Illes – Records de la generació literària dels 70

La nostra universitat d’estil
“En general, l’art és una expressió de la necessitat que té l’home d’una vida harmoniosa i completa, és a dir, de la seva necessitat d’aqueixos grans béns de què ha estat privat per la societat classista. Aquesta és la raó per la qual de tota obra realment creativa forma part una protesta contra la realitat sigui conscient o inconscient, activa o passiva, optimista o pessimista. Tota nova tendència artística comença amb la rebelió”.
(L.D. Trotski: Art i Política en la nostra època [1938])
Havíem llegit La Mare de Gorki comprada d’amagat a les golfes de qualsevol llibreria progressista de Palma o Barcelona. Contemplàvem Octubre, La Vaga, El Cuirassat Potemkim, d’amagat. Ens interessava el realisme experimental i combatiu de l’equip “Crònica” valencià (autèntics hereus de Renau), les provatures de “Criada 74” a Ciutat. Els escrits sobre literatura i art de Karl Marx, Trotski, Lenin o Raoul Vaneigem (els situacionistes francesos) anaven formant la nostra universitat d’estil. No cal dir que no ens interessava gens ni mica -de no ser per blasmar en contra seva- l’estètica i concepció del món d’Ortega i Gasset, Miquel Villalonga, Nietzsche o l’esteticisme de D’Annunzio o d’Oscar Wilde. Si avui dia diguéssim a molts dels nostres pretesos mestres de la crítica, a alguns “selectes” comissaris d’editorials nostrades o principatines, que les seves “excelses” opinions literàries, la “genialitat” de llurs pretensioses afirmacions, no deixen de ser més que esquifida filosofia feixista una mica descafeïnada per allò que l’elitisme reaccionari no està gaire ben vist, ens acusarien -ja ho han fet i ho fan sovint- de ser radicals ideòlegs del marxisme. Però en el llibre d’Adolf Hitler La meva lluita, en la pràctica imperialista i racista del III Reich hitlerià, hi havia molt d’excelsitud nietzschiana, de la teoria de l’art per l’art d’Oscar Wilde o del pansit esteticisme dannuncià, de la burda concepció dels senyors i els seus servents dient que “el meu únic compromís és amb la ploma”.
Els forns dels camps d’extermini nazis s’encenien sovint amb conceptes en contra del compromís de l’art amb el poble (la qual cosa el nazisme i el feixisme consideraven bolxevisme aplicat a l’estètica). Avantguardistes d’Alemanya, Itàlia, Espanya, de tot Europa, anaren als forns crematoris nazis juntament amb jueus, comunistes i demòcrates. La lluita per la defensa d’una cultura d’esquerres, per un realisme lligat a la necessitat de remoure la somorta societat de classes que ens oprimia, anava i va estretament lligada al combat pel progrés de la humanitat. Bertolt Brecht, al seu treball Cinc dificultats per a escriure la veritat, deixava constància d’unes normes que per a molts de nosaltres serien vàlids suggeriments a seguir davant l’aclaparador feixisme que ens dominava (els quaranta anys de dictadura burgesa sota la dominació del general Franco). Deia Brecht: “Aquell qui vol combatre la mentida i la ignorància i escriure la veritat, ha de vèncer almenys cinc dificultats. Li cal el coratge d’escriure la veritat, quan arreu l’ofeguen; la intel.ligència de descobrir-la, quan arreu l’amaguen; l’art de fer-la manejable com una arma; el judici per a triar aquells dins les mans dels quals serà eficaç; l’astúcia per a propagar-la entre ells”.
Al final de la II Guerra Mundial Jean-Paul Sartre, Roger Garaudy, Ernst Fischer, entre molts d’altres, des de posicions marxistes havien teoritzat sobre la necessitat d’un tipus de realisme allunyat tant de l’escolàstica dels crítics d’art al servei de la superstructura ideològica del capitalisme, com de les normes que a través dels servils impartia la nova burgesia “roja” que havia arribat al Poder a l’URSS exterminant els autèntics bolxevics, els anarquistes, els nacionalistes revolucionaris o, simplement, els artistes sense partit.
Llegint i estudiant els resultats de la polèmica i de la forta lluita cultural que s’establí entre formalistes i revolucionaris a l’URSS (anys 1934-1946) ens adonàvem de les mancances i debilitats del marxisme vulgar en aquest camp. Ja molt abans de 1936 la naixent burocràcia soviètica havia anat exterminant tot allò de creatiu que hi havia dins la revolta cultural que s’esdevengué arran de la Gran Revolució del disset. Els futuristes tengueren molt mala premsa, les organitzacions del Proletkult (per un Art Proletari) foren sistemàticament atacades pels funcionaris de cultura tradicional (Jdànov) del nou sistema. De cop i volta tota la intel.lectualitat burgesa i tsarista es convertí de la nit al dia en “comunista”. Però el funcionariat del tsar no era revolucionari. Isaac Deutscher i altres historiadors de la Revolució Russa expliquen que aquesta “conversió” al bolxevisme el que pretenia de debò era barrar el pas a la revolta que s’estenia en contra de la cultura reaccionària (repetides i continuades campanyes d’alfabetització posaren l’escriptura i els llibres, la música i el teatre, la poesia i la novel.la a l’abast de masses immenses fins aleshores privades del gaudi de la producció cultural de la humanitat. Sorgien fornades d’escriptors d’origen pagès i proletari que qüestionaven el poder que els intel.lectuals conservadors exercien damunt la reproducció de la ideologia dominant; les campanyes en contra de les supersticions religioses, la desaparició dels reaccionaris textos d’història o de filosofia a escoles i universitat, trasbalsaven completament el control ideològic de les classes dominants russes).
Una aferrissada lluita d’interessos i de concepcions s’establí dins del camp de la cultura. Els nous funcionaris aturaren les experimentacions de Meyerhold en teatre (el gran director seria assassinat per Stalin en els anys quaranta); Bàbel fou sistemàticament perseguit fins a la mort; Maiakovski optà per suïcidar-se; el cineasta Eisenstein hagué de canviar radicalment tota la seva concepció del fet cinematogràfic per a poder continuar treballant (salvà la vida d’aquesta manera); en arquitectura, els constructivistes (El Lissitski), entre altres, no pogueren portar a terme les seves revolucionàries idees de modificar l’arquitectura tradicional (el piset unifamiliar, l’escola militarista, l’esbarjo gregari i de masses manipulades)… Brecht ja ens havia advertit de les dificultats en què es trobaria qui no s’inclinàs davant dels poderosos, l’artista que no volgués enganar els dèbils. Escrivia: “Naturalment, és molt difícil no inclinar-se davant els poderosos i molt profitós enganyar els dèbils. Desagradar els posseïdors vol dir renunciar a posseir. Declinar la glòria entre els poderosos significa sovint declinar tota mena de glòria”.
En el camp estrictament polític, amb l’extermini físic del trostquisme també desapareixia el component de democràcia de base del bolxevisme, tots els aspectes de lluita internacional (la concepció de revolució mundial que hi havia en el pensament original de Marx, Engels i Lenin). La revolució soviètica esdevenia en mans de Stalin un fet específicament rus oblidant l’internacionalisme congènit del pensament marxista. Cap al 1936-37, coincidint amb l’època dels grans processos de Moscou (l’extermini de la vella guàrdia bolxevic, l’afusellament -tret de Trotski que seria assassinat a l’exili- de la direcció del partit que havia fet la revolució i havia guanyat la guerra als blancs: Zinòviev, Radek, Bukharin, Rakovski, Tomski, etc), es consolidava arreu de l’URSS i quasi a tot el món el marxisme vulgar.
Dèiem marxisme vulgar del que no pretenia l’enderrocament de la societat de classes; dels apologistes d’una societat que consentia l’atur, la propietat privada dels mitjans de producció i que en música, pintura, literatura, cinema i escultura enlairaven exclusivament les troballes burgeses del segle XIX (la novel.la de Balzac o Tolstoi, per entendre’ns, els retrats clàssics de nobles i aristòcrates, el paisatgisme europeu apte per a posar en les sales d’estar de les cases benestants de l’època). Els marxistes vulgars -diguem els pretesos teòrics que anaven rere els PCs oficials, des del PCUS al carrillisme espanyol o al PC francès dominat per l’esclerosi d’un Marchais- mesclaven les exigències simplement conjunturals de la lluita popular amb les condicions especifiques de la creació artística. Confonien una necessària estètica de ruptura i compromís amb la teoria del coneixement. Engels definia a la perfecció allò que caracteritza l’objectivitat: “La realitat tal com és, sense cap afegitó estrany”. Dins del camp de les ciències exactes les coses van així. En efecte, la veritat científica s’obté quan s’elimina de la nostra representació del que és real tot signe particular de subjectivitat. Però aquesta definició no pot ser portada del camp de la teoria del coneixement fins al de l’estètica sense perill de caure en greus errors. La realitat científica permet l’absència de l’home; en canvi, la realitat artística exigeix la seva presència.
Cap a l’any seixanta-vuit pensàvem -pensam!- que el món estava per a ser bastit de nou damunt unes bases de justícia social i igualtat. Quantes vegades no ens varen semblar radicalment revolucionàries les consignes de Llibertat, Igualtat i Fraternitat propugnades per la Revolució Francesa i els jacobins. Aleshores ja havíem intuït que el poder econòmic de les multinacionals, la fam del Tercer Món, l’espoliació sistemàtica de les riqueses de mitja humanitat, no eren possibles tan sols mitjançant la força dels exèrcits i la repressió pura i simple a l’estil de la guerra del Vietnam o d’Algèria. Per a mantenir la injustícia a escala nacional i internacional eren necessaris els especialistes de la ideologia (els cans guardians, era el títol d’un dels nostres llibres de capçalera, escrit pel malaguanyat Paul Nizan i dedicat al nefast paper d’alguns intel.lectuals en la reproducció de les idees culturals, polítiques o religioses de la classe dominant). Antonio Gramsci analitzava el paper dels intel.lectuals (l’intel.lectual orgànic) en la societat de classes i ens demostrava com cada classe o fracció de classe tenia a la seva disposició els reproductors de les seves respectives ideologies. Sacerdots, crítics d’art, mestres, escriptors, poetes, militars, etc, etc -tot home o dona amb una concepció del món determinada- esdevenien intel.lectuals: establien les línies de la lluita d’idees dins cada societat concreta, defensant les concepcions que més afavorien els privilegis de cada sector, promocionant uns artistes, silenciant els altres, sempre d’acord amb els seus interessos i en benefici de llur classe.
Aquesta lluita cultural i ideològica que havia estat teoritzava per György Lukács, el mateix Bertolt Brecht, Maiakovski, Gorki, Neruda i mil altres creadors i teòrics del fet artístic, desplegava les seves potencialitats al nostre davant ben lluny del l’estretor de l’escolàstica de l’art per l’art que defensaven els servils de la burgesia o els agents de la burocràcia estalinista (ambdues escoles culturals coincidien en la defensa de la mateixa estètica i objectius: barrar el pas a tot el que fos autènticament revolucionari en el camp de la música, la pintura, la literatura, etc).
Nosaltres, habitants de l’univers tancat de la dictadura, començàvem a ser conscients de la comercialització de l’art en mans dels negociants. Si a l’URSS la censura era exercida pels comissaris del PCUS, aquí la mateixa funció era realitzada per pretesos crítics d’art i de literatura, pels propietaris de les sales d’exposició, pel comissariat que controlava els llibres que s’havien d’editar. S’havia perdut el concepte humà i revolucionari de l’art, i tot objecte artístic (pensar en Van Gogh o Picasso, en Cézanne o Matisse) esdevenia una mercaderia més sotmesa a l’implacable llei capitalista de l’oferta i la demanda.
¿On trobar de nou el plaer d’una subjectivitat autènticament subversiva? Intuíem que prendre partit per la vida era prendre posició política. Els embrionaris partits d’aleshores (que es movien dins del camp de l’obrerisme més simple i estret: lluites per augment de sou, per un dia més de vacances, etc) oblidaven aquest camp cabdal de la dominació de les classes explotadores damunt del poble: el de la ideologia, el de la cultura (estris per a la defensa d’una desfasada concepció del món o per a bastir el fonaments d’una nova civilització). No volíem un món en què la garantia de no morir de fam equivalgués al risc de morir d’avorriment. Ens feien por tant els comissaris de dreta com els de la pretesa “esquerra”. Tornàvem a Marx. Per a Karl Marx, l’art era una prolongació del treball, una de les formes de “humanització de la natura”, de la reconstrucció del món segons un pla humà. El treball era la porta a la sortida de l’animalitat. Allò més peculiar del treball humà és que crea, damunt de la natura, una altra realitat específicament humana. El marxisme, deslliurat de les manipulades interpretacions de buròcrates i vividors del sistema soviètic o PCs oficials, ens ensenyava que l’art era una forma de treball i no una forma de coneixement. Per tant, no era un simple reflex o imitació de la naturalesa, sinó una creació de l’home. Transformant la natura -deia Marx- l’home es va transformant a si mateix. Era evident que ni la realitat ni el realisme podien ser definits d’una manera rígida, dogmàtica. No calia, doncs, parlar de “la fi del realisme”, com deien els pseudocrítics a sou dels grans diaris del capital, els especialistes en la reproducció de la ideologia dominant des de la càtedra universitària, o el suplement cultural. No. El realisme no tenia ni té límits ni fronteres, perquè el seu constant desenvolupament no pot tenir mai fi, com tampoc té mai fi la tendència al constant avenç de l’home vers cotes cada vegada més elevades de superació i llibertat. La lluita per un realisme, per una expressió que donàs notícia exacta de la nostra època, dels somnis i esperances de la nostra generació era -i és encara!- talment com emprendre un viatge vers l’inabastable, vers l’infinit, una aventura passional -la passió és allò més revolucionari, juntament amb la veritat- sens port definitiu d’ancoratge, ni darrera escala malgrat l’edifici s’aguanti damunt els prestigiosos noms de Stendhal, Tolstoi, David o Balzac. Noms que seran els fonaments de tots els avenços que aniran arribant a cop de revolta i canvis socials.
Els 70: trobar la manera d’escriure la veritat
El triomf del feixisme l’any 39, tant a nivell estatal com a Catalunya, havia estat funest per al desenvolupament de la nostra literatura. Tot el món literari en català fou prohibit. Joan Fuster, a Literatura Catalana Contemporània, escriu que “els narradors catalans formats abans de la guerra es mantingueren en els models habituals de l’Europa de l’època. Es tracta, amb poques variants, de l’anomenada `novel.la psicològica’. Només de tant en tant, i de manera fugaç, amb detall o com a teló de fons, gairebé mai de ple, s’imposa la presència de les grans qüestions col.lectives que somouen el país”. Salvador Espriu qualificava el “món” novel.lesc de Maurici Serrahima de “alta burgesia”; el de Xavier Benguerel seria el de la “burgesia”; Rafael Tasis expressaria l’experiència de la “petita-burgesia”. La guerra contra el feixisme, la revolució a Catalunya, l’extermini de grans sectors del moviment obrer per part del PSUC estalinista (liquidació del POUM, assassinat d’Andreu Nin; atac del PCE i destrucció de les col.lectivitats agràries anarquistes a l’Aragó; fi de la inicial col.lectivització de les fàbriques a València, al Principat i quasi tota l’Espanya republicana) commou la nostra literatura. L’exili condicionarà dramàticament tot el seu posterior desenvolupament. El 1945 es publica a Mèxic 556 Brigada Mixta, d’A. Artis Gener, “un bon reportatge de la vida a les trinxeres”, segons Joan Fuster. Unitats de xoc de Pere Calders, Diari d’un soldat de Joaquim Casas. Més endavant hi ha dues novel.les cabdals que subratllen aquesta poderosa inflexió que representa la guerra i la revolució en la nostra literatura. Em referesc a Incerta glòria, de Joan Sales, i la més coneguda La plaça del diamant, de Mercè Rodoreda.
Cap a començaments dels anys setanta -embarcats en l’extraordinària aventura de voler canviar el món- érem ja plenament conscients que la futura revolució havia de servir -a més d’alliberar la força de treball de l’esclavitud assalariada- per a alliberar tota la creativitat del poble ofegada per la implacable divisió burgesa del treball (uns neixen per a dedicar-se al treball físic, per a ser dirigits; altres neixen per a ocupar-se de les activitats intel.lectuals, per a dirigir). Aleshores els partits d’aquesta esquerra empegueïda de lluitar contra el capitalisme no qüestionaven cap aspecte de la dominació burgesa dels esperits i les consciències. Els mateixos que no desitjaven un art crític amb la situació establerta, un art al servei de l’alliberament social i cultural de la humanitat, també blasmaven, per a fer-los oblidar, els inicials aspectes antiautoritaris de les grans revolucions del segle XX (el Mèxic Insurgent de John Reed, 1917 a Rússia -el mateix Reed en féu la més meravellosa i objectiva crònica històrica que mai s’ha fet d’un esdeveniment històric en el llibre Els deu dies que trasbalsaren el món- les insurreccions consellistes d’Alemanya i Hongria els anys 18-19; la Comuna de 1934 a Astúries; la guerra contra el feixisme a la península ibèrica; el despertar de la Xina sota el comandament de Mao Zedong; l’alliberament de les colònies a ran de l’exemple del disset a Rússia; la revolta hongaresa de 1956 contra la burgesia “roja” estalinista) restaven completament silenciades i ocultades pels historiadors afins als règims del socialisme degenerat de l’Est o del funcionariat cultural al servei de la superstructura ideològica capitalista. ¿Què fer per a impedir arribar un dia al Món feliç de Huxley, al Nosaltres de Zamiatin o al 1984 d’Orwell?. ¿Què fer per a impedir que l’art, la cultura, la psicologia, esdevenguessin, en mans del poder establert, els nous sistemes per a dominar el poble sense necessitat dels fusells i la repressió sagnant a l’estil de Franco, Pinochet o Videla? La televisió, la feina dels intel.lectuals promocionats pels grans mitjans de desinformació…. ¿seria la nova policia, els “cans guardians del sistema” dels quals parlava Paul Nizan abans de caure combatent contra els nazis en els anys quaranta? Walter Benjamin, en el seu estudi sobre Baudelaire i les influències de les grans ciutats (París concretament) damunt els artistes, havia deixat escrites genials intuïcions. Els tècnics de la manipulació de les consciències diuen que un poble que veu una mitjana de cinc hores diàries de televisió esdevé dòcil com un xotet a les indicacions del Poder. Es votarà a qui digui el “Gran Germà” orwel.lià per la pantalla; es consumiran els productes que surtin per la televisió; es llegiran els llibres que recomanin els programadors de les consciències. Fa unes dècades… ¿es podia imaginar un control més barat i eficient de la societat? Fer intervenir la policia, apallissar manifestants, matar de tant en tant un obrer enmig del carrer, només es farà contra col.lectius marginals (àrabs, sud-americans sense contracte fix, obrers acomiadats i sense possibilitat d’indemnització o jubilació anticipada). Fins i tot les grans centrals sindicals, amb bona part de les seves direccions pagades per l’Estat, pacten contínuament amb la patronal o amb els representants d’uns estats que ja no volen enderrocar per a instaurar la societat justa i sense classes dels evangelis o del Manifest Comunista. Les grans masses de treballadors que resten fora del sistema productiu, els tres milions d’aturats que cobren puntualment l’assegurança d’atur, no exigiran mai més un canvi de sistema, un art nou, una forma diferent, més participativa, de fer política o d’entendre el món i la natura. Altra vegada ensopegam amb Gramsci i la seva anàlisi del paper dels intel.lectuals orgànics del sistema. ¿Qui deia que el component revolucionari del marxisme estava superat? ¿Qui afirmava que Kafka no era realista? En La Colònia Penitenciaria… ¿no sentim els gemecs, els crits, la desesperació, totes les humiliacions d’una humanitat crucificada a Hiroshima, Gernika, Auschwitz, Grozni o Sarajevo? ¿Qui parla encara de l’art per l’art? ¿Ens arribaran a fer creure que la cendra és la norma del foc? Lukács defineix a la perfecció aquesta necessitat del realisme a superar les troballes dels novel.listes burgesos o aristòcrates del segle XIX -i pens concretament en Tolstoi i Balzac, ben coneguts i estudiats tant per Lenin (el primer) com per Karl Marx (el segon). Lukács ens en parla extensament a Realisme crític i avantguarda quan defineix els conceptes cabdals de la decadència cultural burgesa. És evident que, quan Karl Marx o Vladímir Ilitx Lenin recomanaven a les noves generacions d’autors revolucionaris l’estudi d’aquests clàssics, encara no coneixien les aportacions d’un Joyce, un Moravia o un Faulkner, per posar uns exemples.
A partir d’aquests grans mestres de la narrativa contemporània prengué una gran volada la importància de tenir en compte les associacions d’idees (la psicoanàlisi, les troballes de Freud o Reich, ajudaven igualment a trasbalsar el camp del realisme vuitcentista); el monòleg interior, els processos psicològics microscòpics, la mescladissa de diversos corrents de consciència en els protagonistes d’un conte o una novel.la. La revolució del concepte de temps a partir dels avanços en el camp de la teoria de la relativitat d’Einstein ajuden igualment a modificar el món interior de l’autor donant nous estris de combat, noves armes a l’escriptor o artista que vulgui combatre la buidor actual establerta pel comissariat de la cultura oficial dominant. Si analitzam, malgrat només sigui una mica, l’evolució d’alguns artistes que consideram revolucionaris, veim que n’hi havia molts -sens dubte els millors- que es recolzaven en allò més avançat que havien fet les avantguardes de començament de segle en contra del concepte d’art burgès i conservador. ¿Qui pot dir que resten exhaurides les potencialitats de l’expressionisme alemany, del futurisme soviètic o del surrealisme francès, per anomenar encara un parell dels moviments que commocionaren l’art de començaments de segle i de les rendes dels quals encara vivim els creadors actuals? No podríem entendre la música d’Eisler sense la “revolució serial” de Schoenberg, Xostakòvitx sense Gustav Mahler, Kurt Weill i els músics que col.laboraren amb Brecht, sense el jazz; no podríem entendre Eluard o Aragon sense el surrealisme, Maiakovski sense el futurisme, Bertolt Brecht sense l’expressionisme. Tots els grans artistes que coneixem han anat bastint sempre un gran projecte insurreccional contra la mediocritat dominant, sigui burgesa o sigui estalinista.
L’exercici militant de l’art no és per a nosaltres un luxe inútil, creació de productes “incontaminats” aptes tan sols per a ser fruits per selectes minories (els detemptadors del poder polític i econòmic). De Swift a García Márquez, de Gògol a Cortázar, de Picasso a Diego Rivera, de Goya a l’Equip Crònica, l’art ha ajudat i ajuda a fer un home millor, més solidari. Per a nosaltres són realistes, han lluitat contra el sistema -cada un a la seva manera- Musil i Gabriel Alomar, Rosselló-Pòrcel i García Lorca, la Mare Coratge de Gorki-Brecht o una simfonia de Xostakòvitx. Orozco o Siqueiros, Nazim Hikmet o Piscator, Virginia Woolf i els cineastes soviètics Pudovkin i Dovjenko, el novel.lista cubà Carpentier o en Pere Calders -per citar només un quants noms significatius- són la primera trinxera de la lluita contra la banalitat dominant. Pensam que davant el conservadorisme de la política -la manca de perspectives revolucionàries i subversives- aquest paper de revulsiu i de proposta vital per a l’home (paper que en el passat més recent correspongué a l’art) torna a esdevenir principal eina per al deslliurament i perfeccionament de la humanitat esclerotitzada per les grans propostes oficials.
El capitalisme actual és el fals reialme de l’aparença: com més objectes inútils consumeixes, més “persona” ets, més lliure i “realitzat” t’has de considerar. “Sóc més perquè tenc més”. Brutalitat de concepcions que esdevé feixisme quotidià. Avança la insolidaritat permanent. L’acomiadament lliure i gratuït que demana la patronal. La fi de l’Estat del benestar. Els ministres parlen de la fi de les pensions i ningú no dimiteix. Cap sindicat avança propostes de canvi radical. Cercle de ferro que cal trencar. Reduir la vida al consum d’objectes és caure en la més pura barbàrie. El capitalisme ha empobrit al màxim les perspectives vitals de l’home i pretèn compensar-ho oferint-te -a costa de la teva vida d’esclau assalariat- multitud d’objectes i ferralla pagada a terminis. El concepte industrialista i productivista dels partits d’esquerres ajuda al sistema. ¿Potser l’única revolta possible ens sigui donada des del camp de l’art? Peter Weiss parlava d’aquest problema al seu Marat-Sade. Ara ja sabem que existeixen mil formes de fer costat al sistema establert. Però només n’hi ha una de ser radical. La revolta del futur és la que ha d’agermanar l’art amb la política, Sade amb Babeuf, Marx amb el poeta Lautréamont, Villa i Zapata amb La Fura dels Baus, els rebels de Petrograd, de Kronstadt i d’Astúries, amb la insurrecció dels pobles del finit imperi rus. Avui, quan els intel.lectuals servils a sou del sistema cobren per lloar la fi de la subversió, nosaltres sabem que el Gran Joc no ha fet més que començar. La fi de la gran superstició que representava l’existència del socialisme degenerat als països de l’est, converteix el món en un gran camp de batalla dominat per un sol i poderós imperialisme (el nord-americà) i obre les portes a una nova època sense falsos projectes d’emancipació, sense teologies justificadores de noves classes dominants, sense projectes de revolta que no ho són pas. Si obrim la finestra hi copsarem en els nous moviments que s’apropen tota l’essència esclatant de la Gran Revolució Francesa, els nous Durrutis de la pintura i la literatura que, des del cinema i la música, allunyats del mercat de l’art i el dogmatisme del comissariat que dirigeix la cultura oficial, basteixen les commocions futures.
