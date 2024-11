Illes – Records de la generació literària dels 70

Vaig aprendre de memòria (i recitar!) els primers versos de Miquel Costa i Llobera quan tenia nou o deu anys (la fotografia que conserv de dia tan memorable no porta cap data ni senyal desxifrable al darrere). Crec que el caramull de fotografies que tenc en el meu arxiu es varen fer amb motiu d’una festa en commemoració de la inauguració de l’Escola Graduada de sa Pobla. Aquesta escola, manada construir quan era al capdavant del consistori de sa Pobla el meu oncle matern, el batle Miquel Crespí Pons (“Verdera”), s’havia aixecat en uns terrenys propietat de la família (sa Tanca de Can Verdera). El batle Miquel Crespí els cedí a l’ajuntament per un preu merament simbòlic (vegeu el llibre S’Escola Graduada de Maria Antònia Roig). La inauguració fou un acte polític i cultural molt important. S’ha de recordar que -a part de les autoritats acadèmiques- hi eren presents l’infant Jaime de Borbón y de Battemberg (fill segon del rei d’Espanya, Alfons XIII) i el president del Consell de Ministres dictatorial de la monarquia, el general Miguel Primo de Rivera y Orbaneja. Imagín que els meus mestres (a l’Escola Graduada havia après de llegir i escriure) volien celebrar l’esdeveniment fent que un familiar proper -en aquest cas qui signa el present article- encapçalàs l’acte d’homenatge. Per aquell temps -finals dels quaranta, començaments dels cinquanta- exercien el seu magisteri en aquesta escola de sa Pobla, excellents mestres, grans professionals de la docència; severs, això sí, com ho solien ser la majoria de professors de la vella escola. Però, amb aquella severitat, els mestres dels anys cinquanta ens obriren -i per això el meu reconeixement etern- les portes per arribar a conèixer tota la saviesa amagada als llibres i, per tant, la possibilitat d’entrar a formar part nosaltres mateixos de la cultura. Record que érem un exèrcit de dimoniets permanentment esvalotat. Aquells allots de primer, segon, tercer, quart, cinquè i sisè teníem -com era normal- més ganes d’anar a jugar al pati que no pas de romandre asseguts davant el llibre, amb el llapis en la mà fent els deures, recitant les taules de sumar, restar, multiplicar i dividir. Em vénen a la memòria alguns noms; malauradament n’he oblidat molts d’altres, no endebades ha passat casi mig segle d’ençà que, d’infant, era un habitant sorprès d’aquelles aules, dels passadissos, racons i mil amagatalls secrets de l’immens edifici. Pens en Josep Pastor, Catalina Pastor, Andreu Llompart, Nicolau Socies (el pare del gran poeta i bon amic Rafel Socies amb qui compartia pupitre a la “Tercera de dalt”)… Hi eren també en Sebastià Torres, en Fernando Cardenal, en Tòfol Bennàssar. En la fotografia que ha inspirat l’article hi són, asseguts rere la taula que podem veure, just al meu darrere, els senyors Antoni Cladera Serra (a l’esquerra) i Antoni Perelló Miquel (a la dreta). Jo acabava de recitar Lo pi de Formentor, després de setmanes d’assaig -el poema era llarg per a la meva edat!- sota la direcció del pare d’en Rafel Socies, l’enyorat mestre Nicolau Socies. Encara el record a la perfecció, l’històric poema. Mon cor estima un arbre! Més vell que l’olivera, més poderós que el roure, més verd que el taronger… Vist amb perspectiva, aquell acte cultural va ser el primer contacte amb allò que temps a venir seria -i és!- la meva dèria vital: escriure en la nostra llengua, anar bastint una personal obra literària. Ben cert que l’ambient de postguerra no s’hi deia gaire amb l’esperit, amb el ritme poètic, el món cultural, l’ànima de l’insigne poeta Costa i Llobera. No hem d’oblidar que són els anys més tèrbols de la dictadura franquista, del més ferotge i cavernícola nacional-catolicisme espanyolista nazifeixista servit -llevat honroses excepcions- pel noranta-nou per cent del clergat mallorquí… Els mestres, els mateixos que ens feien formar -ho dictaven les normes de la Dictadura- cada matí al pati de l’Escola Graduada per cantar el Cara al sol o Montañas nevadas, amb el braç alçat, tampoc no podien piular si volien conservar la feina, alimentar llurs famílies. És evident que en circumstàncies tan complicades -no importa cavillar gaire- la simple recitació en públic de Lo pi de Formentor (i més en una escola pública!), tota aquella riuada de bellísims versos costalloberians dits en un ambient dominat pel feixisme cultural més llampant, no deixava de ser un valent acte de resistència contra la “cultura” dels vencedors en la recent guerra civil (encara hi havia guerrillers -“maquis”- lluitant per les serralades peninsulars). Aquell matí, abans de les ensaïmades, confits i galetes que es repartiren entre familiars i alumnes assistents a l’acte commemoratiu de la inauguració de l’Escola Graduada, la gentada, les autoritats i mestres que eren present en l’homenatge al constructor de l’escola de sa Pobla, vaig recitar, amb un petit tremolor de la veu, sota la mirada vigilant i atenta dels meus mestres i, especialment, de Nicolau Socies: Mon cor estima un arbre! Més vell que l’olivera, més poderós que el roure, més verd que el taronger, conserva de ses fulles l’eterna primavera, i lluita amb les ventades que atupen la ribera, com un gegant guerrer. Més tard, quan ja havien passat molts d’anys, escodrinyant pels viaranys de la nostra cultura, vaig anar aprofundint en l’obra de Miquel Costa i Llobera. En l’època de la repressió, quan ens delíem per les obres d’escriptors més compromesos -sobretot amb les idees de l’igualitarisme socialista o anarquista-, la serenor clàssica de Miquel Costa i Llobera (L’agre de la terra, per exemple) ens ajudà igualment a anar avançant en les nostres concepcions culturals i polítiques, en el coneixement dels registres més íntims de l’ànima del poble mallorquí. Però tot això, aquella primera immersió dins l’ample mar de la cultura catalana de les Illes vengué donada per una festa en record del batle Miquel Crespí i -indubtablement!- per l’amor que el meu mestre, Nicolau Socies, sentia per les nostres lletres. A casa nostra, a sa Pobla, en la postguerra, vaig sentir parlar de molts dels esdeveniments socials i polítics que havien trasbalsat la família. Per part dels padrins materns, es patí molt traumàticament la caiguda de la Dictadura de Primo de Rivera. El meu oncle Miquel Crespí Pons (el batle Verdera) havia estat dirigent del partit (més que partit, una espècie de “Movimiento Nacional”) organitzat pel general i que s’anomenà Unión Patriótica. També va ser batle de sa Pobla; concretament, des del 1924 fins a començaments dels anys trenta, data en la qual -amb la caiguda del dictador- hagué d’emigrar a l’Argentina, d’on no tornaria mai més i on morí, després de dedicar-se durant molt de temps al negoci de les farines. Una important aportació -entre moltes altres- del meu oncle al progrés i desenvolupament cultural del poble fou la construcció del collegi públic Sa Graduada que, a mitjans dels anys vint, vengué a resoldre bona part de les necessitats de places escolars que tenia la localitat. Per a generacions i generacions de nins de sa Pobla, S’Escola Graduada és referència d’ensenyament i de records. L’Escola Graduada (en altres articles ja hem parlat de les estretes relacions existents aleshores entre el batle Verdera i l’arquitecte Guillem Forteza, que enllestí el projecte) va sorgir de la sensibilitat del batle Miquel Crespí davant les urgents necessitats educatives de sa Pobla. Hi havia, no hi ha dubte al respecte, el ressò dels canvis provocats (dins el somort panorama de l’educació a Mallorca) per la reforma pedagògica iniciada pels mestres i professors del moviment de la Institución Libre de Enseñanza. Hem de recordar que, a principis del segle XX, les escoles públiques depenien dels ajuntaments, que dedicaven una part bastant minvada del pressupost a l’ensenyament. Els centres públics no estaven en condicions, hi havia poca llum, poc espai per als allots, que es trobaven amuntegats, moltes vegades la classe es feia dins d’una cotxera o en indrets per l’estil. En ple reialme del caciquisme, sense cap política adient per a la promoció cultural de les classes més desvalgudes, els menuts deixaven d’anar a escola a unes edats molt primerenques. Espitjats per la fam i necessitats familiars (recordem que és una època sense assegurança d’atur, sense cap servei sanitari per a la població pagesa i jornalera, sense accés digne a l’educació), els allots havien d’abandonar ben prest els bancs de les improvisades escoles existents per ajudar els pares en la dura feina a sa marjal. A sa Pobla, l’ensenyament privat, essent el més nombrós el que depenia de l’Església, estava en unes condicions més bones; no obstant això, només se’l podia permetre una part de la societat. Ara bé, seríem injusts si no destacàssim la tasca social de les Germanes de la Caritat en l’educació de les nines de sa Pobla, aplaudida en les actes de la Junta Local d’Educació Primària, concretament en aquest fragment que correspon al 15 de gener de 1909: “El resultat de l’examen practicat a les classes dirigides per les Germanes de la Caritat, on van quasi totes les nines del poble, ha estat brillant i d’una complaença superior per aquesta Junta” (hem de recordar que, naturalment, les allotes pobleres eren educades per a l’atenció de la llar, com no podia ser d’una altra manera en aquelles concretes coordenades històriques). També destacaran dins l’ensenyament privat la feina feta pels Germans Maristes, la del Vicari Parera, la de La Salle i la de les monges franciscanes. L’escola pública patia aleshores una sèrie de problemes molt greus que dificultaven la promoció dels habitants del nostre poble. L’oncle -que no havia pogut tenir descendència- volia el millor per als fills dels poblers, i per això aprofità totes les influències de què disposava vora el general Primo de Rivera per bastir -amb l’ajut inestimable de l’arquitecte Guillem Forteza- l’escola que sa Pobla necessitava. L’impressionant edifici -un dels millors de l’època- s’aixecà en una propietat de la nostra família (sa Tanca de Can Verdera) situada en el carrer dels Fadrins. Com s’explica a la Gran Enciclopèdia de Mallorca, el collegi fou bastit a un solar de 14.000 m/2, i el dissenyà -com hem indicat una mica més l’arquitecte Guillem Forteza segons el corrent racionalista. Començada a edificar el 1927, aquesta escola graduada per a nins serà inaugurada el 10 de setembre de 1929 amb el nom de “Escuela Graduada Primo de Rivera” i estarà composta per sis graus. L’edat escolar se situarà dels sis als catorze, encara que n’hi haurà molts que abandonaran l’escola als deu o als onze anys, ja sigui perquè l’alumne s’incorporarà a la feina del camp, ja sigui per a continuar amb els estudis d’ensenyament mitjà. El manteniment d’un mercat laboral infantil, en prejudici de l’escolaritat, es justificava sempre pel sou complementari que aportaven a les famílies en una època d’evidents injustícies socials (manca de drets laborals per als jornalers o petits propietaris i artesans). Parlant de la importància que tengué per a sa Pobla la construcció d’aquesta escola, l’escriptor Alexandre Ballester a la revista Sa Plaça (núm. 25, pàg. 38) diu: “I va arribar el gran dia de la inauguració, el 10 de setembre de 1929, festa multitudinària, inesborrable a la memòria collectiva de sa Pobla. A més de les autoritats locals i provincials, per a aquesta avinentesa hi foren presents -èxit personal del batle Verdera-, el Cap del Govern, el General Miquel Primo de Rivera i Orbaneja, Marquès d’Estella, i S.A.R. l’Infant don Jaume de Borbó, duc d’Anjou i de Segovia, fill d’Alfons XIII. L’Infant que era sord-mut, anys després, es va casar amb Manuela Dampierre. De tots els discursos que es pronunciaren, crec que són simptomàtiques les paraules del batle Verdera: ‘…i quan jo hagi mort, recordau que hi va haver un home a sa Pobla que estimà l’escola damunt totes les coses per no haver pogut gaudir, de nin, dels magnífics fruits que dóna una instrucció perfecta i ben ordenada…’. ‘El Grup Escolar, promogut per Miquel Crespí i Pons, el batle Verdera, va esser un gresol d’ensenyament per a generacions i generacions de poblers”. El procés de creació de l’Escola Graduada de nins de sa Pobla fou llarg i dificultós. Els problemes sorgits per a portar endavant tan ambiciós projecte només es varen poder vèncer mercès a la dedicació de l’oncle Miquel Crespí. Tal volta per aquest motiu i per ser el primer edifici escolar de categoria dins la història del municipi ha estat respectat, estimat per una població que sap que la seva entrada a la cultura, a la modernitat, correspon a aquesta fita històrica que en aquest article hem provat de recordar. És per això mateix que la memòria del batle Verdera és avui dia apreciada i reconeguda per tots els estaments socials, polítics (sigui del color que siguin) i culturals de sa Pobla. Alexandre Ballester, en la revista Sa Plaça, defineix el batle Miquel Crespí Pons i el seu pla per a tenir a sa pobla un cicle coherent d’ensenyament per graus -el més avançat del moment, segons els pedagogs, com a: “Batle d’agraïda memòria per a sa Pobla… diligent i perseverant en els afers públics, amb una filosofia política pròpia d’un patrici promotor de cultura i de benestar social”. La primera pedra d’aquesta magna obra que, amb el temps, ajudà a promocionar culturalment els allots i joves de sa Pobla, es collocà el 27 de desembre de 1925. El dia de la collocació de la primera pedra vengueren a l’acte el Governador civil Sr. Pérez G. Argüelles, l’Inspector Sr. Leal i el comte d’Alba Real del Tajo. Segons informen les cròniques foren rebuts per les autoritats locals que presidia el batle Miquel Crespí i el carrer Marina -per on passaren les autoritats- estava adornat amb 42 pins i un arc triomfal. Per la revista Sa Plaça sabem que el dia de la inauguració va ser el 10 de setembre de 1929. A més de les autoritats locals, hi eren present -gràcies a les gestions del batle- el Cap de Govern, el general Miquel Primo de Rivera i Orbaneja i S.A.R. l’Infant dons Jaume de Borbó, duc d’Anjou i de Segovia, fill d’Alfons XIII (anys després, aquest darrer es casaria amb Manuela Dampierre). Darrerament, investigant entre la nombrosa documentació que servam del meu oncle matern, el batle Miquel Crespí i Pons (documentació que inclou infinitud de papers, llibres, fotografies, etc), he trobat curioses informacions relacionades amb la seva amistat amb un dels nostres arquitectes contemporanis més insignes. Em referesc a la relació personal i professional que existia, en els anys vint, entre el meu oncle i l’arquitecte i polític Guillem Forteza. Guillem Forteza (Palma, 1892 – 1943) va ser president del Centre Regionalista de Mallorca i batle de Palma (1923). El 1931 publicà Pel ressorgiment polític de Mallorca. Cap a l’any 1925 les relacions d’amistat entre Guillem Forteza i Miquel Crespí Pons eren tan estretes que l’Ajuntament de sa Pobla (aleshores presidit pel meu oncle) li encarrega fer-se càrrec del disseny dels plànols de la nova Escola Graduada que impulsa el batle. La designació de Forteza té lloc el 4 de desembre de 1925, segons consta en el full 177 de les actes referents a la sessió d’aquest 4 de desembre. Pens que seria el moment oportú de retre públicament al batle “Verdera” l’homenatge que es mereix. Alguns bons amics creuen que seria ja hora de batejar amb el seu nom el grup Escolar que ell, amb el seu esforç i les seves propietats, ajudà a aixecar. N’Alexandre Ballester ho ha deixat ben escrit quan ha dit: “El Grup Escolar, promogut per Miquel Crespí i Pons, el batle Verdera, va esser un gresol d’ensenyament per a generacions i generacions de poblers”. Per tant, els poblers i pobleres que aprengueren a llegir i escriure a Sa Graduada, el consistori que els representa, tenen la paraula.