Illes – Las universidades de Alicante y Compostela analizan el teatro de Miquel López Crespí

Las universidades de Alicante y Compostela analizan el teatro de Miquel López Crespí

El catedrático Gabriel Sansano se centra en la producción del autor publicada entre 1972 y 2006

Per Clara Ferrer (UH)

Es bien sabido que el prolífico escritor Miquel López Crespí (sa Pobla, 1946) ha dedicado buena parte de su vida a la literatura, que en gran medida se centra en la Guerra Civil. Republicano y antifranquista declarado, ha publicado novelas, cuentos, ensayos, poemarios y también teatro. Es en este último ámbito que el autor será estudiado por parte de las universidades de Alicante y de Santiago de Compostela. En concreto, el mallorquín aparece en un texto centrado en el teatro político catalán de la Segunda Restauración, con una aproximación a partir de sus obras escritas entre los años 1972 y 1984. López Crespí formará parte del volumen Representations, Memories and Identities in the Contemporary Iberian World, editado por Elías J. Feijo Torres, Deirdre Kelly y Susana Rocha Relvas. Está previsto que el libro vea la luz a principios del año que viene.

«La reivindicación transnacional de Memoria, Verdad y Justicia ha contribuido a hacer del teatro de la memoria o de la memoria democrática, una forma relevante del nuevo teatro político. En el contexto del estado español, la memoria democrática ha ampliado sus márgenes incluyendo los años de la Transición (1975-1983), período que ha recibido muy poca atención en esta línea de análisis. Es por ello que me propongo una aproximación al teatro del novelista y poeta Miquel López Crespí que, entre 1972 y 2006, escribió diversas obras que reflejan la violencia del período de la Transición, las renuncias políticas y el desencanto posterior», explica Gabriel Sansano, responsable del estudio. «Se trata de un teatro de clara voluntad política que, aunque en ocasiones obtuvo el reconocimiento de algunos galardones teatrales o fue objeto de algún proyecto de montaje, ha tardado en ver la luz editorial», añade, a la vez que cita títulos como Autòpsia a la matinada, El cadàver, El desig més ardent y Carrer de Blanquerna.