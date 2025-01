Illes – Records d’ un escriptor de la generació literària dels anys 70

Sa Pobla i l´Escola Graduada

L’escola pública patia aleshores una sèrie de problemes molt greus que dificultaven la promoció dels habitants del nostre poble. L’oncle -que no havia pogut tenir descendència- volia el millor per als fills dels poblers, i per això aprofità totes les influències de què disposava vora el general Primo de Rivera per bastir -amb l’ajut inestimable de l’arquitecte Guillem Forteza- l’escola que sa Pobla necessitava. L’impressionant edifici -un dels millors de l’època- s’aixecà en una propietat de la nostra família (sa Tanca de Can Verdera) situada en el carrer dels Fadrins. Com s’explica a la Gran Enciclopèdia de Mallorca , el col·legi fou bastit a un solar de 14.000 m/2, i el dissenyà -com hem indicat una mica més l’arquitecte Guillem Forteza segons el corrent racionalista. Començada a edificar el 1927, aquesta escola graduada per a nins serà inaugurada el 10 de setembre de 1929 amb el nom de “Escuela Graduada Primo de Rivera” i estarà composta per sis graus.

A casa nostra, a sa Pobla, en la postguerra, vaig sentir parlar de molts dels esdeveniments socials i polítics que havien trasbalsat la família. Per part dels padrins materns, es patí molt traumàticament la caiguda de la Dictadura de Primo de Rivera. El meu oncle Miquel Crespí Pons (el batle Verdera) havia estat dirigent del partit (més que partit, una espècie de “Movimiento Nacional”) organitzat pel general i que s’anomenà Unión Patriótica . També va ser batle de sa Pobla; concretament, des del 1924 fins a començaments dels anys trenta, data en la qual -amb la caiguda del dictador- hagué d’emigrar a l’Argentina, d’on no tornaria mai més i on morí, després de dedicar-se durant molt de temps al negoci de les farines.

Per a generacions i generacions de nins de sa Pobla, S’Escola Graduada és referència d’ensenyament i de records. L’Escola Graduada (en altres articles ja hem parlat de les estretes relacions existents aleshores entre el batle Verdera i l’arquitecte Guillem Forteza, que enllestí el projecte) va sorgir de la sensibilitat del batle Miquel Crespí davant les urgents necessitats educatives de sa Pobla. Hi havia, no hi ha dubte al respecte, el ressò dels canvis provocats (dins el somort panorama de l’educació a Mallorca) per la reforma pedagògica iniciada pels mestres i professors del moviment de la Institución Libre de Enseñanza. Hem de recordar que, a principis del segle XX, les escoles públiques depenien dels ajuntaments, que dedicaven una part bastant minvada del pressupost a l’ensenyament. Els centres públics no estaven en condicions, hi havia poca llum, poc espai per als al·lots, que es trobaven amuntegats, moltes vegades la classe es feia dins d’una cotxera o en indrets per l’estil. En ple reialme del caciquisme, sense cap política adient per a la promoció cultural de les classes més desvalgudes, els menuts deixaven d’anar a escola a unes edats molt primerenques. Espitjats per la fam i necessitats familiars (recordem que és una època sense assegurança d’atur, sense cap servei sanitari per a la població pagesa i jornalera, sense accés digne a l’educació), els al·lots havien d’abandonar ben prest els bancs de les improvisades escoles existents per ajudar els pares en la dura feina a sa marjal. […]

A sa Pobla, l’ensenyament privat, essent el més nombrós el que depenia de l’Església, estava en unes condicions més bones; no obstant això, només se’l podia permetre una part de la societat. Ara bé, seríem injustos si no destacàssim la tasca social de les Germanes de la Caritat en l’educació de les nines de sa Pobla, aplaudida en les actes de la Junta Local d’Educació Primària, concretament en aquest fragment que correspon al 15 de gener de 1909: “El resultat de l’examen practicat a les classes dirigides per les Germanes de la Caritat, on van quasi totes les nines del poble, ha estat brillant i d’una complaença superior per aquesta Junta” (hem de recordar que, naturalment, les al·lotes pobleres eren educades per a l’atenció de la llar, com no podia ser d’una altra manera en aquelles concretes coordenades històriques).[…]

Parlant de la importància que tengué per a sa Pobla la construcció d’aquesta escola, l’escriptor Alexandre Ballester a la revista Sa Plaça (núm. 25, pàg. 38) diu: “I va arribar el gran dia de la inauguració, el 10 de setembre de 1929, festa multitudinària, inesborrable a la memòria col·lectiva de sa Pobla. A més de les autoritats locals i provincials, per a aquesta avinentesa hi foren presents -èxit personal del batle Verdera-, el Cap del Govern, el General Miquel Primo de Rivera i Orbaneja, Marquès d’Estella, i S.A.R. l’Infant don Jaume de Borbó, duc d’Anjou i de Segovia, fill d’Alfons XIII. L’Infant que era sord-mut, anys després, es va casar amb Manuela Dampierre. De tots els discursos que es pronunciaren, crec que són simptomàtiques les paraules del batle Verdera:

‘…i quan jo hagi mort, recordau que hi va haver un home a sa Pobla que estimà l’escola damunt totes les coses per no haver pogut gaudir, de nin, dels magnífics fruits que dóna una instrucció perfecta i ben ordenada…’.

‘El Grup Escolar, promogut per Miquel Crespí i Pons, el batle Verdera, va esser un gresol d’ensenyament per a generacions i generacions de poblers”.

El procés de creació de l’Escola Graduada de nins de sa Pobla fou llarg i dificultós. Els problemes sorgits per a portar endavant tan ambiciós projecte només es varen poder vèncer mercès a la dedicació de l’oncle Miquel Crespí. Tal volta per aquest motiu i per ser el primer edifici escolar de categoria dins la història del municipi ha estat respectat, estimat per una població que sap que la seva entrada a la cultura, a la modernitat, correspon a aquesta fita històrica que en aquest article hem provat de recordar. És per això mateix que la memòria del batle Verdera és avui dia apreciada i reconeguda per tots els estaments socials, polítics (sigui del color que siguin) i culturals de sa Pobla.