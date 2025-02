Illes – Memòria històrica – Carles Manera i el marxisme-leninisme en els anys 80 

Era a mitjans dels anys vuitanta. Aleshores, amb l’amic Carles Manera i altres companys, principalment des de l'”Ateneu Popular Aurora Picornell”, del qual jo era vice-president, intentàvem recuperar l’original esperit revolucionari del marxisme fet malbé per les burocràcies de la socialdemocràcia i l’estalinisme. Per aquí, des d’aquesta perspectiva, va ser on coincidírem amb Carles Manera. Segons Manera, recuperar el pensament del Che Guevara era actualitzar l’ideari comunista. Molts dels militants de l’esquerra revolucionària dels anys setanta estàvem ben d’acord amb aquests plantejaments.

Érem molts els esquerrans que pensàvem que els hereus de l’estalinisme (PCE) no podien dir-se “comunistes”, ja que des de feia dècades havien renunciat públicament a totes les idees del socialisme i del comunisme: recordeu el rebuig de les idees de la Revolució Socialista i fet en el mes d’abril de 1978 per la plana major del PCE.

El IX Congrés del PCE seria conegut arreu com el de la campanya antileninista del carrillisme, ja que s’hi consagrà oficialment el rebuig de l’herència d’octubre, el leninisme i la lluita pel socialisme (entesa com a combat pel poder dels treballadors). Abans, el 22 de gener, el Comitè Central del PCE ja havia anunciat la seva intenció de portar endavant aquesta campanya contra les idees del socialisme (la consagració oficial de l’històric revisionisme pràctic de l’estalinisme espanyol).

Si hom llig amb cura el Manifest del Partit Comunista de K. Marx i F. Engels constatarà que no és “comunista” qui diu de paraula ser-ho. Tan sols la pràctica en la lluita contra el sistema i la defensa d’uns determinats principis en aquest combat pot garantir l'”autenticitat” del “comunisme” que es diu tirar endavant de paraula. Els autèntics defensors del socialisme (a part del programa de reivindicacions transitòries que puguin defensar) són gent de principis. Els principis són les idees bàsiques d’una política o d’un partit. Per als marxistes (d’aleshores i d’ara mateix) són principis les idees relatives al caràcter de classe del partit (res d’interclassisme petitburgés: el partit ha de ser clarament dels treballadors), als seus objectius (el comunisme, la societat sense classes socials), als seus mètodes (l’acció revolucionària), a la seva teoria (el marxisme revolucionari), i a tot el que hi ha de més sòlidament establert en l’ideari del partit. La política del marxisme és política de principis, en el sentit que rebutja en general les maniobres i les combinacions que els contradiuen.

Tot això que hem dit… tenia res a veure amb la pràctica de ferotge oportunisme que els hereus de l’estalinisme han practicat aquest darrer quart de segle? Recordem una mica algunes coses essencials fetes pel PCE en temps de la transició: s’oblidà la lluita per reforçar els corrents d’esquerra dels sindicats (que foren extirpats com un càncer); es deixà de banda (i es combaté a mort pels Càmara-Vílchez i tots els seus ajudants!) la defensa del consellisme i la democràcia directa, l’anticapitalisme, el republicanisme històric dels treballadors.

A poc a poc, el gran moviment sociopolític de la transició, aquelles grandioses experiències de Coordinadores de Fàbrica que -per exemple, a Vitòria-Gasteiz el març del 76- posaren en perill la maniobra continuista del règim, foren enterrades davall tones de ciment armat i s’anà bastint un sindicalisme de serveis copiat del que feien els buròcrates reformistes de la CEE.

A mitjans dels anys setanta ja era clar que s’anava covant la idea d’un pacte social (això es concretaria amb els Pactes de la Moncloa) que farà recaure la crisi capitalista damunt l’esquena dels treballadors i, consolidada la divisió obrera, impedirà una forta contraofensiva popular contra aquests projectes conjunts de burgesos i reformistes (PCE i PSOE, especialment).

Fent tornar monàrquics uns militants fins aleshores republicans; atacant la lluita de classes i rebutjant l’herència revolucionària dels grans clàssics del socialisme; destruint el que restava de partit dels treballadors per a convertir el PCE en un simple front electoral sense cap mena d’unió amb el comunisme; propiciant -com es veuria de seguida- la signatura de munió de pactes antipopulars que carregava damunt l’esquena del poble el pes de la crisi capitalista; desgastat per haver estat anys i més anys lluitant contra les experiències més avançades del moviment obrer -la democràcia de base, el consellisme, la unitat obrera enfront la divisió sindical-; lluitant aferrissadament per fer oblidar l’heroica lluita guerrillera dels 50 i 60 contra el feixisme, les tortures i assassinats de la dictadura contra el poble de totes les nacions de l’Estat (qüestió tabú per al carrillisme)… el PCE poca cosa podia fer ja per a la burgesia que no hagués fet en els darrers temps. La legalització que els oferia el darrer cap del Movimiento era el pagament que el sistema donava pels seus inestimables serveis a la causa de la consolidació de la reforma del sistema.

Recordam l’assassinat de bolxevics (la vella guàrdia del 17 fou exterminada de rel) només per a “situar” el paper del PCE en la lluita (ja antiga) contra l’herència de la Revolució d´Octubre. El combat contra el marxisme revolucionari i les idees de l’Octubre Roig (poder dels treballadors, control obrer damunt la producció…), ja es fa fer evident en temps de la guerra civil (1936-1939) amb l’atac contra les conquestes revolucionàries dels treballadors en el primer any de la guerra. Els estalinistes espanyols del PCE-PSUC varen ser l’avantguarda en la lluita contra les collectivitzacions agràries a l’Aragó, País València i Catalunya, oposant-se a la mateixa idea de revolució socialista. Els homes de Carrillo i Líster s’encarregaren de la feina bruta de desarmar i militaritzar les milícies obreres antifeixistes, d’acabar amb el control obrer de les fàbriques autogestionades i amb tota mena d’experiència popular de democràcia obrera. La fase final (maig de 1937) va ser ja la de l’extermini físic de les avantguardes (principalment del POUM i de la CNT-FAT) que volien mantenir aquestes conquestes revolucionàries del començament de la guerra.

