesa, els palmerals de l’esperança són alguns dels estímuls que converteixen Els poemes de l’horabaixa en un llibre que transita per les essències més universals i més frondoses del cor de l’home, un llibre davant el qual no ens queda més alternativa que exercir de ciutadans d’un regne i d’un foc que en deim intel.ligència, si no volem restar perduts davant la vitalitat i la provocació que hi batega.

‘De propostes culturals com les que Miquel López Crespí llança des dels seus territoris del maquis, o se’n surt una mica més lliure o convençuts que no hi ha antídot per la rèmora dels nostres ulls cansats”.

Posteriorment, analitzant el poemari Revolta que havia publicat l’Editorial Moll l’any 2000, Antoni Vidal Ferranda va escriure: “Me’n record de la primera vegada que vaig conèixer personalment Miquel López Crespí. Era pel gener del vuitanta-sis, durant la proclamació dels premis Ciutat de Palma. Gràcies a la benevolència del jurat, del qual ell havia estat membre, jo havia guanyat el de poesia. Abans que qualcú me’l presentàs, aquella nit, ingènuament, m’imaginava que en Miquel devia ser un d’aquests personatges de moda que no es poden treure de sobre els admiradors. No endebades podia ostentar la doble condició d’escriptor i de líder de la resistència contra la bèstia negra de la dictadura. En certa manera, jo el veia com el paradigma de tot el que a mi, m’hagués agradat ser. No sé com, el seu mite es mantenia incòlume en algun dels últims reductes de la meva innocència, quan el nou ordre ja havia deixat ben clar que no posava messions per l’altruisme ni per l’intellecte, sinó per la hipocresia i la mediocritat.

‘Vàrem congeniar ràpidament com el que érem: dos fills d’un temps, i dos fills del poble. Crec que ens vàrem fer amics per això. Jo també podria ser l’autor d’aquells versos d’Els poemes de l’horabaixa en què López Crespí intanta ‘escriure amb la ràbia dels pares / que van perdre la guerra / l’aroma salabrós del vent’. En canvi, no crec que ho pogués ser d’una nòmina de llibres com la que ha anat publicant. Quan aixec els ulls, i veig els seus títols arrenglerats en els prestatges de la biblioteca, sent el vertigen de l’altura literària i humana d’un dels escriptors més autèntics que he conegut. Si aquí hi ha cap secret, deu ser la força que dóna la fidelitat amb un mateix. Després d’haver guanyat més de dos-cents premis, i d’haver cultivat tots els gèneres literaris, Miquel López Crespí pot afirmar, amb Leonardo Sciascia, que sempre ha escrit el mateix llibre: aquell que ja escrivia quan feia seva la història dels derrotats i dels heterodoxos de tots els temps, segons paraules de Mateu Morro.

‘Precisament, és el que torna succeir a Revolta, el seu últim poemari. Feia estona que no havia llegit versos tan contundents. Amb una economia de recursos admirable, amb un llenguatge tan transparent com el vi bo o com el solo d’una gota de pluja, sense altre adorn que el de la sinceritat i el de l’ambició literària, López Crespí ens ha ofert un dels textos més químicament purs i més colpidors de la poesia catalana actual.

‘Revolta és un homenatge als poetes xinesos que deixaren escrit amb quins estralls ha anat avançant el curs de la història. Té la mateixa claror, la mateixa profunditat, la mateixa dinamita, el mateix ànim de viatjar pels laberints del cor de l’home que tingueren Zheng Yue, Libo o Wang Shinzhen. Miquel López Crespí fa ressuscitar la veu d’aquests mestres, i de molts d’altres, per recordar-nos que, més enllà de les cultures, de les geografies, de les estirps, hi ha una fatalitat universal que perdura. Mils d’anys de civilització no han pogut acabar amb les fronteres, amb les intrigues, amb els mandarins, amb la guerra, amb el servilisme, amb la ignorància, amb les lleis injustes, amb les camarilles, amb la manipulació de les consciències.

‘El tema de Revolta és la mateixa història, tots els mals que han anat emergint d’una manera cíclica des de l’episodi de les cavernes, i que tenen un denominador comú: el poder. Darrere el seu estigma, s’hi oculten les càrregues de la cavalleria, els excessos dels recaptadors d’impostos, la caputxa del botxí, els decrets exterminadors, els tresors dels palaus i dels temples, l’estratègia de les espases, les teranyines del dogma, les biblioteques imperials, les obres faraòniques, els artistes de la cort, la sang que fan córrer els mercenaris i la soldadesca. Tot ben vigent, com la indefensió humana.

‘No cal ni dir de quin costat està l’autor del llibre. ‘Ningú no valora la saviesa del pagès, / del pescador, / de la vella que coneix la utilitat de les herbes del bosc’, ens diu. Però ell dí. Ell no és dels que obliden fàcilment els orígens. Ni dels que prosperen a costa de claudicar. Per això, a hores d’ara, encara pot escriure: ‘Mai de ma vida… / …al casament de les princeses / he fet de bufó / recitant versos a les joies / que porten al coll. / ¿Com volíeu, / doncs, / que em fes mereixedor de les deixalles / que cauen de la taula dels amos?’.

‘És una sort tenir amics que ens ajuden a fer camí pels blancs i negres de la literatura i de la dignitat personal i collectiva. Mentre existesquin creadors com Miquel López Crespí existiran possibilitats”.