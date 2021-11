Illes – Informació cultural – La generació literària dels 70 (enllaços a més de 8.000 articles de l´escriptor Miquel López Crespí)

Illes – Informació cultural (I) – La generació literària dels 70 (enllaços a més de 8.000 articles de l´escriptor Miquel López Crespí)

La generación literària dels 70 i la narrativa del segle XXI

Els darrers presos polítics republicans de Mallorca en dues novel·les de l´escriptor Miquel López Crespí: Joc d´escacs (Llibres del Segle) i Allò que el vent no s´endugué (El Tall Editorial)

La literatura catalana contemporània, la memòria històrica i els darrers presos republicans de les Illes (Jaume Obrador, Josep Capó, Miquel López Crespí, Isidre Forteza…)

Miquel López Crespí parla de la seva darrera novel·la, Joc d´escacs (Llibres del Segle), alhora que aprofundeix en determinats problemes de la transició i de la situació política actual.

La narrativa dels 70 – Algunes influències culturals

El pop-art nord-americà, el collage, que ja havien practicat els soviètics dels anys vint i Josep Renau a València en temps de la guerra civil, aplicat a la literatura ens porta a moltes de les narracions rupturistes de La guerra just acaba de començar , que guanyà el Premi de Narrativa Ciutat de Manacor de l´any 1973, o a una obra de teatre típicament experimental com era Autòpsia a la matinada , que guanyà el Ciutat de Palma de l’any 1974. (Miquel López Crespí)

La generació literària dels 70 (records)

Els primers comentaris sobre l’obra de Gramsci, Marx, Lenin, Mao Zedong, de després de la guerra sortiren a les pàgines de Última Hora . “El compromís polític de l’escriptor” fou el primer article que vaig signar. Ens semblava tornar al temps de l’Agrupació d’Intel.lectuals Antifeixistes! Recuperar la memòria històrica de l’esquerra, lluitar per la llibertat i el socialisme, era el que impulsava les nostres accions juvenils. Deu anys abans de les conclusions “Per una Cultura Nacional-Popular”, defensades pel Congrés de Cultura Catalana de l’any 1976, nosaltres, fidels seguidors de Gramsci, ja ho havíem provat de portar a la pràctica. Ens ajudaren, amb les seves col·laboracions Josep M. Llompart, Josep Albertí, Damià Ferrà-Ponç, Jaume Pomar, Nicolau Llaneres, Gregori Mir, i molts d’altres. (Miquel López Crespí)

Les pàgines de Cultura del diari Última Hora i el Maig del 68 (i III)

La generació literària dels 70 i la narrativa del segleXXI

La bandera de la Llibertat!

Gabriel Janer Manila analitza les darreres novel·les de Miquel López Crespí Probablement és la seva millor novel·la. Edicions el Tall acaba de publicar Allò que el vent no s’endugué, de Miquel López Crespí, un text que paga la pena de llegir i recrear-se en la lectura a fi d’entendre certs paisatges morals de la història de l’illa de Mallorca durant els últims anys del franquisme. No varen ser uns temps fàcils. La policia secreta actuava amb violència, la dictadura feia els seus últims espasmes. I hi havia joves –uns joves- que s’atrevien a somiar un món diferent del que suportaven, una societat més justa, que cercaven guanyar espais de llibertat. Eren joves, treballaven en la clandestinitat, volien acabar amb la injustícia social, capgirar la vida. I varen creure que era possible. (Gabriel Janer Manila)

La generació literària dels 70 i els suplements de cultura dels diaris de Palma

Contracultura i subversió en els setanta i vuitanta (I)

En el suplement de cultura de Diario de Mallorca hi col·laboràvem –entre molts d’altres- Gabriel Janer Manila, Josep M. Llompart, Joan Adrover, Andreu Ferret, Damià Ferrà-Ponç, Maria Aurèlia Campany, Juan Lobato, Marcelo Sastre, Ramón Luis Acuña, Sebastià Verd, Antonio Fernández Molina, Antoni-Lluc Ferrer, Roman Piña, Francesc de B. Moll, Octavi Saltor, Maria Antònia Oliver, Joan Miralles, Joan Adrover, Miquel López Crespí, Jaume Pomar, Bernat Cifre, Guillem Puerto, Miquel Ferrà Martorell, Mariano Planells, Francesc Llinàs, Isidor Marí, Guillem Mateu, Toni Oliver, Carmen Martín Gaite, Josep Albertí, Jaume Vidal Alcover, Francesc Parcerisas, Cristóbal Serra, Román Orozco, Bernat Nadal, Damià Huguet, José Bergamín, Pere Llabrés, Llorenç Capellà, Francisco Umbral, Paco Monge, Rafael Sender, Gregori Mir, Margalida Capellà, Enrique Molina Campos, Antonio Papell, Blai Bonet, Joan Fuster, Joan Veny Clar, Guillem Colom, Leopoldo María Panero, Dionisio Ridruejo, Antoni Colom, Planas Sanmartí, Miquel Arbona, Josep Massot i Muntaner, Andreu Manresa, Pau Faner, Amando de Miguel, Joana Serra de Gayeta… (Miquel López Crespí)

Illes – La generació literària dels 70 i l´antifranquisme

Revistes clandestines, propaganda i detencions

Imagín que a les noves generacions, acostumades al tipus de campanyes electorals del present, els és molt difícil imaginar com provàvem de denunciar les injustícies del capitalisme els partits revolucionaris del temps de la transició i primers anys del nou règim, de quins mitjans disposàvem per a fer front al feixisme i la restauració borbònica. O, simplement, per a fer arribar a la població alguna de les problemàtiques oblidades pels partits del règim. Actualment vivim en una societat molt semblant a la descrita per Orwell en la seva novel·la 1984 i pens, he parlat amb molta gent jove, que potser els interessaria, a tall d´informació, saber com ens les arreglàvem mínimament les organitzacions que no érem de la colla que treballaven amb els poders fàctics i el franquisme reciclat per a restaurar la monarquia que ens llegava el dictador. (Miquel López Crespí)

Illes – Literatura catalana, memòria històrica i compromís polític

Literatura catalana, memòria històrica i compromís polític: sis articles de Quim Gibert

La generació literària dels 70 i la novel·la històrica del segle XXI a les Illes – Miquel López Crespí i la novel·la Els crepuscles més pàl·lids, Premi de Narrativa Alexandre Ballester

(2 vídeos) Hi ha en la novel·la de Miquel López Crespí la presència dels nostres intel·lectuals més estimats, de tots els grans escriptors catalans represaliats pel feixisme. Recordava, llegint l’obra del nostre autor, Gabriel Alomar, Serra i Moret, Bosch Gimpera, Puig i Ferreter, Nicolau d’Olwer, entre els de més edat; i també, evidentment, Mercè Rodoreda, Rafael Tasis, Xavier Benguerel, Joan Sales, Pere Calders, Agustí Bartra, Vicenç Riera Llorca, Lluís Ferran de Pol, Avel·lí Artís-Gener… La postmodernitat ha volgut acabar amb bona part de la nostra herència literària, la memòria dels escriptors i intel·lectuals més lligats a les ànsies de llibertat nacional i social del nostre poble. Sortosament no s’ha conseguit completament, i l’herència, el mestratge d’aquests escriptors sura en les pàgines d’escriptors com Miquel López Crespí. (Maria Antònia Oliver París)

Presentació del llibre Els crepuscles més pàl·lids de Miquel López Crespí, guanyador del premi Alexandre Ballester 2009 (I)

Per Maria Antònia Oliver París, Presidenta de l’Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Mallorca

Illes – Alguns dels fonaments polítics i culturals de la generació literària dels 70

L´antifraquisme a Mallorca en els anys 60 i 70

Pel setembre de l’any 1967, l’escriptor Joan Manresa, que mantenia contactes permanents amb Barcelona, ens informà que per l’octubre -si el governador civil no ho prohibia- hi hauria un recital de Raimon al cinema Born. Per a copsar el que allò significava enmig de tanta grisor cultural, hom ha d’imaginar el que podia representar per a un militant del PCE que li diguessin que vendria la Passionària. A Raimon el coneixíem per la propaganda que aleshores li feia l’emissora d’en Carrillo, la REI, que emetia des de Bucarest finançada per Ceausescu. (Miquel López Crespí)

Records dels escriptors de la generació literària dels 70 – Josep M. Llompart i els meus primers premis literaris

Aquests records tenen el seu origen en la carta que m’acaba d’enviar Encarna Viñas [març de 2002], la vídua de Josep M. Llompart, amiga i companya de lluites en aquella època de combats per la llibertat, en defensa de la nostra cultura. N’Encarna m’escriu, amb data de 21-III-02: “Estimat amic: He rebut el teu ‘dossier’ sobre en Pep. Gràcies. Jo guard tot el que fa referència a ell, per arxivar-ho. Estic subscrita a L’Estel , però em va bé tenir-ne una altra copia. Ara que hi vaig, ho duré a Barcelona, a mostrar-ho als amics. T’ho agraesc molt i, sobre tot, agraesc el que te’n recordis. Abraçades. Encarna”.

El material enviat a la vídua de Josep M. Llompart consistia en tres llargs articles il·lustrats amb fotografies, escrits amb la sana intenció de recordar als desmemoriats el paper fonamental de l’insigne autor en la nostra cultura. Paper -tant el literari, com el cívic, en defensa de la llibertat i de lluita contra el feixisme- que sembla vol ser oblidat per tot un sector de cínics i menfotistes.

La generació literària dels 70 i la poesia – Naufragis lents (El Tall Editorial) +

La poesia de les Illes i la memòria històrica: Naufragis lents (El Tall Editorial)

La publicació de la meva antologia de poemes Naufragis lents (Palma, El Tall, 2008), en la col·lecció “La Sínia del Tall”, que dirigeix Jaume Pomar, m’ha fet reflexionar novament en aquestes quatre dècades de conreu de la poesia, de demanar-me sobre l’origen de la majoria de treballs que surten en aquest llibre; m’ha duit a provar d’esbrinar, després de tants d’anys, algunes de les intencions dels poemes, situacions personals i col·lectives que feren possible els diversos llibres que he anat publicant en aquests quasi quaranta anys de conreu de la poesia.

La narrativa dels 70

Narradors mallorquins de la generació literària dels 70

Més d’un crític ha remarcat que el conte, o narració curta, gaudeix de ple reconeixement com a gènere major en literatures tan importants i tan internacionalment consolidades com la francesa, l’anglosaxona o l’alemanya, mentre que en el món cultural català tendeix a ésser percebut com a gènere menor o com a provatura per a la “narrativa de debò”, que fóra privativament la novel·la. Que aquesta percepció catalana és errònia ho demostra un enorme corpus contístic internacional en què no falten pas noms de l’espai català, i de ben destacats, com ara el de Pere Calders. En aquesta llista de mestres del conte (si més no a escala catalana, per a començar) hauríem d’incloure Miquel López Crespí. (Ferran Lupescu)

Un viatge imaginari i altres narracions (Palma, Fundació Sa Nostra, 2007)

Un pròleg que té voluntat de pròleg

Per Ferran Lupescu, poeta i investigador. Premi de Poesia Josep M. López Picó 1996

La generació litearà dels 70 i els problemes de l´escriptor català

Narradors de les Illes: Víctor Gayà i Miquel López Crespí

Els problemes de l’escriptor català

Per Víctor Gayà, escriptor

Els problemes de l’escriptor català són de molt distinta naturalesa. Perquè, a les dificultats que comparteix amb la resta d’escriptors del món, s’hi afegeixen els problemes particulars relacionats amb el seu àmbit politicolinguïstic.

Tot escriptor, en la pràctica d’escriure, té uns problemes derivats del mateix acte de creació, de la seva peculiar manera d’enfrontar-se a la verbalització i de projectar-se mitjançant l’estructuració del llenguatge escrit. En això, no hi a gaire diferències geogràfiques ni socials, i els problemes d’expressió literària poden ser -en essència- iguals en un escriptor en llengua anglesa que viu a Nov York, que en un altre de llengua aimara que viu a Bolívia.

La generació literària dels 70 i la poesia: Miquel López Crespí

Els consells personals d’escriptors de la vàlua de Josep M. Llompart, Jaume Vidal Alcover i no en parlem, de la influència de Francesc de B. Moll damunt tots nosaltres, són molt importants. Amb Blai Bonet no vaig tenir mai l’oportunitat d’entrar-hi en contacte, però el poder parlar de literatura, de política, de tots els aspectes que interessaven uns joves escriptors de vint anys amb autors com Josep M. Llompart de la Peña, Josep Palau i Camps, Jaume Vidal Alcover, Antoni Mus i López, Maria Aurèlia Campany i Francesc de B. Moll ens obrien les portes de la percepció a mil qüestions tan sols intuïdes. (Miquel López Crespí)

http://pobler.balearweb.net/post/136680

Articles de Damià Pons en referència a alguns escriptors de la generació literària dels 70: Miquel López Crespí +

Damià Pons comenta quatre llibres de l´escriptor Miquel López Crespí (narrativa i poesia)

Damià Pons analitza quatre llibres (narrativa i poesia) de l´escriptor Miquel López Crespí: El darrer hivern de Chopin i George Sand (Proa Edicions); Defalliment – Memòries de Miquel Costa i Llobera (El Gall Editorial); Damunt l´altura – El poeta il·luminat (Pagès Editors) i Punt final (Editorial Moll)

Damià Pons analitza l´obra de Miquel López Crespí: George Sand en la literatura mallorquina

Una de les modalitats de novel·la històrica que a hores d’ara és objecte d’un conreu més abundant és la que es dedica a convertir la vida d’un personatge real de gran rellevància en el protagonista de l’obra. Cleopatra, Alexandre Magne, Lincoln… Ramon Llull, Roger de Flor, Jafuda Cresques… Un gènere a cavall de la biografia i de la ficció. Literatura o estudi històric? Quina és la frontera entre una biografia d’intenció documental i analítica i una novel·la que s’alimenta de dades certes en el cas que ambdues estiguin escrites amb un estil dens, un llenguatge ric i precís, i una prosa capaç de seduir l’atenció dels lectors? Possiblement els dos elements de diferenciació més clar siguin la manera com són organitzats els materials i la possibilitat, en el cas de la novel·la, de poder permetre’s el dret de reconstruir més lliurement la subjectivitat -el món interior, la privacitat- del personatge. (Damià Pons)

George Sand, un personatge de novel·la

Per Damià Pons, escriptor

———————————————————————————————————————–Cultura i país – La generació literària dels 70 a debat (articles de l´escriptor Miquel López Crespí i d´altres autors de les Illes) (II) – Dels blogs personals de Miquel López Crespí a VilaWeb i BalearWeb (més de 8.000 articles)

La generació literària dels 70 i els escrits de Mateu Morro –

Sa Pobla i la història

Cap a l’any 1968, estudiar Els moviments d’emancipació nacional d’Andreu Nin o llegir articles del tipus “Internacionalisme i nacionalisme”, “Contra l’opressió idiomàtica. El dret a la llengua pròpia”, o “El dret d’autodeterminació, dret fonamental dels pobles”, del mateix Andreu Nin, ens obria els ulls d’una manera decisiva. Altres treballs (entre molts) que ens impactaren en els anys seixanta varen ser els materials de Maurín (La història d’Espanya és la història de les lluites separatistes, La proclamació de la República Catalana del 14 d’abril, L’independentisme català no és un moviment artificial), etc., etc.

Ara, més de trenta anys després d’aquests fets, Mateu Morro va presentar, juntament amb Joan Comes, batle de sa Pobla i l’amic Sebastià gallardo, regidor de cultura el meu llibre Sa Pobla i la història. Vet aquí, dons, les paraules pronunciades per l’amic Mateu Morro.

Escriptors de la generació literària dels 70 –

Pere Rosselló Bover: la literatura catalana contemporània i la memòria històrica

Escriure de Pere Rosselló és parlar d’un dels investigadors més reconeguts del nostre fet literari i alhora situar, en els difícils viaranys del present, un escriptor de rel. L’altre dia en parlàvem a Santanyí, en una trobada informal amb l’escriptor Antoni Vidal Ferrando i el poeta Lluís Alpera. Ambdós escriptors excellents coneixedors de l’obra poètica i narrativa de Pere Rosselló. Entre moltes altres coses discutírem de les nombroses aportacions de Pere Rosselló a l’estudi dels moviments literaris a les Illes i a deixar constància de l’existència dels nostres escriptors i de la seva feina. Ara mateix em ve a la memòria aquell històric treball damunt la vida i l’obra de Miquel Àngel Riera titulat L’escriptura de l’home i que, un dia d’octubre de mil nou-cents vuitanta-tres em regalà el mateix Riera a casa seva amb una d’aquestes dedicatòries que, de sincera i autèntica, t’anima a seguir escrivint. L’escriptura de l’home (que publicà l’any 1982 “Sa Nostra”) era la tesi de llicenciatura de Pere Rosselló (1980). Posteriorment hem pogut llegir L’obra de Salvador Galmés i Sanxo (1876-1951) (1981), Bearn o la sala de les nines de Llorenç Villalonga (1993), Els moviments literaris a les Balears (1840-1990), La literatura a Mallorca durant el franquisme (1936-1975) (1999), Els camins de la cançó: Vida i obra del P. Rafel Ginard Bauçà (1999), Bartomeu Rosselló-Pòrcel: A la llum (amb X. Abraham, 1999) i Els paradisos perduts de Llorenç Villalonga (2001). (Miquel López Crespí)

La generació literària dels 70 – Dietaris i llibres de memòries

(2 vídeos) Entre la desconfiança indòcil i l´evocació, una escriptura que parteix de la crònica familiar i tresca pels laberints inhòspits de l´art. Hi trobareu Eivissa de la mà d´Isidor Macabich, el germà mèrlera de Bernat Vidal. I Joan Fuster, distant com una esfinx. I Voltaire. I Cela, egòlatra i cínic. I Cesare Pavese, i Marià Villangómez, i Josep Carner, i Borges, i Joan Alcover, i Josep M. Llompart, i Flaubert, i Proust, i Sartre… I Blai Bonet amb els seus clarobscurs, amb les seves perversions inútils. (Gabriel Janer Manila)

http://pobler.balearweb.net/post/136716

Illes – La generació literària dels 70 i la novel·la històrica

París 1793 (una novel·la històrica) (I)

En el fons, i m’ha passat sovint quan escrivia algunes de les altres novel·les històriques que he fet en aquests darrers vint anys –pens ara mateix en les obres L’Amagatall (Fundació Sa Nostra), Estiu de foc (Columna Edicions), El darrer hivern de Chopin i George Sand (Proa Edicions), Corambé. El dietari de George Sand (Pagès Editors), Defalliment. Memòries de Miquel Costa i Llobera (El Gall Editor), Núria i la glòria dels vençuts (Pagès Editors), Damunt l’altura. El poeta il·luminat (Pagès Editors), La conspiració (Editorial Antinea)… –, l’escriptor, mitjançant l’acte voluntarista de la creació, prova de ressuscitar les ombres del passat, els fantasmes que poblaren l’espai en aquella època. Segons Pol Sureda, investigador que publica molts dels seus estudis en el web alternatiu El Talp, la novel·la històrica seria aquella que “ambienta l’acció en un passat prou remot perquè resulti aliè al lector, i prova de reconstruir aqueixa època amb més o menys fidelitat. La coneixença de les formes de vida, els costums i la quotidianitat d’aquella societat pretèrita esdevé, doncs, un dels centres d’interès de les novel·les d’aquest gènere. A partir d’ací s’hi combinen elements d’altres gèneres; especialment, de l’aventura, l’acció, el misteri, etc”.

La generació literària dels 70 i la memòria històrica – Llibres de l´escriptor Miquel López Crespí

En total son 35 estudios de aspectos decisivos de la transición en Mallorca. Un amplio y documentado relato de los más diversos aspectos culturales y políticos de la transición, del papel de la izquierda alternativa, del nacionalismo progresista, de los republicanos y diversos grupos antisistema en aquellos años de cambios. No es la primera vez que Miquel López Crespí ha tratado el tema de los partidos y movimientos de la oposición antifranquista y del papel de la cultura en la lucha por la libertad. Anteriormente ya había publicado L’Antifranquisme a Mallorca (1950-70) (El Tall Editorial), Cultura i antifranquisme (Edicions de 1984), No era això: memòria política de la transició (Edicions el Jonc) y Literatura mallorquina i compromís polític (Edicions Cort).

Miquel López Crespí recopila 35 ensayos sobre la cultura en la Transición

La generación literària dels 70 i la lluita per la Llibertat

Mallorca i el preu de la lluita per la Llibertat

Abril de 1994 – Consigna: liquidar la memòria anticapitalista i republicana de les Illes

Atacs feixistes, carrillistes (PCE), endollats del PSOE i sectors afins contra la memòria històrica de l’esquerra revolucionària de les Illes

Gabriel Sevilla, Antoni M. Thomàs, Albert Saoner, Bernat Riutort, Gustavo Catalán, Josep M. Carbonero, Jaume Carbonero, Salvador Bastida i Ignasi Ribas: el dogmatisme i el sectarisme a les Iles

A partir de les eleccions del quinze de juny de 1977, qui no tengués representació parlamentària era obligat a desaparèixer engolit per la marginalitat més absoluta. “Intellectuals” de baixa categoria, servils sense escrúpols, s’encarregaven -i s’encarreguen encara!- de la feina bruta de demonitzar els grups o persones autènticament revolucionaris. Eren ridiculitzades les idees de progrés, justícia social, socialisme i independentisme. Tot això, combinat amb la lluita activa (portada endavant per la socialdemocràcia, les restes del carrillisme i les burgesies espanyola, catalana i basca) contra el marxisme, l’anarquisme, el leninisme, l’independentisme… o el cristianisme de tendència socialista i anticapitalista, anà creant un concret panorama de desolació contra el qual lluitaren activament Arturo Van den Eynde i els seus companys. (Miquel López Crespí)

Les campanyes rebentistes contra la memòria històrica de l’esquerra revolucionària

El periodisme d´opinió i la generació literària dels 70 – Els articles de Miquel López Crespí comentats per Mateu Morro

L’esquerra ha de saber que no és al poder per a continuar fent el que ha fet la dreta. Aquestes paraules sintetitzen molt bé allò que pensa Miquel López Crespí de la política i del pacte de progrés, i allò que demana, des del seu suport crític, als nous governants. En Miquel sap molt bé que la seva veu és crítica i ho serà sempre, si més no perquè voldria volar més lluny fins a tocar la utopia, dret del qual ningú no el pot privar. Però pensa que hi ha uns mínims que cal exigir i per davall dels quals ja no es pot baixar si no es vol provocar el fracàs de tota l’experiència. I aquests mínims els defineix per exclusió: per tal de fer allò mateix que feia la dreta no era necessari canviar el Govern. És a dir: s’ha de canviar de política en els continguts i en les formes. Mentre romangui en la nostra societat i en la nostra política aquesta aspiració de canvi hi haurà esperances en el futur. Per això no es pot acceptar el silenci complaent i servil, s’ha de parlar, s’ha d’entrar en el debat d’idees sense por. D’aquest debat en sorgiran propostes i alternatives, a nova política a la qual hem d’aspirar. (Mateu Morro)

La narrativa insular i les novel·les de la generació literària dels 70: La conspiració, de Miquel López Crespí

La conspiració i les idees de la Il·lustració

Hem volgut parlar d’aquella fantasmagòrica República Catalana de 1793 perquè ens ajuda a situar a la perfecció l’esperit dels protagonistes de La conspiració, els trets essencials que els ocupen: el món de la Il·lustració i de la Revolució Francesa que els alleten. Miquel Sureda de Montaner és un mallorquí provinent d´una vella nissaga aristocràtica que renuncia al seu origen de classe, als privilegis que li atorgaria la immillorable posició social que té, per tal d’esdevenir, tot abandonant terres i criats, un actiu impulsor del nou món que veuen sorgir a partir de l’ensorrament dels borbons i de la proclamació de la República. (Miquel López Crespí)

La narrativa dels 70 publicada en els anys 70 per l´Editorial Moll

Illes – Literatura catalana i transició – Històries del desencís (Editorial Moll)

Literatura catalana i transició

Per Miquel Ferrà i Martorell, escriptor

Illes –La generació literària dels 70 i el compromís polític

Miquel López Crespí; detencions i tortures en els anys 70

Els comunistes de les Illes (OEC) i la lluita per la llibertat

Vendre el material clandestí a la vista de tothom ens portà nombroses detencions, interrogatoris de la Brigada Social i la Guàrdia Civil. Un Dijous Bo de l’any 1976, a Inca, arribàrem a despatxar més de dos mil exemplars de Democràcia Proletària (portaveu dels comunistes de les Illes). Quan estàvem en plena tasca -veníem un número dedicat a la pagesia i els problemes del camp- ens enxampà la Guàrdia Civil, i tots els membres del piquet de propaganda anàrem a raure a la garjola municipal. Del nostre grup, na Margarida Chicano Sansó, en Joan Albert Coll i en Mateu Ramis pogueren fugir a temps. Els detinguts eren els companys Antoni Muñoz, Domingo Morales i jo mateix. Els piquets que havien anat a repartir la nostra publicació a Manacor, Lloseta, Sineu i Pollença, tornaven sense haver sofert cap entrebanc seriós.

https://blocs.mesvilaweb.cat/anselm/illes-la-generacio-literaria-dels-70-i-el-compromis-politic-miquel-lopez-crespi-detencions-i-tortures-en-els-anys-70/

La narrativa dels 70 i els 80 publicada en els anys 90

42 narracions dels anys 70 i 80 en el llibre de Miquel López Crespí Estat d´Excepció (Pagès Editors)

L’exbatle de sa Pobla Antoni Serra (Xineta) i els escriptors mallorquins –

“Un escriptor reivindicatiu i vehement, profundament compromès amb una tradició revolucionària mamada des de ben petit, i que en Miquel ha fet seva amb una perseverança típicament poblera. No espereu, per tant, sorpreses en aquest punt: estam davant el Miquel que tots coneixem, amb la seva fermesa ideològica encara sense crivellar”. (Antoni Serra i Mir)

Illes – La generació literària dels 70 i la memòria històrica (un article de Miquel López Crespí)

Els estalinistes del PCE, de la NKVD i el PSUC: l’assassinat d’Andreu Nin i les persecucions contra els comunistes del POUM i els anarquistes de la CNT-FAI – Els Fets de Maig de 1937 a Barcelona

Imaginava que, a aquestes alçades de la història, el fet històric de la complicitat absoluta de la direcció estalinista del PCE i del PSUC amb la GPU soviètica i els botxins enviats per Stalin per a matar Andreu Nin era quelcom que ja no s’havia de discutir per l’abundor de proves històriques que hi ha al respecte. Però sembla que l’amic Pere Meroño no coneix l’amplíssima sobre la matèria publicada d’ençà fa més de quaranta anys a Catalunya i l’Estat espanyol. La majoria són llibres que els marxistes de finals dels seixanta i començaments del setanta llegíem i estudiàvem en els seminaris de formació o, simplement, per curiositat històrica. En referència als assassinats de comunistes del POUM i anarquistes de la CNT-FAI en els Fets de Maig de 1937 George Orwell ens va deixar aquella meravellosa i instructiva obra titulada Homenatge a Catalunya que demostra, sense cap mena de dubtes, el paper dels estalinistes espanyols i catalans, és a dir, del PCE-PSUC, en la repressió dels anarquistes i comunistes del POUM. És una obra bàsica, bona de llegir, instructiva, un document bàsic per a conèixer aquella època històrica, que sembla que no ha llegit Pere Meroño, o que no en recorda el contingut. Aquesta obra clàssica per a copsar el paper nefast de l’estalinisme en temps de la guerra civil es pot ampliar si hom ho desitja amb aportacions com la de John Langdon-Davies, La setmana tràgica de 1937. Els Fets de Maig (Barcelona, Edicions 62, 1987). Però malgrat la documentació nova que aporta, no supera ni de bon tros la famosa Homenatge a Catalunya d’Orwell. Així i tot és necessari conèixer-ho tot al respecte.

https://blocs.mesvilaweb.cat/anselm/illes-la-generacio-literaria-dels-70-i-la-memoria-historica-un-article-de-miquel-lopez-crespi/

Illes – La generació literaria dels 70 i la memoria histórica (i II)

Els estalinistes del PCE, PSUC i la NKVD: l’assassinat d’Andreu Nin i les persecucions contra els comunistes del POUM i els anarquistes de la CNT-FAI – Els Fets de Maig de 1937 a Barcelona (i II)

La principal “línia de defensa” dels estalinistes i neoestalinistes catalans i espanyols quant a “perdonar” la seva intervenció en l’assassinat d’Andreu Nin, Camillo Berneri i tants i tants de revolucionaris és donar les culpes a la NKVD soviètica. Com si les direccions de l’estalinisme espanyol i català, en aquest cas el PCE i el PSUC, no en sapiguessin res. Una mentida i una cortina de fum que no s’aguanta per part ni banda. Ningú mai no ha negat, i molt manco nosaltres, la implicació d’Orlov i els agents de la policia política soviètica en els assassinats i persecució dels comunistes catalans del POUM i els anarquistes de la CNT-FAI. Però negar el paper de la Pasionaria, Líster, Gallego, Díaz, Hernández i tots els altres, entre els quals alguns comandaments de l’exèrcit com el coronel Ortega i alts càrrecs i funcionaris del PCE i el PSUC amb palanques de poder al SIM, al comissariat de guerra, amb els sectors encarregats de les txeques estalinistes, no té lògica; i la documentació que cada dia surt a la llum enterra qualsevol intent d’amagar el fet com proven de fer els simpatitzants de l’estalinisme.

El teatre modern a Mallorca i la generació literària dels 70 – Carrer de Blanquerna, de Miquel López Crespí

“Els sacrificis, els milers de morts en la lluita per la llibertat, els anys de presons i camps de concentració, la dignitat dels antics resistents antifeixistes, només servien als que ara s’havien apoderat de les sigles de les antigues organitzacions esquerranes com a moneda de canvi per a situar quatre oportunistes a recer de les mamelles de l’estat. Amb els pactes de Carrillo i CIA amb el franquisme reciclat, amb l’oblit de la memòria històrica, amb l’enlairament de la bandera que havia guanyat la guerra contra els pobles de l’estat; la brutalitat dels cínics i mentiders, promocionats i enlairats per tots els mitjans de comunicació del règim i tot el suport econòmic i propagandistic del sistema, esdevenia l´únic discurs possible”. (Miquel López Crespí)

La transició, el teatre modern i la memòria històrica.

Sa Pobla i la literatura catalana contemporània

100 llibres de l’escriptor Miquel López Crespí (Web Ixent)

50 anys de literatura catalana

Miquel López Crespí en el Banc de la Memòria (Memoro-AELC)

16 vídeos de 2-3 minuts (breu resum d´una vida dedicada a la literatura)

La generació literària dels 70 i el compromís polític – Records de l´escriptor Miquel López Crespí

Així com al carrillisme (PCE) li interessava el nostre silenciament polític, acabar amb els partits comunistes que lluitàvem per l’amnistia total, a nosaltres, evidentment, ens interessava tot el contrari. És a dir, emprar la lluita per la llibertat dels presos polítics per a fer veure al poble les limitacions democràtiques imposades pels pactes secrets entre la pretesa oposició i el franquisme reciclat. La lluita a Palma per la llibertat dels presos polítics va ser exemplar. Tota la militància dels partits de l’esquerra revolucionària, és a dir, els companys i companyes de l’OEC, MCI, PSAN, PORE, PTE i determinats grups anarquistes participaren activament en la lluita per l’amnistia total. S’editaren números especials de Democràcia Proletària, portaveu de l’OEC. A la impremta de Teresa Nieto, situada davant la seu dels antics sindicats verticals, s’anaven publicant les revistes, fulls volanders i cartells que eren repartits per Palma i pobles de Mallorca. I això malgrat la repressió de la Brigada Político-Social, Policia Armada i Guàrdia Civil contra els nostres militants que, sovint, eren detinguts i torturats per aquestes forces repressives del règim. (Miquel López Crespí)

L’oposició antifranquista i els comunistes mallorquins de tendència trotskista (OEC) – La lluita per l’amnistia total a les Illes (1976)

Els darrers presos polítics de la dictadura franquista a Mallorca entrevistats per Ona Mediterrània

La situació política al Principat, les fosses comuns a les Illes, la lluita per la recuperació de la nostra memòria històrica, les traïdes de la transició, la literatura catalana de Mallorca, les darreres novel·les de l´escriptor Miquel López Crespi i el món cultural i polític dels anys 70 en una entravista a Ona Mediterrània

Una nova novel·la de l´escriptor pobler Miquel López Crespí

Can Alcover – Ona Mediterrània

Miquel López Crespí ens parla al magazín matinal d´Ona Mediterrània de la seva darrera novel·la publicada per “Llibres del Segle” a la col·lecció “Què us diré”, Joc d’escacs: Un llibre on Miquel López Crespí retrata el món cultural i polític de la seva joventut, a la Mallorca de les darreries del franquisme …

La generació literària dels 70 (records)

Els primers comentaris sobre l’obra de Gramsci, Marx, Lenin, Mao Zedong, de després de la guerra sortiren a les pàgines de Última Hora . “El compromís polític de l’escriptor” fou el primer article que vaig signar. Ens semblava tornar al temps de l’Agrupació d’Intel.lectuals Antifeixistes! Recuperar la memòria històrica de l’esquerra, lluitar per la llibertat i el socialisme, era el que impulsava les nostres accions juvenils. Deu anys abans de les conclusions “Per una Cultura Nacional-Popular”, defensades pel Congrés de Cultura Catalana de l’any 1976, nosaltres, fidels seguidors de Gramsci, ja ho havíem provat de portar a la pràctica. Ens ajudaren, amb les seves col·laboracions Josep M. Llompart, Josep Albertí, Damià Ferrà-Ponç, Jaume Pomar, Nicolau Llaneres, Gregori Mir, i molts d’altres. (Miquel López Crespí)

Les pàgines de Cultura del diari Última Hora i el Maig del 68 (i III)

Illes – La generació literària dels 70 i la narrativa insular –

Contracultura i subversió en els anys setanta i vuitanta

Després d’haver guanyat el Ciutat de Palma de Teatre, el Ciutat de Manacor de Narrativa, el Llorenç Riber, l’Especial Born de Teatre de Ciutadella, el Carles Arniches de Teatre, deix d’escriure i publicar amb la regularitat d’uns anys abans. Era l’hora de la revolta, de la subversió de debò, com he anat dient una mica més amunt. Ara, participant a les assembles, escrivint per a la premsa clandestina, emportat per les urgències d’aconseguir la llibertat, el socialisme, l’autodeterminació per al nostre país esquarterat i ocupat, m’adonava com ja no era suficient la simple experimentació feta a recer de la “revolta tipogràfica”, la “protesta” de cafè, per finir amb la podridura burgesa i el feixisme que ens aclaparaven. S’havien d’acabar les “torres d’ivori”, el concepte d´intel·lectual talment com s’havi entès fins aleshores. (Miquel López Crespí)

