Illes – La narrativa insular del segle XX i els escriptors de sa Pobla

És molt complicat a aquestes alçades de la nostra vida esbrinar l’any, el moment exacte que vaig entrar en contacte amb el poeta i investigador Ferran Lupescu. Record que va ser, si la memòria no m’enganya, a mitjans dels anys vuitanta quan, amb altres companys del ram de la ploma i una munió de polítics i investigadors que no havien pujat al carro de la postmodernitat, portàvem endavant el suplement de Cultura del diari Última Hora. Era una època fosca. La reforma del règim s’havia anat consolidant i els oportunistes que en temps de la transició havien abandonat qualsevol idea de canvi social començaven a fruir intensament dels bons sous i tota mena de privilegis que el sistema oferia als seus gestors. La “memòria històrica”, avui tan lloada per aquells que durant dècades oblidaren i atacaren l’esforç de generacions i generacions de republicans i militants nacionalistes, era considera quelcom de nostàlgics i “extremistes radicals”.
Anem a pams. Ferran Lupescu és autor de poemaris únics i indispensables. En referesc a les obres L’últim dels dàlmates (autoantologia poètica 1978-1982), Vuit poemes desolats, Arxipèlag (Premi Acadèmia dels Nocturns 1986), Cadàvers (Premi Josep M. López-Picó 1996), La senyoreta elidida / Adam Smith, Regiones de Valencia y Murcia (Dolços lleures de la gleva), L’ombra de la lluna damunt la terra / Intensa rereguarda, Poemes del desert, L´últim amor del comissari Lupescu, Això s’anomena aurora (en curs d’elaboració)… En un article titulat “Ferran Lupescu i la poesia” publicat en El Mundo-El Día de Baleares el 14 de novembre del 2004, qui signa aquestes notes havia definit la producció del poeta i investigador com a “intensa”. Evidentment, i això mateix havia quedat ben especificat en l’article, volia dir que Ferran Lupescu es dedica des de fa molts d’anys intensament a la literatura i a la investigació; que no és cap hobby. A més, Lupescu ha treballat força anys en matèries d’història general i cultural dels Països Catalans, i és l’autor d’una de les millors històries del procés revolucionari soviètic que he llegit mai. Em referesc a Els dies d’un nou planeta: cronologia d’història soviètica (nov. 1917-març 1939), encara inèdita.
Quan vaig parlar amb el poeta i investigador Ferran Lupescu i li vaig explicar la proposta del director de la col·lecció El Turó, es va entusiasmar de tal manera que s’hi va posar a la feina, repassant tots els meus antics llibres de narracions, molt abans que jo mateix. En contacte constant per ordinador, després de la lectura de cada llibre em feia arribar les seves troballes i descobriments, donant-me igualment una assenyada i valuosa opinió quant als contes que, deia, creia imprescindible que al llibre de El Turó.
Cal dir que aquest interès de Ferran Lupescu pels meus contes ve de molt antic: en les seves col·laboracions a les pàgines de cultura del diari Última Hora de Ciutat ja havia comentat el llibre de contes juvenils Històries per a no anar mai a l’escola (Laia, Barcelona, 1986, segona edició). El diumenge dia 5 de maig de 1985, Ferran Lupescu escrivia: “Em pregunto si el llibre de contes Històries per a no anar mai a l’escola (Col. El Nus, 14. Ed. Laia, Barna, 1984), d’en Miquel López Crespí, no serà més aviat Històries d’aquells als quals mai no ens agradà anar a l’escola. Aquest no és un llibre sobre l’escola-infantesa-record-mal-rotllo-regne-perdut, encara que hi sigui present. L’escola de què parla en Miquel López, ens la trobem cada dia en sortir de casa (i, amb els avenços de la tecnologia d’avui, fins i tot sense necessitat de sortir-ne); els nens som nosaltres (grans o petits, no anant a classe o emborratxant-nos); els profes, són personatges prou coneguts de la ciutadania i ara no ens posarem a citar noms; les classes, bé, són les classes, òbviament, les de FEN que ens donen tothora, a la TV, a la feina, on calgui.
‘Aquesta constatació, que com a tal només pot ésser honesta, és una protesta carregada de mala llet. Perquè la nostra Europa opulenta on un parell de centenars de fastigosos vagabunds acaben de morir de fred, no vol saber ni pot entendre que coses inversemblants s’esdevinguin en indrets molt bàrbars i, sobretot, molt llunyans del menjador i del salonet amb nostra senyora TV (“La carta”). Perquè hi ha certes reconduccions individuals -o col.lectives- que es mereixen el nom de traïció (“La transformació d’en Miquel”). Perquè la llibertat de pensament està cibernèticament controlada (“El monstre”). I, per damunt de tot, perquè és hora que reclamem la nostra condició d’humans, que escopim ben fort la realitat bàsica del segle XX: la deshumanització (“Els robots”); la maquinització, la desnaturalització (“La resurrecció universal”, “Sóc un llibre”) i tot allò que sap resumir l’autèntic manifest anomenat Història de l’evolució humana.
‘Aquells que coneguin la prosa del nostre autor, la retrobaran la mateixa que en llibres anteriors, amb el seu estil característic i, fins i tot, el seu ús, en determinats punts, d’un seguit de frases curtes que porten el pes -i la unió- en l’infinitiu. En aquest cas, l’autor es dirigeix al lector de forma directa, sempre veus de nens que escriuen una carta, o li conten una història a algú. O a un diari personal; d’allò d'”estimat diari”. Sempre la famosa entelèquia de l’oïdor no-existent i la seva recerca en què -diuen, jo no ho crec- suposadament es debat la literatura. Però, en aquest llibre, en Miquel López Crespí té la intenció clara d’establir un diàleg, que ho és PER SE i que pot fer-se un cercle complet en contestar llegint-lo”.
També en la presentació que va fer del meu llibre Literatura mallorquina i compromís polític: homenatge a Josep M. Llompart (Edicions Cort, Ciutat de Mallorca, 2003), presentació feta al saló d’actes del Consell Insular de Mallorca conjuntament amb la presidenta del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar, el dirigent del PSM Sebastià Serra i l’aleshores president de l´OCB Antoni Mir, destacà alguns trets característics de la meva narrativa. I és per això mateix, perquè sabia que Ferran Lupescu sempre havia estat interessat per la meva narrativa, que vaig seguir la majoria dels seus encertats suggeriments quant a les narracions que havien de sortir al llibre que em demanaven per a El Turó.
Dia deu de setembre, en el Palau del Consell i en el marc de la Diada de Mallorca, davant el nombrós públic assistent a l’acte, amics, premsa, polítics, representants de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Ferran Lupescu havia dit que: “Miquel López Crespí ha produït autèntiques obres mestres en camps com la narrativa curta, i que ‘una bona antologia dels seus contes constituiria un dels volums de narrativa més importants de la literatura catalana contemporània”.
“Inevitablement, continuava Lupescu, “tota obra d’art mínimament autèntica és xopa de la personalitat, la cosmovisió i els valors del seu autor. És per això que l’obra de Miquel López Crespí denota una cosmovisió progressista, d’esquerra, nacional-popular, i, per tant, conflictiva. Diguem, doncs, que l’obra de Miquel López Crespí no ha rebut el reconeixement públic que mereix. Això és, en part, i com en altres casos, perquè la intercepten corrents oficialistes de determinat signe estètico-ideològic. Per exemple, una mena de noucentisme ressuscitat, però d’escàs ressò social, aquesta volta. Per exemple, una postmodernitat més o menys autista. Irònicament, en nom d’una pretesa ‘puresa’ literària unilateralment identificada amb el conservadorisme hom aplica criteris extraliteraris per a desqualificar autors d’ideologia adversa, l’obra dels quals esdevé automàticament ‘poc literària’, per ‘política’, si no per ‘pamfletària’. El truc és vell i, segons sembla, productiu: només fan política els altres. A aquestes alçades hauríem de saber que tota obra d’art és política. Per acció o per omissió. Des de l’opacitat que proporciona el compromís amb un statu quo que es pretén ‘natural’. O des de l’explicitació que provoca trencar el sentit comú establert. D’altra banda, no és pas la temàtica de l’obra literària, ni menys encara la seva òptica ideològica, el que estableix el valor literari d’una obra: cal fer-ne la valoració en termes estrictament o principalment artístics. I són aquests termes els que avalen l’obra de Miquel López Crespí”.
A començaments de maig del 2006 la feina conjunta de lectura i selecció dels contes ja era feta. La “batalla” per incloure unes narracions i suprimir-ne d’altres, també l’havíem feta no sense debats i després de mesurar fil per randa el que era necessari que sortís o ens semblava sobrer.
