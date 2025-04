Illes – La bandera de la Comuna i els escriptors de la generació literària dels 70

La bandera de la Comuna de París i Miquel López Crespí

Per primera vegada en la història de Mallorca, un escriptor mallorquí presentava un llibre sota la bandera de la Comuna de París! (Tomeu Martí, Mateu Morro, Jaume Santandreu i Miquel López Crespí presenten “No era això: memòria política de la transició” (Edicions El Jonc) La història amagada de la transició. No era això: memòria política de la transició s’ha convertit en una espècie de “manual per la lluita nacionalista” per a les joves generacions de patriotes i militants antisistema de Catalunya. Tres generacions de lluitadors antifeixistes mallorquins en un important acte cultural en el Centre de Cultura de Sa Nostra Després de les crítiques extremadament favorables que ha merescut de part de la majoria de forces polítiques revolucionàries i nacionalistes d’esquerra dels Països Catalans, l’assaig No era això: memòria política de la transició (Edicions El Jonc) s’ha convertit en una espècie de “manual per la lluita nacionalista” per a les joves generacions de patriotes i militants antisistema de Catalunya. A Mallorca, i el dia de la presentació de l’assaig, recomanaren el llibre, tot resaltant la seva importància per a servar la memòria històrica del nostre poble Mateu Morro, historiador, Llorenç Buades, màxim responsable de la secretaria d’Acció Social de la CGT-Illes, Tomeu Martí d’Alternativa per Mallorca, l’escriptor Jaume Santandreu i la dirigent de l’Organització Socialista d’Alliberament Nacional (Endavant) Anna Violeta Jiménez.

Igualment la històrica formació independentista “Maulets” ha encoratjat -mitjançant una recomanació en la seva publicació- la lectura d’un llibre que ja comença a ser considerat eina d’importància cabdal en la tasca del nostre alliberament nacional i social. (Nota de l’autor) Mateu Morro, aleshores secretari general del PSM i conseller d’agricultura del Govern de les Illes Balears i Llorenç Buades, dirigent de la CGT i històric dirigent de la LCR en temps de la dictadura, recomanaren el llibre de Miquel López Crespí No era això: memòria política de la transició La premsa independentista s’encarregà de remarcar la importància de l’aparició a les llibreries de No era això: memòria política de la transició (vegeu L’Estel de 15-IV-01) dient: “Tres generacions de lluitadors antifeixistes mallorquins en un important acte cultural en el Centre de Cultura de Sa Nostra. ‘L’historiador i Conseller d’Agricultura del Govern Balear Mateu Morro, l’escriptor Jaume Santandreu, el també escriptor i membre d’Alternativa per Mallorca Tomeu Martí, la dirigent d’una de les principals organitzacions independentistes i d’esquerres dels Països Catalans (Endavant) Anna Violeta Jiménez i Llorenç Buades (de la CGT) s’encarregaren de presentar, amb gran èxit de públic, el darrer assaig de Miquel López Crespí No era això: memòria política de la transició que acaba d’editar El Jonc. Un nombrós grup d’antics militants revolucionaris, alguns de l’OEC, altres de la LCR, del PSM o independents feien costat a Miquel López Crespí el dia de la presentació de No era això: memòria política de la transició. Entre aquests militants podem veure Josep Capó, secretari general dels comunistes de les Illes (OEC) i alguns dirigents de barris, Francesc Mengod; de premsa, Monxo Clop i militants del front d’ensenyament de l’OEC, com Àngels Roig o de les Joventuts d’Esquerra Comunista (JEC) com Guillem Ramis. ‘La presentació tengué lloc en el Centre de Cultura Sa Nostra i l’avantguarda cultural i política mallorquina que parla de la nova aportació a la història del guardonat autor pobler s’encarregà de remarcar en tot moment la importància de llibres com el de’n Miquel López Crespí, eina utilíssima per ajudar a servar la memòria revolucionària del nostre poble. En el fons, aquest emotiu i ferm acte cultural (presidit per la bandera la Commune de París en el dia del seu cent-trenta aniversari) serví per a constatar la importància de la lluita per anar recuperant aquests aspectes oblidats de la nostra història més recent. Tant el Conseller d’Agricultura del Govern Balear, com els escriptors Jaume Santandreu i Tomeu Martí o els dirigents polítics Llorenç Buades (CGT) i Anna Violeta Jiménez (Endavant) recomanaren l’assaig de l’autor de sa Pobla i parlaren d’aquests trenta-cinc anys de lluita permanent en defensa de les llibertats nacionals del nostre poble per part de Miquel López Crespí. Anna Violeta Jiménez, de l’Organització Socialista d’Alliberament Nacional (Endavant) digué en la seva intervenció: “Qui controla el passat controla també el futur. Qui controla el present, controla el passat. (de la novella de George Orwell 1984)’ ‘Orwell ja ens advertia (en el seu cèlebre llibre 1984) dels perills que comporta el control de la història. Precisament No era això: memòria política de la transició de Miquel López Crespí reivindica uns fets, la resistència popular al franquisme, des d’una òptica veritablement d’esquerres i revolucionària, és a dir, ben diferent del que ens mostren els principals mitjans de comunicació. ‘Avui, vint-i-cinc anys després de la mort de Francisco Franco, tenim una visió parcial del que realment va succeir durant la dictadura, especialment d’aquell període obscur en la nostra història, la mal anomenada transició. La transició no fou més que un canvi formal, una operació continuïsta emparada per la constitució i pels estatuts d’autonomia. Un canvi legitimat per la política del consens entre l’esquerra oficial i el franquisme. Entre una colla d’oportunistes que s’apropiaren dels mots “comunisme” i “socialisme”, utilitzant-los per al seu benefici personal, i els neofranquistes, als quals interessa ocultar el passat i ignorar un debat plural. ‘En aquest marc, els autoanomenats “demòcrates de tota la vida” han estat erigits pels mitjans de comunicació com els protagonistes que possibilitaren la caiguda del règim, obviant les organitzacions i les persones anònimes que lluitaren aferrissadament per un canvi real. ‘Són necessàries més que mai veus crítiques que ens donin una visió del que va passar en aquesta etapa tan recent de la nostra història. Si no, estam abocats a l’oblit i a l’amnèsia collectiva. ‘Per això són tan necessàries iniciatives com la d’en Miquel López Crespí en escriure No era això: memòria política de la transició. Per conèixer de primera mà el que ha estat la lluita popular contra el feixisme i els seus aliats. Aquests deixaren el poble sense coneixença del que realment havia passat, de la seva memòria històrica, i així impossibilitaren que el poble sàpiga que s’hauria pogut guanyar molt més en l’anomenada transició de no haver pactat amb el franquisme reciclat i amb la burgesia. Al poble se li negà tota oportunitat de decidir el seu futur (pactes secrets per les “altures”). Per tant, feren impossible que el poble estigui concienciat, que consideri que la lluita ha de continuar, pel simple fet que no s’ha assolit allò pel que lluitarem. ‘Esperem que llibres com aquest serveixin per conscienciar al poble de la traïció que li feren els diferents poders. Perquè només així podrem lluitar i aconseguir allò que ens va ser negat: el poder de decidir. Per tant s’ha de dotar el poble d’òrgans de participació i decisió i aconseguir així una democràcia directa on el poder romangui al poble, creant, per això, un conglomerat d’associacions i collectius de nivell local i comarcal. Essent aquests els òrgans de decisió (poder d’avall cap amunt). Òrgans que s’han de consolidar en un poder unitari popular. No podem deixar de pensar que en Miquel López Crespí diu precisament això: hi havia, en temps de la transició, moltes organitzacions afins, però cap de referent, prou sòlida, per fer front al franquisme renovat i l’esquerra pactista. Està clara la necessitat de crear un poder popular fort i no caure en errors del passat. Recordar, reflexionar, sobre el passat és l’única manera d’arribar a un futur just per al poble”. Entre el nombrós públic assistent a la presentació de No era això: memòria política de la transició poguérem veure moltíssims membres de diversos partits polítics i organitzacions sindicals (PSM, PCE, GOB, Ales, Izquierda Unida, PSOE, PSAN, Endavant, Revolta, Alternativa per Mallorca, CGT, STEI… ), activistes de les associacions de veïns, militants antiglobalització, independentistes d’esquerra, membres de grups culturals (especialment de l’OCB), afiliats de tota mena de moviments antisistema. Entre molts d’altres podríem destacar a presència militants com Guillem Ramis (del sector d’esquerra de CC.OO.) i dirigent d'”Ales”; el diputat del PSM Cecili Buele; Domingo Morales, Antònia Pons, Francesca Velasco, Francesc Mengod exdirigents de l’OEC. Històrics com Jaume Adrover, Joan Bonet de ses Pipes, Neus García Inyesta, professors com Antoni Figuera…. Personalitats de l’OCB com Maties Oliver, membres de grups musicals mallorquins (Antoni Roig i Miquel Carbonell d’Al-Mayurqa), artistes (l’avantguarda d’Arruixada 2001) com Ester Olondriz, membres de la Junta Directiva de la Casa Catalana de Palma… Tres generacions de lluitadors en defensa de la llibertat de nostre poble (la dels anys seixanta i setanta, la de finals dels vuitanta i el jovent independentista d’esquerres actual) hi eren, en primera línia, donant suport a aquesta nova aportació a la nostra història. Hi poguérem veure també la plana major del Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament de les Illes (STEI) amb na Neus Santaner al capdavant de la delegació (amb l’històric Pere Polo i en Gabriel Caldentey)… Un ferm i emotiu acte cultural, d’aquells que fan història. Publicat en la revista independentista L’Estel (15-IV-01) Pàg. 28.