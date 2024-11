Illes – La generació literària dels anys 70 i la poesia

Aleshores marxar de viatge, fugir per uns dies del tancat ambient opressiu d’una capital de províncies en poder dels vencedors de la guerra civil, amb la presència omnipotent de la Brigada Social del règim franquista, era, indiscutiblement, penetrar en una galàxia de llibertat. Aquella antiga sensació de deixar endarrere els tricornis de la Guàrdia Civil a la frontera, queda reflectida en els primers versos del poema “El color ardent”, on podem llegir: “En deixar darrere l’obscura frontera enfilferrada / tot mudava al nostre entorn. / Com si algú molt poderós ens hagués arrencat de les tenebres / d’una manotada, / amb la força d’un furient huracà. / Et mirava als ulls sense arribar a creure / que existís la possibilitat de fugir”. (Miquel López Crespí)

Maig del 68. L’optimisme que posseeix l’esperit del jovent regnava arreu i semblava que cap núvol de tempesta podria marcir aquella esplendent joventut molt lluny encara dels primers símptomes de la vellesa i el desencís. L’amor hi era, radiant, al costat nostre, i res podia presagiar encara la lenta agonia de promeses i juraments. Com llegir en el poema “Tot tenia un sentit exacte”: “La teva boca era un brillant símbol lliurat a excitants / divinitats capbussades en la fondària de les ones, / badant-se com els pètals de les roses.”. (Miquel López Crespí)

Les ciutats imaginades : a la recerca del temps perdut.

En el segon poema del llibre Les ciutats imaginades , el que porta per títol “La recerca de l’imprevist”, podem trobar, talment un manifest que exposa de forma clara i llampant el desig de l’autor, les motivacions, el significat del llibre editat per Cossetània Edicions. Diu el poema: “Vet aquí la presència encegadora de les ciutats que hem visitat, / les primaveres de vent càlid colpejant el rostre, / la neu d’Irlanda acompanyant la nostra retina sense descans. / Sent encara els grills amagats en el racó més arrecerat de l’estiu, / la boirina d’una Venècia eternament inundada. / La pluja ens colpeja quan caminam per un París silenciós / a la recerca dels enfonsats somnis de Chopin i George Sand. / Aleshores la consigna era no mirar mai més enrere, / continuar el viatge a la recerca de l’imprevist. / Es tractava d’aconseguir que, / almanco, / canviàs la naturalesa immutable / del món que ens alletà d’infants, / el cel, / els camins, / els homes i dones que trobàvem al davant.”.

A Les ciutats imaginades hi ha referències concretes a molts dels indrets visitats per l’autor. El nom d’una ciutat, d’un carrer, d’un monument, d’una església… A unes ciutats hi vaig estar molt temps. En unes altres només hi vaig romandre el temps efímer que hi passa un turista quan hi va de vacances. En algunes, al contrari, hi vaig deixar part de la meva vida, ja que als carrers, a les places d’aquests pobles i ciutats que conegueren els anys més feliços, o imaginàriament feliços del poeta, s’esdevengueren fets cabdals en la vida personal de l’autor. Un poemari, doncs, amb la presència dels amors viscuts, dels amics i familiars esvanits en el temps… Una època, també, de viatges quasi clandestins a la recerca de llibres i revistes amb els quals alimentar la set de llibertat i de cultura d’uns joves mallorquins que acabaven de complir divuit, dinou o vint anys.

Aleshores marxar de viatge, fugir per uns dies del tancat ambient opressiu d’una capital de províncies en poder dels vencedors de la guerra civil, amb la presència omnipotent de la Brigada Social del règim franquista, era, indiscutiblement, penetrar en una galàxia de llibertat. Aquella antiga sensació de deixar endarrere els tricornis de la Guàrdia Civil a la frontera, queda reflectida en els primers versos del poema “El color ardent”, on podem llegir: “En deixar darrere l’obscura frontera enfilferrada / tot mudava al nostre entorn. / Com si algú molt poderós ens hagués arrencat de les tenebres / d’una manotada, / amb la força d’un furient huracà. / Et mirava als ulls sense arribar a creure / que existís la possibilitat de fugir”.

La fugida a la recerca de no se sap quina mena de paradís perdut. Qui sap si anar a la recerca de la llibertat perduda l’any 1939 amb la victòria militar de la burgesia i el feixisme. Cap a mitjans dels anys seixanta ja havíem patit en pròpia carn les urpades de la repressió feixista, tortures i detencions per part de la Brigada Social i, com el pare i els oncles quan lluitaven amb les armes en la mà per la llibertat, ja sabíem a quina trinxera havíem de combatre tot el que ens restàs de vida.

Maig del 68. L’optimisme que posseeix l’esperit del jovent regnava arreu i semblava que cap núvol de tempesta podria marcir aquella esplendent joventut molt lluny encara dels primers símptomes de la vellesa i el desencís. L’amor hi era, radiant, al costat nostre, i res podia presagiar encara la lenta agonia de promeses i juraments. Com llegir en el poema “Tot tenia un sentit exacte”: “La teva boca era un brillant símbol lliurat a excitants / divinitats capbussades en la fondària de les ones, / badant-se com els pètals de les roses.”.

Heràclit, François Villon i Jorge Manrique, com diuen Xavier Macià i Núria Perpinyà en el llibre La poesia de Gabriel Ferrater (Barcelona, Edicions 62, 1986) “son alguns dels molts poetes i pensadors que han estat preocupats pel pas inexorable del temps, o dit altrament, pel seu caràcter furiosament efímer” (pàg. 77). Però deixar constància de la desintegració del temps, de les persones, de les idees que havien de trasbalsar el món, recrear aquesta fugacitat, provar de recuperar, sempre inútilment, mitjançant el conreu de la paraula, el caramull de sentiments i emocions que alletaren la nostra joventut, no és una tasca senzilla ni basta sentir fortament el pes de la nostàlgia per a escriure poesia, plorinyant davant l’avenç inexorable de les manetes del rellotge. Som en el moment precís de trobar la forma adient, la paraula justa i exacta per a bastir la senzillesa del verb, per construir aquella experiència útil als lectors i qui sap si universal. Aquesta és la tasca fonamental de l’autor que, segur del seu ofici, ha de treballar la llengua talment l’argenter treballa l’or i la plata. Tota la resta, tot el que no sigui anar per aquest camí, serà potser un caramull de bones intencions més o manco ben escrites però només això: bones intencions literàries.

Que el poeta s’aferri al passat, seguint el tòpic de “qualsevol, temps passat va ser millor” anant a la recerca, com aquells antics cercadors d’or del “paradís perdut”, potser és un tòpic literari. No ho negaré. Un tòpic al qual han recorregut tots els escriptors d’ençà que el món és món. En molts dels poemaris que tracten aquests temes trobarem sempre, com a Les ciutats imaginades , una immersió en l’adolescència i la joventut. Quan hom escriu, conscient dels matemàtics cicles de l’existència, sent aquesta amarga percepció de la lenta, però segura destrucció de la vida. La vida personal de l’autor, la vida de la família, la vida dels pobles i de les societats que ens han fet tal com som. Podrem pensar que tanmateix, malgrat la mort de les persones, la Vida, en majúscules, o l’existència dels pobles, malgrat les guerres, l’opressió i els dictadors, sura sempre. No obstant aquesta constatació, una realitat evident, el cert és que sentir com la senectut personal arriba lenta, implacable, és força dur. I, per molt que ens puguem il·lusionar pensant que la Vida reneix en cada una de les persones que neixen al costat, ningú pot obviar el dolor estrictament personal que comporta veure, sentir, patir la mort dels teus, constatar la teva pròpia decadència física. És precisament la constatació ben real que mai més no tornarà aquell paradís perdut de la joventut, el motor que impulsa la creació. Poesia, doncs a la recerca del tòpic però ben real “paradís perdut”. Poesia a la “recerca del temps perdut”, com va provar de fer de forma magistral i inigualable Marcel Proust amb les seves novel·les.

Miquel López Crespí

Llibres de l´escriptor Miquel López Crespí (Web Ixent)