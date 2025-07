Illes – Les primeres Comissions de Barri. La detenció de Lieta López. Dirigents comunistes amagats a casa meva.

Tal com èrem – Palma, Anys 70 – Quan a Palma hi havia molt poca gent (Antoni Serra, Miquel López Crespí, Jaume Adrover…) que volgués amagar a casa seva els revolucionaris perseguits per la dictadura franquista –

Aquella setmana, protegir l’històric dirigent del PCE em va fer pensar en moltes de coses. Reflexionava per a mi mateix… )on és la força del carrillisme a les Illes quan no tenen un indret per a ocultar un dels seus? No podia entendre com, en tot Mallorca, el PCE no tingués més militants que en Toni Serra per a amagar el seu company (en Jaume Adrover era independent). Més endavant, el mateix Toni Serra m’explicà que César Fernández, malalt i amb silicosi (una malaltia de la mina), havia tengut alguns problemes amb el comitè central i no era gaire ben vist per les “altures”. Malgrat aquestes explicacions, vaig continuar rondinant que en aquell famós partit hi havia pocs militants i, a més, la direcció pecava d’insolidària. A no ser que ho fessin per llevar-se puces del damunt. Si eren detinguts independents o “esquerranistes”, la cosa no els afectava i podien continuar amb la seva feina.

El nom exacte del dirigent comunista el vaig saber anys més endavant quan en parlà en Toni Serra al seu llibre “Gràcies, no volem flors”. En temps de la clandestinitat no demanàvem el nom de qui trucava a la porta de casa! En Jaume Adrover i en Toni també l’havien tengut amagat i ara ja no sabien on el podien portar. Quan trucaren a la porta del meu pis d’Antoni Marquès i m’explicaren la qüestió, vaig pensar: “A bon lloc el duen!”, car m’havien detingut feia un parell de dies. Els hi ho vaig explicar, però l’assumpte era tan desesperat que a la mateixa nit me’l portaren. Vingué amb la seva dona i s’hi estigué unes setmanes.

Els joves que no han conegut la dictadura, no saben -per sort!- el que significava provar de sobreviure dins d’aquella grisor. Des del 1962 -quan vaig ser fitxat per la Social- fins al 1977 (data de les primeres eleccions de la democràcia formal) hom visqué amb l’amenaça ben concreta (vaig patir trenta o quaranta detencions) que a qualsevol hora et podien venir a cercar. Hi ha una cançó de Raimon que situa molt bé el tètric ambient que respiràvem: “I junts escoltàvem la música esperant que, d’un moment a l’altre, l’ascensor s’aturàs al nostre pis”. Aquesta va ser exactament la meva situació i la de molts d’altres companys: esperar durant quinze anys la trucada de la Brigada Social. I quantes vegades, a més de trucar, escorcollar el pis a la recerca de propaganda subversiva, no els vaig haver d’acompanyar fins al tenebrós despatx del carrer de la Soledat!

Un dia vérem per televisió imatges d’amics i coneguts. Els rostres de l’escriptor Alfonso Sastre i la seva dona Eva Forest; l’advocada i escriptora feminista Lidia Falcón i el seu company, el periodista Eliseo Bayo, eren mostrats com els més ferotges terroristes i assassins de la humanitat. L’impacte va ser tan fort com hauria estat si haguéssim vist les fotografies de Josep M. Llompart i Antoni Serra, retratats de front i perfil, com si fossin criminals, acusats dels crims més horrorosos. Els donaven la culpa de l’atemptat del carrer del Correo.

novel.la Ran d’aquestes detencions, a Mallorca era arrestada na Lieta López, esposa del nostre bon amic Jaume Adrover, ànima de la resistència cultural i política en aquells anys de tenebror feixista. Na Lieta, dona preocupada -com tothom que fos antifranquista- per la literatura compromesa i, per tant, bona amiga de qui aleshores era el capdavanter del realisme crític (Alfonso Sastre) mantenia una normal correspondència amb aquella colla d’intel.lectuals i molts d’altres que passaren per Mallorca quan les famoses “Aules de poesia,i teatre” organitzades pel seu home. Per a la policia política -fidels seguidors de Himmler i Goebbels-, “intel.lectual” era sinònim de “terrorista”. Na Lieta López, la detingueren sense miraments i la tancaren a Yeserías, a Madrid, on romangué incomunicada durant cinc mesos.

En Jaume Adrover se les va veure ben estretes per a poder alliberar-la. Després de tants d’anys de ser el principal promotor de la resistència cultural i política contra la dictadura, en el moment de la veritat, quan necessitava l’ajut dels grups d’esquerra (inclosos certs “comunistes” i “socialistes”), tothom va fer anques enrere. Per allà on anava a demanar una necessària solidaritat, sovint li tancaven les portes. Ningú no volia tenir relacions amb “terroristes”. Quan més endavant haguérem d’enllestir la campanya de solidaritat amb l’anarquista Puig Antich, executat per Franco, ens trobàrem amb la mateixa incomprensió. El “terrorisme” de na Lieta havia consistit a mantenir correspondència i una ferma amistat amb un dels millors escriptors, assagistes i autors teatrals de l’estat. Per sort, malgrat tantes girades d’esquena, a Madrid trobà el suport d’homes com Antonio Gala i Joaquín Ruiz Giménez.

Al cap de cinc mesos de patiment, la pogué treure al carrer, no sense haver comprovat, en la pròpia carn, fins on arribava el pretès antifeixisme d’alguns partits d’esquerra. En Jaume m’ha dit més d’una vegada que va ser una lliçó que mai no ha oblidat.

Un poc abans, en un primer de maig celebrat en clandestinitat, creàrem els primers embrions de les comissions de barri, que, amb els anys i el temps, s’anirien convertint en moltes de les associacions de veïns de l’actual Federació.

La reunió secreta tingué lloc a un petit bosc que hi havia ben a prop de Son Cladera (Son Macià). Com de costum, muntàvem aquestes reunions amb les dones i els fills per a dissimular. Per Son Vida, rere el cementeri de la Vileta (on també realitzàrem trobades semblants), fèiem el mateix.

Entre la gentada que s’hi va presentar, record alguns militants del PCE (en Manolo Cámara, en Josep Vílchez, algunes de les germanes Thomàs -na Clara i el seu home, en Joan Seguí-). El PCE (internacional) també hi va portar mitja dotzena de militants (n’Ángel Calderón i la dona, “El Sordet” i la muller…). Record un grup d’obrers de la construcció molt radicals (que més tard ajudarien a fundar el PCB de Josep Valero i Xesca Bosch), en Ramón Molina del PORE, na Marisa Gallardo (una de les actuals responsables del diari “Baleares”), en Josep M. Dolç i na Lola -una coneguda trotsquista, actualment historiadora-. Jo hi vaig anar amb un company de “Lluita de Classes”, donant suport a les posicions dels inicials simpatitzants dels Cercles d’Obres Comunistes i les JOC (Paco Mengod), que tenien una gran quantitat de lluitadors per les barriades.

Malgrat l’afinitat d’interès que ens unia en la lluita per la llibertat, ja de bon començament s’establiren algunes diferències entre els reformistes (PCE) i els grups revolucionaris. En Manolo Cámara volia supeditar el combat concret dels barris a les directrius d’en Carrillo que li arribaven de París. I la majoria dels reunits a Son Macià, volent lluitar per la democràcia, exigíem una total independència de les organitzacions de base (associacions o sindicats) envers els partits. A més, l’objectiu dels Cercles d’Obrers Comunistes o les JOC anava més enllà de la simple lluita per una democràcia formal. La batalla pel socialisme i en contra del capitalisme era ben present en els plantejaments que va fer en Paco Mengod. S’establí una forta polèmica entre en Cámara i el futur president de la Federació d’Associacions de Veïnats. Estiguérem a punt de no arribar a cap conclusió i marxar cadascú per la seva banda. Finalment, per majoria, i coneixent ja per on anirien els trets en el futur, es decidí muntar les primeres comissions de barri.

Començava a néixer el moviment ciutadà que tanta importància adquiriria amb el transcórrer dels anys. Alguns companys de barriades ja estaven ben organitzats. Cada u treballava en el seu raval. Els que vivíem al centre de ciutat ho teníem més complicat. Així i tot muntàrem la Comissió Centre, amb na Clara Thomàs, en Joan Seguí, uns militants del PCE(i) i diversos companys de les JOC (Joventuts Obreres Catòliques). Fèiem les reunions al carrer (plaça del Capítol, pista dels Patins). A vegades a l’església de Sant Magí o dins bars en què no hi hagués gaire gent. L’advocat Ferran Gomila també ens cedí en nombroses ocasions el seu despatx, sense posar-hi mai entrebancs.

Al cap d’un parell de mesos de no posar fil a l’agulla, un horabaixa, reunits al Bar Nilo, la Comissió Centre decidí ajudar els companys del Puig de Sant Pere. Allà hi havia na Joana M. Roca, en Manolo Cabellos, en Pere Tries… Per aconseguir “entrar en contacte amb el poble” volien posar en pràctica una idea genial. Amb l’excusa de fer unes enquestes, aniríem casa per casa fent preguntes. Així podríem arribar a conèixer treballadors i treballadores, sectors de la població d’origen popular, personal fotut pel sistema. Pel cantet que fessin podríem endevinar qui, dels enquestats, podria ser militant, o de les mateixes comissions de barri, o d’un partit d’esquerres.

novel.la Foren mesos i mesos de feina caòtica. Hi havia molta misèria amagada als barris de ciutat! No tot eren les floritures de la propaganda franquista, el diluvi d’or del turisme! Nombrosos habitatges eren miserables, dede Dickens. Les rates eren abundoses. La humitat produïa malalties en infants i gent d’edat. Cada dissabte horabaixa -i algun dia feiner- vint o trenta persones anàvem amunt i avall parlant amb els veïns. En Manolo Cabellos i na Joana M. Roca aprofitaren més endavant les enquestes i el coneixement del barri (na Joana vivia en el mateix Puig) per a enllestir els treballs de rehabilitació. En Manolo Cabellos, amb molta paciència, a mesura que fèiem les preguntes, dibuixava i prenia mides dels habitatges més interessants, servant, per al futur, joies de l’arquitectura popular mallorquina. Després férem el mateix amb el barri de sa Calatrava i tota la zona de la Gerreria.

Cada partit trobà en aquells ravals oblidats pels successius ajuntaments franquistes, simpatitzants i futurs afiliats. La tàctica donà bons resultats! La Comissió Centre ajudà, doncs, a enfortir el teixit social de lluita contra la dictadura. Fou un treball gens desaprofitat.

També per aquell temps (un poc abans que Lieta López fos detinguda i portada a Madrid) vaig tenir vivint unes setmanes, amagat, car el perseguia la Social, l’històric dirigent del PCE d’Astúries César Fernández.

El nom exacte del dirigent comunista el vaig saber anys més endavant quan en parlà en Toni Serra al seu llibre “Gràcies, no volem flors”. En temps de la clandestinitat no demanàvem el nom de qui trucava a la porta de casa! En Jaume Adrover i en Toni també l’havien tengut amagat i ara ja no sabien on el podien portar. Quan trucaren a la porta del meu pis d’Antoni Marquès i m’explicaren la qüestió, vaig pensar: “A bon lloc el duen!”, car m’havien detingut feia un parell de dies. Els hi ho vaig explicar, però l’assumpte era tan desesperat que a la mateixa nit me’l portaren. Vingué amb la seva dona i s’hi estigué unes setmanes.

Aquella setmana, protegir l’històric dirigent del PCE em va fer pensar en moltes de coses. Reflexionava per a mi mateix… )on és la força del carrillisme a les Illes quan no tenen un indret per a ocultar un dels seus? No podia entendre com, en tot Mallorca, el PCE no tingués més militants que en Toni Serra per a amagar el seu company (en Jaume Adrover era independent). Més endavant, el mateix Toni Serra m’explicà que César Fernández, malalt i amb silicosi (una malaltia de la mina), havia tengut alguns problemes amb el comitè central i no era gaire ben vist per les “altures”. Malgrat aquestes explicacions, vaig continuar rondinant que en aquell famós partit hi havia pocs militants i, a més, la direcció pecava d’insolidària. A no ser que ho fessin per llevar-se puces del damunt. Si eren detinguts independents o “esquerranistes”, la cosa no els afectava i podien continuar amb la seva feina.

En Jaume Adrover vingué un dia a cercar el pobre César i ja mai més no vaig tornar a tenir-ne notícies.

Mentrestant a Portugal esclatava la revolució dels clavells. Finia la terrible dictadura feixista de Salazar. Pel setembre i l’octubre, molts militants revolucionaris marxàrem cap a Lisboa a sentir, de prop, l’aire net de la llibertat.