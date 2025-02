L’ imperialisme capitalista en el segle XXI

El factor social a través de la mobilització per l’habitatge, la defensa de l’escut social o de la setmana de les 37,5 hores, pugna per prendre el relleu després que el moviment independentista i republicà entrés en reflux, degut a la repressió estatal. Els fenòmens emergents els vivim entorn a símbols com la Casa Orsola. El desnonament ajornat fins el 18 de febrer, ha estat obligat per la confluència esdevinguda entre diferents col·lectius i organitzacions, sectors socials diversos i amplis, amb un sector de jovent capdavanter. Una necessitat cabdal com la del sostre, ha generat massa mobilitzada, unitat, propostes concretes als poders econòmics i polítics. Els mitjans alternatius, inclosa Lallogatera TV i La Directa, han decantat fins i tot els conservadors. L’empatia de la ciutadania s’ha decantat a favor de la Casa Orsola, i en contra de l’especulació; en aquest cas del capital català d’Albert Ollé Bartolomé. El Sindicat de Llogateres expressa les immenses possibilitats d’una lluita que pot soscavar el desgavell existent en la propietat del sol i l’habitatge. Del moviment per un habitatge digne n’està sorgint una nova generació d’activistes i líders socials. Un jovent que situa les reivindicacions immediates, mentre denuncia el sistema rendista inserit en la legislació vigent, sostinguda pels governs i pels partits que acaronen els grans propietaris. L’Ajuntament de Barcelona del PSC, pretén derogar la clàusula del 30% d’habitatge públic a les noves promocions, a instàncies de la Cambra de Comerç i dels Fons immobiliaris. L’avenç tecnològic de la irrupció de la intel·ligència artificial xinesa, DeepSeek, difonent-la en codi obert i gratuïta, ha sotragat els imperis de Silicon Valley i de les multinacionals de microxips d’última generació. La competència entre les empreses i els xocs entre els estats, prefiguren un futur magre insostenible dels amos del món. El ‘Ja s’ha acabat!’ per l’agressió sexual del petó no consentit del cap de la Federació de Futbol, Luís Rubiales, a la campiona mundial Jenni Hermoso, ha encetat el judici un any i mig després. El moviment feminista es manifesta potent en la denuncia clara i implacable de la misogínia i violència masclista que també travessa totes les estructures esportives i de lleure. “M’ha fet un fàstic…” va dir Jenni a la seva família allà mateix al camp. El lliure consentiment en les relacions sexoafectives forma part del dret al propi cos, i del dret a l’avortament, que tant volen reprimir, negar i fer enrere, els segments polítics i ideològics més reaccionaris. El diumenge 9 de febrer hi ha a Sabadell el Festival promogut per Zona de Llibertat, destinat a contribuir al suport dels i les preses polítiques a Rússia (estimacions entre 1.550 i 4.500). Zona de Llibertat l’ha formada Ksenia Kagarlitskaya, filla del pres polític d’esquerres Boris Kagarlitsky. Serà a l’Espai Polivalent del Parc del Nord, Ronda de Navacerrada, 58. Us convidem a la Taula sobre ‘La repressió política no té fronteres’, amb ponents: Agustín Santos (parlamentari de Sumar), Alfons Bech (coordinador de Xarxa Europea Solidària amb Ucraïna), Maties Serracant (exalcalde de Sabadell), Carmen Claudín (investigadora sènior del CIDOB), Iván Chuviliaev (IDITE LESOM, Rússia), Leonid Spirin (GROZA, Rússia), Andrey Movchan (XESU, Ucraïna). Centenari Lenin. A “Discurs a la reunió conjunta del CEC de tota Rússia, el Sòviet de Moscou, els Sindicats i Comitès de fàbrica” (5.05.1920): “les potències imperialistes no poden donar ni un sol pas important en els problemes polítics sense que surtin a flotació les seves divergències… demostren amb la seva política la cobdícia dels grups burgesos en pugna… rivals que es desemmascaren a si mateixos cent vegades més del que pugui fer la propaganda comunista. … hem de dir que hem d’atenir-nos de nou indefectiblement a la regla a que ens vam atenir en totes les guerres anteriors… una vegada que les coses han arribat fins a la guerra, tot ha de ser supeditat als interessos de la guerra”. Tom 41, Obres complertes. Ed. Progreso, Moscou. 6 de febrer de 2025