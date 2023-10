Illes – La literatura catalana de Mallorca i el compromís polític

Cultura i lluita política

Érem a les acaballes de la dictadura. Segons les urgències de la lluita política clandestina, unes vegades podia escriure més o manco articles. Depenia de les circumstàncies del moment. A vegades, després d´uns mesos d’intensa redacció d’articles, podien passar mesos fins que podia continuar amb les meves col·laboracions.

Vist amb perspectiva històrica, qui sap si en lloc de l’activisme cultural i literari subversiu hauria estat un bon moment per a continuar escrivint sense les servituds que la militància antifeixista comportava. Eren els anys de certa consolidació literària de molts dels autors del que s’ha vengut a anomenar la “generació literària dels anys 70”. Gabriel Janer Manila, Llorenç Capellà, Jaume Pomar, Antònia Vicenç, Guillem Frontera i jo mateix guanyàvem els nostres primers premis literaris i publicàvem, des de finals dels seixanta fins a mitjans del setanta, els primers llibres de poesia, narrativa i teatre.

Qui sap si hauria estat l’època més adient per a aprofundir en aquest camí, dedicar-se a fer d’intel·lectual “progressista clàssic”, d’aquells que només signaven algun manifest de protesta de tant, en tant i deixar de banda la militància activa, la quasi professionalització revolucionària –sense cobrar mai una pesseta del partit, evidentment!-. Alguns companys varen fer això mateix. No va ser la meva opció. Però tampoc m’apenedesc d’haver “perdut” nou o deu anys de la meva vida amb aquella immersió profunda en la lluita antifeixista. Ben al contrari, qui sap si varen ser precisament aquells lustres “perduts” els que han donat autèntic sentit a la meva vida i la meva obra!

Record amb certa nostàlgia la feina a la Llibreria Logos, que regentava Domingo Perelló. A finals dels seixanta i començaments del setanta, les llibreries palmesanes tengueren un paper molt destacat en el reviscolament cultural i polític d´una terra tan malmenada pel feixisme. Pensem en el paper tan important que anaren desenvolupant Llibres Mallorca, L´Ull de Vidre, Logos i la llibreria Tous. No solament eren les activitats culturals –conferències, presentacions de llibres, exposicions artístiques… – que es feien en alguns d’aquests establiments, sinó, i això era molt important per rompre mínimament l’aïllament decretat pel franquisme, les tertúlies literàries que s’hi celebraven, els debats que s’hi establien. Els tertulians de Logos més actius, els que més compareixien per la llibreria a comprar llibres i a petar el debat eren Xim Rada, el coordinador de les pàgines de literatura de Diario de Mallorca, però també Tòfol Serra, Damià Huguet, Paco Monge, Francesc Díaz de Castro, Jaume Vidal Alcover quan compareixia per Ciutat… També si afegien els joves antifranquistes del moment; pens ara mateix en uns assidus compradors de material subversiu, literari i polític, els estudiants Isidre Forteza i Miquel Àngel Riera, aquest darrer fill del pintor Gaspar Riera, els quals amb el temps fundarien, primer, el Grup de Formació Marxista-Leninista, amb els arquitectes Joana Roca i Manolo Cabellos i, posteriorment, el Moviment Comunista de les Illes (MCI). Molts dels articles que Damià Huguet, Paco Monge, Xim Rada, Tòfol Serra i jo mateix publicàrem a Letras es congriaren a la llibreria Logos, després d’haver comprat les darreres novetats recomanades per Domingo Perelló i que havien estat debatudes intensament en la tertúlia dels horabaixes, a peu de taulell, mentre de reüll vigilàvem que entre els clients que venien a comprar llibres no hi hagués cap infiltrat de la Brigada Político-Social del règim.

Que segurament aquells anys de militància trencaren el camí literari iniciat amb els primers premis, amb les primeres obres publicades? No ho negaré a aquestes alçades de la meva vida. Però que aquells anys de contacte continuat amb la gent que lluitava per un món millor, aquella esperança que encara brilla en els ulls de molts dels antifeixistes de l’època, significà moltíssim en la meva manera de copsar el fet literari i artístic, tampoc no ho negaré. Vol dir que no va ser la millor opció que podíem haver fet? N’estic completament convençut!