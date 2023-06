Illes – La transició i la memòria històrica (articles de Lluís M. Xirinacs i Joan Buades)

A qui fa por la memòria dels moviments d’alliberament? (Joan Buades)

No era això, no és això: altres futurs són possibles

Jaume Santandreu, Joan Buades, Lluís M. Xirinacs, Cecili Buele, Tomeu Martí, Mateu Morro, Llorenç Buades… recomanen No era això: memòria política de la transició.

Per Joan Buades, exdiputat d’Els Verds d’Eivissa

Recentment, Miquel López Crespí ha publicat la seva memòria política de l’anomenada “transició” espanyola de la dictadura a la democràcia. El seu títol, No era això , expressa la intenció de l’autor de parlar clar i català sobre un període avui condemnat a l’oblit des del que s’ha convertit en políticament correcte per a l’establiment oficial de l’Estat.

En aquest sentit, l’assaig té l’inusual mèrit de burxar en la fractura que és a la base de l’impuls, la creença i el compromís que ha caracteritzat l’utopisme socialista des dels seus primers temps. Des del socialisme teòric, aquest món no només és injust sinó que es pot transformar en favor d’una justícia social més gran. Aproximació que comporta una exigència d’activisme ètic personal per tal de collaborar a aquesta millora del món que sabem possible. Miquel López Crespí escriu exactament des d’aquí. Els Països Catalans i Mallorca en particular van viure uns anys, pocs la veritat, on altres horitzons eren possibles. No és una llei biològica ni un mèrit de les esquerres que es vanin de ser-ho que els néts polítics de l’Ordre dictatorial puguin tornar a governar, quinze anys després, les principals institucions de l’Estat a recer del “retorn a l’ètica” contra la corrupció “socialista”. Per això, la seva revisió personal i collectiva del període que va de finals dels seixanta al cop d’estat del 1981 permet tornar-se a fer preguntes o, més aviat, a canviar de preguntes. Vista la misèria de la pràctica i de la teoria de les forces suposadament transformadores arreu, l’exercici ho ben paga.

Abans que res, però, Miquel López Crespí ens retrotreu a dos episodis claus que illuminaran el valor de les derrotes transformadores a la sacrosanta transició gestionada, certament que amb paquets d’accions de pes prou divers, per la UTE entre franquisme “modern”, socialdemocràcia “renovada” i estalinisme “dernier cri”. Va haver-hi una esquerra ni socialdemocrata ni estalinista a Catalunya que es dir Bloc Obrer i Camperol i, sobretot, Partit Obrer d’Unificació Marxista. Precisament, Georges Orwell va allistar-se com a brigadista internacional a les milícies d’aquest en la guerra contra el feixisme. López Crespí, com Orwell al seu massa ignorat Homenatge a Catalunya , relata el propòsit exterminista de l’estalinisme del PSUC i del PCE contra aquestes organitzacions revolucionàries (i, en un sentit complementari però autònom, contra la CNT i l’anarquisme internacionalista d’un Camillo Berneri) en plena contesa contrarevolucionària. El feixisme de Burgos no ho hagués fet amb més eficàcia. L’altre episodi rescatat és el model kleenex d’usar i tirar el maquis a la península per part de l’estalinisme més conspicu durant els anys cinquanta. Més de 8.000 atacs armats contra la Dictadura van ser protagonitzats pels maquis anarquistes i comunistes, més de 20.000 persones van ser represaliades per cooperar amb aquesta forma de lluita antifeixista, un mètode, per cert, que era idèntic a l’utilitzat per la Resistència francesa i les guerrilles italianes durant la Segona Guerra Mundial. Quan el Gran Pare Socialista va deixar d’estar interessat a sostenir aquesta estratègia, els titulars de la seva franquícia a Espanya i Catalunya no dubtaren a abandonar, difamar, delatar i tractar d’esborrar tota memòria d’aquest moviment popular.

Aquests precedents són claus per entendre el canemàs del No era això . El Franquisme va viure el seu esplendor els anys seixanta, quan va recuperar els nivells de vida anteriors a la guerra civil i, gràcies a la industrialització turística i a les aportacions dels emigrants, va poder ser vist com l’impulsor a Espanya de la societat de consum. El final de la dècada, però, és també el del naixement de dues grans tedències polítiques rupturistes: ETA i l’esquerra revolucionària (des del Frente de Liberación Popular fins a la Lliga Comunista Revolucionària i l’Organització d’Esquerra Comunista). Aquests collectius, essent minoritaris entre una població ampliament despolititzada i narcotitzada pel consumisme incipient, van protagonitzar dinàmiques de canvi real que posaren en escac a l’Estat. D’un costat, l’assassinat etarra de Carrero Blanco, el Guardià de Ferro de Franco i el seu hereu polític indiscutible, va obligar el franquisme però també l’industrialisme capitalista (o globalitzador, per dir-ho amb una paraula de moda) a plantejar-se com fer cap a un futur segur sense Franco i sense aventures “radicals”. D’altra banda, la puixança dels nombrosos collectius revolucionaris d’esquerra, que mantenien un pols activista molt igualat sinó superior amb una socialdemocràcia somnàmbula i un estalinisme que somniava a ser el primer partit de l’esquerra, era creixentment percebuda com un perill per als interessos industrials. A diferència de l’esquerra autoritària d’un PCE i a l’institucionalisme exacerbant d’un PSOE que maldava per ser reconegut a l’Europa occidental com el referent de la socialdemocràcia a Espanya, l’OEC, l’LCR, les Comissions Obreres Anticapitalistes o les Plataformes Anticapitalistes, propugnaven una estratègia de consells obrers i populars, de donar poder de decisió a la base, i qüestionaven qualsevol arranjament polític amb el franquisme des de les cúpules polítiques. Des de la mort del dictador el novembre del 1975 fins a les primeres eleccions el juny del 1977 es va viure el període clau.

Miquel López Crespí argumenta en No era això: memòria política de la transició publicat per Edicions El Jonc, que va ser llavors, en plena angúnia franquista i occidental sobre el futur, que el PCE va tornar a jugar la carta de la “responsabilitat” ajudat per un PSOE pràcticament inexistent i necessitat de ser reconegut com a força política de primer ordre per l’establiment feixista. Com el PCF de Marchais el maig del 68 però també com el PCE i el PSUC de la Guerra Civil, l’establiment comunista es va oferir a fer de partenaire privilegiat del franquisme reciclat amb l’esperança d’esdevenir el primer partit de l’esquerra electoral a la Berlinguer. Qualsevol principi polític va ser subordinat i sacrificat a aquesta estratègia, com demostren tant els Pactes de la Moncloa i la Constitució del 1978. Estat i PCE van cooperar a fer la traveta a qualsevol intent que l’esquerra rupturista política i social pogués qüestionar aquest model de transició d’una dictadura feixista a una democràcia de molt baixa intensitat i sense canvis rellevants en els aparells de l’Estat, des de la policia fins a l’ensenyament. Així, en les eleccions del 1977 els partits d’esquerra revolucionària simplement eren illegals i van haver de comparèixer-hi en unes condicions impossibles. Els resultats, que donaren carta de naturalesa a un PSOE multimilionari en vots i esquàlid quant a militants i deixaren molt tocat un PCE que a penes va treure un terç del vot socialdemòcrata, van escapçar també per a molts d’anys la possibilitat que llistes d’esquerra alternativa tinguessin representació parlamentària.

La memòria de López Crespí té un tercer allicient en la seva aproximació a aquests processos des de la realitat mallorquina. En el llibre hi trobem una perspectiva alternativa de l’ampla preponderància -dins els raquítics rengles de l’antifranquisme mallorquí, gens comparable al de Catalunya o Asturies- de persones lligades a l’esquerra revolucionària a qui devem, en bona mesura, la creació d’organismes populars unitaris com van ser les associacions de veïns de Palma, que tant feren per millorar la qualitat de vida dels barris de la capital. Hi llegim també el desencís per l’abandonament gairebé immediat per la majoria de partits més o menys democràtics de la lluita per l’autogovern, tot i l’èxit clamorós de la manifestació del 1977 per l’autonomia. Aquesta manca de compromís amb la pròpia terra és a la base de la microautonomia que encara patim a les Balears gairebé vint-i-cinc anys després.

És interessant conèixer de primera mà com una part ben rellevant d’aquella esquerra revolucionària mallorquina dels anys setanta va confluir amb el PSM el 1978 sobre la base de la defensa del dret a l’autodeterminació dels Països Catalans i de la seva adscripció ideològica al socialisme no autoritari. Eren temps realment moguts, d’exigències polítiques majors i resultats ínfims, i no era fàcil sobreviure amb un mínim de dignitat ètica.

No era això: memòria política de la transició es tanca aparentment amb la sanció del cop militar fallit(?) del 1981 com a fita històrica per a la consolidació d’un règim postdictatorial, clarament capitalista i occidentalista, allèrgic als canvis reals i a fomentar la participació popular. Per als que, per edat, hem viscut de lluny aquella etapa no deixa de sorprendre’ns la continuïtat en el temps dels hàbits estalinistes ahir en dictadura avui en democràcia, la por que genera en l’esquerra establerta l’ampliació dels drets democràtics i l’afavoriment de la participació popular directa i de les entitats cíviques en els afers ciutadans i el menyspreu malaltís per totes aquelles persones i organitzacions que, normalment amb mala fortuna, han intentat promoure debats, proposar idees i fer canvis amb un sentit social i nacional a casa nostra.

A qui fa por la memòria dels moviments d’alliberament?

Ha escrit Kundera que la lluita de la humanitat contra el Poder és la memòria contra l’oblit. Com a aprenent d’ecologista, objector de consciència i democràta, m’agrada llegir llibres com el d’en Miquel López Crespí. Enforteixen davant la misèria del present edulcorat amb vernís de Porgrés. Ens fan recordar aquests mots de Rudi Dutschke: “Podem canviar el món. Per què hauríem de renunciar a aquesta possibilitat històrica i dir: deixam-ho, no ho aconseguirem, tanmateix aquest món se n’anirà en orris? Al contrari: podem ajudar a fer un món com mai l’hem conegut, un món, que no conegui la guerra ni la fam i, a més, en tot el Planeta. No sóc cap polític professional però som persones que no volem que el món segueixi el camí d’avui, per això lluitem, per això acabem de començar a lluitar”. Entesos?

Rupturisme revolucionari contra reformisme continuista. Consellisme i assemblearisme territorial. Superació del capitalisme. Republicanisme contra monarquia. Antifeixisme. Autodeterminació dels pobles. Democràcia directa. Tots ells assignatures pendents encara avui. (Lluís M. Xirinacs)

Per l’alliberament nacional i social dels Països Catalans.

Per Lluís M. Xirinacs.

“En una societat normalitzada, amb forta tendència al pensament únic i amb el costum d’emprar un discurs políticament correcte, un llibre com el de López Crespí [No era això: memòria política de la transició, Edicions El Jonc 2001) no pot tenir acolliment fàcil i massiu. Llegia fa unes setmanes a l’AVUI una crítica que el desqualificava perquè hi trobava a faltar matisos. “Tot -deia- és blanc o negre; la gent, bons o dolents”.

‘No hi estic gens d’acord.

‘La societat tan “matisada” que ens ha tocat de viure, només ens dóna una “sopa boba”, un “centre polític” a on totes les forces polítiques electoralistes volen convergir per obtenir un sac curull de vots d’uns electors degradats per una llefiscosa publicitat massificadora. Com per vendre cotxes.

‘Miquel López Crespí resuscita aquella literatura política vigorosa dels anys trenta on al pa se le deia pa i al vi, vi. Se situa nítidament del costat dels oprimits, individus i nacions. Té el mèrit de plantejar les dues coses juntes. Supera la nefasta divisió històrica entre llibertaris i nacionalistes. Dóna per suposada la condemna dels opressors de les dues menes. I, sobre tot, esmerça el gran esforç per desemmascarar les falses esquerres socials i nacionals.

‘Tot amb dades fefaents, incontrovertibles. Quina falta feia un llibre així! L’escriu des de la seva perspectiva mallorquina. Això també omple un buit important. Ja voldria jo conèixer algun llibre semblant des de l’òptica valenciana! Perquè, deixeu-m’ho dir, el meu llibre La traïció dels líders és redactat només des de l’angle del Principat de Catalunya

‘Més qualitats. Ell, a més d’un gran intel·lectual amb un bagatge bibliogràfic i una producció de llibres propis envejable, a més d’un gran periodista col·laborador prolífic de la premsa, és des de l’inici de la seva joventut un lluitador tenaç en el terreny dur de la praxi política, més de base i més compromesa. També fou represaliat pel franquisme. I, en aquest terreny alhora difícil i arriscat, mostra una rara virtut. Evita exitosament les baralles internes, les rivalitats estèrils i nefastes tan monòtonament abundants entre els grups en lluita des de l’esquerra i el nacionalisme. La seva magnanimitat sobrevola les misèries induïdes per l’opressor prepotent en la barroera marginació a què són sotmesos.

‘Una altra qualitat, al meu albir, que eleva el seu llibre sobre la transició per damunt del meu llibre esmentat, és el tractament a fons del front obrer en lluita. Irònicament parla del pas de la democràcia de l’any 1976 -el moviment popular era irresistible- a la dictadura dels nostres dies tan normalitzats. En aquell any, per exemple, si l’Assemblea de Catalunya convocava un acte reivindicatiu cada mes, el món obrer en convocava un cada dia. En aquells temps, la lluita obrera prengué una embranzida inimaginable avui. I el nostre autor n’és actor i testimoni fidel.

‘Defectes? Un de destacable. Les moltes repeticions, imagino, degudes a què aquest llibre ha estat confegit ràpidament com un recull d’articles, en origen separats, cadascun formant un tot complert. La vivesa del comentari periodístic i la seva permanent activitat, més enllà de paraules i escrits, excusa aquest punt negatiu.

‘Els grans temes subjacents a la seva crònica reflexiva? Rupturisme revolucionari contra reformisme continuista. Consellisme i assemblearisme territorial. Superació del capitalisme. Republicanisme contra monarquia. Antifeixisme. Autodeterminació dels pobles. Democràcia directa. Tots ells assignatures pendents encara avui.

‘El lector que vulgui viure la reflexió i l’acció necessàries per a l’alliberament de la humanitat té a les mans un llibre que el guiarà sense trampes. El mercadeig prospera enmig de la confusió. L’honestedat, en la claretat. Una prova és que el llibre s’està editant, venent, presentant, llegint i aplicant amb entusiasme en els medis jovenils desperts dels nostres Països Catalans”.

Centre Social de Sants (Barcelona) (18-V-01).Presentació del llibre No era això: memòria política de la transició. (Edicions El Jonc)

