Jaume Obrador i el PSM

En aquesta època d’oportunisme ferotge, de manca de valors i de principis, crec que és bo parlar d’alguns mallorquins autènticament compromesos, d’homes solidaris amb els greus problemes del Tercer Món (sense que això vulgui dir que la preocupació pel que s’esdevé a l’exterior sigui excusa per a oblidar el que passa ara mateix aquí, a ca nostra). Voldria parlar concretament de Jaume Obrador Soler, un dels antics dirigents del comunisme illenc (OEC), primer regidor del nacionalisme d’esqueres (PSM) a l’Ajuntament de Ciutat entre els anys 1979 i 1981 i actualment un dels homes que amb més voluntat de diàleg (amant de la pau i de la justícia per damunt de totes les coses) encapçala les activitats de l’organització Veïns Sense Fronteres. Aquesta intervenció en favor de la pau ha estat (i és) forta en els països afectats pel conflicte dels Grans Llacs, especialment a Burundi i a Tanzània. Veïns Sense Fronteres, el treball solidari que encapçala Jaume Obador, començà amb un enviament d’ajuda d’emergència i finalment ha acabat amb la creació d’un ampli programa de formació per la pau i el respecte dels drets humans. En el fons es tracta d’una feina essencial: ajudar, de forma solidària, a acabar amb la política d'”apartheid” ètnic heretat de la colonització europea per construir una política d’integració basada en el retorn a l’estat de dret, els respecte als drets humans i un desenvolupament perdurable.
Jaume Obrador va néixer a Felanitx l’any 1940. Diplomat en treball social per la Universitat de les Illes (1988) va ser ordenat prevere el 1966. De 1966 a 1972 treballà de missioner al Burundi i es va secularitzar el 1973. Jo el vaig conèixer quan era el màxim responsable del front de barris de l’Organització d’Esquerra Comunista. Amb en Jaume hem compartit detencions, interrogatoris de la Brigada Social, les fredes rajoles del calabós que hi havia en el soterranis del Govern Civil i també una estada a la presó de Palma per haver lluitat per la llibertat del nostre poble. Ara mateix Jaume Obrador és l’ànima de la Xarxa Internacional per la Pau i del Respecte dels Drets Humans a Burundi (RIB). Particularment sempre he considerat la feina solidària de Jaume Obrador com un dels màxims exemples pràctics de l’activitat cristiana que començà a desenvolupar a mitjans dels anys seixanta la teologia de l’alliberament. En termes universals el naixement i consolidació de la teologia de l’alliberament coincideix amb el Maig de 1968 a París i amb la Primavera de Praga. Després del triomf de la Revolució Cubana (1959) s’estenen i consoliden moviments guerrillers d’inspiració marxista i cristiana (especialment a l’Amèrica Llatina). És tal la força d’aquestes organitzacions que l’any 1967 decideixen unir esforços per a continuar la lluita contra el brutal enemic del nord (els EUA) i constitueixen a l’Havana l’Organització Llatinoamericana de Solidaritat (OLAS). En aquell temps (i d’això en parlàvem sovint en els nostres dies de reclusió comuna a la presó de Palma) la situació a l’Amèrica Llatina (augment progressiu dels moviments guerrillers i populars contra el capitalisme i l’imperialisme ianqui) era madura per a l’avenç de la teologia de l’alliberament i de les comunitats cristianes de base. Un capellà del Perú, Gustavo Gutiérrez, teoritzà en la conferència Hacia una teología de la liberación (juliol de 1968) aquestes implicacions socials del nou pensament cristià del qual Jaume Obrador és, en el meu parer, un deixeble ben fidel: “…encontrar un lenguaje sobre Dios que nazca desde la situación y sufrimientos creados por la pobreza injusta en que viven las grandes mayorías (razas despreciadas, clases sociales explotadas, culturas marginadas, discriminación de la mujer). Pero que sea, al mismo tiempo, un discurso alimentado por la esperanza que levanta un pueblo en lucha por su liberación…”.
Com explica Marta Harnecker en el seu assaig La izquierda en el umbral del siglo XXI: haciendo posible lo imposible (pàgs. 29-30): “Esta inmersión en el mundo de los pobres y de los oprimidos hace del discurso teológico un discurso comprometido y con un sentido práctico. Hay un interés objetivo por la eficacia, porque [finalmente] lo que cuenta, no es tanto la reflexión teológica, sino la liberación concreta de los pobres. Es esta liberación […] la que anticipa el Reino y agrada a Dios […]”. Crec, sense gens ni mica de por d’errar-me, que el meu antic company de clandestinitat signaria aquest passatge de Marta Harnecker ara mateix sense cap problema.
Jaume Obrador abandonà l’església oficial justament en el moment més àlgid de les accions conjuntes cristiano-marxistes. És tractava de ser conseqüent amb el missatge de l’Evangeli en la línia de la teologia de l’alliberament. I en aquesta línia de compromís permanent trobam avui Jaume Obrador. Com ha explicat parlant del conflicte dels Grans Llacs africans, ple de l’esperança que sempre l’ha caracteritzat: “La pau és possible i està propera”.
