Illes – Sa Pobla i els presoners republicans

“És l’exemple d’aquests mallorquins i espanyols antifeixistes, dels republicans dels anys trenta (Pau Canyelles, Jaume i Honorat Tries, Jaume Serra Cardell o els carrabiners de sa Pobla afusellats pels militars, la resistència política i cultural del meu pare, el defensor de la República Paulino López o dels oncles José i Juan López, i tants i tants d’altres homes i dones de la nostra terra que tot ho donaren per la llibertat dels mallorquins, de totes les nacions de l’Estat), el que contribuí a anar creant dins la meva consciència la necessitat de retre un particular homenatge a tan heroica generació d’antifeixistes. D’aquí, de l’experiència directa amb els millors homes i dones que ha donat la història de les Illes, sorgeix, aquests darrers anys -a començaments dels noranta- la idea inicial que, treballada a poc a poc, donarà lloc a la meva novel·la L’Amagatall. Posteriorment serien editades altres obres de temàtica semblant. Em referesc a Estiu de foc, Núria i la glòria dels vençuts, Un tango de Gardel en el gramòfon…” (Miquel López Crespí)
Ja fa seixanta-tres anys. El terror va a lloure pels camins de Mallorca. Munió de botxins, àvids de sang, cerquen a la desesperada cossos per a l’escorxador. En el seu llibre, Josep Muntaner i Cerdà explica la tragèdia que va ser anar esquivant -des del Tomir fins a poder entrar d’amagat a sa Pobla- aquests escamots de caçadors d’homes. El protagonista de No eren blaves ni verdes les muntanyes conta com s’apropa a sa Pobla des de les cases de la possessió de Son Cladera “a una distància d’uns sis o set-cents metres del creuer de la carretera Alcúdia-Palma i Pollença-sa Pobla”. Ara ja saben que han començat les execucions en massa per tots els indrets de l’Illa. S’han d’amagar. Els és necessari burlar els escamots d’extermini abans que sigui tard. Els poden detenir en qualsevol moment i, després de cruels tortures, matar-los sense misericòrdia. Llavors, en aquell estiu de 1936 que recordam, tot llegint el llibre de memòries de Muntaner i Cerdà, veiem els perseguits, esgotats, amb fam, sense poder moure’s pels dies de caminar pel rocam, entre matolls, sentint els trets de les execucions des dels provisionals amagatalls de les muntanyes. Imatges d’una brillantor literària molt més reeixides que tanta fullaraca a què ens tenen acostumats els “exquisits”, els grafòmans del no-res. Explica Josep Muntaner: “Vàrem estar a l’aguait, esperant l’horabaixa entrada de fosca, hora en què els treballadors del camp, ja de retorn de la feina, conflueixen a aquell punt, formant-se una llarga filera de carros i de gent a peu. En Bonjesús amb un sac buit damunt l’esquena i jo amb un capell de palmes i en cos de camisa, mesclats amb aquella caravana, ens confongueren, darrera un carro, talment dos jornalers. Ja prop de sa Pobla, havent passat el cementiri, vàrem voltar a la dreta, seguint el camí dels Traginers, i entràrem al poble pel carrer del costat de l’Escola Graduada. Davant aquest edifici hi havia un grup de joves falangistes que em coneixien prou, però com que ja era de nit i degut al meu capell no em repararen”.
Els homes i dones que surten a No eren blaves ni verdes les muntanyes són els herois populars que, indubtablement, m’han inspirat -entre moltes d’altres històries- per escriure L’Amagatall, la novel·la que guanyà recentment el Premi “Miquel Àngel Riera”. Un altre possible protagonista de la novel·la L’Amagatall podria haver estat Jaume Tries “Norat” (entrevistat per Mateu Morro en “Memòria civil” del diari Baleares el 2 de novembre de 1986). Nascut el 1916, membre des de ben jove de l’UGT, fundà les Joventuts Socialistes Unificades i anys més endavant col·laborà políticament amb el seu pare, Honorat Tries, que militava en una cèllula comunista de Santa Maria del Camí. Evidentment aquesta dedicació a la militància obrera significava sentència de mort per part de la dreta antiesquerrana santamariera. I així va passar: just proclamat l’estat de guerra, amb els feixistes enmig del carrer a la caça de “rojos y masones”, comença la cremada dels locals de l’esquerra i es donen les primeres detencions i assassinats. Quan Mateu Morro li demana, en l’entrevista abans esmentada, com saberen que havia esclatat la guerra, el nostre protagonista contesta: “Eren les festes de Santa Margalida, per això el dilluns dia 20 era festa a Santa Maria. Sentíem les notícies de la ràdio al cafè de Can Mort, i varen venir tres oficials d’Alcalà. Pegaren grapada a l’altaveu i el feren volar per allà i, pistola en mà, parlaren amb el batle. Després anaren al local de l’agrupació socialista i tot el que hi havia ho tiraren per les finestres enmig del carrer i allà ho feren cremar”. Amagats -pare i fill- per les muntanyes, amb els escamots dels dretans antisocialistes que els volien matar, Jaume i Honorat Tries (“Norats”), troben emperò l’ajut d’algunes persones amigues que, jugant-se la vida -ajudar un esquerrà perseguit era pena de mort-, els envien una mica de menjar i roba. Com explica Jaume Tries: “Pensàvem que [la sublevació feixista contra la República] seria cosa de tres o quatre dies o d’una setmana. Però desgraciadament la cosa no va anar com pensàvem i hi vàrem estar [amagats] tretze anys. Trobàrem persones que ens ajudaren, gent de Santa Maria, de Bunyola i fins i tot de Ciutat, que ens procuraven roba, menjar i informació, que era el que més falta ens feia per aguantar la batalla. Un matrimoni valencià de Ciutat ens enviava menjar i roba… Hi havia gent que ens deia: ‘vos deixarem això a tal banda i vosaltres hi anau i vos ho enduis com si ho robàssiu’, altres ens deien que no ens podien donar res, però que anàssim a ca seva i que ens enduguéssim gallines o el que fos”.
Del llibre Temps i gent de sa Pobla (Col·lecció Uialfàs, Consell de Mallorca, 2002) Pàgs.127-130.
