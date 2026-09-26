Illes – Josep M. Llompart i Antoni Mir – Records de l´OCB

L’Obra Cultural Balear farà enguany els trenta-nou anys d’existència, de lluita aferrissada en defensa de la nostra cultura. Llegir el magnífic opuscle que ha editat l’OCB tot recordant aquestes quatre dècades dedicades a la promoció de la cultura pròpia de les Illes Balears m’ha fet recordar el paper destacadíssim que féu aquell nucli inicial de començaments dels seixanta: Rafel Ginard, Bernat Vidal i Thomàs, Josep Maria Llompart de la Peña, Francesc de Borja Moll, Joan Pons, Pau Alcover, Miquel Forteza, Miquel Marquès, Miquel Arbona, Ignasi Rotger i Villalonga… L’Obra Cultural Balear és continuadora històrica de la tasca de l’Associació per la Cultura de Mallorca (1923-1936), la qual, presidida entre d’altres per Emili Darder, impulsà la revista La Nostra Terrai contribuí a convocar l’assemblea d’entitats que l’any 1931 redactà i aprovà el primer Avantprojecte d’Estatut d’Autonomia de Mallorca, Eivissa i Formentera. Actualment, l’OCB, sota la presidència del nostre bon amic i valent company de lluites clandestines per la llibertat del nostre poble Antoni Mir Fullana, continua, amb mes força que mai, la tasca iniciada en el decenni dels anys seixanta de recuperació de la llengua catalana, coordinant un potent bloc civil de forces que lluiten pel nostre autogovern.
Antoni Mir és llicenciat en filologia hispànica (1984) i en filologia catalana (1987) per la Universitat de les Illes Balears. Entre 1974 i 1982 milità en l’OEC i en el MCI. Soci de l’Obra Cultural Balear, n’ha estat director executiu (1986-90) i secretari (1990-91); d’ençà de 1992 n’és president. Fou secretari executiu (1986) del II Congrés Internacional de la Llengua Catalana a les Illes Balears; membre (1988-95) del Consell Rector de la Universitat Catalana d’Estiu i directiu de l’Associació Voltor (organització que s’encarregà de fer arribar a les Illes les cadenes de ràdio i televisió de Catalunya Principat i País Valencià) també és responsable de la revista de l’OCB El Mirall. Membre del consell rector de l’Institut Balear de Turisme -IBATUR- el 1997 li fou atorgat el premi CIEMEN del Centre Internacional Escarré per a Minories Ètniques i les Nacions.
En aquella època (anys 60’ i 70) l’OCB ja donava aixopluc a les forces de resistència antifranquista. Qui no recorda el paper destacat de Llompart de la Peña i de Climent Garau en tants moments històrics?×Amb l’actual president de l’OCB hem viscut potser els anys més intensos de la nostra vida: aquella lluminositat que donava estar a l’avantguarda de la lluita per la llibertat, pel català, per un món més just i solidari. Record ara mateix aquelles reunions i combatives assemblees a l’Escola de Magisteri, a la Facultat de Filosofa i Lletres, les nits de pintades i repartides de fulls clandestins pel centre i barriades extraradials de Ciutat amb tants i tants companys i companyes, avui excel
L’entitat, com molt bé explica la Gran Enciclopèdia de Mallorca, va ser “creada a Palma el desembre de 1962 per iniciativa de Francesc de Borja Moll, amb l’objectiu de fomentar la llengua i la cultura autòctona de les Illes Balears. En foren fundadors Josep Capó Juan, Guillem Colom, Miquel Forteza, Miquel Fullana Llompart, Miquel Marquès i Bernat Vidal Tomàs, entre d’altres. Durant el decenni dels seixanta, es dedicà principalment a l’organització de cursos de llengua i literatura catalanes i de cursos per al professorat de català. Durant els anys setanta, conegué un període d’extensió i arrelament. Creà les primeres delegacions als pobles i augmentà el nombre de socis. El 1971, es constituí com a associació. Es relacionà amb les forces d’oposició al franquisme i impulsà la lluita per la consecució de l’autonomia”. L’interessant opuscle Quatre dècades d’història que va publicar l’OCB aprofundeix en els fets més destacats protagonitzats per l’entitat en aquests trenta-vuit anys d’existència combativa.
Però parlàvem dels anys de lluita al costat de l’actual president de l’OCB, l’amic de combat antifeixista i per la llengua i cultura catalanes Antoni Mir. D’aquesta estreta relació, de l’amistat que m’uneix a n’Antoni des de fa més d’un quart de segle (com passa el temps!) n’he parlat sovint en els meus llibres de memòries i d’assaig. En el llibre L’Antifranquisme a Mallorca 1950-1970 editat per Lleonard Muntaner Editor en la seva col?lecció “El Tall”, n’he parlat en moltes capítols; i més recentment, en l’assaig Cultura i antifranquisme que ha editat Edicions de 1984 a Barcelona, n’he tornat a donar notícia en els capítols “La influència de Trotski i Andreu Nin en els comunistes de les Illes, I, II i III”. També hi haurà molta més informació sobre l’OEC, el MCI, el paper de les JEC (Joventuts d’Esquerra Comunista) que dirigia en temps de la transició l’amic Antoni Mir a l´assaig No era això, òria política de la transició (Edicions El Jonc)
Lluny de la moditat covarda dels despatxos institucionals, n’Antoni Mir continuava en primera línia encapçalant tot tipus de manifestació ecologista, nacionalista o antifeixista, protestant contra les actuacions d’unes forces repressives que, fins i tot en democràcia!, encara es mantenien massa lligades al tenebrós passat dictatorial. Detingut en nombroses ocasions, el record, valent, un primer de febrer de 1980, en els jutjats de Palma, on munió d’amics l’acompanyàrem per fer-li costat en moments tan delicats. A l’entrada del judici em digué: “He fet el que havia de fer i mil vegades ho faria si s’ataca la llibertat d’expressió o maten un ciutadà”. I, amb una forta estreta de mans -aquella lluïssor decidida en els ulls!-, entrà a la sala del judici.×Però finalment, la transició (els famosos pactes amb els franquistes reciclats) no anà com molts havíem pensat -i lluitat!- en direcció a l’autodeterminació del nostre poble, la república i el socialisme. Però no per això afluixaren n’Antoni Mir ni cap d’aquella munió de companys de finals dels setanta i principis dels vuitanta. Ni molt manco! N’Antoni va ser un d’aquests personatges insubstituïbles dels vuitanta. Quan alguns dels dirigents de l’esquerra oficial ja s’havien instal·lat.
Vàrem llegir el vostre excel·lent article referent a l’estat de la llengua i a la convocatòria de la Cadena Humana del 8 de maig, i volem agrair-vos la vostra contribució al debat públic i a la coneixença popular de les justes reclamacions de la Diada per la Llengua d’enguany, tan importants per al futur de la identitat del poble de Mallorca. Amb agraïment, us saluda. Antoni Mir Fullana. President de l’Obra Cultural Balear”. (Antoni Mir Fullana)
Ciutat de Mallorca 1980. N’Antoni Mir havia protestat de forma vehement per la mort de la jove Gladys del Estal a Tudela (Navarra) a conseqüència d’uns trets procedents de les Forces d’Ordre Públic (FOP) d’aleshores. El fiscal li demanava un any de presó i multa de quinze mil pessetes. Cal dir que mai no el vaig veure atemorit i en tot moment defensà els drets dels ciutadans a la lliure expressió i a la protesta davant la injustícia.
Il·lustrat dues fotografies ‘Antoni Mir en la sala del judici, era signat per Joan Mulet i Josep Rosselló i començava d’aquesta manera: “Una pena de arresto mayor y multa de quince mil pesetas, es la condena que el Ministerio Fiscal ha solicitado para Antoni Mir, dirigente del MCI, en el transcurso del juicio que se celebró ayer por la mañana.×A l’endemà el diari Última Hora de Ciutat (2-II-1980) publicava en primera plana uns grans titulars que deien: “Acusado de calumnias a la Guardia Civil el fiscal pidió ayer una pena de arresto mayor para Antoni Mir”. El reportatge,
‘Casi a las once y media, con unos veinte minutos de retraso sobre la hora prevista, se inició ayer el juicio contra el secretario político del Moviment Comunista de les Illes (MCI), acusado de un delito de ‘calumnia contra clase determinada del Estado’.
‘Los antecedentes determinantes de la acusación se remontan al 4 de junio de 1979, cuando en Tudela (Navarra), murió, por disparos de un agente de la Guardia Civil, la joven Gladys del Estal, en el transcurso de una fiesta ecologista que fue disuelta por la FOP. A consecuencia de estos hechos, la directiva del MCI acordó colocar una pancarta de denuncia en la fachada de su local, en la plaza de España. La pancarta […] decía lo siguiente: ‘Gladys del Estal, assassinada per la Guàrdia Civil a Tudela (Navarra). Nosaltres no oblidam’.
‘La pancarta fue retirada, el mismo día de su colocación -el 7 de junio de 1979- por la policía, siendo detenido Antoni Mir, que fue posteriormente puesto en libertad previo pago de la fianza establecida”.
Després de molts d’anys de militància comuna (en el comunisme illenc, concretament en l’OEC), finalment els nostres camins varen divergir; políticament, emperò; mai en les relacions personals, ja que ambdós sempre hem considerat la nostra ferma amistat per damunt de qualsevol contingència conjuntural. Tant n’Antoni Mir com qui signa aquest article pensam que una amistat de més de vint-i-cinc anys (hem compartit idees, accions conjuntes, debats polítics interminables, congressos del partit, viatges, sortides a pintar per la nit, aferrades de cartells, reparticions de fulls clandestins, detencions, actes solidaris, mitings, participacions electorals, les mogudes assemblees dels anys setanta, cites nocturnes amb militants d’altres indrets, trobades amb companys i companyes en els llocs més inimaginables, discussions a la llum d’espelmes, reunions a secretes cases de camp de fora vila…) no pot refredar-se per ximpleries. Al capdamunt, ambdós, des de qualsevol dels partits d’esquerra on hem militant, o des de qualsevol de les organitzacions culturals on hem fet feina, sempre hem tengut ben clar el mateix objectiu: la defensa aferrissada de la nostra cultura feta malbé pel colonialisme; el combat contra la injustícia i per un món millor.
Aquesta és la part, diguem-ne, “oficial” de la nostra relació. El cert és que sense pòlisses ni segells, quan l’has de necessitar -una presentació d’un llibre, una activitat cultural…- basta una simple trucada i, sense cap mena de problema, tens -com en els anys de la lluita antifeixista- l’amic Antoni Mir fent feina per la cultura, contribuint a tirar endavant allò que li has demanat.
A mitjans de 1978 l’OEC de les Illes patí un procés de debat polític i de ruptura orgànica que, alhora que significava el final del comunisme consellista organitzat a les Illes, també va servir (de forma dialèctica) per a enfortir el Moviment Comunista de les Illes (MCI), el PSM, CC.OO., les associacions de veïns i moltes altres organitzacions obreres i populars. Una part majoritària de l’OEC (entre els quals em trobava jo mateix) no ens convencé el procés que deien d'”unitat” entre MCI i OEC. Nosaltres consideràvem aquest procés “unitari” com a simple i pura absorció, la qual cosa significava deixar de banda els components trotsquistes i consellistes de l’OEC per a passar a un altre tipus de partit que consideràvem maoista (una tradició molt allunyada del consellisme d’OEC). Per contra, n’Antoni Mir i altres camarades optaren per aquesta opció. Per tant, la divisió es va consumar; i mentre uns enfortien el Moviment Comunista de les Illes (MCI), altres iniciàrem el procés de convergència amb el PSM que, després del congrés d’unificació d’Inca de 1978 (IV Congrés), significaria el reforçament del nacionalisme socialista i antisistema a Mallorca. En la nova executiva “unificada” hi havia, aquell hivern de 1978, molts històrics de l’OEC. El quadre de direcció del PSM quedà aleshores conformat d’aquesta manera: Eberhard Grosske (relacions exteriors); Joan Perelló (cultura); Pep Bernat (moviment obrer); Jaume Obrador (moviment ciutadà); Miquel López Crespí (formació); Margalida Bujosa (dona); Joan Mesquida (joventut); Jaume Montades (propaganda); Rafel Oliver (revista); J.A. Adrover (pagesia) i Paco Mengod (organització).
He recordat aquest fets perquè els crec ben importants per a copsar la ferma voluntat de lluita de qui encapçala avui dia la nostra principal institució cultural. Tots sabem com d’ençà els anys noranta l’OCB ha intensificat la seva funció de cohesionador social i ha convocat, a Mallorca, les històriques Diades populars per la llengua i l’autogovern amb participació, cada mes de maig, de més de trenta mil manifestants. Un fet històric ha estat també, en aquests darrers anys, l’augment continuat en el nombre de socis. En l’actualitat, la institució agrupa una massa social activa de prop de 5.000 persones, i compta amb un elevadíssim nombre de simpatitzants, que es pot xifrar en dotzenes de milers de persones. Remarquem igualment la consolidació de les vint delegacions de l’OCB a pobles, on les publicacions de la part forana lligades a la institució editen prop de deu mil exemplars mensuals.
Parlar de la importància dels Premis 31 de Desembre, del gran projecte cultural “Les Balears es presenten”, del nombre infinit de conferències, activitats pedagògiques i juvenils, muntatges de teatre, cicles de cinema i homenatges, realitzats per l’Obra Cultural Balear superaria els estrets límits d’un article de premsa. No ens resta més que saludar aquests trenta-nou anys d’activitat ininterrompuda en defensa de la nostra cultura tot esperant que el segle XXI que ara comença sigui el de la nostra definitiva normalització cultural.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!