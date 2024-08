Illes – Memòria històrica – Llibres 

En el petit resum de les meves memòries de la lluita antifranquista editat per “El Tall” l’any 1994 (L’antifranquisme a Mallorca, 1950-1970) hi havia algunes petites pinzellades referents a la situació de la cultura a Mallorca en temps de la clandestinitat. Em referesc a capítols com “Artistes i escriptors contra la dictadura” (pàg. 30); “L’Ull de vidre” (pàg. 53); “Una certa misèria cultural” (pàg. 70); o “Llibreria Logos: un magatzem de material marxista per a l’oposició”, entre d’altres. És prou evident que el llibre que comentam només volia ser un simple recordatori sentimental d’alguns aspectes de la lluita antifeixista a les Illes, com ja advertia a la introducció. Era ben lluny (ens els anys 1992-93), quan començava a redactar-ne les primeres pàgines, d’imaginar el sotrac que produiria l’any 1994. Parl de la polèmica que s’esdevingué: més de dues-centes pàgines d’articles, comentaris, cartes al director. I també, no mancaria més!, pamflets contra el llibre i la meva persona procedents dels sectors més estantissos de l’estalinisme illenc (exmilitants del PCE i d’algun grupuscle estalinista). Mai no hauria imaginat que “personatges” provincians, la majoria procedents de les fileres dels que abandonaren la lluita pel socialisme, l’autodeterminació, el leninisme i la república, m’atacassin de la manera salvatge i desenfrenada com ho feren, fins arribar a la l’agressió física (tenc, en els meus arxius, la documentació adient procedent de la policia municipal, dels jutjats, de l’hospital de Son Dureta).

Precisament en el capítol del llibre Cultura i antifranquisme a Mallorca (Edicions de 1984, Barcelona 2000) titulat “Els mallorquins de Josep Melià” hi ha una petita aproximació a aquesta criminalització comesa pels sectors estalinistes i carrillistes de les Illes. Tanta ràbia visceral em va fer pensar en la conveniència d’anar ampliant aquestes breus memòries publicades pel meu bon amic, l’editor Lleonard Muntaner, en la collecció d’història “El Tall”.

Des d’aleshores (1992-1994) he anat ampliant els meus escrits referents a l’època de la transició dedicant especial atenció a la història de l’esquerra revolucionària de les Illes, al paper del reformisme quant a la divisió del moviment obrer i quant a la lluita contra la república, el marxisme i l’autodeterminaciò. També he treballat en la història del comunisme a les Illes (amb informació sobre l’OEC i altres grups comunistes); l’evolució del PSM (partit en el qual vaig militar durant un temps). La història dels antipopulars Pactes de la Moncloa (1977), de la feina feta en el Congrés de Cultura Catalana, en defensa de la unitat obrera i popular enfront la divisió i pactes amb la patronal propugnada per les forces proburgeses, hi és ben present en la majoria dels meus escrits. Igualment m’he preocupat d’analitzar el paper de les joventuts comunistes de les Illes (les JEC), de fer les oportunes referències a les aportacions de les avantguardes feministes de la transició (parlant especialment del GAD, fundat per militants de l’OEC, MCI i dones independents). A les pàgines de la revista L’Estel, i des del mes d’abril de 1994 fins al moment en que escric (febrer de l’any 2000) han estat publicats (per entregues) sis llibres referents a l’antifranquisme a les Illes, donant-hi especial importància al paper de la cultura en la lluita antifeixista.

S’ha de tenir en compte que, per a la majoria de capítols d’aquesta nova aportació a la història de l’antifranquisme illenc (parl del llibre Cultura i antifranquisme), he aprofitat moltes de les investigacions fetes quan era collaborador habitual del diari Balears. Em referesc als dos-cents articles damunt fets de la nostra història (des de l’Edat Mitjana fins a la transició) que es publicaren en la secció “Fets i personatges” de l’esmentat diari, des del més de setembre de 1996 fins al juliol de 1998. També s’hi han recollit (i ampliat) estudis publicats a la revista El Mirall de l’OCB i Lluc. S’han actualitzat moltes de les investigacions culturals i històriques publicades en les revistes i premsa de Ciutat (i el Principat) d’ençà l’any 1968 fins al 1984 (em referesc a les collaboracions publicades a Diario de Mallorca. Última Hora, Cort…). Molt útil en aquest treball que ens ocupa ha estat poder treballar amb l’ampli ventall d’articles que hi ha recollits en la meva collecció de premsa clandestina comunista (OEC, MCI, POR, etc) en la qual (especialment en la d’OEC) vaig collaborar activament. Recordem que vaig ser cofundador de la revista dels comunistes de les Illes (OEC) Democràcia Proletària… Aquesta revista, la principal de l’esquerra revolucionària illenca, va ser fundada en el meu domicili de Ciutat.