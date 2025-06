La brutal podridura humana i política del règim del 78

Reproduir 00:00 00:00 Silenciar Settings

Pedro Sánchez és un cadàver polític. Li reconec, perquè l’ha demostrada tots aquests anys, una capacitat de prestidigitació digna del gran Houdini. Però fins i tot Houdini, l’any 1926 a Detroit, va morir a causa dels colps que li van pegar els espectadors, quan va dir que era capaç d’aguantar-ne tants com li volguessen clavar.

Les noves revelacions sobre la corrupció del Partit Socialista, ara ja involucrant directament el secretari d’Organització, Santos Cerdán, són demolidores. Sánchez ha provat de distanciar-se’n fent cara de moix i demanant perdó amb la veu més afectada que ha estat capaç d’impostar. Però amb Cerdán ha caigut gairebé l’última barrera que el separa de l’abisme. No tan sols orgànicament –que Cerdán era, ni menys ni més, el secretari d’Organització del partit, el número tres–, sinó també políticament. Cerdán era l’home de les feines difícils i impossibles, el negociador de la màxima confiança de la Moncloa. Que avui caldria recordar, per exemple, els aplaudiments emocionats i l’alegria i l’orgull amb què Pedro Sánchez va rebre al parlament Santos Cerdán el dia que es va saber que Junts havia decidit d’acceptar l’oferta socialista per investir-lo a ell. I les lloances desfermades –i ridícules, vistes amb ulls d’avui– dels periodistes del règim. No parlem d’un segona fila, precisament, i per això no n’hi ha prou amb aquest lacònic i molt més que previsible “jo no sabia res…”, “m’ha decebut tant…”

Pedro Sánchez és un cadàver polític. Potser resistirà numantinament els anys a venir aferrant-se al poder, que és l’única cosa que li ha interessat sempre. Però ja és un cadàver polític, en la més acreditada tradició del Partit Socialista Obrer Espanyol: ofegat i arrossegat per la corrupció més repugnant. Jo no sé quantes vegades s’haurà de repetir aquest cicle històric de confiança-decepció amb els socialistes abans no siga tothom conscient que el PSOE, simplement, no té remei; que és un partit estructuralment corrupte i ho serà sempre, perquè el sistema és dissenyat per ancorar-lo als pactes postfranquistes. La corrupció és la pastenaga que el manté dins els límits del règim. I potser sí que una revolució a Espanya –un canvi de règim com cal– canviaria les circumstàncies i potser aleshores seria possible un altre PSOE. I en eixes condicions la meua afirmació d’avui seria exagerada. Però de moment això és parlar per parlar, perquè a Espanya –ho sabem prou bé tots– la revolució ara mateix és impossible.

En canvi, on sí que és possible la revolució democràtica –i s’ha demostrat de sobres– és a Catalunya. I per això cal saludar amb alegria que caiguen avui, estrepitosament, les màscares. Aquells partits catalans i bascs que van creure –malgrat el suport a la corona i l’entrada tramposa a l’OTAN, malgrat els GAL i el 155, malgrat tots els malgrats– que hi havia una Espanya diferent, possible amb el Partit Socialista, avui crec que han topat amb la realitat. S’ho miraran desconcertats potser, perquè han estat tan arrossegats al paper de comparses que ara no se’n saben avenir, que n’isquen tan tacats, també ells. Aquest és, precisament, el moment per a recordar-nos amb orgull que a Catalunya, en el moment culminant del procés d’independència, el PSOE –aquest PSOE que avui ens fa ois– va arribar a ser un partit marginal. Incapaç de fer res. I que uns i altres el van ressuscitar precisament per no seguir la via marcada per la gent, pels ciutadans d’aquest país, el Primer d’Octubre. Veure aquestes darreres hores Gabriel Rufián o Jordi Turull donant un suport incondicional, fanàtic i a ulls clucs, a qui a hores d’ara no es pot considerar sinó un delinqüent –presumpte, d’acord, guardarem les regles, encara…– explica molt clarament fins a quin punt van perduts ERC i Junts en el camí que han seguit després del 2017 i que poc que semblen saber amb qui es juguen els calers. Alerta: amb qui es juguen els calers a Madrid i a Barcelona, que un dia se sabrà tot, de tots.

Jo, per sort, tinc aquest ofici d’editorialista on tot resta escrit, de vegades per a bé, de vegades per a mal. De manera que avui reivindicaré amb el cap ben alt, amb el permís dels lectors, aquest editorial del 15 de setembre de 2019: “El PSOE no és part de la solució: el PSOE és el problema”. Perquè aleshores hi vaig escriure –quan ens volien fer empassar que acostar-se al PSOE era positiu, que era una eixida–: “No és una qüestió de declaracions o actuacions concretes, sinó d’entendre el paper d’aquest partit en la consolidació del règim postfranquista i la seua supervivència. Clar i ras: sense que s’acabe el partit del règim, el règim no es pot acabar. I la independència només pot arribar si és el final del règim.”

I vaig advertir allí també que el dilema entre PP i PSOE és un dilema fals perquè “en els negocis, en la gestió de l’Espanya SA de Florentino i els bancs, són els mateixos. En la corrupció són els mateixos. En la concepció autoritària de l’estat i l’aprimament de la democràcia sota qualsevol excusa són els mateixos. La dreta espanyola beu encara del franquisme sociològic, com s’ha evidenciat clarament després del referèndum del Primer d’Octubre, i això la fa més impresentable encara. Però el PSOE és el pilar imprescindible sobre el qual el postfranquisme pot aguantar-se. Sense ell tot cauria i aquesta és la seua enorme responsabilitat històrica.”

Dit això, crec que aquest no és el moment de passar comptes amb ningú, ni encara menys el moment de desesperar-se o de tenir la temptació de capitular. Ben al contrari: és el moment de rearmar-nos moralment i políticament. De reivindicar-nos. Nosaltres, els independentistes. Perquè resulta que teníem raó –i tant que en teníem!– quan afirmàvem que no hi havia ni podia haver-hi una Espanya decent en què poguéssem continuar vivint amb comoditat.

L’independentisme català, els seus representants polítics a Madrid, ha passat aquests darrers anys somiant una solució que no existia. Sap greu que haja estat així, però en qualsevol cas la bufetada Santos Cerdán ja els hauria d’haver despertat. I donem-los per bons, aquests anys, si la caiguda anunciada del PSOE serveix per a aclarir la ruta i per a reafirmar-nos en la decisió fonamental que aquest país ja fa dues dècades que ha de prendre. Perquè és qüestió d’anar-se’n d’Espanya, d’independitzar-nos de tots –del PP, però també del PSOE, de Podem, Sumar o com es diguen ara, de Vox i del sursumcorda–, no pas d’arreglar un país que no té solució ni vol que l’arreglem. I convé crear les condicions perquè en la Catalunya independent no siga possible ni reproduïble una Espanya petita –que aquests dies, amb això de Drets Socials i tota la corrupció que es destapa a la Generalitat, es fa més que evident que, per més que siga l’única condició indispensable, amb la independència, tota sola, no farem prou.

És l’hora, en definitiva, de tornar al camí recte i de deixar-se estar de dreceres fantasioses que no poden menar enlloc. I això jo ho considere una lliçó històrica, una altra, i per tant una bona notícia. Via fora i endavant, doncs. Que avui tenim més raons que ahir –més raons que mai, de fet– per a lluitar per la independència.