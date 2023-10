Illes – La generació literària dels 70 i la poesia

POESIA I RESISTÈNCIA EN ELS ANYS SEIXANTA

El règim havia prohibit l’ús públic del català l’any 1938. Volien esborrar de la memòria i de la història, amb la força de les armes i de la repressió més brutal, les petjades d’una cultura amb més de mil anys a les espatlles. Record la forta impressió que en els anys 66 i 67 em produí el descobriment de l’obra de Joan Salvat Papasseit, les innovadores provatures de Foix, els poemaris de Joan Oliver (Pere Quart), la producció del mateix Josep M. Llompart, els llibres de Gabriel Alomar i Bartomeu Rosselló-Pòrcel… Un poc més endavant descobríem Gabriel Ferrater (Les dones i els dies). Cap a l’any 1969, Gabriel Ferrater, amb només tres llibres publicats (Da nuces pueris, 1960; Menja’t una cama, 1962; i Teoria dels cossos, 1966), ja era tot un clàssic. Ara ens trobam a l’estiu de l’any 1969. Els meus primers articles (secció Letras del diari Última Hora) feien referència al compromís ètic i polític dels intel.lectuals amb el seu poble.

El compromiso político del escritor va ser publicat el 23-IX-69. Però abans ja havia blasmat contra l’imperialisme econòmic, cultural i polític del capitalisme nord-americà, analitzat les arrels culturals del feixisme espanyol i parlat de les novetats de la literatura d’Amèrica Llatina que s’anaven publicant per aquells anys (García Márquez, Mario Vargas Llosa -que no havia esdevengut el reaccionari del present-, Alejo Carpentier, etc, etc). Malgrat em deixassin bastant indiferent certs simbolismes de López Picó, el que sí és evident és que tant López Picó com Carles Riba, com el mateix J. V. Foix, són fidels a la cultura catalana i només aquest fet fa que el seu treball poètic sigui, en aquells moments d’opressió per a la nostra llengua, un revulsiu antifeixista. Qui de veritat ens sedueix és Joan Oliver. El seu sarcasme antifalangista, terriblement humà, la utilització de l’humor com una metralladora contra la dictadura. Aquella poesia -juntament amb la de Brecht, Maiakovski, Neruda, Nazim Hikmet- ens feia copsar la importància del vers en la lluita per la llibertat. Les obres de Pere Quart que corrien de mà en mà eren Epístola d’alta mar (1948), Terra de naufragis (1956) i Vacances pagades (1960). A mitjans dels seixanta, per les cançons de Raimon radiades per Ràdio Espanya Independent, havíem conegut la poesia de Salvador Espriu, que, per a nosaltres, els catalans de les Mallorques, esdevenia el nostre Miguel Hernández, Cernuda, Alberti, Celaya i Blas de Otero junts. La poesia d’Espriu significava, sens dubte, una ruptura amb la pesada herència del noucentisme. Un vers de Rosselló-Pòrcel o de Salvat Papasseit ens feia tremolar. La “poesia pura”, l’adjectivació per l’adjectivació, el treball d’artesania amb el diccionari, ens deixava completament freds. )Quins són els llibres de Salvador Espriu que condicionen la nostra vida? Podríem parlar, i no ens equivocaríem gens ni mica, d’Antigona (1955), Setmana santa (1971), Cementiri de Sinera (1946), Les cançons d’Ariadna (1949), El caminant i el mur (1954), el Llibre de Sinera (1963), Final de laberint (1955), La pell de brau (1960). De Bartomeu Rosselló-Pòrcel, en Josep M. Llompart m’havia deixat Nou poemes, Quadern de sonets i l’impressionant Imitació del foc. Era evident que la generació alletada amb les esperances dels anys seixanta havia de romandre per sempre fidel a les idees del modernisme, les avantguardes artístiques, la revolta cultural. MIQUEL LÓPEZ I CRESPÍ