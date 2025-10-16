Illes – La generació literària dels anys 70 i el cine

Les sessions nocturnes de cinema és el que més record d’aquells llunyans estius quasi esvanits en la memòria. Nosaltres, amants secrets de la màgia llumínica que ens portava a mons de fantasia o de terror, d’alegria frenètica o de pena incomprensible, fèiem passar les hores -tot esperant l’hora d’inici de la sessió- projectant les nostres pel·lícules de dibuixos animats en les famoses màquinetes “Nick”. Altres companys, més espavilats, trescant per les golfes de les cases on estiuejàvem, trobaven increïbles aparells de projecció o de simple contemplació, segurament artefactes de començament de segle, o, qui sap!, de finals del segle XIX, que un llunyà avantpassat del propietari -de nom esvanit, d’incert record- havia deixat abandonat en un racó polsós del sostre. Em referesc a aquells estranys instruments, talment una vella olla de ferro foradada per desenes de petites ranures, per les quals, si hi miraves fixament, podies veure un cavall, un mag, una bruixa, una llebre perseguida eternament, sense aturall, com si fugís durant tota l’eternitat d’un malvat caçador sense escrúpols. Un sol moviment, repetitiu, reiteratiu, però màgic amb tantes ombres i colors, amb inesperats avançaments i retrocessos inexplicables; quin poder el dels efectes especials produïts per una senzilla espelma! L’invent funcionava amb un bocí de ciri, que a vegades robàvem a la padrina, als pares de qualsevol dels amics que venien a contemplar, bocabadats, els misteris d’aquella bruixeria casolana. L’espelma, situada al bell mig del fantàstic instrument -s’havia d’anar alerta a no calar foc a les velles cintes encerades que aferraven les parets d’aquella “olla”!-, va ser capaç de produir-nos emocions iguals o superiors que moltes de les obres hol·livudenques que contemplàvem a sa Pobla o Can Picafort.
En aquella hora -si anàvem a “Can Guixa” o a “Can Pelut”- ja hi solia haver la tauleta amb caramels i cacauets que posaven figures cabdals de la nostra infantesa poblera. Parlam de l’amo de Can Calent, s’Inquero o en Panero, tots reis i emperadors del que més estimàvem: els xiclets, els caramels fet a casa (coberts amb paper de cel·lofana, sense marca, sense el logotip de cap marca coneguda), la xufa i el cacauet just acabat de torrat, segurament agafat aquells mateix dies de l’hort d’aquests entranyables venedors o comprat al veïnat (que venia a ser el mateix). Tot plegat, productes d’una qualitat a hores d’ara -època de la manipulació alimentària- introbable. I, si era en el “Gardenia”, en el “Salón Montaña” o en els cinemes a l’aire lliure de Can Picafort o el Port de Pollença, ja sabíem des de molts dies abans quina pel·lícula d'”indis i vaqueros”, de “guerra”, “espanyolada”, “verda” (a vegades se sabia que no havien tallat una besada, es podia veure al·lotes amb banyador!)… Encara ens atemorien els films de monstres i vampirs, l’assalt de les formigues carnívores a
Cuando ruge la marabunta. Començàvem a copsar que els crims de Dràcula o del doctor Mabuse o de “Jack el destripador” no eren res en comparació amb el que Franco o les preteses democràcies feien a les colònies que dominaven a força de sang i execucions permanents (són els anys en els quals desperta el Tercer Món, s’agiten i lluiten per la seva llibertat els pobles colonitzats per l’Europa imperialista i capitalista).
Desconeixíem el nom dels directors de les pel·lícules, però -a mitjans dels cinquanta- ja sabíem que hi havia acció -trets, cops de puny, persecucions, el dolent castigat, la victòria dels bons- si en els cartells anunciadors -pintats a mà i posats al costat de l’entrada- podíem llegir els noms (pronunciats en perfecte castellà, és clar!) de Robert Mitchum… D’infants ens delia Charlot (totes les pel·lícules) i Disney! (no ho negarem ara, ja que seria mentida). Amb el temps, aquest amor per Charles Chaplin ens portà -finals dels seixanta- a veure, a Londres, El gran dictador, prohibida per la dictadura franquista quan es va filmar. Els germans Marx (Harpo, Chicco i Groucho), juntament amb els vells films de Buster Keaton (El maquinista de la General!) ens anaven fent estimar allò que seria amb els anys -i és encara!- la nostra font més important de distracció i de formació intel·lectual: el cinema.
Del llibre Temps i gent de sa Pobla (Consell Insular de Mallorca- Ajuntament de sa Pobla, 2002)
