Illes – La primera batlessa del PSM Rosa Vich, una històrica lluitadora antifeixista

La primera batlessa del PSM
Rosa Vich, una històrica lluitadora antifeixista
Per Miquel López Crespí, escriptor
Volem felicitar a Rosa Vich, històrica lluitadora antifeixista de Santa Maria del Camí, per ser la primera batlessa en tota la història de Sanat Maria i també, la primera dona del PSM que assoleix una batlia. Rosa Vich ha estat sempre a l’avantguarda de la lluita pel nostre alliberament nacional i social. Ja en temps de la transició, lluitant amb els homes i dones de l’Organització d’Esquerra Comunista (OEC), demostrà el seu compromís en la lluita antifeixista. Aleshores Rosa Vich, la nova batlessa de Santa Maria, ajudava a crear les Plataformes Anticapitalistes d’Estudiants i de Pobles. Rosa Vich lluità al costat d’històrics de l’anticapitalisme com Jaume Obrador, Maria Sastre, Francesca Velasco, Maribel Picó, Paco Mengod, Gaspar Jaume, Maria Vilches (aquests dos darrers, membres en l’actualitat del combatiu grup de música popular Al-Maiurqa).
Tant n’Obrador com en Paco, envoltats per desenes de militants de l’OEC, impulsaren les lluites més actives per les reivindicacions populars a Son Cladera, Son Rapinya, la Soledat, Son Serra-la Vileta, etc. Antònia Pons, a S’Arenal i Can Pastilla, muntava (amb molts d’altres companys i companyes) les Comissions Anticapitalistes, amb obrers del ram d’hostaleria, reforçant i encapçalant lluites com les dels hotels Panamá, Gran Fiesta, Bahía de Palma, Luna Park, Saratoga i molts d’altres. En Guillem Coll, de Lloseta (un dirigent actual de CC.OO) i en Joan Albert Coll (un company menorquí), juntament amb J. Corral i altres camarades de l’organització (alguns provinents de les JOC), organitzaven els treballadors de la sabata. En Jaume Bueno, excellent organitzador obrer (avui esdevingut important advocat progressista) ajudava qualsevol front de lluita contra el govern i la patronal. A Manacor, amb els treballadors de la fusta, enllestien les primeres reivindicacions d’ençà la guerra civil na Maria Durán i en Martí Perelló. En Mateu Morro, els germans Ramis (Mateu, Rafel, Guillem…) na Josefa Núñez, en Sebastià Ordines, na Rosa Vich a Santa Maria de Camí, i en Biel Matamales a Petra, ajudaven a reforçar les Plataformes de cada sector on participaven. A comerç hi havia en Francesc Delgado, com a màxim responsable. Altres cèllules s’anaren creant a Montuïri, Sant Joan, Inca, Lloseta, Ciutadella, Maó, Ferreries. El creixement a pobles era molt fort. En Gori Negre, un santamarier de rel, feia les primeres passes cap la futura creació de la Unió de Pagesos. En Pere Tries, que va ser batle nacionalista d’Esporles, no descansava. A Magisteri, n’Antoni Mir -l’actual president de l’OCB-, juntament amb Salvador Rigo, Miquel López Crespí, Magda Solano, Margarida Seguí, Àngels Roig i un llarg etcètera, convertien la “fàbrica de mestres” en un dels centres d’ensenyament més combatius d’aquell temps. Dora Muñoz era una eficient responsable del sector de mestres.
La gent que formàrem l’OEC procedíem de grups revolucionaris que ja actuaven des de feia molts d’anys. Com hem explicat en l’anteriors articles, la procedència majoritària venia dels Cercles d’Obrers Comunistes del Principat (COC) i dels Nuclis d’Obrers Comunistes d’Euskadi; del cristianisme d’esquerres, concretament de les Joventuts Obreres Catòliques (JOC); i de nuclis que simpatitzaven amb una possible reorganització del POUM (l’organització comunista catalana que dirigí, fins que fou assassinat pel PCE, Andreu Nin). L’OEC era segurament l’únic partit que lluitava per la democràcia de base i no volia assolir el poder polític (ni a nivell d’Estat, si triomfaven les nostres idees, ni a les institucions, de triomfar la reforma del franquisme). Lluny de la nostra intenció compartimentar el combat revolucionari per “etapes”, com feien els grups de procedència estalinista. Anti-buròcrates per excellència, el nostre concepte de socialisme no tenia res a veure amb la dictadura del partit exercida a l’URSS i altres estats de socialisme degenerat. Tot assimilant les experiències de la Commune de París, les collectivitzacions agràries i de fàbriques a l’Estat espanyol en temps de la guerra civil, volíem un socialisme autogestionari basat en el poder dels consells de treballadors, estudiants i pagesos. La concepció que teníem del marxisme i del moviment obrer era també “herètica”. Així com el carrillisme havia oblidat i lluitava activament contra les aportacions de Rosa Luxemburg, Anton Pannakoek, Gramsci, Mao, Trotski, Bukharin, Andreu Nin o tot l’aspecte consellista i de democràcia de base de Lenin, nosaltres, al contrari, ens vanàvem de no tenir pensadors prohibits. Qualsevol experiència del moviment obrer català i internacional eren bones si servien a la causa del socialisme a les Illes. En un temps en que per tot arreu campa l’oportunisme més barroer, la manca de principis més insultant, que el PSM hagi optar per aquesta històrica lluitadora antifeixista per a substituir Mateu Morro al capdavant de la batlia de Santa Maria (onze anys d’honrat exercici del poder munucipal) remarca davant de l’opinió pública el camí progressista d’aquesta organització nacionalista i d’esquerres: el Partit Socialista de Mallorca.