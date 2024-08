Illes – Poesia i viatges

En el llibre Les ciutats imaginades, el poemari que ha editat recentment Cossetània Edicions de Tarragona, la joventut de l’home és contemplada sovint com un camí obert a totes les possibilitats. Ho podem veure en el poema “Estació d’Austerlitz”, on hom recorda els lluminosos dies de Maig del 68, els amors juvenils, els viatges, les manifestacions amb gents d’uns altres països lluitant per les mateixes idees i principis que ens sostenien i ens impulsaven a continuar sempre endavant… Aquests versos diuen: “Aleshores érem plens d’esperances i ens bastava sentir / les llambordes parisenques sota els peus per a pensar / que mai no arribarien les encarcarades hores submergides, / el punyent aldarull de tants dies agònics, / la nit que mataren Puig Antich.”.

El poemari Les ciutats imaginades vol deixar constància de les sensacions tengudes en algunes ciutats visitades per l’autor i de les quals li han quedat uns records perennes. Es tracta de reviure amb la memòria aquells moments de joiosa nostàlgia que el temps va escombrant a poc a poc. En els poemes podrem trobar la presència concreta de París, Londres, Roma, Atenes, Venècia, Dublín, Belfast, Derry, El Caire, Saqqarà, Moscou, Lisboa… La presència de les ciutats, dels indrets estimats per l’autor… Hi ha igualment una evident similitud amb la forma i el contingut del poemari El cant de la sibil·la. No endebades ambdós llibres han estat escrits en la mateixa època.

En el llibre que ha editat recentment Brosquil Edicions del País Valencià, El cant de la sibil·la, eren Mallorca i els paisatges de la infantesa els protagonistes essencials de la majoria de poemes. Tanmateix, els records, inexorablement, et portaven a altres indrets, a altres contrades amb idèntica o superior càrrega de sentiments i evocacions que els indrets mallorquins. Per això, i de forma quasi simultània, s’anaven congriant els poemes dedicats a Lisboa o París, a Roma o Atenes, al Caire o Venècia. En un determinat moment, després d’anys i més anys d’anar acumulant poemes, vaig decidir-me per bastir dos poemaris amb temàtiques una mica diferenciades. Tanmateix l’alè vital que viatja per les pàgines dels dos llibres és el mateix. Si s’analitzen amb cura aquests poemaris es veurà que, de la feina feta en aquells anys, podrien haver sortit dos llibres amb una perfecta mescladissa de temes i situacions. L’opció que vaig escollir era una entre moltes i no vol dir que fos la més encertada. Separar els poemes per les temàtiques i continguts no vol dir que sigui el millor sistema per a construir un poemari dens i coherent. No. Senzillament, fent ús de la llibertat creativa, qui sap si una de les poques que ens resten!, vaig fer aquesta opció com n’hauria fet una de diferent i per això, de la feina de selecció, anaren sortint els llibres que he escrit al llarg d’aquests darrers anys: El cant de la sibil·la. Temps moderns: homenatge al cinema, Calendaris de sal (inèdit encara en aquests moments) i Les ciutats imaginades.

Però no tot són ciutats pels carrers de les quals el poeta hi ha caminat, s’ha manifestat, ha fet l’amor o ha plorat al costat d’algun d’aquells llunyans amors juvenils. En el llibre hi ha també la presència de les ciutats de la memòria, les ciutats del passat, aquelles que palpitaven en un temps en el qual encara no havia nascut l’escriptor però que, temps i ciutats, formen part de l’imaginari del poeta talment fos la Irlanda real, la viscuda per l’autor del poemari a finals dels seixanta o el Londres i la Venècia de començaments dels setanta. Hi ha uns versos que ho deixen tot ben indicat. En el poema “Va ser com si pronunciassis un conjur” llegim: “Ara caminàvem per la ciutat en flames / de la nostra imaginació desfermada.”. I, un poc més endavant, es pot anar aprofundint en la intenció de l’autor: “Talment com si en lloc d’agafar el tren / haguéssim pujat dalt un estrany giny que ens portava / a una nova dimensió del temps i de l’espai”. En resum, són viatges imaginaris a situacions i indrets que han condicionat i condicionen encara l’existència de l’autor: el París de la Revolució de 1789 o de la Comuna de 1871 sense mancar-hi el Moscou de l’any 1917, quan semblava que el món, com diu la lletra de la Internacional, havia de canviar de base i els que avui no són res demà serien tot.

Aquest imaginari viatge al París de la revolució del segle XVIII el podem trobar en el poema “Va ser com si pronunciassis un conjur”. De cop i volta, de forma sobtada, el lector que tengui l’esperit obert i l’ànim disposat per a fruir de les propostes que hi ha en el poemari es pot trobar enmig de la gran revolució parisenca. S’hi diu: “El roig sol naixent il·lumina la sorollosa festa del poble. / Dringadissa de luxoses vaixelles trencades. / Hi ha sorprenents balls d’al·lotes nues, / capcinejant, / indicant el camí. / Els crits de ‘A la Bastilla!’ fan tremolar les parets de les cases”.

La tensió dels versos ve donada precisament per aquest llarg i profund viatge envers el passat, envers una realitat a voltes autèntica i altres irreal. Una realitat a voltes procedent del món dels somnis i dels desigs. El que són ben reals són els evanescents moments de felicitat que l’escriptor vol que hi restin reflectits. Potser, és un pensament subconscient, però que condiciona el poemari, tots els poemaris escrits aquests darrers anys. I tot això malgrat que el poema “Record de Saqqarà” palesa la inutilitat de l’intent quan llegim: “Vana provatura de recapturar el temps esvanit / amb tot de metàfores apreses als llibres i una munió d’imprecises paraules / esclatant sorollosament damunt aquests fulls.”. Versos escrits en moments de forta melangia i sobtat pessimisme. ¿Els resultats final de la feina poètica de prop de quaranta anys, la vida d’un escriptor es redueix, doncs, a constatar la “vana provatura” de recapturar el temps esvanit “amb tot de metàfores apreses als llibres i una munió d’imprecises paraules”?