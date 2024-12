Illes – La generació literària dels 70 i alguna de les nostres influències culturals

Havíem llegit La Mare de Gorki comprada d’amagat a les golfes de qualsevol llibreria progressista de Palma o Barcelona. Contemplàvem Octubre, La Vaga, El Cuirassat Potemkim, d’amagat. Ens interessava el realisme experimental i combatiu de l’equip “Crònica” valencià (autèntics hereus de Renau), les provatures de “Criada 74” a Ciutat. Els escrits sobre literatura i art de Karl Marx, Trotski, Lenin o Raoul Vaneigem (els situacionistes francesos) anaven formant la nostra universitat d’estil. No cal dir que no ens interessava gens ni mica -de no ser per blasmar en contra seva- l’estètica i concepció del món d’Ortega i Gasset, Miquel Villalonga, Nietzsche o l’esteticisme de D’Annunzio o d’Oscar Wilde. Si avui dia diguéssim a molts dels nostres pretesos mestres de la crítica, a alguns “selectes” comissaris d’editorials nostrades o principatines, que les seves “excelses” opinions literàries, la “genialitat” de llurs pretensioses afirmacions, no deixen de ser més que esquifida filosofia feixista una mica descafeïnada per allò que l’elitisme reaccionari no està gaire ben vist, ens acusarien -ja ho han fet i ho fan sovint- de ser radicals ideòlegs del marxisme. Però en el llibre d’Adolf Hitler La meva lluita, en la pràctica imperialista i racista del III Reich hitlerià, hi havia molt d’excelsitud nietzschiana, de la teoria de l’art per l’art d’Oscar Wilde o del pansit esteticisme dannuncià, de la burda concepció dels senyors i els seus servents dient que “el meu únic compromís és amb la ploma”.

Els forns dels camps d’extermini nazis s’encenien sovint amb conceptes en contra del compromís de l’art amb el poble (la qual cosa el nazisme i el feixisme consideraven bolxevisme aplicat a l’estètica). Avantguardistes d’Alemanya, Itàlia, Espanya, de tot Europa, anaren als forns crematoris nazis juntament amb jueus, comunistes i demòcrates. La lluita per la defensa d’una cultura d’esquerres, per un realisme lligat a la necessitat de remoure la somorta societat de classes que ens oprimia, anava i va estretament lligada al combat pel progrés de la humanitat. Bertolt Brecht, al seu treball Cinc dificultats per a escriure la veritat, deixava constància d’unes normes que per a molts de nosaltres serien vàlids suggeriments a seguir davant l’aclaparador feixisme que ens dominava (els quaranta anys de dictadura burgesa sota la dominació del general Franco). Deia Brecht: “Aquell qui vol combatre la mentida i la ignorància i escriure la veritat, ha de vèncer almenys cinc dificultats. Li cal el coratge d’escriure la veritat, quan arreu l’ofeguen; la intel.ligència de descobrir-la, quan arreu l’amaguen; l’art de fer-la manejable com una arma; el judici per a triar aquells dins les mans dels quals serà eficaç; l’astúcia per a propagar-la entre ells”.

Al final de la II Guerra Mundial Jean-Paul Sartre, Roger Garaudy, Ernst Fischer, entre molts d’altres, des de posicions marxistes havien teoritzat sobre la necessitat d’un tipus de realisme allunyat tant de l’escolàstica dels crítics d’art al servei de la superstructura ideològica del capitalisme, com de les normes que a través dels servils impartia la nova burgesia “roja” que havia arribat al Poder a l’URSS exterminant els autèntics bolxevics, els anarquistes, els nacionalistes revolucionaris o, simplement, els artistes sense partit.

novel.la Llegint i estudiant els resultats de la polèmica i de la forta lluita cultural que s’establí entre formalistes i revolucionaris a l’URSS (anys 1934-1946) ens adonàvem de les mancances i debilitats del marxisme vulgar en aquest camp. Ja molt abans de 1936 la naixent burocràcia soviètica havia anat exterminant tot allò de creatiu que hi havia dins la revolta cultural que s’esdevengué arran de la Gran Revolució del disset. Els futuristes tengueren molt mala premsa, les organitzacions del Proletkult (per un Art Proletari) foren sistemàticament atacades pels funcionaris de cultura tradicional (Jdànov) del nou sistema. De cop i volta tota la intel.lectualitat burgesa i tsarista es convertí de la nit al dia en “comunista”. Però el funcionariat del tsar no era revolucionari. Isaac Deutscher i altres historiadors de la Revolució Russa expliquen que aquesta “conversió” al bolxevisme el que pretenia de debò era barrar el pas a la revolta que s’estenia en contra de la cultura reaccionària (repetides i continuades campanyes d’alfabetització posaren l’escriptura i els llibres, la música i el teatre, la poesia i laa l’abast de masses immenses fins aleshores privades del gaudi de la producció cultural de la humanitat. Sorgien fornades d’escriptors d’origen pagès i proletari que qüestionaven el poder que els intel.lectuals conservadors exercien damunt la reproducció de la ideologia dominant; les campanyes en contra de les supersticions religioses, la desaparició dels reaccionaris textos d’història o de filosofia a escoles i universitat, trasbalsaven completament el control ideològic de les classes dominants russes).

Una aferrissada lluita d’interessos i de concepcions s’establí dins del camp de la cultura. Els nous funcionaris aturaren les experimentacions de Meyerhold en teatre (el gran director seria assassinat per Stalin en els anys quaranta); Bàbel fou sistemàticament perseguit fins a la mort; Maiakovski optà per suïcidar-se; el cineasta Eisenstein hagué de canviar radicalment tota la seva concepció del fet cinematogràfic per a poder continuar treballant (salvà la vida d’aquesta manera); en arquitectura, els constructivistes (El Lissitski), entre altres, no pogueren portar a terme les seves revolucionàries idees de modificar l’arquitectura tradicional (el piset unifamiliar, l’escola militarista, l’esbarjo gregari i de masses manipulades)… Brecht ja ens havia advertit de les dificultats en què es trobaria qui no s’inclinàs davant dels poderosos, l’artista que no volgués enganar els dèbils. Escrivia: “Naturalment, és molt difícil no inclinar-se davant els poderosos i molt profitós enganyar els dèbils. Desagradar els posseïdors vol dir renunciar a posseir. Declinar la glòria entre els poderosos significa sovint declinar tota mena de glòria”.

En el camp estrictament polític, amb l’extermini físic del trostquisme també desapareixia el component de democràcia de base del bolxevisme, tots els aspectes de lluita internacional (la concepció de revolució mundial que hi havia en el pensament original de Marx, Engels i Lenin). La revolució soviètica esdevenia en mans de Stalin un fet específicament rus oblidant l’internacionalisme congènit del pensament marxista. Cap al 1936-37, coincidint amb l’època dels grans processos de Moscou (l’extermini de la vella guàrdia bolxevic, l’afusellament -tret de Trotski que seria assassinat a l’exili- de la direcció del partit que havia fet la revolució i havia guanyat la guerra als blancs: Zinòviev, Radek, Bukharin, Rakovski, Tomski, etc), es consolidava arreu de l’URSS i quasi a tot el món el marxisme vulgar.

novel.la Dèiem marxisme vulgar del que no pretenia l’enderrocament de la societat de classes; dels apologistes d’una societat que consentia l’atur, la propietat privada dels mitjans de producció i que en música, pintura, literatura, cinema i escultura enlairaven exclusivament les troballes burgeses del segle XIX (lade Balzac o Tolstoi, per entendre’ns, els retrats clàssics de nobles i aristòcrates, el paisatgisme europeu apte per a posar en les sales d’estar de les cases benestants de l’època). Els marxistes vulgars -diguem els pretesos teòrics que anaven rere els PCs oficials, des del PCUS al carrillisme espanyol o al PC francès dominat per l’esclerosi d’un Marchais- mesclaven les exigències simplement conjunturals de la lluita popular amb les condicions especifiques de la creació artística. Confonien una necessària estètica de ruptura i compromís amb la teoria del coneixement. Engels definia a la perfecció allò que caracteritza l’objectivitat: “La realitat tal com és, sense cap afegitó estrany”. Dins del camp de les ciències exactes les coses van així. En efecte, la veritat científica s’obté quan s’elimina de la nostra representació del que és real tot signe particular de subjectivitat. Però aquesta definició no pot ser portada del camp de la teoria del coneixement fins al de l’estètica sense perill de caure en greus errors. La realitat científica permet l’absència de l’home; en canvi, la realitat artística exigeix la seva presència.

Cap a l’any seixanta-vuit pensàvem -pensam!- que el món estava per a ser bastit de nou damunt unes bases de justícia social i igualtat. Quantes vegades no ens varen semblar radicalment revolucionàries les consignes de Llibertat, Igualtat i Fraternitat propugnades per la Revolució Francesa i els jacobins. Aleshores ja havíem intuït que el poder econòmic de les multinacionals, la fam del Tercer Món, l’espoliació sistemàtica de les riqueses de mitja humanitat, no eren possibles tan sols mitjançant la força dels exèrcits i la repressió pura i simple a l’estil de la guerra del Vietnam o d’Algèria. Per a mantenir la injustícia a escala nacional i internacional eren necessaris els especialistes de la ideologia (els cans guardians, era el títol d’un dels nostres llibres de capçalera, escrit pel malaguanyat Paul Nizan i dedicat al nefast paper d’alguns intel.lectuals en la reproducció de les idees culturals, polítiques o religioses de la classe dominant). Antonio Gramsci analitzava el paper dels intel.lectuals (l’intel.lectual orgànic) en la societat de classes i ens demostrava com cada classe o fracció de classe tenia a la seva disposició els reproductors de les seves respectives ideologies. Sacerdots, crítics d’art, mestres, escriptors, poetes, militars, etc, etc -tot home o dona amb una concepció del món determinada- esdevenien intel.lectuals: establien les línies de la lluita d’idees dins cada societat concreta, defensant les concepcions que més afavorien els privilegis de cada sector, promocionant uns artistes, silenciant els altres, sempre d’acord amb els seus interessos i en benefici de llur classe.

Aquesta lluita cultural i ideològica que havia estat teoritzava per György Lukács, el mateix Bertolt Brecht, Maiakovski, Gorki, Neruda i mil altres creadors i teòrics del fet artístic, desplegava les seves potencialitats al nostre davant ben lluny del l’estretor de l’escolàstica de l’art per l’art que defensaven els servils de la burgesia o els agents de la burocràcia estalinista (ambdues escoles culturals coincidien en la defensa de la mateixa estètica i objectius: barrar el pas a tot el que fos autènticament revolucionari en el camp de la música, la pintura, la literatura, etc).

Nosaltres, habitants de l’univers tancat de la dictadura, començàvem a ser conscients de la comercialització de l’art en mans dels negociants. Si a l’URSS la censura era exercida pels comissaris del PCUS, aquí la mateixa funció era realitzada per pretesos crítics d’art i de literatura, pels propietaris de les sales d’exposició, pel comissariat que controlava els llibres que s’havien d’editar. S’havia perdut el concepte humà i revolucionari de l’art, i tot objecte artístic (pensar en Van Gogh o Picasso, en Cézanne o Matisse) esdevenia una mercaderia més sotmesa a l’implacable llei capitalista de l’oferta i la demanda.

¿On trobar de nou el plaer d’una subjectivitat autènticament subversiva? Intuíem que prendre partit per la vida era prendre posició política. Els embrionaris partits d’aleshores (que es movien dins del camp de l’obrerisme més simple i estret: lluites per augment de sou, per un dia més de vacances, etc) oblidaven aquest camp cabdal de la dominació de les classes explotadores damunt del poble: el de la ideologia, el de la cultura (estris per a la defensa d’una desfasada concepció del món o per a bastir el fonaments d’una nova civilització). No volíem un món en què la garantia de no morir de fam equivalgués al risc de morir d’avorriment. Ens feien por tant els comissaris de dreta com els de la pretesa “esquerra”. Tornàvem a Marx. Per a Karl Marx, l’art era una prolongació del treball, una de les formes de “humanització de la natura”, de la reconstrucció del món segons un pla humà. El treball era la porta a la sortida de l’animalitat. Allò més peculiar del treball humà és que crea, damunt de la natura, una altra realitat específicament humana. El marxisme, deslliurat de les manipulades interpretacions de buròcrates i vividors del sistema soviètic o PCs oficials, ens ensenyava que l’art era una forma de treball i no una forma de coneixement. Per tant, no era un simple reflex o imitació de la naturalesa, sinó una creació de l’home. Transformant la natura -deia Marx- l’home es va transformant a si mateix. Era evident que ni la realitat ni el realisme podien ser definits d’una manera rígida, dogmàtica. No calia, doncs, parlar de “la fi del realisme”, com deien els pseudocrítics a sou dels grans diaris del capital, els especialistes en la reproducció de la ideologia dominant des de la càtedra universitària, o el suplement cultural. No. El realisme no tenia ni té límits ni fronteres, perquè el seu constant desenvolupament no pot tenir mai fi, com tampoc té mai fi la tendència al constant avenç de l’home vers cotes cada vegada més elevades de superació i llibertat. La lluita per un realisme, per una expressió que donàs notícia exacta de la nostra època, dels somnis i esperances de la nostra generació era -i és encara!- talment com emprendre un viatge vers l’inabastable, vers l’infinit, una aventura passional -la passió és allò més revolucionari, juntament amb la veritat- sens port definitiu d’ancoratge, ni darrera escala malgrat l’edifici s’aguanti damunt els prestigiosos noms de Stendhal, Tolstoi, David o Balzac. Noms que seran els fonaments de tots els avenços que aniran arribant a cop de revolta i canvis socials.

Del llibre Cultura i antifranquisme (Edicions de 1984, Barcelona, 2000)