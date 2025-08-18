Illes – Memòria històrica – Jaume Obrador va presentar i recomanar el llibre de Miquel López Crespí No era això-Memòria política de la transició (Edicions El Jonc)

Per un món més just i solidari
Per Jaume Obrador
Amb motiu de la publicació del llibre de Miquel López Crespí No era això: memòria política de la transició m’agradaria de fer una petita reflexió. En primer lloc he d’expressar que mai m’ha molestat que en Miquel recordi els meus compromisos vitals. No em molesta ni quan recorda el meu antic compromís com a missioner a Burundi ni quan parla del meu compromís actual amb la regió dels Grans Llacs africans. No em sap greu que citi la meva militància per la transformació de les barriades de Palma, ni el temps que compartírem a Comissaria de Policia, ni el mes passat junts a la presó reclosos com a darrers presos polítics de la dictadura franquista.
Sembla haver-hi alguns que es molesten quan en Miquel els cita o recorda el seu passat de militància comunista. Jo som dels que pens que si el nostre compromís era sincer, no és normal que ens empegueïm del nostre passat i que, a més, en Miquel té tot el dret d’interpretar-lo com l’ha viscut. Al marge del paper que fa jugar a cada un dels citats, una cosa és ben certa: molts lluitàrem amb les armes de la denúncia, de la pressió, de l’organització popular, amb les armes dels pacífics, perquè les coses fossin d’una altra manera. Per això compartesc amb en Miquel el títol del llibre: No era això.
El nostre compromís era intentar crear condicions favorables perquè els treballadors en els seus llocs de feina, les ciutadanes i ciutadans en els barris i pobles on vivien, els estudiants, les dones, els joves… s’organitzassin per intentar transformar les seves condicions de vida i de treball. Les plataformes anticapitalistes, les comissions de barris i pobles i les diferents experiències de coordinació apuntaven en aquell temps, com una mena d’intuïció, contra un model de societat neoliberal, de mundialització del capital i de conversió de tot i de tots en mercaderia, coses que avui ens tornen a unir a molts, convençuts que el que avui ens envolta NO ERA el que intentàvem construir. Ens continua preocupant avui la construcció d’una veritable democràcia participativa amb la voluntat d’intervenir en l’elaboració d’una proposta d’un model econòmic i social alternatiu com a resposta a les necessitats més fonamentals dels éssers humans que habiten el planeta.
És veritat que NO ERA AIXÒ que em dugué a compartir presó amb en Miquel i altres companys ni a dedicar esforços per crear organització social ni a comprometre’ns politícament en el sí d’una societat que encara no veia amb gaire bons ulls els compromisos polítics. Aquell cúmul d’illusions, d’utopia social i política, de sofriments i esperances posades en comú i compartides, de recerca de més participació popular i de recuperació de la iniciativa social, de més cultura i ètica política, ens hauria agradat que hagués ajudat a generar un altre tipus de democràcia i de relacions socials, un altre model de societat més justa i solidària.
Per altra banda, crec que és important l’esforç de Miquel López Crespí per posar damunt la taula, fidel a la forma com ho va viure, aquell moment històric de la política mallorquina del qual en Miquel fa la seva interpretació. Altres actors polítics significatius d’aquell moment històric podrien aportar la seva interpretació dels fets com a forma d’establir un diàleg d’interpretació històrica d’aquella etapa. Si la història és mestra de la vida, el que interessa és saber si som molts encara els que continuam convençuts que NO ERA AIXÒ el que desitjàvem construir.
La meva pregunta és si encara som molts els que continuam somniant i treballant, cada u des del seu racó, amb una visió global, perquè aquella utopia (la que descriu l’autor en l’assaig No era això: memòria política de la transició) sigui posada en pràctica, de forma pacient, convincent i constructiva, no com a quelcom d’irrealitzable, sinó com a quelcom de desitjable que encara no s’ha experimentat, però que continua sent possible.
I com a resposta, dic que el fet que NO ERA AIXÒ no ens excusa a cap de nosaltres de continuar somniant compromesos a treballar per la construcció d’un món més just, tolerant i solidari. M’encoratja enormement el que significa en aquest sentit el que es manifestà a Porto Alegre contra la mundialització, les reaccions solidàries amb els drets dels immigrants indefensos com a ciutadans del món, la coincidència de moltes ONG a lligar cooperació internacional amb desenvolupament perdurable fins i tot com a alternativa a l’emigració forçada, amb el degut respecte dels drets civils, polítics, socials, econòmics i culturals de la persona i dels pobles, amb les lluites emergents en defensa dels drets de la dona, dels infants, de les minories…
NO ERA AIXÒ, però no ens podem enganyar pensant que és massa tard. Podem encara anar creant xarxes solidàries, collaborant en la moralització de la política i de la convivència, lluitant perquè no ens continuïn convertint en mercaderies i apuntant cap a una mundialització de la tolerància, de la interculturalitat, de l’economia solidària, del compromís amb els més vulnerables del planeta. Cal viure-ho com a una nova aventura, una nova peripècia necessària avui més que mai perquè en el centre de la humanitat no se situïn els diners, el capital, els negocis ni el ‘campi qui pugui’, sinó l’ésser humà amb tota la seva dignitat i els seus drets, en el si d’una societat formada per persones organitzades i compromeses amb la construcció d’una cultura de pau, de justícia social i de respecte dels drets de la persona i dels pobles.
