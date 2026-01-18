Illes – La generació literària dels anys 70 – Records de l´escriptor Miquel López Crespí

“Els mallorquins s’adrecen al lector com a un company de confidències, cabòries i tresqueres. Conviden i no se’ls pot dir que no. L’amor tractat com un afer personal, dolorós i ‘que-tot-hom-s’hi-pot-trobar’ quan s’és com s’ha de ser, sobretot els escriptors joves, etc., en llur prosa pren una vida nova i una vehemència que no és retòrica sinó abundor i proximitat”. (Joan Triadú)
“…tots els amics de Ciutat, pobles, Barcelona -i fins i tot de París!- es mobilitzaren per a vendre els mil exemplars de l’edició. Aleshores jo treballava de delineant a la cooperativa progressista d’arquitectes del carrer Estudi General (amb els amics Gabriel Oliver, Neus Inyesta, Carles García Delgado, Manolo Cabellos; l’arquitecte del Brasil, però d’origen català, Joao Vila, etc). Anàrem fent paquets de cinc exemplars i es començaren a vendre i repartir arreu. La memòria pot enganyar-me, però entre els més actius venedors del llibre perseguit pel TOP record els germans Noguera Vizcaíno (en Pere i en Gabriel), en Bernat Homar (aleshores director d’un grup de teatre afeccionat), na Neus Santaner (actual dirigent de l’STEI), l’amic del PCE Jaume Bonnín, diverses agrupacions del PSUC principatí que havia conegut en el temps que havia treballat a la llibreria l’Ull de Vidre, membres dels grups Comunismo i Lluita de Classes (de Barcelona i Menorca), i l’amic J. Martínez Alier, de l’Editorial Ruedo Ibérico…”. (Miquel López Crespí)
Amb el recull de narracions La guerra just acaba de començar, guanyava el premi “Ciutat de Manacor 1973” de narrativa, el més prestigiós que es concedia a les Illes, juntament amb el “Ciutat de Palma”, de novel.la, poesia i teatre. El cert és què, just acabat d’editar -finançat per l’Ajuntament de Manacor-, el TOP, el Tribunal d'”Ordre” Públic franquista, decretava el seu segrest, per “atentar contra la normal convivencia ciudadana de los españoles(!)”.
“Estimat Miquel:
‘Uns amics m’han fet arribar a aquesta adreça [Ruedo Ibérico. 6, rue de Latran, París 5] uns cinc llibres teus, que he llegit amb molt d’interès. M’agrada molt. Si està prohibit del tot, com em sembla que ho està, potser et seria útil posar-te en contacte amb les Edicions Catalanes de París, 18 rue Jobbé-Duval, París 15.
‘Tinc notícies que Ruedo Ibérico prepara un número dels Cuadernos dedicat a la censura a Espanya, i especificament a la censura sota el govern Arias Navarro i el tàndem Pío Cabanillas-Ricardo de la Cierva. No et dono més detalls perquè no els sé tots, i perquè no em sembla apropiat fer-ho per carta. Penso que si poguessis fer un article (en català) sobre el teu llibre, el premi, la prohibició, el procés judicial, etc., aniria molt bé a aquest número i donaria una contribució illenca molt honorable.
‘Una abraçada.
‘J. Martínez Alier (París)”.
El que sí record, ara que han passat els anys, és que aquest sistema de lluita contra la repressió político-cultural funcionà a la perfecció. En el fons, vist amb perspectiva, el Tribunal d’Ordre Públic (TOP) quasi en va fer un favor en processar-me per La guerra just acaba de començar! El llibre s’exhaurí en poques setmanes i, sense por d’exagerar, esdevingué un petit mite de la resistència cultural d’aquells anys tenebrosos. Militants del PCE (el PSOE no existia encara, almenys nosaltres, els lluitadors d’aquells anys, no el trobàvem per part ni banda) del tipus Jaume Bonnín, es comportaren molt dignament, venent un llibre que (basta llegir alguna de les narracions) no anava gaire en la línia de renúncies i claudicacions davant la burgesia que Carrillo defensava en aquell moment.
En Jaume Bonnín, des de Cartagena, on complia el servei militar, m´havia escrit, de seguida de llegir el llibre (carta del 16 de març de 1974) el següent, emocionat:
“Cartagena, 16-III-74
‘Estimat amic:
‘He rebut el teu darrer llibre. Gràcies. L’he llegit tot d’una tirada, al sol, assegut a la coberta. Acabàvem d’arribar de fer um tomb amb el vaixell de dos dies i ha estat una sorpresa molt agradable.
‘L’he llegit aviat i el tornaré a llegir encara. Ara ja més tranquil. M’ha parescut magnífic. Sobretot des d’un punt de vista estilístic. Ideologicament sorgeixen les diferències, que quan escrigueres el llibre em semblen més grosses que el que darrerament pensava.
‘No les vull discutir aquí perquè no és el mitjà més adequat. Ja hi haurà temps de fer-ho. Així i tot voldria dir-te que em sembla que prens una actitud molt pessimista cap a la gent de Ciutat. Efectivament són la genteta que contes, però no creus que no hi ha res més?
…
‘He mostrat un parell de coses a uns companys. Hi ha hagut una incredulitat total respecte a que fos un text publicat legalment. La veritat es que, a pesar de tots els ‘peròs’ que t’hi posaré, és el document més fort que he llegit mai damunt la influència del feixisme a l’Illa, damunt la nostra gent. Un dels companys és de l’Opus. Vaig xerrar un dia amb ell i és d’una tal manera reaccionari que no m’arrib a creure que xerri seriosament. Segons ell a l’Opus el consideren ‘progresista’. Per a nosaltres no hi hauria paraules per a situar-lo. Tot el que els preocupa és una mena de salvació metafísica i estranya per a unes minories selectes econòmicament i socialment. L’hi he fet llegir un parell de retxes [de La guerra just acaba de començar] i no se’n podia avenir.
‘Poca cosa més per ara. Et tornaré escriure quan hagi rellegit el llibre. Suposo que et durà molts problemes amb tot déu. Sort! Maldament no estiguem del tot d’acord, crec que tots dos provam de lluitar pel mateix.
‘Jaume Bonnín”.
Però no tohom dins del carrillisme illenc era tan obert culturalment com Jaume Bonnin. Els sectors més endarrerits politicament i culturalment, els més lligats al recent passat feixista, els més compromesos en l’abandonament de la lluita pel socialisme, l’autodeterminació i el leninisme, de seguida alçaren veus de crítica en contra d’aquest element “esquerranista i perillós” que, pel seu compte, “s’atrevia a criticar la gloriosa construcció del socialisme tant a l’URSS com en els altres països ‘socialistes”. Per entendre la ràbia del carrillisme contra La guerra just acaba de començar, cal llegir, per exemple, la narració “La nostra herència”, on, entre moltes d’altres coses, el protagonista del conte demostra que la seva herència cultural no té res a veure amb el pretès “socialisme” de les castes parasitàries de l’URSS, la nova burgesia “roja” que viuen de la plus-vàlua popular com a vulgars capitalistes disfressats amb la bandera del proletariat universal. Però, com dèiem de bon començament, les actituds favorables al llibre, tant a nivell de premsa diària com a nivell de venda personal directa i militant, sobrepassaren en tot moment l’estret dogmatisme carrillista. Els ajuts de tothom foren inabastables. La solidaritat, de primera, sense que es pugui posar cap emperò. Quan la Brigada Social va trucar el timbre de ca meva amb l’ordre de segrest del llibre, es va adonar que… ja no n’hi havia cap ni un! En pocs dies tots els exemplars havien estat distribuïts i venuts, tant a les Illes com a la resta de Països Catalans, l’Estat i l’estranger. Hagueren de menjar morena, els agents de la dictadura. Els hi havíem fet la punyeta! Amb els companys, el recordat Guillem Oliver, en Joan Vilà, i altres amics d’aquella època de lluites i esperances, ho anàrem a celebrar. Mai no havíem cantat les cançons de la resistència amb tanta alegria i fervor! Eren poques les alegries que teníem els antifeixistes; i aquella, vèncer les disposicions de la dictadura, aconseguir que el segrest del llibre no es fes efectiu, aconseguir distribuir-lo en porques setmanes, ho era, un triomf, un gran triomf de l’antifeixisme i de la cultura mallorquina; i així ho celebràrem.
Del llibre Cultura i antifranquisme (Edicions de 1984, Barcelona, 2000)
‘Els contes de López Crespí, doncs, tenen aquestes qualitats. Hi ha moments en què la visió del món és expressada d’una manera més elusiva (com en el conte ‘Amor’…, tan valent) i esquiven tot excés d’expressivitat. És un món que té camins, bé que en aquests reculls no en predomini encara ben bé cap, entre la lírica i la sàtira, que en el món en què vivim tot s’ho té prou guanyat”.
Feia anys -d’ençà el 1969- que diverses publicacions de les Illes i del Principat (també algunes de l’Espanya) es feien ressò de les meves activitats literàries i de les dels altres companys de generació (Antoni Serra, Llorenç Capellà, Gabriel Janer Manila, Miquel Ferrà Martorell, Maria Antònia Oliver, Antònia Vicens, etc, etc). No cal dir que aquests articles parlant de les nostres incipients obres (articles com l’abans esmentat de Joan Triadú, altres d’Antoni Serra, Josep M. Llompart, Agustí Pons, Francesc Candel, Blai Bonet, etc, etc), a part d’encoratjar-me, com he explicat al començament de l’article, servien per a aconseguir que la Brigada Social ens “respectàs” una mica. Escric “respectàs” entre cometes perquè, aleshores, en plena dictadura, els antifeixistes no teníem cap garantia -ni una!- de ser “respectats” de caure en mans de la “social”. Ara sembla que aquesta cosa tan senzilla i tan fàcil -sortir en els diaris- no tengui cap importància. Però en aquells moments era molt útil per a la nostra seguretat personal. Tenc al davant un article publicat per Francesc Candel en el diari Última Hora el disset d’agost de l’any 1973 i que es titula “Una novelística mallorquina”. Aquest article de Candel anava il.lustrat amb fotografies de Joan Manresa, Antoni Serra i jo mateix (s’ha de recordar que l’amic Joan Manresa acabava de publicar Primer banyador blau marí, i Antoni Serra La gloriosa mort de Joan Boira). Candel comentava, doncs, aquests darrers llibres editats a Mallorca (A preu fet, entre ells). Sabíem que la Brigada Social, que ens seguia els passos i controlava en tot el que podia (domicili, correspondència, etc), n’estaria assabentada: entre les seves feines hi havia retallar els articles de la premsa illenca que feien referència a “actes subversius” -normalment conferències o presentacions de llibres- o a “destacats elements perillosos” -indiscutiblement els escriptors d’esquerres i procatalanistes: els tres autors abans esmentats.
Del llibre Cultura i antifranquisme (Edicions de 1984, Barcelona, 2000)
