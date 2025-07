Illes – La generació literària dels anys 70 i el cine (i IV)

Era difícil veure Viridiana a les golfes d’un col·legi de Ciutat amb els acostumats talls que feien durar eternament aquelles projeccions d’amagat. Buñuel era el mite que venia de l’exili, la llegenda impetuosa d’ Un ca andalús , Terra sense pa , Els oblidats . Algú vigilava a la cantonada i tots miràvem les possibles sortides d’emergència per si de cas s’esdevenia una irrupció de la Guàrdia Civil.(Miquel López Crespí)

Viva Zapata!

Anar al cine per a fugir del desert. Jo estimava aquells llargs viatges per la teva pell. Record que projectaven Cendres i diamants de Wajda. El ritme del teu esguard brodava ecos d’infinits naufragis, les més belles aproximacions. Però sabia que, en acabar la pellícula, hieràtics, en perfecta formació ens esperaven tots els petits problemes que havíem provat d’oblidar: les petjades de les nostres sabates en els bassiots; el lloguer sense pagar; la por de la vellesa; el fallaç equilibri del capvespre; el fuet dels amos vinclant-se damunt l’espinada com a Viva Zapata! d’Elia Kazan. El cinema era aleshores part essencial de la nostra desesperada supervivència alimentant instants d’algues i salnitre.

Record els nervis, el fum que tot ho omplia (pels racons alguns companys aprofitaven la fosca per besar-se amb estudiada cura mentre nosaltres iniciàvem el debat sobre La vida criminal de Archibaldo de la Cruz o L’àngel exterminador ). Aleshores fèiem l’amor en pisos abandonats on els pares imaginaven que preparàvem els exàmens entre mobles molt antics i prestatges plens de llibres d’oblidades èpoques geològiques: material d’un altre univers (la República, els anys finals de la guerra). Anys més endavant, a París o a una Venècia inundada per les marees, eren uns altres els llavis que jo besava anant a la recerca de l’indret on projectaven Le journal d’e une femme , Simón del desierto , Belle de jour .

Avui m’estimaria més perdre’m pels deserts de mentida on moren eternament Rudolph Valentino i Vilma Banky (presència evanescent d’ El fill del Caid girant en la memòria).

Qui sap si hauria estat millor desaparèixer després de la darrera imatge de Les mines del rei Salomó o en una de les batalles de mentida del Robin dels boscos de Michael Curtiz.

En la postguerra arribaven pellícules miraculosament salvades del naufragi. La gent vivia aleshores en amplis territoris turmentats per la por. El dies eren endurits, dominats per la còlera. Difícil aconseguir riure novament, perdre’s lluny de la insuportable presència de Raza , El Alcázar no se rinde.

Hi havia una estudiada complicitat en les cues que es formaven els dissabtes per veure l’exòtic King Vidor de Les aus del paradís , els amors de Burt Lancaster i Virginia Mayo a El falcó i la fletxa .

Hem passat els anys menyspreant la buida xerrameca dels vencedors, llurs falsos artificis de llenguatge, l’absurd vendaval de les paraules sense significat.

Finalment, en l’embriaguesa dels darrers instants, ja sabíem què era l’únic que ens portàvem amb nosaltres, el bagatge final de la nostra existència, aquell turmentador caramull d’impressions on es barrejaven les imatges més belles que havíem vist amb tot el seu poderós carregament d’esperances. Segurament Henry Fonda en Els raïms de la ira , i Orson Welles a Ciutadà Kane .

Ben cert també que, en la darrera nit que ens agombola, enmig dels càntics i de l’oració final de les beates del poble (és la infantesa que retorna amb tota la seva càrrega de terrorífiques pors, les cambres buides, el cotxe dels morts que ens deixa cada volta més sols i abandonats enmig de les rajoles fredes de l’església) hi haurà també la presència de Rossi i de Salvatore Giuliano , d’un Forman joveníssim en Els amors d’una rossa . Ben cert que Passolini i Visconti, Rossellini i Renoir ens han fregat els ulls fins a fer-nos sang. Impossible oblidar l’Anna Magnani i l’Antohony Quinn de El secret de Santa Vittoria . Serà un final d’època autènticament brillant amb tot de clarors que vénen d’Abel Gance o Tissé.

Ara no podríem imaginar un Jean-Paul Belmondo o una Jean Seberg envellits pel temps, rosegats pel poder inclement dels calendaris. Inimaginable pensar que els actors -el poble en armes!- d’ Octubre han desaparegut per les clavegueres de la història. Impossible que aquesta tarda no facin Els germans Marx a l’oest en el cinema de la nostra barriada. Seria massa perfecte creure que ja no ens pot atemorir Bela Lugosi o que aquesta nit no ens emocionarà Spencer Tracy a Capitans intrèpids . Nosaltres hem observat sovint la Marilyn Monroe fent cua a la parada de l’autobús. Hem vist els protagonistes de Metropòlis cridant a la insurrecció pels carrers en flames del temps de la transició (Greta Garbo, la Ninotchka de Lubitsch, militava amb nosaltres i enlairava la roja bandera del proletariat universal). Inimaginable creure que desapareixerà engolida per la fosca l’exuberant Hedy Lamar, l’enigmàtic somriure de Jennifer Jones, la desesperació de Vivien Leigh fent costat a Marlon Brando en Un tramvia que s’anomena desig .

Ara és hora d’anar al cine (hem d’anar a cercar els amics). Neva a l’avinguda Nevski de Leningrad.

Amb Olga, que estimava Bàbel i Fiódor Dostoievski, ens hem perdut pel canal de Griboiédov a la recerca de l’ombra d’Eisenstein ( El cuirassat Potiomkim , Octubre , La vaga …).

Per l’avinguda Nevski, prop del teatre Kírov, t’explicava la dificultat de les projeccions clandestines, la problemàtica arribada del material (presència sempre omnipotent de la Brigada Social preparada per a trucar a altes hores de la nit, com cantava Raimon en aquells anys de tenebra).

Des de del Café dels Literats divisam l’ Aurora per sempre més immòbil en el Neva els seus canons engrillonats per la burocràcia, com els poetes -Maiakovski suïcidat!-, com milions de somnis: la revolució permanent de Lenin i Trostki.

Tremolen encara les pedres de Smolny en la distància.

Però al final, tot s’ensorra.

Desapareix entre l’arbreda i les platges el record de la darrera pellícula que hem anat a veure ( El procés de Welles; La dolce vita de Fellini; no ho podria assegurar amb certesa).

Les ràfegues dissolen juraments, jovenívols orgulls.

Mir apassionadament al meu entorn: sequera, cap film interessant on ens puguem dissoldre, filigranes de boira desdibuixant els signes fòssils i fugitius que m’uneixen als absents.

Sense anar-ho a cercar havíem oblidat l’imperiós treball dels àngels perversos amagats en les esberles de l’horabaixa.

Cap al final de la tardor, amb avidesa de resplendor fugissera, entrellucant les restes dels nostres coneguts naufragis, sota el sol inexorable d’aquest estiu que s’allargassa fins a encongir homes i muntanyes: descobrir l’avanç inaturable de les formigues a la recerca de vells paranys i abismes, els antics cartells que ens alletaren perduts i plens de pols dins les cases abandonades.

Miquel López Crespí

