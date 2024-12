Illes – La narrativa insular i la generació literària dels 70

Un viatge al darrer refugi

Fa anys que faig d’espardenyer. Artesà de l’espart, de les canyes. Un obrer del silenci, sense dies lliures, sense vacances de cap tipus amb prohibició vitalícia -sota pena de mort- de sortir a fer una volta, com tothom, amb l’esposa i els fills. El més pobre dels pobres, malgrat la dictadura, té el privilegi -si no és a la presó- de sortir a passejar amb la família. Pot veure la més esplendorosa posta de sol, sentir la saladina de la mar en el rostre, la flaire marina rejovenint els pulmons. Caminant, li és donat guaitar l’interior de les cases, veure la taula parada, els infants cridaners perseguint-se, jugant, per les cambres de les cases populars, pot ullar els beats a les esglésies, senyant-se i pregant per llurs innumerables pecats… Sí, sovint basta poc per a ser feliç. Qui no ha perdut la llibertat no sap com el presoner desitja fruir de les riqueses immenses que li són negades: vent, aire, paisatge, el sol desapareixent rere les muntanyes, les gotes de les ones que cauen -plugim rebel- damunt el rostre després d’estavellar-se contra les roques.

No m’hauria de queixar. Han passat segles infinits i no m’han trobat. Faig vida de família. M’ajuda na Joana, na Rosa, que ja és una dona. I el pare, que em porta cànem, pita, espart. La gent es pensa que tota la feina la fa na Joana. Però jo m’he especialitzat a fer espardenyes i cal dir que cada vegada els productes que fem d’amagat, al sostre, tenen més i més demanda.

He collocat la ràdio damunt una tauleta, al costat d’on faig les soles, enrevoltant, des de fora cap a dins, una corda trunyella plana. Escolt les notícies del món. Mai no donen, emperò, l’amnistia que esperam d’ençà que finí la guerra. Sempre llur omnipresent victòria, el parte, les informacions triomfalistes, la pau del Caudillo. Em pas les hores cosint soles mitjançant una agulla llarga, proveïda de mànec. També sé fer les empestes de tela; després na Joana i na Rosa les cusen a les soles. Ens podem mantenir a la perfecció fent aquesta feina. Ja fa temps que no ens han vengut a molestar. Ja no record el dia del darrer escorcoll. S’esdevingué mai l’infaust divuit de juliol? Matilde Pasqual, Aurora Picornell, Heribert Quiñones… ¿foren éssers reals o han estat el producte malaltís d’una desfermada imaginació? No ho sé. Sovint dubt de la meva memòria. Pens si hauré enfollit i de veritat mai no existí la guerra, el desembarcament de Bayo i les milícies en el port de Manacor, els milers d’amics esventrats a qualsevol indret de l’Illa…

Tornem a la realitat. En Barral, l’assassí, el cap dels escamots de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, morí sol com una rata, abandonat per la dona. Càncer. Les dificultats que tengué per a aconseguir la dosi adequada de morfina! Els veïns, gent que coneix la història dels escorcolls que feia, o que també tengueren familiars executats, pels falangistes, expliquen que les drogues per a calmar el dolor no li servien de res. Aleshores, fermat al llit, traient sabonera per la boca, suplicava per una mort ràpida, la que no volgué donar a les seves innombrables víctimes quan la guerra. Es volia tirar per la finestra de l’hospital, tan forts eren els suplicis que patia.

La nostra riquesa consisteix en una senzilla agulla amb mànec per a cosir la corda trunyellada, una post inclinada amb una estaca a la part central per a fixar la trunyella a l’hora d’enrevoltar-la… Poca cosa més: un aprimador de cànem. A baix, na Joana ha posat la màquina de cosir de mumare i repunta les empenes de tela a la sola. També sabem fer paners, cistelles… El temps és absolutament nostre ara que els falangistes ja no compareixen insultant, rompent mobles, tirant els llibres pel terra… El senyor Miquel, el metge que tant ens ha protegit, ha envellit, però sempre li diu als pares que li portem espardenyes, paners. Ell -que té cotxe- els duu a les botigues dels pobles on va de cacera. És un guany extra, que ajuda la família. Els pares ja no poden fer tants jornals per l’edat, i així poden disposar d’un ingressos mínims amb el que els hi donam. Ells m’ajudaren tant al principi, quan començà la tragèdia, que, ara, és de llei estar al seu costat en tot i per a tot.

Una vegada parlàrem del senyor Miquel, amb na Joana. Em demanà si creia que, de veritat, el metge pensava que jo havia marxat a Barcelona.

No sé què pensar. Ell no és beneit. Sabia que hi havia munió de persones ocultes. Potser, coneixent els pares, veient la seva cara de preocupació en aquells primers mesos de la tragèdia, s’ho imaginà. És ben possible que no l’anganàssim i que, ara mateix, sàpiga a la perfecció que les espardenyes que ens ajuda a vendre surten de la caseta de la plaça. No m’estranyaria gens que, des de sempre, fos ben conscient del que succeïa.

Més d’una vegada, mentre treball amb l’agulla, travessant les trunyelles per a fer la sola, pens en el llunyà diumenge de mil nou-cents trenta-sis, quan, xop per la pluja -o era un somni?- veia sortir els oficials i soldats de la caserna de Cavalleria. Ni la ràdio m’entretén, quan em deix portar pels records. Aleshores la dona calla, m’ajuda silenciosament i em deixa amb els meus pensaments. Sovint m’agafa la mà, com si volgués donar-me ànims, com si amb aquell gest amatent pugnàs per fer-me saber físicament que ella hi és allà, al costat, ajudant, i que res ja no tornarà a ser com abans, quan era testimoni impotent de les execucions, dantesc espectacle contemplat a la força des del meu minúscul enfony, al sostre, amb l’única companyia de les rates i les formigues; sense poder moure’m quan em pujaven per damunt, penetrant per davall la camisa, mossegant-me la carn fins a fer-me sang.

Notava ara la calor produïda pel contacte amb la pell de na Joana. Estimar-nos després de tantes dificultats, sense saber si el dia que naixia seria el darrer, el començament d’una nova tortura que finiria davant l’escamot d’afusellament. Però aquest capvespre plujós és molt apte per a la recordança. Sense voler, els meus pensaments han tornat a la nit en què partí l’expedició cap a Barcelona i jo vaig quedar sol, sota la pluja, en un port solitari mentre soldats i oficials començaven a sortir de la caserna.

Veig en Miquel, de l’Ateneu. Ve a dir-me que na Joana ja ha tornat a Son Serra: desitjar estar amb na Rosa; no vol deixar-la sola. Es posa nerviosa si no la té al costat. La filla és molt petita; no ha fet els tres anys. En Miquel diu que seria important anar cap a la Casa del Poble. N’Aurora i els companys hi han vetllat, movent-se d’ací d’allà sense descansar. No sabem si algun grup de falangistes hi aniran. Hauríem de mirar de fer-nos forts, fins que la situació torni a normalitzar-se.

No sé de quina normalitat parla en Miquel. Ara encara és el vespre però ja canten, enmig del carrer, els primers grups d’homes armats. Porten camisa blava i brodat al pit duen, orgullosos, el jou i les fletxes. No ens han dit res. Discutien entre ells, una mica nerviosos. Deuen haver pensat que érem treballadors d’Acció Catòlica anant a missa o a sumar-nos a la rebellió. O no ens han ullat. Anaven mirant els fusells, les pistoles… Espina ens lliura fermats de mans i peus als escamots de la reacció. Se’ns ajunta un company que viu al Puig de Sant Pere i que coneixem d’haver participat en multitud accions comunes: primers de maig, activitats culturals, vagues contra la patronal… Ens conta el que sap: entren i surten de la caserna els feixistes i militars compromesos en el cop. Sembla que van arribant de pobles alguns camions plens de falangistes armats. Pel raval de Santa Caterina la gent resta atemorida. Els sublevats campen a lloure i canten el Cara al sol ben alt. Moltes armes. Ja han cremat els locals de la UGT i la CNT. Matinada cendrosa. Quan acabi de sortir el sol la sang inundarà, sense fre, places i carrers. Una torrentada mai vista acabarà amb tot el que fins avui mateix era la vida que coneixíem. Tenc la impressió certa que aviat no quedarà res de tants somnis que ens han agombolat ni de les nostres esbojarrades esperances de bastir un món millor. Justícia, llibertat, igualtat. Massa segles d’opressió, eternes jornades d’esclau, ajupits en el taller, damunt el terra. No poder donar estudis als fills. Sempre a les ordres de propietaris sense ànima. No hi ha feina per als esquerrans. Anar a combregar i confessar-se si vols un jornal. Emigrar a Buenos Aires, a l’Havana, a França per no morir de fam. Les nostres illusions…! Qui se’n recordarà d’aquesta generació, qui, qui!, em deman. Ben lluny queda la fugida d’Alfons XIII, la caiguda dels Borbons, el joiós catorze d’abril a Ciutat… En Ferretjans i en Rentería parlant al poble des de la balconada de l’Ajuntament. Gabriel Alomar, entre el públic, fent tres visques a la República, els aplaudiments, la bandera roja de Pablo Iglesias enlairada per sindicalistes de la UGT… Dels despatxos de totes les institucions eren retirats els retrats del rei i la reina. Una nova època començava. O almanco això ens pensàvem. I pel febrer del trenta-sis (feia tan poc, d’això!), amb la victòria del Front Popular, aconseguírem l’amnistia per a més de quinze mil presos polítics. Ahir, ahir mateix!

Prop de les set del matí hi ha trets a la plaça d’Abastos. Militars i falangistes creuen foc de fusell. Els uns i els altres imaginen que tenen al davant homes armats de l’esquerra i es maten entre ells. Mor el falangista Joan Barberà. Uns altres fereixen el capità Josep Puch. Amb en Miquel, company d’illusions i lluites, decidim arribar fins a la Casa del Poble. Algú ha de protegir el local. Potser sigui un suïcidi pensar a salvaguardar llibres, els arxius amb els afiliats. Qui sap el que poden fer amb els papers, els llops que s’han ensenyorit del carrer!

De la novella curta Un tango de Gardel en el gramòfon (Setimig Edicions)