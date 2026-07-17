La generació literària dels 70 – Illes (Miquel López Crespí) 100 pàgines d´enllaços (Literatura i memòria històrica)

Documental: la ignorància cultural de Llorenç Villalonga.
Manuela Alcover (en el seu llibre Llorenç Villalonga i les Belles Arts, Documenta Balear) ens explica com Villalonga confon i barreja -no en sabia res de res- futurisme, cubisme, dadaisme, abstracció… en una paraula, ignora els fonaments essencials de totes les avantguardes culturals i artístiques de la seva època. Enemic del modernisme gaudinià, el qualifica de “un barroco plebeyo, completamente iletrado, desprovisto de la opulencia italiana y de la fina gracia del rococó”. Enemic de Catalunya (cal estudiar les importants aportacions de l’historiador Josep Massot i Muntaner al respecte), considera Gaudi com l’encarnació d’una Catalunya que odia (un catalanisme romàntic, de botiguers). De les grans aportacions de Gaudi a l’arquitectura catalana i mundial, Villalonga escriu: “Se construían en las afueras ‘torres’ de fantasía con ladrillos de colorines i almenas medioevales. […] Se creía artística la fachada del Palau de la Música Catalana. […] El pêle-mêle de la Sagrada Familia era reputado por obra genial… “. El gaudisme és “una arquitectura degenerada” (adjectivació que coincideix amb aquella que aplicaven els hitlerians a tots els corrents avantguardistes alemanys i europeus dels anys vint i trenta).
Llibres segrestats per la dictadura franquista: La guerra just acaba de començar, de Miquel López Crespí
Vídeo de promoció del llibre La guerra just acaba de començar: http://vimeo.com/22516441
Escriptors de la generació literària dels 70
Cil Buele ha escrit:
Conduït per T. Rotget, l’escriptor pobler Miquel López Crespí participa en el programa radiofònic “Bon Dia” que emet Ona Mediterrània des del casal de Can Alcover on parla de les seves dues darreres obres publicades
La generació literària dels 70 i la transició (la restauració borbònica)
IB3TV
L’escriptor pobler Miquel López Crespí, al programa d’IB3 “Illes en transició” (1)
La “transició” (la restauració borbònica) en 5 minuts.
https://www.youtube.com/watch?v=QZixR5okDgQ…
L’escriptor Miquel López Crespí i els cines de sa Pobla (6): http://www.youtube.com/watch?v=2o-Kx9PIviE&feature=related
Poesia catalana contemporània – Miquel López Crespí i el poema Obligat exili
Del CD Veu de poeta (Fundació ACA)
Poesia mallorquina i Memòria històrica
L’escriptor pobler Miquel López Crespí recita el seu poema, “La pluja àcida”, editat en CD l’any 2003 per la Fundació ACA, dins la col·lecció Veu de poeta,
Un poema de l´escriptor Miquel López Crespí dedicat a Emili Darder, Aurora Picornell i els més 2.000 illencs assassinats per la dreta feixista
La poesia catalana contemporània i la memòria històrica
Miquel López Crespí recita “Ben voler”, poema núm. 3 de l’antologia “La paraula viva”, de la col•lecció Veu de poeta, enregistrada a Son Bielí (Búger) l
Presentació del llibre de Miquel López Crespí “Cinema del segle XX” (El Tall Editorial): http://vimeo.com/12251363
Quan Adolfo Suárez (que pactava amb el PCE i el PSOE el repartiment de sous i cadiretes) detenia i torturava els marxistes
Mallorca i el preu de la lluita per la Llibertat: detencions, tortures, presó, interrogatoris… Memòria històrica
Republicans detinguts en els anys 70!
Detenció de Miquel López Crespí a Inca (vídeo enregistrat per Cecili Buele) – Els comunistes de les Illes de tendència trotsquista (OEC): Jaume Obrador, Antoni Mir Fullana, Maria Durán, Josep Capó, Mateu Morro, Miquel López Crespí, Guillem Coll, Gina Garcías, Paco Mengod, Mateu Ramis, Domingo Morales, Guillem Ramis, Josefina Valentí, Margalida Seguí…)
Breu repàs a la detenció realitzada per la Guàrdia Civil, durant el Dijous Bo de 1975 a la ciutat d’Inca, per la qual passaren al calabós municipal un grup de militants que l’OEC que hi repartien propaganda a favor de la pagesia mallorquina…
Cecili Buele ha escrit: L’escriptor Miquel López Crespí reviu, als mateixos indrets, l’experiència d’haver estat detengut per la Guàrdia Civil un Dijous Bo a Inca, mentre repartia propaganda de l’OEC -Organització d’Esquerra Comunista- a favor de la pagesia mallorquina, l’any 1975…
L’escriptor Miquel López Crespí i els cines de sa Pobla (6): http://www.youtube.com/watch?v=2o-Kx9PIviE&feature=related
Maria Antònia Oliver París, presidenta de Memòria de Mallorca; Alexandre Ballester, escriptor i Sebastià Gallado, regidor del Cultura del PSM a sa Pobla.
Sa Pobla i els presoners republicans – La literatura catalana contemporània i la memòria històrica – Presentació de la novel•la Els crepuscles més pàl•lids (Lleonard Muntaner Editor), Premi de Narrativa Alexandre Ballester: http://www.youtube.com/watch?v=cqEtsaO3NAs
Sa Pobla (Mallorca) i les Germanies – La batalla de Son Fornari
Intervenció de l’escriptor i historiador pobler, Miquel López Crespí, davant del monument dedicat als Agermanats, a la finca poblera de Son Fornari
– La literatura catalana de Mallorca i la memòria històrica
La història dels darrers presos polítics mallorquins (Jaume Obrador, Ramon Molina, Miquel López Crespí, Isidre Forteza, Maria Dolors Montero, Josep Capó…) en dues novel•les de l´escriptor Miquel López Crespí
La restauració borbònica (la “transició”) en dues novel•les de l´escriptor Miquel López Crespí: Allò que el vent no s´endugué (El Tall Editorial) i Joc d´escacs (Llibres del Segle)
Can Alcover – Miquel López Crespí al magazín matinal La Vila del Pingüí de ràdio Ona Mediterrània de la 98.0 FM, presentat per Joan Farrés. Vídeo enregistrat per Agustí Baró
L’escriptor Miquel López Crespí i els cines de sa Pobla (6): http://www.youtube.com/watch?v=2o-Kx9PIviE&feature=related
Sa Pobla – Sa Congregació
Presentació del llibre de narracions de Miquel López Crespí Diari d’ un home sol (Llibres del Segle) per Catalina Serra (regidora de Cultura de sa Pobla, Cecili Buele i Miquel López Crespí
Salvem Mallorca! El periodista de Diari de Balears (dBalears) Raphel Pherrer entrevista l’escriptor Miquel López Crespí: http://www.youtube.com/watch?v=WyubaHuQNR4&feature=relate
Detenció de Miquel López Crespí a Inca (vídeo enregistrat per Cecili Buele) – Els comunistes de les Illes de tendència trotsquista (OEC): Jaume Obrador, Antoni Mir Fullana, Maria Durán, Josep Capó, Mateu Morro, Miquel López Crespí, Guillem Coll, Gina Garcías, Paco Mengod, Mateu Ramis, Domingo Morales, Guillem Ramis, Josefina Valentí, Margalida Seguí…)
Breu repàs a la detenció realitzada per la Guàrdia Civil, durant el Dijous Bo de 1975 a la ciutat d’Inca, per la qual passaren al calabós municipal un grup de militants que l’OEC que hi repartien propaganda a favor de la pagesia mallorquina…
Cecili Buele ha escrit: L’escriptor Miquel López Crespí reviu, als mateixos indrets, l’experiència d’haver estat detengut per la Guàrdia Civil un Dijous Bo a Inca, mentre repartia propaganda de l’OEC -Organització d’Esquerra Comunista- a favor de la pagesia mallorquina, l’any 1975…
Els altres comunistes
Cecili Buele ha escrit: L’escriptor pobler Miquel López Crespí recull una sèrie de reflexions sobre els que anomena “Els altres comunistes”, els que s’oposaven a la maniobra pactada de reinstauració de la monarquia borbònica i de consolidació de l’estat centralista i capitalista,
Republicans detinguts en els anys 70!
Detenció de Miquel López Crespí a Inca (vídeo enregistrat per Cecili Buele) – Els comunistes de les Illes de tendència trotsquista (OEC): Jaume Obrador, Antoni Mir Fullana, Maria Durán, Josep Capó, Mateu Morro, Miquel López Crespí, Guillem Coll, Gina Garcías, Paco Mengod, Mateu Ramis, Domingo Morales, Guillem Ramis, Josefina Valentí, Margalida Seguí…)
Breu repàs a la detenció realitzada per la Guàrdia Civil, durant el Dijous Bo de 1975 a la ciutat d’Inca, per la qual passaren al calabós municipal un grup de militants que l’OEC que hi repartien propaganda a favor de la pagesia mallorquina…
Cecili Buele ha escrit: L’escriptor Miquel López Crespí reviu, als mateixos indrets, l’experiència d’haver estat detengut per la Guàrdia Civil un Dijous Bo a Inca, mentre repartia propaganda de l’OEC -Organització d’Esquerra Comunista- a favor de la pagesia mallorquina, l’any 1975…
Alguns dels meus lectors: Tomeu Bosch Barceló i Esperança Rodríguez
Sempre al costat a totes les meves presentacions de llibres en els darrers anys! Gràcies pel vostre suport! Sou fantàstics!
Miquel López Crespí, presenta “Joc d’escacs” (Llibres del Segle) , a Can Oleo (Palma) Amb la presència de la consellera de Cultura del Govern de les Illes Balears, Fanny Tur, del president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, i amb la presentació de Jaume Obrador Soler, l’escriptor pobler Miquel López Crespí respon les preguntes que li formula el director de l’Institut d’Estudis Baleàrics, Francesc M. Rotger https://www.youtube.com/watch?v=P4A62p-Vv5o
Vídeos de l´escriptor pobler Miquel López Crespí a YouTube enregistrats per Agustí Baró i Cecili Buele
Llista de reproducció
69 vídeos
Curiositats literàries
En aquest petit vídeo de promoció de la novel•la Un hivern a lluc (El Tall Editorial), Miquel López Crespí explica com va ser que, un dia de 1963, reflexionant en el cambril de la Verge va decidirr dedicar-se a la literatura. Un hivern a Lluc (El Tall Editorial) , novel•la de Miquel López Crespí (5) Al santuari de Lluc, li neix, a l’escriptor pobler, la dèria d’escriure, fa cinquanta-sis anys https://www.youtube.com/watch?v=2-CY4nychU4…
Jaume Obrador, Jordi Cloquell, Cecili Buele: presentació de dos llibres de l’escriptor pobler Miquel López Crespí a l’espai de diàleg Ca s’Artiller, a Muro: Joc d’escacs (Llibres del Segle) i Allò que el vent no s’endugué (El Tall Editorial)
(Amb una cançó de Guillem d´Efak – interpretada per Agustí Baró) dedicada a les Revoltes Foranes mallorquines del segle XV)
Els germans Villalonga (Llorenç i Miquel) – Poema núm. 4 de la col•lecció Veu de poeta, recitat i enregistrat per l’autor a la Fundació ACA, Búger (Mallorca), l’any 2003, dedicat als germans Villalonga
Els pobles de Mallorca amb els seus autors
Tertúlia literària a Vilafranca de Bonany, amb Miquel López Crespí
Poesia mallorquina i Memòria històrica
L’escriptor pobler Miquel López Crespí recita el seu poema, “La pluja àcida”, editat en CD l’any 2003 per la Fundació ACA, dins la col·lecció Veu de poeta,
Sa Pobla i la literatura (I) –
La postguerra a sa Pobla (Anys 40 i 50)
Sentència de mort
Els hiverns eren encara més tristos. Sovint tallaven el corrent. Quedàvem a les fosques. Diluviava. Ningú pels carrers. A les cantonades, el vent agitava esquifides bombetes. El pare tancava la porta. Una clau de ferro, grossa, heretada dels rebesavis. Ens illuminava un esmorteït llum d’oli. Aleshores jo tenia deu anys. )Potser l’època més feliç de la meva vida, malgrat el fred dels hiverns, els càstigs del capellà, els eterns rosaris que no finien mai? Reialme d’ombres. Màgiques visions en la paret. Fantasmes. Por d’infant. La padrina em tenia damunt i m’acaronava els cabells. Quan es pensaven que ja dormia, tornaven les històries de sempre. Pensaven que jo no ho entenia. Anaven ben errats. Entre les ombres, nous fantasmes, bruixots diabòlics vestits amb camisa blava, damunt graneres, armats de màusers i amb les dents corcades anaven pel carrer cercant els infants que no s’havien dormit prest.
http://pobler.balearweb.net/post/132624
Presentació a sa Congregació, Sa Pobla, del llibre de relats, “Diari d’un home sol” de Miquel López Crespí, amb la seva presencia, acompanyat de Cecili Buele i Ramis, i les intervencions del senyor Batle, Biel Ferragut Mir, i de Catalina Maria Serra Vidal, Regidora de Cultura.
L’ escriptor pobler Miquel López i Crespí ha lliurat més de 4.000 llibres als lectors de sa Pobla i el món.
L’escriptor pobler Miquel López Crespí, a Can Cirera Prim
Cecili Buele ha escrit: A l’Arxiu municipal de sa Pobla, s’hi recullen grans col·leccions de llibres d’autors poblers, entre els quals Miquel López Crespí, qui ha fet donació de més de 4.000 volums de la seva biblioteca particular. Tot i que a l’actualitat el Consell de Mallorca els està digitalitzant, a Can Cirera Prim ja hi han destinat unes prestatgeries on col·locar-ne una selecció.
Més de quaranta anys de literatura catalana de Mallorca: Miquel López Crespí ha rebut l´Escut d´Or, màxima distinció cívica i cultural de sa Pobla.
Alguns dels nombrosos amics de l´escriptor Miquel López Crespí que li donaren suport en el moment del lliurament de l´Escut d´Or de sa Pobla (Mallorca), màxima distinció cívica i cultural del nostre poble
Paraules finals de Miquel López Crespí a l´acte de lliurament de l´Escut d’Or de sa Pobla (Mallorca)
Un museu particular de la lluita per la República, la Independència i el Socialisme.
Les revistes i banderes de la lluita contra Franco que serva, a casa seva, l´escriptor Miquel López Crespí!
1 vídeo únic!
Memòria històrica dels lluitadors antifeixistes que no volgueren pactar amb els feixistes i el capitalisme espanyol el repartiment de sous i cadiretes!
Els records de la lluita per la Llibertat que han volgut esborrar la dreta i l´esquerra borbònica.
Llucia Ramis entrevista l´escriptor Miquel López Crespí
https://totib3.org/play/tv/aixonoesislandia/e22
Republicans detinguts en els anys 70!
Detenció de Miquel López Crespí a Inca (vídeo enregistrat per Cecili Buele) – Els comunistes de les Illes de tendència trotsquista (OEC): Jaume Obrador, Antoni Mir Fullana, Maria Durán, Josep Capó, Mateu Morro, Miquel López Crespí, Guillem Coll, Gina Garcías, Paco Mengod, Mateu Ramis, Domingo Morales, Guillem Ramis, Josefina Valentí, Margalida Seguí…)
Breu repàs a la detenció realitzada per la Guàrdia Civil, durant el Dijous Bo de 1975 a la ciutat d’Inca, per la qual passaren al calabós municipal un grup de militants que l’OEC que hi repartien propaganda a favor de la pagesia mallorquina…
Cecili Buele ha escrit: L’escriptor Miquel López Crespí reviu, als mateixos indrets, l’experiència d’haver estat detengut per la Guàrdia Civil un Dijous Bo a Inca, mentre repartia propaganda de l’OEC -Organització d’Esquerra Comunista- a favor de la pagesia mallorquina, l’any 1975…
Curiositats – Els llibres de l´adolesència! Avui, netejant el despatx, he trobat alguns dels primers llibres que vaig llegir en la meva joventut! – L’escriptor Miquel López Crespí i la Biblioteca de sa Pobla – Les primeres influències literàries (5): http://www.youtube.com/watch?v=RosrNVf9mFs&feature=related
Recull en vídeo de l’homenatge, de l’Ajuntament de Sa Pobla a l’escriptor pobler, Miquel López Crespí, durant la Diada de Sant Jordi. Podeu sentir les intervencions de Miquel López Crespí, el regidor de Cultura de l´Ajuntament de sa Pobla Joan Enric Capella Servera, l´exconseller de Cultura del Consell Insular de Mallorca Cecili Buele Ramis, Mateu Morro, historiador i exsecretari general del PSM, els escriptors, Rosa Maria Colom, Antoni Gost (“Curro”), Miquel Àngel Vidal Pons, Margalida Vidal, regidora del PSM i l’editor Lleonard Muntaner a més de la salutació del Batle de Sa Pobla Biel Serra Barceló.
Fons musical: Son Coletes de Guillem d’Efak interpretat per Agustí Baró, veu, Edwin Berg, piano, Antoni Cuenca, contrabaix, Salvador Font, bateria.
Homenatge a Josep M. Llompart i presentació del llibre Visions literàries de sa Pobla
Miquel López Crespí, a la Diada de Sant Jordi 2018 a sa Pobla
Cecili Buele ha escrit. L’escriptor pobler Miquel López Crespí es fa present a la Diada de sant Jordi que se celebra a la vila mallorquina de sa Pobla, on fa la presentació pública del seu darrer llibre “Visions literàries de sa Pobla”
El periodista Joan Cabot (IB3ràdio) entrevista l’ escriptor pobler Miquel López Crespí
Programa Aire 0335 – Miquel López Crespí (Sa Pobla, 1946)
El seu pare va arribar a Sa Pobla com a pres del franquisme. La seva mare era una poblera amb… more
06 Apr 2025 · 57 minutes
https://pod.link/…/epi…/6865dcea58b5270aa6c3bd17f51070a8
Audio – Alguns dels viatges de l´escriptor Miquel López Crespí a Ona Mediterrània (Programa Bon dia)
Toni Rotget ha escrit: ·
Miquel López Crespí és escriptor i poeta. Avui al Matinal Bon dia ens ha explicat les experiències viscudes en els viatges a l’estranger des dels anys 60.
Ona Mediterrània ·
En aquest enllaç
?https://go.ivoox.com/rf/68473080
Pots escoltar la conversa de Toni Rotget amb l’escriptor de sa Pobla Miquel López Crespí al Matinal Bon dia
Recull en vídeo de la presentació de la novel•la Caterina Tarongí a Can Alcover, amb les intervencions de la periodista Margalida Capellà, de l´historiador Mateu Morro, l´editor Lleonard Muntaner i el pròpi autor del Llibre Miquel López Crespí parlant de la nostra història, d’alguns problemes de la nostra literatura, del paper dels escriptors i la literatura en la societat contemporània.
La novel•la catalana contemporània i la memòria històrica: un homenatge a les dones republicanes.
Alguns del llibres més venuts a la Setmana del Llibre en Català: la novel·la de l´escriptor Miquel López Crespí Allò que el vent no s´endugué (El Tall Editorial) Recull en vídeo de la presentació a Palma, al parc de les Estacions, en el marc de la XXVIII Setmana del Llibre en Català, de la darrera novel·la de l’escriptor pobler Miquel López Crespí, titulada “Allò que el vent NO s’endugué”, “El Tall Editorial”. Amb les intervencions del propi autor, de Jaume Obrador i de Cecili Buele (Vídeo enregistrat per Agustí Baró) https://www.youtube.com/watch?v=8iH-FA6vwQI&feature=share
Escriptors de Pollença
Miquel Costa i Llobera, dues novel·les de l’escriptor Miquel López Crespí (vídeo enregistrat per Cecili Buele)
Imatges i paraules enregistrades a la vila mallorquina de Pollença, per fer-hi la presentació audiovisual de dues novel·les que l’escriptor Miquel López Crespí ha dedicat a mossèn Miquel Costa i Llobera, figura singular dins l’àmbit de les lletres catalanes del segle XX.
Bones notícies!
El periodista Joan Cabot (IB3ràdio) entrevista l’ escriptor pobler Miquel López Crespí
Programa Aire 0335 – Miquel López Crespí (Sa Pobla, 1946)
El seu pare va arribar a Sa Pobla com a pres del franquisme. La seva mare era una poblera amb… more
06 Apr 2025 · 57 minutes
https://pod.link/…/epi…/6865dcea58b5270aa6c3bd17f51070a8
Converses literàries de l´escriptor Miquel López Crespí a la Fundació Emili Darder i l´Ateneu Pere Mascaró: Repressió i cultura durant el franquisme –
Repressió i cultura durant el franquisme (I)
Cecili Buele Ramis ha escrit:
Primera part de la intervenció que fa l’escriptor pobler Miquel López Crespí, durant la ponència de la jornada «Mallorca davant el centralisme», organitzada per l’Ateneu Pere Mascaró conjuntament amb la Fundació Emili Darder, a la seu de la UGT, dissertant-hi sobre «Repressió i cultura durant el franquisme», a Ciutat
Memòria històrica
Vídeo: els darrers presos politics republicans de la dictadura franquista (Josep Capó, Miquel López Crespí, Ramon Molina, Jaume Obrador, Maria Dolors Montero, Isidre Forteza,,,)
Un museu particular de la lluita per la República, la Independència i el Socialisme.
Les revistes i banderes de la lluita contra Franco que serva, a casa seva, l´escriptor Miquel López Crespí!
1 vídeo únic!
Memòria històrica dels lluitadors antifeixistes que no volgueren pactar amb els feixistes i el capitalisme espanyol el repartiment de sous i cadiretes!
Els records de la lluita per la Llibertat que han volgut esborrar la dreta i l´esquerra borbònica.
Can Alcover – Ona Mediterrània – Programa BON DIA
Toni Rotget ha escrit:
Miquel López Crespí
és escriptor i en aquesta ocasió ens parla del cinema que ell va descobrir en les sales de Palma i sa Pobla.
Avui hem parlat de cine: els cines de sa Pobla i Palma, el cinema franquista, el neorealisme italià, la novelle vague, el cine soviètic i dels Estats Units, Pontecorvo, Ken Loach, Orson Welles, Bergman, Buñuel, Visconti, Fellini, Godard, Resnais….
Ona Mediterrània
·
En aquest enllaç
https://go.ivoox.com/rf/67431190
Palma, anys 60 – Miquel López Crespí: detencions i interrogatoris per part de la Guàrdia Civil.
Cecili Buele Ramis ha escrit:
La lluita antifranquista a Mallorca comportà detencions i interrogatoris per part de la Guàrdia Civil, que tenia la caserna a l’inici del carrer de General Riera, a Palma. El testimoni directe de l’escriptor pobler Miquel López Crespí n’és una bona mostra… http://youtu.be/oM5Ghr2ZnWs
Ostres! La meva prehistòria!
Curiositats – Els llibres de l´adolesència! Avui, netejant el despatx, he trobat alguns dels primers llibres que vaig llegir en la meva joventut! – L’escriptor Miquel López Crespí i la Biblioteca de sa Pobla – Les primeres influències literàries (5): http://www.youtube.com/watch?v=RosrNVf9mFs&feature=related
Mallorca, anys 60 – Tortures i detencions
Cecili Buele Ramis ha escrit:
La lluita antifranquista a Mallorca comportà detencions i interrogatoris per part de la Guàrdia Civil, que tenia la caserna a l’inici del carrer de General Riera, a Palma. El testimoni directe de l’escriptor pobler Miquel López Crespí n’és una bona mostra… http://youtu.be/oM5Ghr2ZnWs
Converses literàries de l´escriptor Miquel López Crespí a la Fundació Emili Darder i l´Ateneu Pere Mascaró: Repressió i cultura durant el franquisme –
Repressió i cultura durant el franquisme (I) Cecili Buele Ramis ha escrit: Primera part de la intervenció que fa l’escriptor pobler Miquel López Crespí, durant la ponència de la jornada «Mallorca davant el centralisme», organitzada per l’Ateneu Pere Mascaró conjuntament amb la Fundació Emili Darder, a la seu de la UGT, dissertant-hi sobre «Repressió i cultura durant el franquisme», a Ciutat https://www.youtube.com/watch?v=alEcJJ8KiHU&feature=youtu.be
Atacs feixistes contra la poesia de l´escriptor Miquel López Crespí
En aquest vídeo podeu sentir el poema que ha estat destruït dues vegades (2011-2014) pels feixistes en el Racó de la Memòria de Porreres (també podeu sentir altres poemes de la resistència antifeixista de l´escriptor Miquel López Crespí) – Poesia i resistència antifeixista – L’escriptor Miquel López Crespí recita una sèrie de poemes seus, durant l’acte d’homenatge a la gent republicana, assassinada a la vila d’Alaró durant la guerra civil espanyola
Can Alcover – Ona Mediterrània
Miquel López Crespí ens parla al magazín matinal d´Ona Mediterrània de la seva darrera novel·la publicada per “Llibres del Segle” a la col·lecció “Què us diré”, Joc d’escacs: Un llibre on Miquel López Crespí retrata el món cultural i polític de la seva joventut, a la Mallorca de les darreries del franquisme …
Miquel López Crespí…Hores esmolades…per Pau Esteve amb M.Sagarribau
Cecili Buele – Documentals
Sa Pobla (Mallorca) i les Germanies – La batalla de Son Fornari
Intervenció de l’escriptor i historiador pobler, Miquel López Crespí, davant del monument dedicat als Agermanats, a la finca poblera de Son Fornari
Escriptors mallorquins que donaren suport al genocidi contra el nostre poble!
A la recerca de la vertadera història de Llorenç Villalonga: un vídeo enregistrat per Cecili Buele –
Cecili Buele Ramis ha escrit:
El passat anticatalanista i falangista i de Llorenç Villalonga, al punt de mira de l’escriptor Miquel López Crespí, qui li dedica dues de les seves novel·les -Una Arcàdia feliç (Premi de novel·la Pare Colom) i Les vertaderes memòries de Salvador Orlan (Premi de Narrativa Vila d’Almassora) –
Content d’haver pogut col·laborar, un Dijous Bo com avui, amb l’amic Miquel López Crespí, en la difusió de les seves dues novel·les sobre l’escriptor Llorenç Villalonga: “Una Arcàdia feliç” (Premi de novel·la Pare Colom) i “Les vertaderes memòries de Salvador Orlan” (Premi de narrativa Vila d’Almassora)
Miquel López Crespí, recitant Ben voler
Escriptors mallorquins que donaren suport al genocidi contra el nostre poble!
A la recerca de la vertadera història de Llorenç Villalonga: un vídeo enregistrat per Cecili Buele –
Cecili Buele Ramis ha escrit:
El passat anticatalanista i falangista i de Llorenç Villalonga, al punt de mira de l’escriptor Miquel López Crespí, qui li dedica dues de les seves novel·les -Una Arcàdia feliç (Premi de novel·la Pare Colom) i Les vertaderes memòries de Salvador Orlan (Premi de Narrativa Vila d’Almassora) –
Content d’haver pogut col·laborar, un Dijous Bo com avui, amb l’amic Miquel López Crespí, en la difusió de les seves dues novel·les sobre l’escriptor Llorenç Villalonga: “Una Arcàdia feliç” (Premi de novel·la Pare Colom) i “Les vertaderes memòries de Salvador Orlan” (Premi de narrativa Vila d’Almassora)
Miquel López Crespí
Escriptors de les Illes que donen suport a MÉS per Mallorca: Miquel López Crespí – Recull en vídeo de l’homenatge, de l’Ajuntament de Sa Pobla a l’escriptor pobler, Miquel López Crespí, durant la Diada de Sant Jordi. Podeu sentir les intervencions de Miquel López Crespí, el regidor de Cultura de l´Ajuntament de sa Pobla Joan Enric Capella Cervera, l´exconseller de Cultura del Consell Insular de Mallorca Cecili Buele Ramis, Mateu Morro, historiador i exsecretari general del PSM, els escriptors, Rosa Maria Colom, Antoni Gost (“Curro”), Miquel Àngel Vidal Pons, la regidora del PSM Margalida Vidal i l’editor Lleonard Muntaner a més de la salutació del Batle de Sa Pobla Biel Serra Barceló.
Fons musical: Son Coletes de Guillem d’Efak interpretat per Agustí Baró, veu, Edwin Berg, piano, Antoni Cuenca, contrabaix, Salvador Font, bateria.
Els poemes de Palma
Poesia catalana contemporània
Miquel López Crespí – Poesia (Vídeo) – Les petites coses que ningú ja no estimava
Poesia mallorquina i Memòria històrica
L’escriptor pobler Miquel López Crespí recita el seu poema, “La pluja àcida”, editat en CD l’any 2003 per la Fundació ACA, dins la col·lecció Veu de poeta,
L’ escriptor pobler Miquel López i Crespí ha lliurat més de 4.000 llibres als lectors de sa Pobla i el món.
L’escriptor pobler Miquel López Crespí, a Can Cirera Prim
Cecili Buele ha escrit: A l’Arxiu municipal de sa Pobla, s’hi recullen grans col·leccions de llibres d’autors poblers, entre els quals Miquel López Crespí, qui ha fet donació de més de 4.000 volums de la seva biblioteca particular. Tot i que a l’actualitat el Consell de Mallorca els està digitalitzant, a Can Cirera Prim ja hi han destinat unes prestatgeries on col·locar-ne una selecció.
Endavant les atxes!
Escriptors mallorquins que donen suport a MÉS per Mallorca: Miquel López Crespí
El periodista de dBalears Raphel Pherrer entrevista l’escriptor pobler Miquel López Crespí
Els solars de sa Tanca de Can Verdera fóren lliurats a l´Ajuntament de sa Pobla pel meu oncle-padrí Miquel Crespí Pons, el batle Verdera per a poder bastir l´Escola Graduada. A la inauguració de l´Escola hi vengué el general Miguel Primo de Rivera i el fill del rei Alfonso XIII. L’escriptor Miquel López i sa Pobla: l’Escola graduada (2) https://www.youtube.com/watch?v=4PPm1kwj57M&t=3s
55 anys de literatura catalana
Miquel López Crespí en el Banc de la Memòria (Memoro-AELC)
16 vídeos de 2-3 minuts (breu resum d´una vida dedicada a la literatura)
http://www.memoro.org/es-ca/testimone.php?ID=4331#
Cecili Buele Ramis ha escrit:
Vet ací dos poemes excel·lents del bon amic i molt bon escriptor, el pobler Miquel López Crespí, qui, amb la seva veu experta i valuosa, ens recorda i fa reviure la postguerra i la desfeta ocasionada per la dictadura militar franquista a l’estat espanyol… http://youtu.be/LTRp4Tkeh_U
Vídeo: totes les traïdes de l´esquerra del règim a la memòria històrica, al poble treballador, als morts i torturats pel feixisme
Alaró (Mallorca), – Miquel López Crespí: homenatge a la República i als mallorquins i mallorquines assassinats pel feixisme
Un museu particular de la lluita per la República, la Independència i el Socialisme.
Les revistes i banderes de la lluita contra Franco que serva, a casa seva, l´escriptor Miquel López Crespí!
1 vídeo únic!
Memòria històrica dels lluitadors antifeixistes que no volgueren pactar amb els feixistes i el capitalisme espanyol el repartiment de sous i cadiretes!
Els records de la lluita per la Llibertat que han volgut esborrar la dreta i l´esquerra borbònica.
El grup musical de Porreres Katau (amb Llúcia Salleras Julià de solista) ha musicat el meu poema Els nostres morts. El poema, si ho recordau, ha estat fet malbé dues vegades pels feixistes però, sortosament, ja és de nou a lloc. I per si mancava poc, els amics de Katau ja porten aquest poema pels pobles de Mallorca!
Una bufetada directa al rostre dels falangistes que volen esborrar la memòria dels nostres!
Poema de Miquel López Crespí, musicat per Katau (agost ’16).
Paraules que serveixen d’homenatge a totes les persones afusellades al Racó de la Memòria de Porreres.
L’escriptor Miquel López Crespí i els cines de sa Pobla (6): http://www.youtube.com/watch?v=2o-Kx9PIviE&feature=related
Acció Cultural del País Valencià
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📚 Hui és una data carregada de significat per a la cultura valenciana. El 13 de gener ens van deixar dos dels grans noms de la nostra literatura.
✨ Isabel-Clara Simó, escriptora compromesa amb el feminisme i la nostra llengua, va morir el 13 de gener de 2020. A banda de la seua prolífica obra narrativa, va ser també periodista i defensora de la nostra cultura.
✨ I hui també recordem a Enric Valor, escriptor, gramàtic i rondallista, que ens va deixar a l’any 2000. La seua obra ha estat fonamental en la recuperació i difusió de la tradició oral valenciana.
La pagesia mallorquina, base fonamental de la formació cultural de l´escriptor Miquel López Crespí
Els nostres: la pagesia poblera
Paraules finals de Miquel López Crespí, Escut d’Or de sa Pobla (màxina distinció cívica i cultural de sa Pobla)
Miquel López Crespí: una ferrissada defensa de la pagesia mallorquina
Vídeo
L´escriptor Miquel López Crespí va rebre l´Escut d´Or de sa Pobla (Mallorca), màxima distinció cívica i cultural del nostre poble
Miquel López Crespí, agraeix la concessió de l’Escut d’Or de la Vila de sa Pobla (Mallorca)
Catalina Cladera Crespí (PSOE) donant suport als escriptors de les Illes
Na Catalina Cladera era al meu costat el dia que l´Ajuntament de sa Pobla em va lliurar l´Escut d´Or, màxina distinció cívica i cultural del nostre poble
Gràcies, Catalina!
Sa Pobla en la història (més de 1.600 articles de l’escriptor Miquel López Crespí): http://turmeda.balearweb.net/category/2107
Els pobles de Mallorca (sa Pobla) amb els escriptors de la generació literària dels 70
Els Escuts d´Or de sa Pobla a una trajectòria de més de 50 anys de defensa de la cultura catalana
Miquel López Crespí: una ferrissada defensa de la pagesia mallorquina
Vídeo
Més de 50 anys de literatura catalana de Mallorca: Miquel López Crespí ha rebut l´Escut d´Or, màxima distinció cívica i cultural de sa Pobla.
Miquel López Crespí es fa present a sa Pobla per informar sobre una iniciativa promoguda des de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de sa Pobla. Consisteix en la col·locació d’una placa en record dels lluitadors republicans que patiren els efectes de l’empresonament a sa Pobla.
La guerra just acaba de començar de Miquel López Crespí
Els escriptors mallorquins i els socialistes
Suport crític als nostres Pactes de Progrés – Articles –
El periodisme d´opinió a les Illes
Pactes de Progrés (1999-2003 i 2007-2011)
33 articles de l´escriptor Miquel López Crespí
http://pobler.balearweb.net/category/4891
Documental: la ignorància cultural de Llorenç Villalonga.
Manuela Alcover (en el seu llibre Llorenç Villalonga i les Belles Arts, Documenta Balear) ens explica com Villalonga confon i barreja -no en sabia res de res- futurisme, cubisme, dadaisme, abstracció… en una paraula, ignora els fonaments essencials de totes les avantguardes culturals i artístiques de la seva època. Enemic del modernisme gaudinià, el qualifica de “un barroco plebeyo, completamente iletrado, desprovisto de la opulencia italiana y de la fina gracia del rococó”. Enemic de Catalunya (cal estudiar les importants aportacions de l’historiador Josep Massot i Muntaner al respecte), considera Gaudi com l’encarnació d’una Catalunya que odia (un catalanisme romàntic, de botiguers). De les grans aportacions de Gaudi a l’arquitectura catalana i mundial, Villalonga escriu: “Se construían en las afueras ‘torres’ de fantasía con ladrillos de colorines i almenas medioevales. […] Se creía artística la fachada del Palau de la Música Catalana. […] El pêle-mêle de la Sagrada Familia era reputado por obra genial… “. El gaudisme és “una arquitectura degenerada” (adjectivació que coincideix amb aquella que aplicaven els hitlerians a tots els corrents avantguardistes alemanys i europeus dels anys vint i trenta).
Escriptors mallorquins que donaren suport al genocidi contra el poble mallorquí i la tortura dels nostres pares!
A la recerca de la vertadera història de Llorenç Villalonga: un vídeo enregistrat per Cecili Buele –
Cecili Buele Ramis ha escrit:
El passat anticatalanista i falangista i de Llorenç Villalonga, al punt de mira de l’escriptor Miquel López Crespí, qui li dedica dues de les seves novel·les -Una Arcàdia feliç (Premi de novel·la Pare Colom) i Les vertaderes memòries de Salvador Orlan (Premi de Narrativa Vila d’Almassora) –
Content d’haver pogut col·laborar, un Dijous Bo com avui, amb l’amic Miquel López Crespí, en la difusió de les seves dues novel·les sobre l’escriptor Llorenç Villalonga: “Una Arcàdia feliç” (Premi de novel·la Pare Colom) i “Les vertaderes memòries de Salvador Orlan” (Premi de narrativa Vila d’Almassora)
Sa Pobla i els presoners republicans – La literatura catalana contemporània i la memòria històrica – Presentació de la novel·la Els crepuscles més pàl·lids (Lleonard Muntaner Editor), Premi de Narrativa Alexandre Ballester: http://www.youtube.com/watch?v=cqEtsaO3NAs
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La poesia catalana contemporània i la memòria històrica
Un poema de Miquel López Crespí dedicat a Federico García Lorca i a tots els assassinats per la dreta feixista
Miquel López Crespí recita “Ben voler”, poema núm. 3 de l’antologia “La paraula viva”, de la col·lecció Veu de poeta, enregistrada a Son Bielí (Búger) l
Els darrers presos polítics de la dictadura franquista
La periodista Roser Tuy de TVE entrevista l´escriptor pobler Miquel López Crespí
https://drive.google.com/file/d/1tg8NaUM60WDEJ4c1goUjkN1SUsbhrOlL/view
Escriptors de la generació literària dels 70
WEB DE L´AELC (ASSOCIACIÓ D´ESCRIPTORS EN LLENGUA CATALANA)
EL BANC DE LA MEMÒRIA
MIQUEL LÓPEZ CRESPÍ
11 Vídeos
Miquel López Crespí (sa Pobla, Mallorca 1946) autor prolífic, ha publicat una cinquantena de títols en gairebé tots els gèneres: narrativa, narrativa breu, novel·la, assaig, poesia, teatre, memorialística i narrativa juvenil. Paral·lelament ha conreat l’articulisme, amb col·laboracions, especialment literàries, a diaris i revistes de les Illes: Diario de Mallorca, Última Hora, Cort, Diari de Balears, El Mirall… Ha publicat centenars d’articles dedicats a la literatura i la història de Mallorca.
La seva obra ha estat guardonada, entre molts altres, amb els premis Ciutat de Manacor de narrativa el 1973 per La guerra just acaba de començar, Born de teatre el 1975 i Ciutat de Palma l’any següent per Autòpsia a la matinada, el Marià Manent de poesia el 1983 per Foc i fum, el Ciutat d’Alcoi de teatre el 1984 per Homenatge Rosselló-Pòrcel, el Premi Joanot Martorell de narrativa de Gandia el 1986 per Paisatges de sorra, el Premi del Consell Insular de Mallorca-Teatre Principal el 1987 per l’obra Acte únic, el Ciutat de València de narrativa el 1988 per Necrològiques, el Premi de la Nit Literària Andorrana-Grandalla de poesia el 1990 per Les Plèiades i el 1993 per Els poemes de l’horabaixa, el Premi Roc Boronat de narrativa el 2003 per El darrer hivern de Chopin i George Sand i el Jaume Bru i Vidal de poesia el 2005 per El cant de la Sibil·la.
http://www.memoro.org/es-ca/percorso_dett.php?ID=%28558%29
Mallorca recorda els assassinats pel feixisme
Vídeo – Palma, anys 70: la plaça de Santa Eulàlia i la generació literària dels 70 –
Josep M. Llompart, Joana Serra de Gayeta, Lleonard Muntaner, Francisca Bosch, Miquel López Crespí, Francesc de B. Moll, Miquel Barceló, Gerard Matas, Joan Perelló, Damià Pons…
A finals dels anys seixanta i començaments dels setanta, el bar Modern, a la plaça de Santa Eulàlia, era un indret on ens reuníem a petar la conversa una munió de jovençans de totes les tendències polítiques del moment. En definitiva, el catalanisme i l´antifeixisme de l´època.
Pollença i Miquel Costa i Llobera
Miquel Costa i Llobera, dues novel•les de l’escriptor Miquel López Crespí (vídeo enregistrat per Cecili Buele)
Imatges i paraules enregistrades a la vila mallorquina de Pollença, per fer-hi la presentació audiovisual de dues novel•les que l’escriptor Miquel López Crespí ha dedicat a mossèn Miquel Costa i Llobera, figura singular dins l’àmbit de les lletres catalanes del segle XX.
Vídeo – Escriptors de sa Pobla
L’ escriptor pobler Miquel López i Crespí ha lliurat més de 4.000 llibres als lectors de sa Pobla i el món.
L’escriptor pobler Miquel López Crespí, a Can Cirera Prim
Cecili Buele ha escrit: A l’Arxiu municipal de sa Pobla, s’hi recullen grans col·leccions de llibres d’autors poblers, entre els quals Miquel López Crespí, qui ha fet donació de més de 4.000 volums de la seva biblioteca particular. Tot i que a l’actualitat el Consell de Mallorca els està digitalitzant, a Can Cirera Prim ja hi han destinat unes prestatgeries on col·locar-ne una selecció.
«Racó de la Memòria», amb motiu de la commemoració de la implantació de la República, vuitanta-sis anys després…
El món cultural i polític de la Mallorca dels anys 70 en dues novel•les de l´escriptor Miquel López Crespí: Joc d´escacs (Llibres del Segle) i Allò que el vent no s´endugué (El Tall Editorial)
Miquel López Crespí a Can Alcover (Ona Mediterrània)
Debat polític i literari a Ona Mediterrània parlant de literatura i de la situació política actual
Miquel López Crespí al magazín matinal La Vila del Pingüí de ràdio Ona Mediterrània de la 98.0 FM, presentat per Joan Farrés.
Miquel López Crespí en el Banc de la Memòria (Memoro-AELC)
16 vídeos de 2-3 minuts (breu resum d´una vida dedicada a la literatura)
http://www.memoro.org/es-ca/testimone.php?ID=4331#
Presentació de Visions literàries de sa Pobla – Cecili Buele ha escrit: Antoni Simó Tomàs i Canyelles, 1r Tinent Batle. Cultura, Innovació, Participació Ciutadana, de l’Ajuntament de sa Pobla, presenta Miquel López Crespí, autor del llibre “Visions literàries de sa Pobla”, el Dia del Llibre 2018, homenatjant Josep M. Llompart https://www.youtube.com/watch?v=da1Bm9hocoo&feature=share
L’escriptor Miquel López Crespí i els cines de sa Pobla (6): http://www.youtube.com/watch?v=2o-Kx9PIviE&feature=related
En aquest vídeo podeu sentir el poema que ha estat destruït dues vegades (2011-2014) pels feixistes en el Racó de la Memòria de Porreres (també podeu sentir altres poemes de la resistència antifeixista de l´escriptor Miquel López Crespí) – Poesia i resistència antifeixista – L’escriptor Miquel López Crespí recita una sèrie de poemes seus, durant l’acte d’homenatge a la gent republicana, assassinada a la vila d’Alaró durant la guerra civil espanyola
Miquel López Crespí, homenatja republicans: una altra visió alternativa de la transició
Intervenció de l’escriptor pobler Miquel López Crespí, a Porreres, parlant sobre una altra visió alternativa de la transició, amb motiu de la commemoració de la implantació de la República
El grup musical de Porreres Katau (amb n Llúcia Salleras Julià de solista) ha musicat el meu poema Els nostres morts. El poema, si ho recordau, ha estat fet malbé dues vegades pels feixistes però, sortosament, ja és de nou a lloc. I per si mancava poc, els amics de Katau ja porten aquest poema pels pobles de Mallorca!
Una bufetada directa al rostre dels falangistes que volen esborrar la memòria dels nostres!
Poema de Miquel López Crespí, musicat per Katau (agost ’16).
Paraules que serveixen d’homenatge a totes les persones afusellades al Racó de la Memòria de Porreres.
LA LITERATURA CATALANA CONTEMPORÀNIA I LES NOVEL•LES DE LA GUERRA CIVIL
Cecili Buele Ramis ha escrit:
Vaig passar un guster d’assistir a la Capella de la Misericòrdia. El bon amic i escriptor pobler, Miquel López Crespí, participava en la taula rodona muntada amb motiu de la Setmana del Llibre en Català. S’hi tractava la literatura catalana i la guerra civil.
Vet ací quatre minuts deliciosos… multiplicats per dos… http://youtu.be/zHi0HNx2tpc
Presentació
Les rutes de la ment (El Tall Editorial) de Miquel López Crespí, a Can Lliro
Presentació del llibre Les rutes de la ment, de l’escriptor Miquel López Crespí, a Can Lliro de Manacor a carreg del propi autor, Barnat Nadal, Maria Antònia Vadell, i Margalida Fuster Homar.
Enregistrament del vídeo: Agustí Baró Bauló
Tema musical introducció i cloenda: C’est magnifique de Cole Porter, versió en català d’Agustí
L’escriptor pobler Miquel López Crespí, a Can Cirera Prim
Cecili Buele ha escrit: A l’Arxiu municipal de sa Pobla, s’hi recullen grans col·leccions de llibres d’autors poblers, entre els quals Miquel López Crespí, qui ha fet donació de més de 4.000 volums de la seva biblioteca particular. Tot i que a l’actualitat el Consell de Mallorca els està digitalitzant, a Can Cirera Prim ja hi han destinat unes prestatgeries on col·locar-ne una selecció.
Presoners republicans a sa Pobla just acabats de sortir dels camps (Anys 40),
Sa Pobla i la memòria històrica
Placa d’homenatge als presos republicans
Miquel López Crespí es fa present a sa Pobla per informar sobre una iniciativa promoguda des de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de sa Pobla. Consisteix en la col·locació d’una placa en record dels lluitadors republicans que patiren els efectes de l’empresonament a sa Pobla.
Homenatge a la dignitat dels vençuts!
Homenatge als homes i dones que tota la vida lluitaren per la Llibertat, que portaren a coll el combat per un món més just i solidari, que moriren pobres i oblidats a qualsevol racó de les ciutats i pobles dels Països Catalans i l´Estat espanyol. Són els que mai robaren, especularen, pactaren amb els franquistes.
Un exemple per a les futures generacions de patriotes i antifeixistes de la nostra nació!
Sa Pobla i els presoners republicans – La literatura catalana contemporània i la
memòria històrica – Presentació de la novel·la Els crepuscles més pàl·lids (Lleonard Muntaner Editor), Premi de Narrativa Alexandre Ballester: http://www.youtube.com/watch?v=cqEtsaO3NAs
Escriptors mallorquins que donaren suport al genocidi contra el nostre poble!
A la recerca de la vertadera història de Llorenç Villalonga: un vídeo enregistrat per Cecili Buele –
Cecili Buele Ramis ha escrit:
El passat anticatalanista i falangista i de Llorenç Villalonga, al punt de mira de l’escriptor Miquel López Crespí, qui li dedica dues de les seves novel·les -Una Arcàdia feliç (Premi de novel·la Pare Colom) i Les vertaderes memòries de Salvador Orlan (Premi de Narrativa Vila d’Almassora) –
Content d’haver pogut col·laborar, un Dijous Bo com avui, amb l’amic Miquel López Crespí, en la difusió de les seves dues novel·les sobre l’escriptor Llorenç Villalonga: “Una Arcàdia feliç” (Premi de novel·la Pare Colom) i “Les vertaderes memòries de Salvador Orlan” (Premi de narrativa Vila d’Almassora)
Les fosses comunes i els escriptors mallorquins que donaren suport al genocidi contra el poble mallorquí i la tortura dels nostres pares!
Els germans Villalonga (Llorenç i Miquel) – Poema núm. 4 de la col·lecció Veu de poeta, recitat i enregistrat per l’autor a la Fundació ACA, Búger (Mallorca), l’any 2003, dedicat als germans Villalonga
Un homenatge a les dones republicanes!
Recull en vídeo de la presentació de la novel·la Caterina Tarongí a Can Alcover, amb les intervencions de la periodista Margalida Capellà, de l´historiador Mateu Morro, l´editor Lleonard Muntaner i el pròpi autor del Llibre Miquel López Crespí parlant de la nostra història, d’alguns problemes de la nostra literatura, del paper dels escriptors i la literatura en la societat contemporània.
La novel·la catalana contemporània i la memòria històrica: un homenatge a les dones republicanes.
La Plaça de Santa Eulàlia i les tertúlies literàries en els anys 70
Palma, anys 70: la plaça de Santa Eulàlia i la generació literària dels 70 –
Josep M. Llompart, Joana Serra de Gayeta, Lleonard Muntaner, Francisca Bosch, Miquel López Crespí, Francesc de B. Moll, Miquel Barceló, Gerard Matas, Joan Perelló, Damià Pons…
A finals dels anys seixanta i començaments dels setanta, el bar Modern, a la plaça de Santa Eulàlia, era un indret on ens reuníem a petar la conversa una munió de jovençans de totes les tendències polítiques del moment. En definitiva, el catalanisme i l´antifeixisme de l´època.
Vídeo
Els pobles de Mallorca amb els seus autors: Muro
Presentació del llibre Una nit qualsevol, de l’escriptor Miquel López Crespí, a l’Espai de Diàleg Ca s’Artiller a carreg del propi autor, Cecili Buele i Ramis i Felip Munar i Munar
Muro, 13 de setembre de 2025
Enregistrament del vídeo: Agustí Baró Bauló
Tema musical introducció i cloenda: Les Illes rescatades (cançó del mariner) versió d’Agustí Baró, Edwin Berg.
Presentació del llibre de Cecili Buele i Ramis «Cròniques meves peruanes», a la parròquia de Santa Catalina Thomàs, a carreg del propi autor, el periodista, gran professional de la comunicació, Pedro Prieto García, i l’escriptor pobler Miquel López Crespí.
Palma, 18 de setembre de 2025
Enregistrament del vídeo: Agustí Baró i Salvador Rigo
Tema musical introducció i cloenda: Aigües de març, versió d’Agustí Baró, Edwin Berg.
Memòria històrica
El preu de la lluita contra els borbons!
Republicans detinguts en els anys 70!
Detenció de Miquel López Crespí a Inca (vídeo enregistrat per Cecili Buele) – Els comunistes de les Illes de tendència trotsquista (OEC): Jaume Obrador, Antoni Mir Fullana, Maria Durán, Josep Capó, Mateu Morro, Miquel López Crespí, Guillem Coll, Gina Garcías, Paco Mengod, Mateu Ramis, Domingo Morales, Guillem Ramis, Josefina Valentí, Margalida Seguí…)
Breu repàs a la detenció realitzada per la Guàrdia Civil, durant el Dijous Bo de 1975 a la ciutat d’Inca, per la qual passaren al calabós municipal un grup de militants que l’OEC que hi repartien propaganda a favor de la pagesia mallorquina…
Cecili Buele ha escrit: L’escriptor Miquel López Crespí reviu, als mateixos indrets, l’experiència d’haver estat detengut per la Guàrdia Civil un Dijous Bo a Inca, mentre repartia propaganda de l’OEC -Organització d’Esquerra Comunista- a favor de la pagesia mallorquina, l’any 1975…
Breu repàs a la detenció realitzada per la Guàrdia Civil, durant el Dijous Bo de 1975 a la ciutat d’Inca, per la qual passaren al calabós municipal un grup de militants que l’OEC que hi repartien propaganda a favor de la pagesia mallorquina…
Cecili Buele ha escrit: L’escriptor Miquel López Crespí reviu, als mateixos indrets, l’experiència d’haver estat detengut per la Guàrdia Civil un Dijous Bo a Inca, mentre repartia propaganda de l’OEC -Organització d’Esquerra Comunista- a favor de la pagesia mallorquina, l’any 1975…
Sa Pobla i els presoners republicans – La literatura catalana contemporània i la
memòria històrica – Presentació de la novel·la Els crepuscles més pàl·lids (Lleonard Muntaner Editor), Premi de Narrativa Alexandre Ballester: http://www.youtube.com/watch?v=cqEtsaO3NAs
1 vídeo únic!
Un museu particular de la lluita per la República, la Independència i el Socialisme.
Les revistes i les banderes de la lluita contra Franco que serva, a casa seva, l´escriptor Miquel López Crespí!
Memòria històrica dels lluitadors antifeixistes que no volgueren pactar amb els feixistes i el capitalisme espanyol el repartiment de sous i cadiretes!
Els records de la lluita per la Llibertat que han volgut esborrar la dreta i l´esquerra borbònica (especialment el PCE i el PSOE)
L’escriptor Miquel López Crespí i els cines de sa Pobla (6): http://www.youtube.com/watch?v=2o-Kx9PIviE&feature=related
El periodista de dBalears Raphel Pherrer entrevista l’escriptor pobler Miquel López Crespí
Les fosses comunes i els escriptors mallorquins que donaren suport al genocidi contra el poble mallorquí i la tortura dels nostres pares!
Els germans Villalonga (Llorenç i Miquel) – Poema núm. 4 de la col·lecció Veu de poeta, recitat i enregistrat per l’autor a la Fundació ACA, Búger (Mallorca), l’any 2003, dedicat als germans Villalonga
Vídeo: totes les traïdes de l´esquerra del règim a la memòria històrica, al poble treballador, als morts i torturats pel feixisme
Alaró (Mallorca), desembre de 2011 – Miquel López Crespí: homenatge a la República i als mallorquins i mallorquines assassinats pel feixisme
Història contemporània
La memòria de la repressió cultural franquista en un nou llibre de l´escriptor Miquel López Crespí
Vídeo
Maria Muntaner, Mateu Morro, Josep Valero, Miquel López Crespí
Presentació del llibre de l’escriptor pobler Miquel López Crespí Repressió i cultura durant el franquisme (Lleonard Muntaner Editor)
https://www.youtube.com/watch?v=w-rMBg8r4zI…
Una poesia de l’ escriptor pobler Miquel López Crespí
Fotografies
Una conversa entre Miquel López Crespí i Toni Rotget, per presentar el llibre de viatges ‘Camins Literaris’ (Ona Mediterrània Edicions)
El passat dimarts, un dels dies més freds i plujosos de l’any, «el pitjor dia per presentar un llibre», segons Tomeu Martí, que va donar el sus a l’acte, es va fer a Can Alcover de Palma la presentació del llibre de Miquel López Crespí titulat ‘Camins Literaris’.
Miquel López Crespí i Toni Rotget protagonitzaren una conversa de gairebé una hora on varen proposar als assistents una sèrie de viatges que abastaren països, èpoques històriques i personatges destacats de la literatura i la història.
La conversa, dinàmica amena i, a moments, ben divertida, entre el conductor del matinal Ona Bon Dia d’Ona Mediterrània, i l’autor del llibre va transportar els assistents a sa Pobla el dia de l’inici de la Guerra Civil, al París de la Comuna, a Cuba i a la Mallorca del segle XIX.
Miquel López Crespí, escriptor pobler i articulista a L’ESTEL, va anar emmarcant els textos del llibre en el context en que havien estat concebuts.
‘Camins Literaris’ de Miquel López Crespí és el cinquè volum de la col·lecció Quaderns d’Ona Mediterrània i dBalears. L’acte estava emmarcat dins la campanya ‘Mallorca, t’estimam en colors’.
https://www.dbalears.cat/cultura/cultura/2023/03/03/377379/conversa-entre-miquel-lopez-crespi-toni-rotget-per-presentar-llibre-viatges-camins-literaris.html?fbclid=IwAR19bn_5A7tg1bY1wbpEmYdpLkVzxLO1JcKCJlPv3VC7T1_CbXo8Eap5We0
Antoni Verger (exregidor a l’Ajuntament de Palma del PSM-Entesa-IV) ha escrit: Si teniu un poc de temps vos recoman aquest documental sobre la història dels darrers presos polítics de Mallorca, Miquel López Crespí, Isidre Forteza Cortés i Ramón Molina de Dios.
Molt necessari mantenir viva la memòria i aprendre de l’experiència d’uns anys (finals dels 70’s) que comencen a ser llunyans en el temps però que en certa manera pareix que avui en dia estan tornant.
Vaig ser a la presentació del documental i va ser molt emocionant retre un humil homenatge a aquests homes valents que tant arriscaren en la lluita per uns ideals.
Que el disfruteu!
DEL SILENCI PARAULES
Palma, anys 60 – Miquel López Crespí: detencions i interrogatoris per part de la Guàrdia Civil.
Cecili Buele Ramis ha escrit:
La lluita antifranquista a Mallorca comportà detencions i interrogatoris per part de la Guàrdia Civil, que tenia la caserna a l’inici del carrer de General Riera, a Palma. El testimoni directe de l’escriptor pobler Miquel López Crespí n’és una bona mostra… http://youtu.be/oM5Ghr2ZnWs
Els pobles de Mallorca donen suport als seus autors
Recull en vídeo de l’homenatge, de l’Ajuntament de Sa Pobla a l’escriptor pobler, Miquel López Crespí, durant la Diada de Sant Jordi. Podeu sentir les intervencions de Miquel López Crespí, el regidor de Cultura de l´Ajuntament de sa Pobla Joan Enric Capella Cervera, l´exconseller de Cultura del Consell Insular de Mallorca Cecili Buele Ramis, Mateu Morro, historiador i exsecretari general del PSM, els escriptors, Rosa Maria Colom, Antoni Gost (“Curro”), Miquel Àngel Vidal Pons, la regidora del PSM Margalida Vidal i l’editor Lleonard Muntaner a més de la salutació del Batle de Sa Pobla Biel Serra Barceló.
Fons musical: Son Coletes de Guillem d’Efak interpretat per Agustí Baró, veu, Edwin Berg, piano, Antoni Cuenca, contrabaix, Salvador Font, bateria.
L’escriptor Miquel López Crespí i els cines de sa Pobla (6): http://www.youtube.com/watch?v=2o-Kx9PIviE&feature=related
Miquel Costa i Llobera, dues novel·les de l’escriptor Miquel López Crespí
Imatges i paraules enregistrades a la vila mallorquina de Pollença, per fer-hi la presentació audiovisual de dues novel·les que l’escriptor Miquel López Crespí ha dedicat a mossèn Miquel Costa i Llobera, figura singular dins l’àmbit de les lletres catalanes el segle XX
Placa d’homenatge als presos republicans
Miquel López Crespí es fa present a sa Pobla per informar sobre una iniciativa promoguda des de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de sa Pobla. Consisteix en la col·locació d’una placa en record dels lluitadors republicans que patiren els efectes de l’empresonament a sa Pobla.
L’escriptor pobler Miquel López Crespí, a Can Cirera Prim
A l’Arxiu municipal de sa Pobla, s’hi recullen grans col·leccions de llibres d’autors poblers, entre els quals Miquel López Crespí, qui ha fet donació de més de 4.000 volums de la seva biblioteca particular. Tot i que a l’actualitat el Consell de Mallorca els està digitalitzant, a Can Cirera Prim ja hi han destinat unes prestatgeries on col·locar-ne una selecció
Presentació de llibre de l’escriptor pobler Miquel López Crespí
A la seu de can Oleo, a Palma, l’escriptor pobler Miquel López Crespí presenta el seu darrer llibre publicat sobre la lluita antifeixista a Mallorca
En temps dels anteriors Pactes de Progrés (quan governaven el PSOE, Esquerra Unida i el PSM), no hi hagué manera d´aconseguir que aquestes forces acabassin amb la vergonya de mantenir, a Palma, un monument a les “glòries” del feixisme.
Documental – Per la demolició dels monuments feixistes de Palma: http://www.youtube.com/watch?v=6ot3prE2CBA
Na Bel Crespí (ànima de l’ Arxiu Municipal de sa Pobla) en un vídeo de l´escriptor Miquel López Crespí
Sa Pobla i els seus escriptors (un documental enregistrat per Agustí Baró que podeu trobar a Youtube)
1. L`escriptor Miquel López Crespí que fa 4 anys va regalar milers de llibres de la seva biblioteca particular a l’ Ajuntament de sa Pobla torna al seu poble per oferir als poblers i pobleres els 100 llibres (de novel·la, assaig, poesia, teatre i memòria històrica que ha escrit en aquests darrers 60 anys.
Miquel López Crespí: Premi Pare Colom de Novel·la
1 vídeo Lliurament dels Premis Literaris Pare Colom – La novel·la de Miquel López Crespí Una Arcàdia feliç, publicada per Lleonard Muntaner Editor, Premi de Narrativa: http://www.youtube.com/watch?v=t0wxnunpDiY
El periodista Joan Cabot (IB3ràdio) entrevista l’ escriptor pobler Miquel López Crespí
Programa Aire 0335 – Miquel López Crespí (Sa Pobla, 1946)
El seu pare va arribar a Sa Pobla com a pres del franquisme. La seva mare era una poblera amb… more
06 Apr 2025 · 57 minutes
https://pod.link/aireib3/episode/6865dcea58b5270aa6c3bd17f51070a8
Miquel López Crespí al SantJordi
Sa Pobla – Sa Congregació
Presentació del llibre de narracions de Miquel López Crespí Diari d’ un home sol (Llibres del Segle) per Catalina Serra (regidora de Cultura de sa Pobla, Cecili Buele i Miquel López Crespí
Documental – Per la demolició dels monuments feixistes de Palma: http://www.youtube.com/watch?v=6ot3prE2CBA
Presentació de llibre de l’escriptor pobler Miquel López Crespí
A la seu de can Oleo, a Palma, l’escriptor pobler Miquel López Crespí presenta el seu darrer llibre publicat sobre la lluita antifeixista a Mallorca
La poesia catalana contemporània i la memòria històrica
Miquel López Crespí recita “Ben voler”, poema núm. 3 de l’antologia “La paraula viva”, de la col·lecció Veu de poeta, enregistrada a Son Bielí (Búger) l
Recull en vídeo de l’homenatge, de l’Ajuntament de Sa Pobla a l’escriptor pobler, Miquel López Crespí, durant la Diada de Sant Jordi. Podeu sentir les intervencions de Miquel López Crespí, el regidor de Cultura de l´Ajuntament de sa Pobla Joan Enric Capella Cervera, l´exconseller de Cultura del Consell Insular de Mallorca Cecili Buele Ramis, Mateu Morro, historiador i exsecretari general del PSM, els escriptors, Rosa Maria Colom, Antoni Gost (“Curro”), Miquel Àngel Vidal Pons, la regidora del PSM Margalida Vidal i l’editor Lleonard Muntaner a més de la salutació del Batle de Sa Pobla Biel Serra Barceló.
Fons musical: Son Coletes de Guillem d’Efak interpretat per Agustí Baró, veu, Edwin Berg, piano, Antoni Cuenca, contrabaix, Salvador Font, bateria.
L’escriptor Miquel López Crespí i la Biblioteca de sa Pobla – Les primeres influències literàries (5): http://www.youtube.com/watch?v=RosrNVf9mFs&feature=related
El poema de Miquel López Crespí destruït pels feixistes dues vegades a Porreres!
Els nostres morts!
Les fosses comunes i una profecia de l´escriptor Miquel López Crespí!
Una autèntica curiositat històrica!
Escrit fa molts d´anys (quan ningú parlava de memòria històrica), en el poema es profetitza com els nostres morts sortiran un dia “de les grans fosses comunes”!
Una poesia profètica!
(Forma part del monument a les víctimes del feixisme de Porreres i ha estat destruït dues vegades pels falangistes!)
A poc a poc sortien de les grans fosses comunes,/ enmig dels verdosos cortinatges de les algues,/ els poetes que mai no hem tingut,/ els escriptors d’una Mallorca que mai no va néixer./ Eren cisellades maragdes d’una bellesa corprenedora./ Els nostres morts obrint escletxes de llum en la foscor,/ suggerint tornassolats colors malves i daurats./ En la boca tenen encara gust de mel i de taronges. (Miquel López Crespí)
Vet aquí el poema del monument a les nostres víctimes destruït pels feixistes dues vegades: ‘Sentor de sang m’arribava des d’alguna latitud remota./ Els afusellaven enmig del carrer,/ al costat dels murs, sota les porxades./ En el malson hi havia també miratges obsessionants,/ aspres concerts de fusells i pistoles./ Desapareixien els mestres, els jornalers,/ els promotors del repartiment de terres,/ la marea que volgué col·lectivitzar les fàbriques./ Per un instant vaig pensar que havia fet/ un descobriment arqueològic./ A poc a poc sortien de les grans fosses comunes,/ enmig dels verdosos cortinatges de les algues,/ els poetes que mai no hem tingut,/ els escriptors d’una Mallorca que mai no va néixer./ Eren cisellades maragdes d’una bellesa corprenedora./ Els nostres morts obrint escletxes de llum en la foscor,/ suggerint tornassolats colors malves i daurats./ En la boca tenen encara gust de mel i de taronges’”.
La poesia catalana contemporània i la memòria històrica
Miquel López Crespí recita “Ben voler”, poema núm. 3 de l’antologia “La paraula viva”, de la col·lecció Veu de poeta, enregistrada a Son Bielí (Búger) l
Ona Mediterrània ha escrit:
Miquel López Crespí ens parla al magazín matinal La Vila del Pingüí de ràdio Ona Mediterrània de la 98.0 FM, presentat per Joan Farrés, de la seva darrera novel·la publicada per “Llibres del Segle” a la col·lecció “no ficció Què us diré”; “Joc d’escacs”, A on Miquel López Crespí retrata el món cultural i polític de la seva joventut, a la Mallorca de les darreries del franquisme …
L´Ajuntament de sa Pobla homenatja l´escriptor Miquel López Crespí
El poema de Miquel López Crespí destruït pels feixistes dues vegades a Porreres!
Els nostres morts!
Les fosses comunes i una profecia de l´escriptor Miquel López Crespí!
Una autèntica curiositat històrica!
Escrit fa molts d´anys (quan ningú parlava de memòria històrica), en el poema es profetitza com els nostres morts sortiran un dia “de les grans fosses comunes”!
Una poesia profètica!
(Forma part del monument a les víctimes del feixisme de Porreres i ha estat destruït dues vegades pels falangistes!)
A poc a poc sortien de les grans fosses comunes,/ enmig dels verdosos cortinatges de les algues,/ els poetes que mai no hem tingut,/ els escriptors d’una Mallorca que mai no va néixer./ Eren cisellades maragdes d’una bellesa corprenedora./ Els nostres morts obrint escletxes de llum en la foscor,/ suggerint tornassolats colors malves i daurats./ En la boca tenen encara gust de mel i de taronges. (Miquel López Crespí)
Vet aquí el poema del monument a les nostres víctimes destruït pels feixistes dues vegades: ‘Sentor de sang m’arribava des d’alguna latitud remota./ Els afusellaven enmig del carrer,/ al costat dels murs, sota les porxades./ En el malson hi havia també miratges obsessionants,/ aspres concerts de fusells i pistoles./ Desapareixien els mestres, els jornalers,/ els promotors del repartiment de terres,/ la marea que volgué col·lectivitzar les fàbriques./ Per un instant vaig pensar que havia fet/ un descobriment arqueològic./ A poc a poc sortien de les grans fosses comunes,/ enmig dels verdosos cortinatges de les algues,/ els poetes que mai no hem tingut,/ els escriptors d’una Mallorca que mai no va néixer./ Eren cisellades maragdes d’una bellesa corprenedora./ Els nostres morts obrint escletxes de llum en la foscor,/ suggerint tornassolats colors malves i daurats./ En la boca tenen encara gust de mel i de taronges’”.
Dins la cuina literària de l’escriptor Miquel López Crespí
Un poema de l´escriptor Miquel López Crespí dedicat a Lluís Companys, Emili Darder i tots els patriotes i antifeixistes assassinats per la dictadura terrorista del capital –
La poesia catalana contemporània i la memòria històrica
Miquel López Crespí recita “Ben voler”, poema núm. 3 de l’antologia “La paraula viva”, de la col·lecció Veu de poeta, enregistrada a Son Bielí (Búger) l
Sa Pobla i els presoners republicans – La literatura catalana contemporània i la
memòria històrica – Presentació de la novel·la Els crepuscles més pàl·lids (Lleonard Muntaner Editor), Premi de Narrativa Alexandre Ballester: http://www.youtube.com/watch?v=cqEtsaO3NAs
Poesia catalana contemporània
Miquel López Crespí – Poesia (Vídeo) – Les petites coses que ningú ja no estimava
Palma, anys 60 – Miquel López Crespí: detencions i interrogatoris per part de la Guàrdia Civil.
Cecili Buele Ramis ha escrit:
La lluita antifranquista a Mallorca comportà detencions i interrogatoris per part de la Guàrdia Civil, que tenia la caserna a l’inici del carrer de General Riera, a Palma. El testimoni directe de l’escriptor pobler Miquel López Crespí n’és una bona mostra… http://youtu.be/oM5Ghr2ZnWs
Sa Pobla i els presoners republicans – La literatura catalana contemporània i la
memòria històrica – Presentació de la novel·la Els crepuscles més pàl·lids (Lleonard Muntaner Editor), Premi de Narrativa Alexandre Ballester: http://www.youtube.com/watch?v=cqEtsaO3NAs
La presidenta que llegia els meus poemes en públic!
La Presidenta de les Illes sempre va donar suport a la meva obra literària i juntament amb Fanny Tur m’ enviaren a París per presentar la Sibil·la quan va ser declarada Padrimoni de la Humanitat.
1 vídeo – La Presidenta del Consell de Mallorca Francina Armengol va llegir un poema de Miquel López Crespí en la presentació del cant de la Sibil·la com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat (Mínut 50 del vídeo)
Poesia catalana contemporània
Miquel López Crespí – Poesia (Vídeo) – Les petites coses que ningú ja no estimava
La memòria de la repressió cultural franquista en un nou llibre de l´escriptor Miquel López Crespí
Vídeo
Maria Muntaner, Mateu Morro, Josep Valero, Miquel López Crespí
Presentació del llibre de l’escriptor pobler Miquel López Crespí Repressió i cultura durant el franquisme (Lleonard Muntaner Editor)
https://www.youtube.com/watch?v=w-rMBg8r4zI…
Miquel López Crespí al magazín matinal La Vila del Pingüí de ràdio Ona Mediterrània de la 98.0 FM, presentat per Joan Farrés.
Miquel López Crespí a la Vila del Pingüí
Les fosses comunes i els escriptors mallorquins que donaren suport al genocidi contra el poble mallorquí i la tortura dels nostres pares!
Els germans Villalonga (Llorenç i Miquel) – Poema núm. 4 de la col·lecció Veu de poeta, recitat i enregistrat per l’autor a la Fundació ACA, Búger (Mallorca), l’any 2003, dedicat als germans Villalonga
55 anys de literatura catalana
Miquel López Crespí en el Banc de la Memòria (Memoro-AELC)
16 vídeos de 2-3 minuts (breu resum d´una vida dedicada a la literatura)
http://www.memoro.org/es-ca/testimone.php?ID=4331#
Miquel López Crespí al magazín matinal La Vila del Pingüí de ràdio Ona Mediterrània de la 98.0 FM, presentat per Joan Farrés.
Miquel López Crespí a la Vila del Pingüí
Premis literaris i viatges
L´escriptor pobler Miquel López Crespí ha obtingut premis de poesia, narrativa i teatre als Països Catalans (Illes, Catalunya-Principat, País Valencià, l´Alguer, Catalunya-Nord…) i les seves traduccions al castellà han guanyat Premis Internacionals de Poesia i Narrativa a Galizia, Astúries, Euskadi, Andorra, Lleó, Sòria, Zamora, Extremadura, Madrid, Aragó, Guadalajara, Toledo, Conca, Huelva, Sevilla, Còrdova, Murcia, Albacete, Santander, Illes Canàries…
Els escriptors de sa Pobla i la literatura catalana contemporània
100 llibres de l’escriptor Miquel López Crespí (Web Ixent)
https://www.ixent.org/obres.html
Els nostres bars
Joana Serra de Gayeta – Vídeo – Palma, anys 70: la plaça de Santa Eulàlia i la generació literària dels 70 –
Josep M. Llompart, Joana Serra de Gayeta, Lleonard Muntaner, Francisca Bosch, Miquel López Crespí, Francesc de B. Moll, Miquel Barceló, Gerard Matas, Joan Perelló, Damià Pons…
A finals dels anys seixanta i començaments dels setanta, el bar Modern, a la plaça de Santa Eulàlia, era un indret on ens reuníem a petar la conversa una munió de jovençans de totes les tendències polítiques del moment. En definitiva, el catalanisme i l´antifeixisme de l´època.
Vídeos de l´escriptor pobler Miquel López Crespí a YouTube enregistrats per Agustí Baró i Cecili Buele
Llista de reproducció
69 vídeos
La poesia catalana contemporània i la memòria històrica
Un poema de Miquel López Crespí dedicat a Federico García Lorca i a tots els assassinats per la dreta feixista
Miquel López Crespí recita “Ben voler”, poema núm. 3 de l’antologia “La paraula viva”, de la col·lecció Veu de poeta, enregistrada a Son Bielí (Búger) l
Els altres comunistes
Cecili Buele ha escrit: L’escriptor pobler Miquel López Crespí recull una sèrie de reflexions sobre els que anomena “Els altres comunistes”, els que s’oposaven a la maniobra pactada de reinstauració de la monarquia borbònica i de consolidació de l’estat centralista i capitalista,
Sa Pobla (Mallorca) i les Germanies – La batalla de Son Fornari
Intervenció de l’escriptor i historiador pobler, Miquel López Crespí, davant del monument dedicat als Agermanats, a la finca poblera de Son Fornari
Miquel López Crespí (“Verdera”): 55 anys de literatura mallorquina i de defensa de la nostra Llibertat!
Fotografies, documents, pobles de Mallorca, llibres, cinema, poesia, República…
Sa Pobla, els 100 llibres de l´escriptor pobler, el compromís polític i la memòria històrica de la generació literària dels 70 en un documental excepcional enregistrat per Cecili Buele (amb el suport tècnic d´Agustí Baró)
L’escriptor pobler Miquel López Crespí, al programa d’IB3 “Illes en transició” (3)
Fanny Tur i Miquel López Crespí – Vídeo
https://www.facebook.com/miquel.lopezcrespi/videos/10216686214696572
Ara mateix des del meu despatx. Es presenta una nit molt creativa!
https://www.facebook.com/miquel.lopezcrespi/videos/10216111068398274
Cinema del segle XX – 2 – Miquel López Crespí diu els seus versos
https://www.facebook.com/miquel.lopezcrespi/videos/10216755809516399
Vídeo complet de la presentació de Joc d´escacs (Llibres del Segle)
Miquel López Crespí, presenta “Joc d’escacs” (Llibres del Segle) , a Can Oleo (Palma)
Amb la presència de la consellera de Cultura del Govern de les Illes Balears, Fanny Tur, del president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, i amb la presentació de Jaume Obrador Soler, l’escriptor pobler Miquel López Crespí respon les preguntes que li formula el director de l’Institut d’Estudis Baleàrics, Francesc M. Rotger
Jaume Obrador parla de les detencions dels darrers presos polítics de les Illes
Miquel López Crespí, presenta “Joc d’escacs”, a Can Oleo
Amb la presència de la consellera de Cultura del Govern de les Illes Balears, Fanny Tur, del president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, i amb la presentació de Jaume Obrador Soler, l’escriptor pobler Miquel López Crespí respon les preguntes que li formula el director de l’Institut d’Estudis Baleàrics, Francesc M. Rotger
https://www.facebook.com/miquel.lopezcrespi/videos/10217039731574273
Miquel López Crespí, presenta “Joc d’escacs”, a Can Oleo
Amb la presència de la consellera de Cultura del Govern de les Illes Balears, Fanny Tur, del president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, i amb la presentació de Jaume Obrador Soler, l’escriptor pobler Miquel López Crespí respon les preguntes que li formula el director de l’Institut d’Estudis Baleàrics, Francesc M. Rotger
En la mort de Jaume Obrador
(vet aquí una de les seves darreres intervencions públiques)
Jaume Obrador presenta “Allò que el vent no s’endugué”, de Miquel López Crespí
Cecili Buele ha escrit: Durant la Setmana del Llibre en català, organitzada al parc de les Estacions pel Gremi de Llibrers de Mallorca, l’escriptor pobler fa la presentació pública de la seva darrera novel·la, i obté la participació i la col·laboració de Jaume Obrador que queda reflectida en aquest vídeo
Novetats editorials: Camins literaris (Ona Mediterrània Edicions)
Ona Bon Dia està a Can Alcover Cafè literari.
Àudio de la conversa de Toni Rotget amb l’escriptor de sa Pobla Miquel López Crespí sobre el seu darrer llibre “Camins literaris” editat per Quaderns d’Ona Mediterrània dBalears núm 5.
https://go.ivoox.com/rf/90044598
Miquel López Crespí: repressió i cultura durant el franquisme (i IV)
Quarta i darrera part de la intervenció que fa l’escriptor pobler Miquel López Crespí, durant la ponència de la jornada «Mallorca davant el centralisme», organitzada per l’Ateneu Pere Mascaró conjuntament amb la Fundació Emili Darder, a la seu de la UGT, dissertant-hi sobre «Repressió i cultura durant el franquisme», a Ciutat
Vídeo: totes les traïdes de l´esquerra del règim a la memòria històrica, al poble treballador, als morts i torturats pel feixisme
Alaró (Mallorca), desembre de 2011 – Miquel López Crespí: homenatge a la República i als mallorquins i mallorquines assassinats pel feixisme
Pollença i Miquel Costa i Llobera
Miquel Costa i Llobera, dues novel·les de l’escriptor Miquel López Crespí (vídeo enregistrat per Cecili Buele)
Imatges i paraules enregistrades a la vila mallorquina de Pollença, per fer-hi la presentació audiovisual de dues novel·les que l’escriptor Miquel López Crespí ha dedicat a mossèn Miquel Costa i Llobera, figura singular dins l’àmbit de les lletres catalanes del segle XX.
1 vídeo –
LA LITERATURA CATALANA I LA GUERRA CIVIL
DEBAT AMB LA INTERVENCIÓ DE FRANCESC M. ROTGER, MIQUEL LÓPEZ CRESPÍ, SEBASTIÀ MANRESA I MARIA BOHIGAS SALES
Intervenció de Miquel López Crespí a la taula rodona sobre literatura catalana i guerra civil, realitzada a la Capella de la Misericòrdia, a Palma, amb motiu de la XXVI Setmana del Llibre en Català
SETMANA DEL LLIBRE EN CATALÀ
Cecili Buele Ramis ha escrit:
Vet ací l’escriptor pobler Miquel López Crespí, qui parla sobre la novel·la històrica durant la celebració de la XXVI Setmana del Llibre en Català a Mallorca… (I) http://youtu.be/qGKFVk3_IBk
L’escriptor Miquel López Crespí i els cines de sa Pobla (6): http://www.youtube.com/watch?v=2o-Kx9PIviE&feature=related
La novel·la Els crepuscles més pàl·lids (Lleonard Muntaner Editor), Premi de Narrativa Alexandre Ballester, a debat.
Tertúlia literària a Vilafranca de Bon Any, amb l’escriptor pobler Miquel López Crespí, convidat al cicle d’activitats del Club de Lectura de la vila més franca de totes les viles de Mallorca… https://youtu.be/pVbVAoryyF0
Can Alcover – Ona Mediterrània
La narrativa dels 70 i la generació literària dels 70 a debat
Ona Bon Dia
Aquí tens l’enllaç de l’àudio Miquel López Crespí (a partir del minut 28.30)
https://go.ivoox.com/rf/78123741
2018, Any Josep M. Llompart Vídeo – Presentació de Visions literàries de sa Pobla – Cecili Buele ha escrit: Antoni Simó Tomàs i Canyelles, 1r Tinent Batle. Cultura, Innovació, Participació Ciutadana, de l’Ajuntament de sa Pobla, presenta Miquel López Crespí, autor del llibre “Visions literàries de sa Pobla”, el Dia del Llibre 2018, homenatjant Josep M. Llompart https://www.youtube.com/watch?v=da1Bm9hocoo&feature=share
Memòria històrica – En temps de l´anterior Pacte de Progrés (quan governaven el PSOE, Esquerra Unida i el PSM), no hi hagué manera d´aconseguir que aquestes forces acabassin amb la vergonya de mantenir, a Palma, un monument a les “glòries” del feixisme.
Documental – Per la demolició dels monuments feixistes de Palma: http://www.youtube.com/watch?v=6ot3prE2CBA
Palma, anys 60 – Miquel López Crespí: detencions i interrogatoris per part de la Guàrdia Civil.
Cecili Buele Ramis ha escrit:
La lluita antifranquista a Mallorca comportà detencions i interrogatoris per part de la Guàrdia Civil, que tenia la caserna a l’inici del carrer de General Riera, a Palma. El testimoni directe de l’escriptor pobler Miquel López Crespí n’és una bona mostra… http://youtu.be/oM5Ghr2ZnWs
Sa Pobla i els presoners republicans – La literatura catalana contemporània i la memòria històrica – Presentació de la novel·la Els crepuscles més pàl·lids (Lleonard Muntaner Editor), Premi de Narrativa Alexandre Ballester: http://www.youtube.com/watch?v=cqEtsaO3NAs
Antoni Verger (exregidor a l’Ajuntament de Palma del PSM-Entesa-IV) ha escrit: Si teniu un poc de temps vos recoman aquest documental sobre la història dels darrers presos polítics de Mallorca, Miquel López Crespí, Isidre Forteza Cortés i Ramón Molina de Dios.
Molt necessari mantenir viva la memòria i aprendre de l’experiència d’uns anys (finals dels 70’s) que comencen a ser llunyans en el temps però que en certa manera pareix que avui en dia estan tornant.
Vaig ser a la presentació del documental i va ser molt emocionant retre un humil homenatge a aquests homes valents que tant arriscaren en la lluita per uns ideals.
Que el disfruteu!
DEL SILENCI PARAULES
Miquel López Crespí: Premi Pare Colom de Novel·la
1 vídeo Lliurament dels Premis Literaris Pare Colom – La novel·la de Miquel López Crespí Una Arcàdia feliç, publicada per Lleonard Muntaner Editor, Premi de Narrativa: http://www.youtube.com/watch?v=t0wxnunpDiY
Una poesia de l’ escriptor pobler Miquel López Crespí
Fotografies
Vídeos de l´escriptor pobler Miquel López Crespí a YouTube enregistrats per Agustí Baró i Cecili Buele
Llista de reproducció
69 vídeos
El poema de Miquel López Crespí destruït pels feixistes dues vegades a Porreres!
Els nostres morts!
Les fosses comunes i una profecia de l´escriptor Miquel López Crespí!
Una autèntica curiositat històrica!
Escrit fa molts d´anys (quan ningú parlava de memòria històrica), en el poema es profetitza com els nostres morts sortiran un dia “de les grans fosses comunes”!
Una poesia profètica!
(Forma part del monument a les víctimes del feixisme de Porreres i ha estat destruït dues vegades pels falangistes!)
A poc a poc sortien de les grans fosses comunes,/ enmig dels verdosos cortinatges de les algues,/ els poetes que mai no hem tingut,/ els escriptors d’una Mallorca que mai no va néixer./ Eren cisellades maragdes d’una bellesa corprenedora./ Els nostres morts obrint escletxes de llum en la foscor,/ suggerint tornassolats colors malves i daurats./ En la boca tenen encara gust de mel i de taronges. (Miquel López Crespí)
Vet aquí el poema del monument a les nostres víctimes destruït pels feixistes dues vegades: ‘Sentor de sang m’arribava des d’alguna latitud remota./ Els afusellaven enmig del carrer,/ al costat dels murs, sota les porxades./ En el malson hi havia també miratges obsessionants,/ aspres concerts de fusells i pistoles./ Desapareixien els mestres, els jornalers,/ els promotors del repartiment de terres,/ la marea que volgué col•lectivitzar les fàbriques./ Per un instant vaig pensar que havia fet/ un descobriment arqueològic./ A poc a poc sortien de les grans fosses comunes,/ enmig dels verdosos cortinatges de les algues,/ els poetes que mai no hem tingut,/ els escriptors d’una Mallorca que mai no va néixer./ Eren cisellades maragdes d’una bellesa corprenedora./ Els nostres morts obrint escletxes de llum en la foscor,/ suggerint tornassolats colors malves i daurats./ En la boca tenen encara gust de mel i de taronges’”.
Pollença i Miquel Costa i Llobera
Miquel Costa i Llobera, dues novel·les de l’escriptor Miquel López Crespí (vídeo enregistrat per Cecili Buele)
Imatges i paraules enregistrades a la vila mallorquina de Pollença, per fer-hi la presentació audiovisual de dues novel·les que l’escriptor Miquel López Crespí ha dedicat a mossèn Miquel Costa i Llobera, figura singular dins l’àmbit de les lletres catalanes del segle XX.
Ona Bon Dia està a Can Alcover Cafè literari.
Àudio de la conversa de Toni Rotget amb l’escriptor de sa Pobla Miquel López Crespí sobre el seu darrer llibre “Camins literaris” editat per Quaderns d’Ona Mediterrània dBalears núm 5.
https://go.ivoox.com/rf/90044598
Per la República! Memòria oral de la lluita antifranquista (I)
Palma, anys 60 – Miquel López Crespí: detencions i interrogatoris per part de la Guàrdia Civil.
Cecili Buele Ramis ha escrit:
La lluita antifranquista a Mallorca comportà detencions i interrogatoris per part de la Guàrdia Civil, que tenia la caserna a l’inici del carrer de General Riera, a Palma. El testimoni directe de l’escriptor pobler Miquel López Crespí n’és una bona mostra… http://youtu.be/oM5Ghr2ZnWs
Salvem Mallorca! – El periodista de dBalears Raphel Pherrer entrevista l’escriptor pobler Miquel López Crespí
Recordant els Premis Pare Colom
Lliurament dels Premis Literaris Pare Colom – La novel•la de Miquel López Crespí Una Arcàdia feliç, publicada per Lleonard Muntaner Editor, Premi de Narrativa: http://www.youtube.com/watch?v=t0wxnunpDiY
Documentals de Cecili Buele –
Miquel López Crespí (“Verdera”): 55 anys de literatura mallorquina i de defensa de la nostra Llibertat!
Fotografies, documents, pobles de Mallorca, llibres, cinema, poesia, República…
Sa Pobla, els 100 llibres de l´escriptor pobler, el compromís polític i la memòria històrica de la generació literària dels 70 en un documental excepcional enregistrat per Cecili Buele (amb el suport tècnic d´Agustí Baró)
Les fosses comunes i els escriptors mallorquins que donaren suport al genocidi contra el poble mallorquí i la tortura dels nostres pares!
Els germans Villalonga (Llorenç i Miquel) – Poema núm. 4 de la col·lecció Veu de poeta, recitat i enregistrat per l’autor a la Fundació ACA, Búger (Mallorca), l’any 2003, dedicat als germans Villalonga
Els bars de la plaça de Santa Eulàlia
Vídeo – Palma, anys 70: la plaça de Santa Eulàlia i la generació literària dels 70 –
Josep M. Llompart, Joana Serra de Gayeta, Lleonard Muntaner, Francisca Bosch, Miquel López Crespí, Francesc de B. Moll, Miquel Barceló, Gerard Matas, Joan Perelló, Damià Pons…
A finals dels anys seixanta i començaments dels setanta, el bar Modern, a la plaça de Santa Eulàlia, era un indret on ens reuníem a petar la conversa una munió de jovençans de totes les tendències polítiques del moment. En definitiva, el catalanisme i l´antifeixisme de l´època.
Homenatge als republicans assassinats pel feixisme –
Vídeo: totes les traïdes de l´esquerra del règim a la memòria històrica, al poble treballador, als morts i torturats pel feixisme
Alaró (Mallorca), desembre de 2011 – Miquel López Crespí: homenatge a la República i als mallorquins i mallorquines assassinats pel feixisme
Àudio de la conversa de Toni Rotget amb l’escriptor de sa Pobla Miquel López Crespí sobre el seu darrer llibre “Camins literaris” editat per Quaderns d’Ona Mediterrània dBalears núm 5.
✅🔊https://go.ivoox.com/rf/90044598
Documental: la ignorància cultural de Llorenç Villalonga.
Manuela Alcover (en el seu llibre Llorenç Villalonga i les Belles Arts, Documenta Balear) ens explica com Villalonga confon i barreja -no en sabia res de res- futurisme, cubisme, dadaisme, abstracció… en una paraula, ignora els fonaments essencials de totes les avantguardes culturals i artístiques de la seva època. Enemic del modernisme gaudinià, el qualifica de “un barroco plebeyo, completamente iletrado, desprovisto de la opulencia italiana y de la fina gracia del rococó”. Enemic de Catalunya (cal estudiar les importants aportacions de l’historiador Josep Massot i Muntaner al respecte), considera Gaudi com l’encarnació d’una Catalunya que odia (un catalanisme romàntic, de botiguers). De les grans aportacions de Gaudi a l’arquitectura catalana i mundial, Villalonga escriu: “Se construían en las afueras ‘torres’ de fantasía con ladrillos de colorines i almenas medioevales. […] Se creía artística la fachada del Palau de la Música Catalana. […] El pêle-mêle de la Sagrada Familia era reputado por obra genial… “. El gaudisme és “una arquitectura degenerada” (adjectivació que coincideix amb aquella que aplicaven els hitlerians a tots els corrents avantguardistes alemanys i europeus dels anys vint i trenta).
Ona Bon Dia està a Can Alcover Cafè literari.
Àudio de la conversa de Toni Rotget amb l’escriptor de sa Pobla Miquel López Crespí sobre el seu darrer llibre “Camins literaris” editat per Quaderns d’Ona Mediterrània dBalears núm 5.
https://go.ivoox.com/rf/90044598
Miquel López Crespí – Homenatge a Aurora Picornell
L’escriptor pobler Miquel López Crespí recita el poema que ell mateix va compondre, en homenatge a Aurora Picornell, editat en CD l’any 2003 per la Fundació ACA, dins la col·lecció Veu de poeta,
Sa Pobla i els presoners republicans – La literatura catalana contemporània i la
memòria històrica – Presentació de la novel·la Els crepuscles més pàl·lids (Lleonard Muntaner Editor), Premi de Narrativa Alexandre Ballester: http://www.youtube.com/watch?v=cqEtsaO3NAs
Paraules finals de Miquel López Crespí a l´acte de lliurament de l´Escut d’Or de sa Pobla (Mallorca)
Escriptors mallorquins que donaren suport al genocidi contra el nostre poble!
A la recerca de la vertadera història de Llorenç Villalonga: un vídeo enregistrat per Cecili Buele –
Cecili Buele Ramis ha escrit:
El passat anticatalanista i falangista i de Llorenç Villalonga, al punt de mira de l’escriptor Miquel López Crespí, qui li dedica dues de les seves novel·les -Una Arcàdia feliç (Premi de novel·la Pare Colom) i Les vertaderes memòries de Salvador Orlan (Premi de Narrativa Vila d’Almassora) –
Content d’haver pogut col·laborar, un Dijous Bo com avui, amb l’amic Miquel López Crespí, en la difusió de les seves dues novel·les sobre l’escriptor Llorenç Villalonga: “Una Arcàdia feliç” (Premi de novel·la Pare Colom) i “Les vertaderes memòries de Salvador Orlan” (Premi de narrativa Vila d’Almassora)
Miquel López Crespí al SantJordi, Sa Pobla 25
Sa Pobla – Sa Congregació
Presentació del llibre de narracions de Miquel López Crespí Diari d’ un home sol (Llibres del Segle) per Catalina Serra (regidora de Cultura de sa Pobla, Cecili Buele i Miquel López Crespí
Miquel López Crespí al SantJordi
Poesia mallorquina i Memòria històrica
L’escriptor pobler Miquel López Crespí recita el seu poema, “La pluja àcida”, editat en CD l’any 2003 per la Fundació ACA, dins la col·lecció Veu de poeta,
Salvem Mallorca! – El periodista de dBalears Raphel Pherrer entrevista l’escriptor pobler Miquel López Crespí
Escriptors de les Illes que donen suport a MÉS per Mallorca: Miquel López Crespí –
Salvem Mallorca! – El periodista de dBalears Raphel Pherrer entrevista l’escriptor pobler Miquel López Crespí
Documentals de Cecili Buele –
Miquel López Crespí (“Verdera”): 55 anys de literatura mallorquina i de defensa de la nostra Llibertat!
Fotografies, documents, pobles de Mallorca, llibres, cinema, poesia, República…
Sa Pobla, els 100 llibres de l´escriptor pobler, el compromís polític i la memòria històrica de la generació literària dels 70 en un documental excepcional enregistrat per Cecili Buele (amb el suport tècnic d´Agustí Baró)
Les fosses comunes i els escriptors mallorquins que donaren suport al genocidi contra el poble mallorquí i la tortura dels nostres pares!
Els germans Villalonga (Llorenç i Miquel) – Poema núm. 4 de la col·lecció Veu de poeta, recitat i enregistrat per l’autor a la Fundació ACA, Búger (Mallorca), l’any 2003, dedicat als germans Villalonga
Vídeo (3 minuts)
Dins la cuina literària de l’escriptor Miquel López Crespí
55 anys de literatura catalana
Miquel López Crespí en el Banc de la Memòria (Memoro-AELC)
16 vídeos de 2-3 minuts (breu resum d´una vida dedicada a la literatura)
http://www.memoro.org/es-ca/testimone.php?ID=4331#
Miquel López Crespí: detenció per part de la Guàrdia Civil
Salvem Mallorca! – El periodista de dBalears Raphel Pherrer entrevista l’escriptor pobler Miquel López Crespí
La pagesia mallorquina, base fonamental de la formació cultural de l´escriptor Miquel López Crespí
Els nostres: la pagesia poblera
Paraules finals de Miquel López Crespí, Escut d’Or de sa Pobla (màxina distinció cívica i cultural de sa Pobla)
Miquel López Crespí: una ferrissada defensa de la pagesia mallorquina
Vídeo
L´escriptor Miquel López Crespí va rebre l´Escut d´Or de sa Pobla (Mallorca), màxima distinció cívica i cultural del nostre poble
Miquel López Crespí, agraeix la concessió de l’Escut d’Or de la Vila de sa Pobla (Mallorca)
Homenatge a la dignitat dels vençuts!
Homenatge als homes i dones que tota la vida lluitaren per la Llibertat, que portaren a coll el combat per un món més just i solidari, que moriren pobres i oblidats a qualsevol racó de les ciutats i pobles dels Països Catalans i l´Estat espanyol. Són els que mai robaren, especularen, pactaren amb els franquistes.
Un exemple per a les futures generacions de patriotes i antifeixistes de la nostra nació!
Sa Pobla i els presoners republicans – La literatura catalana contemporània i la
memòria històrica – Presentació de la novel·la Els crepuscles més pàl·lids (Lleonard Muntaner Editor), Premi de Narrativa Alexandre Ballester: http://www.youtube.com/watch?v=cqEtsaO3NAs
Miquel López Crespí – La literatura catalana contemporània i la memòria històrica (entrevista dBalears) – http://www.youtube.com/watch?v=WyubaHuQNR4
Sa Pobla – Sa Congregació
Presentació del llibre de narracions de Miquel López Crespí Diari d’ un home sol (Llibres del Segle) per Catalina Serra (regidora de Cultura de sa Pobla, Cecili Buele i Miquel López Crespí
Miquel López Crespí, al programa “Bon dia” d’Ona Mediterrània
Conduït per T. Rotget, l’escriptor pobler participa en el programa radiofònic “Bon Dia” que emet Ona Mediterrània des del casal de Can Alcover, a Palma, el 28 de juny de 2019, on parla de les seves dues darreres obres publicades
El poema de Miquel López Crespí destruït pels feixistes dues vegades a Porreres!
Els nostres morts!
Les fosses comunes i una profecia de l´escriptor Miquel López Crespí!
Una autèntica curiositat històrica!
Escrit fa molts d´anys (quan ningú parlava de memòria històrica), en el poema es profetitza com els nostres morts sortiran un dia “de les grans fosses comunes”!
Una poesia profètica!
(Forma part del monument a les víctimes del feixisme de Porreres i ha estat destruït dues vegades pels falangistes!)
A poc a poc sortien de les grans fosses comunes,/ enmig dels verdosos cortinatges de les algues,/ els poetes que mai no hem tingut,/ els escriptors d’una Mallorca que mai no va néixer./ Eren cisellades maragdes d’una bellesa corprenedora./ Els nostres morts obrint escletxes de llum en la foscor,/ suggerint tornassolats colors malves i daurats./ En la boca tenen encara gust de mel i de taronges. (Miquel López Crespí)
Vet aquí el poema del monument a les nostres víctimes destruït pels feixistes dues vegades: ‘Sentor de sang m’arribava des d’alguna latitud remota./ Els afusellaven enmig del carrer,/ al costat dels murs, sota les porxades./ En el malson hi havia també miratges obsessionants,/ aspres concerts de fusells i pistoles./ Desapareixien els mestres, els jornalers,/ els promotors del repartiment de terres,/ la marea que volgué col•lectivitzar les fàbriques./ Per un instant vaig pensar que havia fet/ un descobriment arqueològic./ A poc a poc sortien de les grans fosses comunes,/ enmig dels verdosos cortinatges de les algues,/ els poetes que mai no hem tingut,/ els escriptors d’una Mallorca que mai no va néixer./ Eren cisellades maragdes d’una bellesa corprenedora./ Els nostres morts obrint escletxes de llum en la foscor,/ suggerint tornassolats colors malves i daurats./ En la boca tenen encara gust de mel i de taronges’”.
Escriptors de la generació literària dels 70
Cil Buele ha escrit:
Conduït per T. Rotget, l’escriptor pobler Miquel López Crespí participa en el programa radiofònic “Bon Dia” que emet Ona Mediterrània des del casal de Can Alcover on parla de les seves dues darreres obres publicades
Escriptors de la generació literària dels 70
Cil Buele ha escrit:
Conduït per T. Rotget, l’escriptor pobler Miquel López Crespí participa en el programa radiofònic “Bon Dia” que emet Ona Mediterrània des del casal de Can Alcover on parla de les seves dues darreres obres publicades
L´escriptor Miquel López Crespí ha lliurat més de 4.000 llibres a sa Pobla
L’escriptor Miquel López Crespí i els cines de sa Pobla (6): http://www.youtube.com/watch?v=2o-Kx9PIviE&feature=related
Les mestres de la República en la novel·la catalana contemporània: Caterina Tarongí (Lleonard Muntaner Editor), un llibre de Miquel López Crespí
Vídeo sencer de la presentació de la novel·la Caterina Tarongí (Lleonard Muntaner Editor) amb les intervencions de Margalida Capellà, Mateu Morro, Lleonard Muntaner i Miquel López Crespí
La novel·la catalana contemporània i la memòria històrica: un homenatge a les dones republicanes.
Caterina Tarongí
YOUTUBE.COM
Poesia catalana contemporània – Miquel López Crespí i el poema Obligat exili
Del CD Veu de poeta (Fundació ACA)
Obligat exili
YOUTUBE.COM
Poesia catalana contemporània – Miquel López Crespí i el poema Fotografies
Del CD Veu de poeta (Fundació ACA)
Poesia mallorquina i Memòria històrica
L’escriptor pobler Miquel López Crespí recita el seu poema, “La pluja àcida”, editat en CD l’any 2003 per la Fundació ACA, dins la col·lecció Veu de poeta,
Vídeo enregistrat a Lluc Per Cecili Buele
Un hivern a Lluc (El Tall Editorial), novel·la de Miquel López Crespí (3)
Un experiment literari que combina diversos materials
El repte era bastir una novel·la experimental que semblàs una típica obra clàssica seguint els dictats de Mercè Rodoreda, Gustave Flaubert o Stendhal (per dir solament uns noms dels meus mestres). Hi he emprat dietaris dels anys 60, articles literaturitzats, rondalles contades per les padrines i repadrimes, entrevistes de diaris de quan vaig començar a escriure, cartes, records d´excombatens republicans, somnis, poesies, relats provinents d´antigues novel·les…
Ho hauré aconseguit? No ho sé. El lector té la paraula.
https://www.youtube.com/watch?v=3wP8PvIJrqo…
La Verge de Lluc i Miquel López Crespí
Curiositats literàries
En aquest petit vídeo de promoció de la novel·la Un hivern a lluc (El Tall Editorial), Miquel López Crespí explica com va ser que, un dia de 1963, reflexionant en el cambril de la Verge va decidir dedicar-se a la literatura.
Un hivern a Lluc (El Tall Editorial) , novel·la de Miquel López Crespí (5)
Al santuari de Lluc, li neix, a l’escriptor pobler, la dèria d’escriure, fa cinquanta-sis anys
https://www.youtube.com/watch?v=2-CY4nychU4…
Vídeo – Palma, anys 70: la plaça de Santa Eulàlia i la generació literària dels 70 –
Josep M. Llompart, Joana Serra de Gayeta, Lleonard Muntaner, Francisca Bosch, Miquel López Crespí, Francesc de B. Moll, Miquel Barceló, Gerard Matas, Joan Perelló, Damià Pons…
A finals dels anys seixanta i començaments dels setanta, el bar Modern, a la plaça de Santa Eulàlia, era un indret on ens reuníem a petar la conversa una munió de jovençans de totes les tendències polítiques del moment. En definitiva, el catalanisme i l´antifeixisme de l´època.
https://www.youtube.com/watch?v=IiN5O0SXMZ
Vídeo – Presentació de Visions literàries de sa Pobla –
Cecili Buele ha escrit: Antoni Simó Tomàs i Canyelles, 1r Tinent Batle. Cultura, Innovació, Participació Ciutadana, de l’Ajuntament de sa Pobla, presenta Miquel López Crespí, autor del llibre “Visions literàries de sa Pobla”, el Dia del Llibre 2018, homenatjant Josep M. Llompart
Can Alcover
Programa Bon dia
Miquel López Crespí al Bon Dia
https://www.ivoox.com/miquel-lopez-crespi-al-bon-dia-25-10-19-audios-mp3_rf_43583628_1.html?fbclid=IwY2xjawLVzthleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFKMUt2TFJWWEhTVWxWZVVtAR5n1Z2o1XEYWp9p-gCxUsEEV_Ugr3KR9Rb33AgWSsuMmVAePKOhqTPhKQoxRQ_aem_0a0GRkVA3Ibx01mhrZGpzg
Documental: la ignorància cultural de Llorenç Villalonga.
Manuela Alcover (en el seu llibre Llorenç Villalonga i les Belles Arts, Documenta Balear) ens explica com Villalonga confon i barreja -no en sabia res de res- futurisme, cubisme, dadaisme, abstracció… en una paraula, ignora els fonaments essencials de totes les avantguardes culturals i artístiques de la seva època. Enemic del modernisme gaudinià, el qualifica de “un barroco plebeyo, completamente iletrado, desprovisto de la opulencia italiana y de la fina gracia del rococó”. Enemic de Catalunya (cal estudiar les importants aportacions de l’historiador Josep Massot i Muntaner al respecte), considera Gaudi com l’encarnació d’una Catalunya que odia (un catalanisme romàntic, de botiguers). De les grans aportacions de Gaudi a l’arquitectura catalana i mundial, Villalonga escriu: “Se construían en las afueras ‘torres’ de fantasía con ladrillos de colorines i almenas medioevales. […] Se creía artística la fachada del Palau de la Música Catalana. […] El pêle-mêle de la Sagrada Familia era reputado por obra genial… “. El gaudisme és “una arquitectura degenerada” (adjectivació que coincideix amb aquella que aplicaven els hitlerians a tots els corrents avantguardistes alemanys i europeus dels anys vint i trenta).
Escriptors mallorquins que donaren suport al genocidi contra el poble mallorquí i la tortura dels nostres pares!
A la recerca de la vertadera història de Llorenç Villalonga: un vídeo enregistrat per Cecili Buele –
Cecili Buele Ramis ha escrit:
El passat anticatalanista i falangista i de Llorenç Villalonga, al punt de mira de l’escriptor Miquel López Crespí, qui li dedica dues de les seves novel·les -Una Arcàdia feliç (Premi de novel·la Pare Colom) i Les vertaderes memòries de Salvador Orlan (Premi de Narrativa Vila d’Almassora) –
Content d’haver pogut col·laborar, un Dijous Bo com avui, amb l’amic Miquel López Crespí, en la difusió de les seves dues novel·les sobre l’escriptor Llorenç Villalonga: “Una Arcàdia feliç” (Premi de novel·la Pare Colom) i “Les vertaderes memòries de Salvador Orlan” (Premi de narrativa Vila d’Almassora)
Marxistes mallorquins perseguits en els anys 60!
Per la República!
Palma, anys 60 – Miquel López Crespí: detencions i interrogatoris per part de la Guàrdia Civil.
Cecili Buele Ramis ha escrit:
La lluita antifranquista a Mallorca comportà detencions i interrogatoris per part de la Guàrdia Civil, que tenia la caserna a l’inici del carrer de General Riera, a Palma. El testimoni directe de l’escriptor pobler Miquel López Crespí n’és una bona mostra… http://youtu.be/oM5Ghr2ZnWs
Maria Antònia Oliver París, presidenta de Memòria de Mallorca; Alexandre Ballester, escriptor i Sebastià Gallado, regidor del Cultura del PSM a sa Pobla.
Sa Pobla i els presoners republicans – La literatura catalana contemporània i la memòria històrica – Presentació de la novel•la Els crepuscles més pàl•lids (Lleonard Muntaner Editor), Premi de Narrativa Alexandre Ballester: http://www.youtube.com/watch?v=cqEtsaO3NAs
Cecili Buele – Documentals
Sa Pobla (Mallorca) i les Germanies – La batalla de Son Fornari
Intervenció de l’escriptor i historiador pobler, Miquel López Crespí, davant del monument dedicat als Agermanats, a la finca poblera de Son Fornari
Cecili Buele ha escrit: L’escriptor pobler Miquel López Crespí recull una sèrie de reflexions sobre els que anomena “Els altres comunistes”, els que s’oposaven a la maniobra pactada de reinstauració de la monarquia borbònica i de consolidació de l’estat centralista i capitalista,
Breu repàs a la detenció realitzada per la Guàrdia Civil, durant el Dijous Bo de 1975 a la ciutat d’Inca, per la qual passaren al calabós municipal un grup de militants que l’OEC que hi repartien propaganda a favor de la pagesia mallorquina…
Cecili Buele ha escrit: L’escriptor Miquel López Crespí reviu, als mateixos indrets, l’experiència d’haver estat detengut per la Guàrdia Civil un Dijous Bo a Inca, mentre repartia propaganda de l’OEC -Organització d’Esquerra Comunista- a favor de la pagesia mallorquina, l’any 1975…
55 anys de literatura catalana
Miquel López Crespí en el Banc de la Memòria (Memoro-AELC)
16 vídeos de 2-3 minuts (breu resum d´una vida dedicada a la literatura)
http://www.memoro.org/es-ca/testimone.php?ID=4331#
La lluita per la profesionalitat de l’escriptor
En Miquel sempre va tenir clara una cosa: l’escriptor havia d’estar professionalitzat. I per això mai no va parar de lluitar per aconseguir-ho.
http://www.memoro.org/es-ca/La-lluita-per-la-profesionalitat-de-l-escriptor_15086.html
Inicis, premis, cultura i transformació
En Miquel reflexiona i recorda els seus inicis en l’escriptura i en el món cultural, els primers premis i la transformació de la seva obra.
http://www.memoro.org/es-ca/Inicis–premis–cultura-i-transformaci%C3%B3_15085.html
La satisfacció de l’escriptor
En Miquel reflexiona sobre els objectius de l’escriptor. Sobre les obres realitzades i la satisfacció personal.
http://www.memoro.org/es-ca/La-satisfacci%C3%B3-de-l-escriptor_15083.html
Entre l’escriptura i la política
En Miquel recorda els seus anys de participació política durant el franquisme i de la denominada transició.
http://www.memoro.org/es-ca/Entre-l-escriptura-i-la-pol%C3%ADtica_15082.html
Novel·les, història i recerca
En Miquel parla de les seves novel·les i en parla amb passió. I reflexiona sobre les seves obres, sobre la història i la recerca.
http://www.memoro.org/es-ca/Novel%C2%B7les–hist%C3%B2ria-i-recerca_15081.html
En Miquel parla de teatre i poesia. I reflexiona sobre les seves obres.
Teatre i poesia
http://www.memoro.org/es-ca/Teatre-i-poesia_15080.html
Escriure en català
En Miquel explica quan va començar a escriure en català, en un temps on calia ser autodidacte.
http://www.memoro.org/es-ca/Escriure-en-catal%C3%A0_15079.html
La lectura i els llibres inèdits
En Miquel parla de la seva passió per la lectura i d’aquells llibres inèdits als quals va tenir accés i que el van ajudar a forjar la seva identitat.
http://www.memoro.org/es-ca/La-lectura-i-els-llibres-in%C3%A8dits_15078.html
L’ofici de l’escriptor
En Miquel reflexiona sobre l’escriptura i sobre la professió d’escriptor.
http://www.memoro.org/es-ca/L-ofici-de-l-escriptor_15077.html
Els temps del canvi
En Miquel recorda aquells anys de canvi polític i social.
http://www.memoro.org/es-ca/Els-temps-del-canvi_15076.html
El llegat de l’editorial Moll
En Miquel parla de com ha estat d’afortunada la seva generació a Mallorca ja que institucions com l’editorial Moll els va permetre accedir a una literatura variada que fins i tot no es trobava ni a Barcelona.
http://www.memoro.org/es-ca/El-llegat-de-l-editorial-Moll_15075.html
Els primers passos en l’escriptura
En Miquel fa un repàs sobre els primers passos que va començar a fer en la literatura. Un home que sempre va tenir clar que seria escriptor.
http://www.memoro.org/es-ca/Els-primers-passos-en-l-escriptura_15074.html
La influència del seu oncle
En Miquel parla de la seva formació intel·lectual. Del seu entorn. I en aquesta formació, va haver-hi una persona molt important en la seva vida: el seu oncle. I explica els perquès.
http://www.memoro.org/es-ca/La-influ%C3%A8ncia-del-seu-oncle_15073.html
El pare, la mare i una novel·la d’amor
En Miquel parla sobre la increïble història d’amor entre el seu pare i la seva mare. Una història crua, real i fascinant que va acabar inevitablement en una novel·la d’amor.
http://www.memoro.org/es-ca/El-pare–la-mare-i-una-novel%C2%B7la-d-amor_15072.html
La universitat de la vida
En Miquel reflexiona sobre la seva formació. I se sent afortunat per les persones que sempre han estat al seu costat i l’han ajudat a formar-se. Un nen i un jove format per la universitat de la vida.
http://www.memoro.org/es-ca/La-universitat-de-la-vida_15071.html
La família, les arrels i la influència en la literatura
En Miquel recorda les seves arrels. Recorda la seva infància i com, des de petit, la literatura i la cultura popular van estar presents en la seva vida.
http://www.memoro.org/es-ca/La-fam%C3%ADlia–les-arrels-i-la-influ%C3%A8ncia-en-la-literatura_15070.html
Miquel López Crespí en el Banc de la Memòria (Memoro-AELC)
16 vídeos de 2-3 minuts (breu resum d´una vida dedicada a la literatura)
http://www.memoro.org/es-ca/testimone.php?ID=4331#
WEB DE L´AELC (ASSOCIACIÓ D´ESCRIPTORS EN LLENGUA CATALANA)
Lletres i Memòria segueix creixent!
Lletres i Memòria ha engruixit el catàleg d’autors amb la incorporació de sis entrevistes, realitzades a Catalina Ferrer Tur, Gabriel Florit, Joan Guasp, Miquel López Crespí, Francesc de Borja Moll Marquès i Catalina Rigo. Ja es poden veure els seus vídeos a la pàgina de Lletres i Memòria.
Dividides en còmodes fragments d’entre 1 i 6 minuts de durada, aquestes entrevistes permeten als nostres socis majors de setanta anys donar testimoni de les seves vicissituds biogràfiques, de la seva obra literària i, en definitiva, de la seva experiència vital. Lletres i Memòria és un projecte en actiu des d’inicis de 2010, i està impulsat per l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana i el portal d’internet Memoro. El banc de la Memòria.
http://www.memoro.org/es-ca/percorso_dett.php?ID=%28558%29
Poesia mallorquina i Memòria històrica
L’escriptor pobler Miquel López Crespí recita el seu poema, “La pluja àcida”, editat en CD l’any 2003 per la Fundació ACA, dins la col·lecció Veu de poeta,
Sa Pobla – Sa Congregació
Presentació del llibre de narracions de Miquel López Crespí Diari d’ un home sol (Llibres del Segle) per Catalina Serra (regidora de Cultura de sa Pobla, Cecili Buele i Miquel López Crespí
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