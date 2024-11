Jacobins mallorquins a París (de la novel·la París 1793 (El Tall Editorial)

Un viatge a l’ any 1793

La ciència, els debats sobre els darrers descobriments en l’astronomia, l’electricitat, la geografia, ho dominava tot. Mentre que a Madrid i altres ciutats d’Espanya els llibres d’oracions, la Preparació per a la bona mort, les històries sobre la bondat de la Inquisició, la repetició mecànica de les gastades fórmules tomistes, l’escolàstica més banal i pansida dominaven el panorama cultural de les universitats, a França els joves d’idees avançades llegien la Història natural de Buffon, les Aproximacions a la química de Franklin i, sobretot, els Principis matemàtics de filosofia natural de Newton. Em delia de forma molt especial aquella obreta de Voltaire, Candide, que l’autor havia escrit dos anys després del meu naixement. Es discutien les teories materialistes de Maupertius, del metge La Mettrie, d’Helvétius, del baró Holbach.

MARAT

Potser fou precisament veure de ben prop la misèria, la maldat dels homes, el que sacsejà el meu esperit juvenil, el primer que em féu copsar la injustícia existent en aquest món, la necessitat imperiosa que la humanitat tenia de desfer-se de tanta barbàrie i superstició. D’aquí les meves primeres lectures, les ganes esbojarrades de defugir els camins marcats per la família. De ben jovenet, a les possessions de Son Caliu o Son Oliva, ja havia copsat la misèria de la pagesia. Els homes i dones, esparracats, que treballaven de sol a sol només pel menjar, per un petit saquet l’olives que després venien als comerciants. Homes i dones que no gosaven alçar mai els ulls, de veu quasi inaudible, sempre ajupits damunt el solc, sense atrevir-se per, por d’un crit de l’amo, a mirar les impressionants postes de sol que es podien contemplar des de qualsevol indret de les darreres finques que ens quedaven prop de Crestaix.

Era el que més m’havia estranyat del comportament dels nostres jornalers i missatges. Aquell posat trist, sense gosar alçar mai la mirada envers els ulls de mon pare o la mare. Una gernació de treballadors i treballadores que només s’animaven una mica quan sentien tocar la campana avisant que era l’hora del dinar o del recapte de la nit.

El pare, Joan Sureda de Montaner, hereu d’una de les nissagues que vengué a Mallorca amb el rei En Jaume, tenia per costum fer resar un parenostre i tres avemaries abans de servir els plats amb les restes del pa i la col que havien sobrat del menjar dels porcs. Amb els pantalons i la camisa just acabats de planxar per les criades que servien la mare, amb tot aquell caramull de randes emmidonades que eren el meu distintiu senyorial, contemplava els breus moments de descans de la gent que treballava les nostres terres. Els mirava des de la portalada que donava al menjador del servei. Agafaven el plat esportellat com qui agafa una riquesa inabastable, mirant a dreta i esquerra, talment cans apallissats que esperen que d’un moment a l’altre qualque animal els véngui a prendre el menjar. A l’hivern, tremolant de fred, sostenien el tassó o el plat amb llurs nuoses mans, plenes de senyals pel dur treball d’estripar terrossos o portant el bestiar a muntanya. Era com si volguessin empresonar la calor del brou que bullia a la tassa. Com si només poguessin arribar a l’endemà prement amb força el tassó que els oferia la cuinera.

A l’estiu, quan s’havia de segar i batre el blat sembrat, no hi havia temps per anar fins a la possessió. Aina, la cuinera, ajudada per les seves filles, feia el menjar al costat de l’era, posant l’olla damunt tres pedres grosses. Una gran olla de fang protegida per una xarxa de ferro que bullia davall d’una figuera esponerosa sota l’ombra de la qual es dinava apressadament.

Quan es dinava al camp no hi havia plats ni molt manco forquetes o culleres de fusta. Els jornalers, el porqueret de la possessió, els homes i dones llogats arreu de la contrada, menjaven amb les mans i es netejaven amb la roba esparracada que els cobria.

De ben jove vaig copsar les diferències existents entre la família Sureda i Montaner i la gent que ens voltava. La terra que teníem, els pagesos i menestrals que acotaven el cap quan passàvem pels carrers del poble, palesaven la diferència real e existent entre nosaltres i la gent dels voltants. Com si fóssim d’un altre món. Éssers d’una raça diferent. Una espècie de déus, habitants provinents d’una altra galàxia. Els cavalls àrabs del pare, l’espasa de coronel retirat que sempre duia penjada, la galera de la mare i l’àvia per anar a Palma quan volien veure les seves amigues o a portar obsequis a les superiors dels convents que protegien, el banc endomassat de just davant l’altar major de l’església del poble i en el qual només ens assèiem nosaltres, l’actitud submisa del batle quan, amb el capell a les mans, mirant amb humilitat el trespol, venia a veure el pare per a demanar-li consell sobre les més diverses qüestions que atenyien a l’administració de la contrada, tot plegat em feia comprendre el significat de les ferrenyes divisions existents dins la societat.

Ens els primers llibres de Rousseau que vaig llegir trobava confirmacions de tot el que havia intuït de ben jove. Va ser tornant del golf de Guinea, enmig d’una calma que ens feia témer per la supervivència de l’expedició, ja que anàvem acabant les existències d’aigua i de menjar. L’oncle Bartomeu Sureda quasi perdé els nervis en veure’m llegir El contracte social, de Rousseau, un llibre molt famós entre el cercle dels amics d’estudis i que havia comprat a Anvers.

-Si no vas amb compte la lectura et portarà a la perdició. Els únics llibres que ha de llegir un home com pertoca són els de comptabilitat. La resta, les idees, la filosofia, els escrits de literats i desenfeinats, només serveix per portar maldecaps a la humanitat. Et conec prou bé, Miquel. Ja he copsat amb quin deler, amb quina àvida mirada entres a les llibreries. Seràs com el teu padrí, incapaç d’augmentar la riquesa de la família, però sempre disposat a gastar el que tenim per tal de salvar la humanitat. Fer bondat, seguir el dictat dels evangelis. Quines ximpleries! És igual que uns ho provin defensant l’Església i altres, com tu mateix, criticant les injustícies existents en aquest món. Et penses que ningú agrairà les teves preocupacions? Pots perdre hisenda, família, amics, la salut. Tanmateix, al final només et trobaràs amb la indiferència dels que has volgut salvar i amb la incomprensió dels que et volten. Avui són al teu costat perquè ets de bona família, perquè sempre tens uns diners a la butxaca per convidar els companys a un bon dinar, un sopar esplèndid. Pobre del mortal que un dia es troba sense res! Aleshores no té a la vora ningú que li faci costat. I, pel que veig, aquest serà el teu destí si continues perdent el temps amb la filosofia, en la lectura de tants d’autors descreguts.

Sempre m’he estimat molt més la companyia dels llibres que no pas els entreteniments a què es lliuraven els amics de la nostra posició. La caça, els jocs de cartes, les visites a cases de mala reputació d’amagat de les famílies, no em va seduir mai. M’estimava més perdre’m entre els volums de la biblioteca familiar o els que anava comprant pel meu compte. Alguns dels més estimats plaers d’adolescent consistien a llegir amb calma una novel·la o un estudi de Laplace, la història de qualsevol experiment sobre electricitat, els avenços fets en el camp de la geologia, la botànica, la física o la filosofia. Els anys que vaig estar amb l’oncle Bartomeu Sureda, els diners que em proporcionà aquella feina, en serviren per anar bastint la meva biblioteca. Una biblioteca que no hauria pogut tenir si m’hagués conformat, com els cosins, amb l’adquisició dels acostumats devocionaris i vides de sants i beates que arribaven a la llibreria de Can Seguí, just a la cantonada de la casa de la Vila de Ciutat, prop de la casa pairal de la família. Una llibreria, la més important de Palma, que combinava la venda de llibres amb el proveïment d’espelmes per a la Seu i per a les esglésies i convents propers a Santa Eulàlia. Una llibreria amb l’aire tenebrós del passat, de quan les processons del Sant Ofici avançaven pels estrets carrerons de ciutat enmig del sec soroll dels tambors i les invocacions de sacerdots i dominics. Un indret que, no feia tant, havia estat el principal centre de proveïment dels llibres que llegien els frares del convent de sant Domingo, en l’església del qual encara hi havia penjats els sambenets dels darrers descendents dels jueus conversos condemnats pels tribunals.

L’escut de Pedro Guerrero de Bolaño y Zambrano, inquisidor de Mallorca en temps del meu padrí, el senyor Guillem Sureda i Montaner, presidia la sala principal de la llibreria. Col·locat damunt els prestatges, era envoltat per multitud de gravats que mostraven reproduccions de pintures de l’artista Francisco Rizi amb els més diversos Actes de Fe. La llibreria de Can Seguí va distribuir nombrosos exemplars de La Fe Triunfante en cuatro actos durant moltes dècades. En temps del meu pare era el llibre més venut a Palma. L’obra, escrita per Francesc Garau, membre destacat de la Companyia de Jesús i qualificador de la Inquisició, era material d’obligada lectura per a totes les nissagues benestants de Ciutat.

Tenc en la memòria, com si fos avui mateix, la visió del munt d’exemplars del Pare Garau, sempre a disposició del comprador. La imatge de la portada del llibre imprès als obradors de la vídua d’en Guasp l’any 1691 em retorna al pensament lligada a l’espessa olor de la cera de les espelmes. Els homes feinejaven a la cambra que hi havia rere els prestatges i la flaire de la cera fosa omplia amb els seus efluvis la planta baixa del casal. La Inquisició i la cera, el rosari que llegien les beates al voltant de la tauleta que donava a la finestra del carrer, els comentaris de mestre Antoni, el propietari de la llibreria, parlant de l’augment constant de l’atreviment dels xuetes que, sense que ningú els barràs el pas, aspiraven a estudiar i fer de sacerdots, metges o advocats com si fossin cristians vells.

A l’acta d’acusació, redactada pels inquisidors i els jutges de l’Audiència de Madrid, es cuidaren prou bé de deixar constància de les armes trobades i dels llibres de Rousseau, Voltaire i Diderot, de les traduccions de la Constitució de 1793 i del manifest proclamant la República Catalana en aquell maig de 1793. No en parlem de les obres que havia portat de Mallorca, dels llibres seleccionats a través d’anys de recerques i viatges a l’estranger. Tot anà a parar a mans dels botxins inquisitorials, convenientment catalogat i convertit, gràcies a la buida xerrameca dels escrivents del Sant Ofici, en prova indiscutible de la perillositat de la conspiració. Material, tots aquells volums, duit d’amagat, algunes vegades travessant els Pirineus a esquena dels traginers catalans i que, posteriorment, fèiem arribar a capitans de naus que comerciaven amb l’illa, fent negocis amb la família; altres, els portava jo mateix i els introduïa pagant fortes summes als oficials dels destacaments fronterers que, avorrits d’aquella guàrdia permanent en indrets sovint allunyats de les poblacions i sense cap mena d’entreteniment llevats dels jocs de cartes i el vi, s’encantaven de guanyar uns diners venguts de l’aire del cel.

Tot els serví per a condemnar-nos a mort: les novel·les franceses, els escrits de Marchena, les traduccions d’articles de diaris francesos, l’espasa rovellada de l’avi, les dues pistoles que m’havia regalat l’oncle Bartomeu Sureda en embarcar-me vers el primer viatge a la costa africana. Talment com si la conspiració fos obra d’un impressionant exèrcit de revoltats armat d’una poderosa artilleria, amb nombrosos regiments i dotat d’una cavalleria potent que obria escletxes en les fileres de les tropes borbòniques. Com a llops afamegats intuïen, i no anaven gens errats, que tot els perills podien venir de París. No sabien què fer per a barrar el pas a les informacions provinents dellà els Pirineus. Tots eren decrets, escrits enviats als governadors o virreis, als batles i regidors de les audiències, als capitans de les entrades frontereres. Les instruccions eren severíssimes. Qualsevol diari, qualsevol escrit considerat sospitós, havia de ser enviat amb tota la urgència possible al Tribunal del Sant Ofici més proper per a, posteriorment, fer camí a Madrid on seria valorada la seva segura perillositat.

Després d’aprovar els estudis de gramàtica i filosofia aconseguírem diners del pare amb la mentida que eren per a anar a Roma per aprofundir en determinades assignatures. Amb Bernardí Garasa i Josep Lax anàrem fins a París i en tornar, disfressats de sacerdots, passàrem per la frontera multitud de llibres comprats a les llibreries de la capital de França. Els tractats de física de Newton, els estudis de Descartes, novel·les de Voltaire i el seu Diccionari filosòfic, el Discurs preliminar de l’Enciclopèdia de D’Alembert eren algunes de les obres més llegides entre els estudiants i la gent que havia acabat la carrera.

Deu anys abans de la fi de la monarquia França era un volcà en ebullició.

La ciència, els debats sobre els darrers descobriments en l’astronomia, l’electricitat, la geografia, ho dominava tot. Mentre que a Madrid i altres ciutats d’Espanya els llibres d’oracions, la Preparació per a la bona mort, les històries sobre la bondat de la Inquisició, la repetició mecànica de les gastades fórmules tomistes, l’escolàstica més banal i pansida dominaven el panorama cultural de les universitats, a França els joves d’idees avançades llegien la Història natural de Buffon, les Aproximacions a la química de Franklin i, sobretot, els Principis matemàtics de filosofia natural de Newton. Em delia de forma molt especial aquella obreta de Voltaire, Candide, que l’autor havia escrit dos anys després del meu naixement. Es discutien les teories materialistes de Maupertius, del metge La Mettrie, d’Helvétius, del baró Holbach.

Mentre que a Mallorca les discussions entre la gent de la noblesa no anaven més enllà de parlar d’hipotètics miracles esdevenguts a s’Arracó, Muro o Artà, de les plagues que s’havien guarit amb l’aigua beneita del Puig de Randa, de les misterioses veus que se sentien en el convent de Santa Clara i que les monges imaginaven missatges de la Verge Maria, mentre tot això corria per Mallorca, a les aules de la universitat de París, als salons de la nova burgesia francesa enriquida amb el comerç d’esclaus, es discutien les proposicions de Diderot referents a la matèria o s’aprofundia en les troballes dels filòsofs grecs de l’antiguitat que ja havien deixat escrit que tot, en l’univers, prové del moviment i transformació contínua de matèria. El paper de la ciència i de la recerca consistia solament a descobrir les lleis naturals que regien el sorgiment i transformació d’aquesta matèria primigènia, saber d’on procedia, quines possibilitats tenia per al coneixement del món que era captat pels nostres sentits. Fins i tot novel·les com La nova Elisa, de Rousseau, tractaven els problemes que qüestionaven l’existència d’un Ésser Suprem, d’un Creador de l’univers.

Malgrat les multes i persecucions de la monarquia contra els escriptors contraris a la religió, el cert era que l’ambient general de la societat francesa d’aleshores era molt més obert que el nostre, dominat encara per les tenebres inquisitorials. Almanco entre els cercles de les lletres i de les ciències, un estudiant podia discutir de qualsevol cosa només vigilant una mica qui hi havia al costat. Als salons d’alguns sectors de la noblesa il·lustrada i de la burgesia, les lliçons de Montesquieu, la feina dels enciclopedistes, l’esperit satíric de Voltaire, la càrrega de dinamita que portaven els estudis de Rousseau i les seves novel·les, les obres de Marat arribades d’Anglaterra de contraban, anaven fent la seva feina. Aleshores, entre els cercles més avançats es parlava molt d’un llibre publicat per Marat a Londres. Es tractava d’un estudi titulat Les cadenes de l’esclavatge on es trobaven, en síntesi, la majoria de proposicions que, d’una manera o una altra, condicionarien els treballs i discussions de la Convenció i, també, dels decrets i decisions del Comitè de Salut Pública.

Vaig poder conèixer Marat en aquella època, just acabats els estudis de filosofia i quan el pare pensava que era a Roma, a consolidar la fe que, imaginava el pobre, havia cultivat a la capital d’Espanya. Acostumat als professors de Madrid, a tanta vana inflor, a l’absurda superioritat que demostraven per amagar la buidor profunda que els dominava, no podia deixar d’admirar-me la senzillesa del conegut metge i investigador que ja en la seva joventut, abans que fossin coneguts els noms de Saint-Just, Danton o Robespierre, havia intuït les línies per on marxarien els esdeveniments del futur.

De Marat record uns ulls lluminosos llançats envers l’infinit. I unes paraules que, passants uns quants d’anys resultaren premonitòries.

Els germans de les lògies que ens feien d’introductors i que ens presentaren al savi li havien demanat si podia intuir quin seria el destí final de la monarquia. Poca gent es podia imaginar el que s’esdevengué el 89. Impossible somniar l’assalt a les presons d’aquell règim injust, amb la repartició de fusells entre la població, amb les dones arrossegant els canons carregats de metralla fins a les portes de Versalles i les Tulleries. Qui hauria pogut endevinar l’ocupació i posterior enderrocament de la Bastilla, la detenció del rei i la reina, la proclamació de la República, la supressió dels privilegis de tan anquilosada societat feudal? Els estudiants francesos de la meva joventut tan sols s’atrevien a somniar una monarquia parlamentària a l’estil anglès. I era molt i molt! Cromwell, l’execució del rei Carles I, els semblaven fets d’una història que no es podia repetir en una societat que imaginaven adormida, mig morta per segles d’ignorància i infortuni. Un rei bondadós que, graciosament, com aquell qui fa un favor a la Nació, es digna a jurar uns drets que, en el fons, no pensa respectar. Poca cosa més. Una ficció constitucional. I aquest fet, que un dia el rei pogués jurar una constitució, ja els pareixia un somni quasi impossible d’assolir.

Quan Marat ens va veure entrar deixà la ploma en suspens, com si la mà penjàs del buit.

Ens estudià un moment en silenci, com si valoràs les nostres possibilitats revolucionàries, el valor que podríem demostrar en una determinada situació. El cervell de Marat actuava com una extraordinària màquina d’incalculable precisió. Amb dues paraules que pronunciassis podia endevinar la teva formació, els buits que tenies, la fondària de les teves conviccions. Quan havia analitzat una persona, una qüestió, i donava la seva opinió, no s’errava mai. Tard o d’hora es complien una a una les seves conjectures i advertències. Ho vaig poder comprovar més endavant, en els mesos que seguiren la detenció del rei i la reina, quan, des de L’ami du peuple sentenciava damunt fets i personatges.

Marat mai no es va equivocar en la previsió d’un esdeveniment polític, quan qualificava un diputat, un general, un grup. Per això el volien fer callar. Per això mateix el varen assassinar.

-Us heu de preparar per a tempesta que s’esdevindrà -ens digué-. I aquests joves, venguts de l’altra banda dels Pirineus, provinents de la pobra Espanya dominada per monges i sacerdots, per una parasitària noblesa ignorant, ho han de saber perquè les onades revolucionàries que sorgiran de París commouran la seva terra i el món tot sencer.

Deixà uns llibres als prestatges. Després continuà dient, mesurant cada una de les paraules que pronunciava:

-Han d’estar preparats per a actuar quan pertoqui. Tots els deixebles de Rousseau són ja soldats de l’exèrcit de la llum, l’exèrcit que, armat amb la veritat, la ciència i el poder de les armes, acabarà amb l’existència d’un món injust i corrupte com aquest on la humanitat vegeta sotmesa, per la força, sota les lleis absurdes de dèspotes i tirans.

I afegí, de forma decidida:

-El rei i la reina seran destronats. Enemics de la Nació, lliurats a potències enemigues, en mans de la reacció provinent d’Alemanya, d’Àustria, de Rússia i d’Anglaterra, la monarquia provarà de salvar-se enfonsant França en una mar de sang. Però res no podran els designis de l’aristocràcia agonitzant contra un poble que, no ho dubteu, es posarà dempeus amb una força que cap segle ha vist.

Hi hagué un silenci que ningú gosava trencar.

Marat continuà la seva dissertació:

-Hauríem de retornar al temps d’Espàrtac per a trobar-nos amb una força històrica com la que d’aquí poc temps trasbalsarà els fonaments de la humanitat. El deure del jovent, de tots els joves de les lògies, de les societats secretes que lluitau contra el poder de l’Església i dels senyors, és estar preparats per a quan arribin aquests esdeveniments. Estudiar, avançar en la vostra formació, organitzar els grups que des de la universitat, els gremis, els pagesos i, no ho oblideu, els soldats i la marina, puguin, un dia, dirigir les armes de la intel·ligència i els canons contra els representats del vell món que s’enfonsa davant dels nostres ulls.

No sé el temps que romanguérem en silenci, sense badar mot. Pel carrer sentíem els crits dels infants que jugaven, la venedora de la llet pregonant la seva mercaderia, l’esmolador de ganivets i estisores alçant sentir el seu xiulet de la mateixa manera que se sentia a Madrid o Palma.

Un moix de color blanc, de pèl suavíssima, passà entre nosaltres i d’un bot es posà damunt els genolls de Marat. Record com l’acaronà suaument fins que l’animal s’adormí, satisfet damunt les cames d’aquell metge que, amb els seus escrits i la seva ferma decisió, contribuiria a trastocar totes les lleis existents.

Es feia de nit i ningú no tenia ganes d’abandonar el despatx del revolucionari. Algú sortí a una fonda del costat i tornà portant cafè i pastissos. Però Marat volgué una tassa de xocolata. Començava a tenir problemes de salut i feia el possible per vèncer l’antiga addicció al cafè i al tabac.

Parlàrem de la importància dels descobriments de Copèrnic i de Kepler.

Marat, matemàtic excel·lent, sabia trobar els nexes d’unió entre els diversos investigadors de l’univers. Els descobriments de Newton quant a la gravitació universal eren encara mals d’entendre. El seu camp era la recerca científica en el camp de la medicina. Havia estudiat les obres de Kepler, els tractats de Copèrnic, quant a les lleis de la mecànica que controlen el moviment dels astres. Però Marat no tan sols sabia donar una visió de conjunt dels avenços científics, sinó que, i això era més important encara per a uns esperits oberts a tots els misteris com nosaltres, sabia relacionar els descobriments aconseguits amb la física, la mecànica, la química o la geologia, amb la revolució política que covava dins les entranyes de la societat francesa.

En sortir decidírem engegar les primeres passes per a organitzar la conspiració contra els borbons, per aconseguir la llibertat de Catalunya.

De la novel·la París 1793 (El Tall Editorial)