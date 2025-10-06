Illes – Feixistes i pocavergonyes contra els escriptors mallorquins

Amb Internet la misèria de les campanyes de marginació o rebentistes contra tal o qual autor queda al descobert i mostra tota la seva brutalitat. Fa només uns anys, per fer callar un autor bastava aconseguir que ningú sabés de l’existència de la seva obra. Si aquesta manipulació no bastava s’empraven els serveis d’algun sicari per a provar d’anihilar intellectualment el dissident. El possible lector només podia disposar del material manipulat que el comissariat oferia. (Miquel López Crespí)
Internet és una eina que ha ajudat i ajuda a la democratització de la cultura. Pel que fa a la literatura, als llocs web que tenen la majoria d’autors i que porten la més diversa informació, han servit per a rompre l’estricte control de determinats clans i elits culturals; el control abusiu d’aquells que, des del poder mediàtic i institucional, sentenciaven qui era el que podia existir en el món de la ploma i qui era el condemnat a desaparèixer. Un bon sistema, en definitiva, per a tallar l’herba sota els peus de tota mena de manipuladors del fet artístic i literari.
Un dels principals problemes que tenia l’autor de vena, l’escriptor que no acceptava els estrets i sectaris cànons del paranoucentisme i la postmodernitat dominants era el fer arribar a l’hipotètic públic lector la notícia referent a l’aparició d’una determinada obra. De fora estant, és difícil entendre el nivell de prepotència que contra l’autor i el creador en general s’ha exercit i s’exerceix encara. La desvergonyida censura del silenci equivalent a la ferotgia de la pitjor campanya manipuladora i rebentista. Tots podem imaginar el desànim que significa veure com els anys de feina emprats en una novella són escarnits sovint pel silenci. Amb el control, cada vegada més dictatorial de les pàgines de cultura dels diaris, dels suplements literaris, de determinades revistes i dels premis que “consagren” oficialment, l’escriptor Internet contribueix a rompre el poder quasi exclusiu que tenien aquests elements per a sentenciar qui devia existir i qui no dins el món de la literatura i de l’art.
Els anys posteriors a la restauració monàrquica ens demostraren fins a límits inimaginables el que era i el que significava el control del paranoucentisme sobre la literatura. El ferreny domini de les pàgines de cultura, dels suplements o les revistes culturals i, de rebot, de determinades institucions serví per a demonitzar aquell o aquella que no combregava amb el credo oficial de la reacció que ens aclaparava i, en determinats aspectes, ens aclapara encara. De cop i volta, el silenci sobre l’obra de Salvador Espriu, Manel de Pedrolo, Joan Fuster, Gonçal Castelló o Josep M. Llompart es va fer evident amb tota la seva virulència. Durant un quart de segle, el comissariat que hem patit i patim ha maldat i malda per desertitzar la nostra cultura de les veus més punyents, autèntiques i discrepants. Conec alguns companys de dèries literàries que farts de tanta martingala i manipulació han deixat d’escriure. Supòs que és el que volen els malfactors: desfer-se de la competència literària i política; consolidar el reialme de la mediocritat i les màfies culturals. I, com en temps de la transició, quan s’enterraren sota tones de ciment armat les idees de ruptura, socialisme i republicanisme, els sicaris pugnen per bastir una literatura no conflictiva, suau i edulcorada que barri el pas a la subversió que l’art autèntic representa.
Però vet aquí que la revolució Internet tira pel terra els plans de control tan treballosament bastits. De cop i volta, la manipulació del suplement de cultura ja no basta. L’autor que vol fer arribar una informació, no solament a Catalunya, sinó a qualsevol persona de la resta del món, si ha tengut esment a arxivar les adreces adequades (premsa, mitjans de comunicació, sectors professionals, grups culturals, lectors en general…), en segons pot enviat la notícia de l’aparició del llibre, el poemari o l’obra de teatre a quatre o cinc mil persones. Ja no hi ha obres silenciades! Internet té més difusió que qualsevol revisteta o suplement per als amiguets.
Aquest fet, juntament amb l’existència dels llocs web d’autors, ajuda a fer bocins els plans del comissariat. Amb Internet la misèria de les campanyes de marginació o rebentistes contra tal o qual autor queda al descobert i mostra tota la seva brutalitat. Fa només uns anys, per fer callar un autor bastava aconseguir que ningú sabés de l’existència de la seva obra. Si aquesta manipulació no bastava s’empraven els serveis d’algun sicari per a provar d’anihilar intellectualment el dissident. El possible lector només podia disposar del material manipulat que el comissariat oferia.
Tot ha mudat. L’autor arriba en un moment a cinc mil possibles lectors. Pot proporcionar informació de primera mà a lectors de tot el planeta. En un moment la notícia de l’aparició d’aquell llibre és a l’ordinador de milers d’interessats en el fet cultural. Per si mancava alguna cosa, els llocs web, les revistes alternatives, ofereixen un material inabastable que, per la seva solidesa i seriositat han ensorrat igualment les més ferotges campanyes rebentistes dels malfactors. Al lloc web o a la revista alternativa, el lector pot consultar les opinions contrastades de multitud d’especialistes en el fet literari. Internet ajuda, doncs, a dinamitzar de forma efectiva el nostre somort panorama cultural.
(26-V-06)
Les acostumades campanyes rebentistes de determinats grupuscles de dreta i també de l’extrema dreta falsament nacionalista, aquells falsaris que s’amaguen rere les nostres banderes per poder atacar millor els nostres escriptors, els dements pamflets de coneguts sicaris que, encegats per l’enveja i l’autoodi més ferest, no fan més que complotar contra l’escriptor de les Illes, m’han fet recordar una campanya semblant ordida pel TOP, el Tribunal de Orden Público franquista, en contra meva i en contra del meu llibre La guerra just acaba de començar ara ja fa prop de trenta anys.
En deman quina diferència essencial hi pot haver entre els agents de les forces repressives franquistes i aquells que, en el present, es dediquen a escampar mentides, calúmnies i insults contra els escriptors mallorquins. El problema és que abans, en temps de la dictadura, els enemics eren a l’altra part de la trinxera, en camp contrari. Ara també hi són els mateixos, en el camp de l’adversari. Amb això no hem canviat gaire. Però la diferència consisteix que la podridura actual ha enfollit alguns que prediquen des de les nostres pròpies banderes i, venuts als poders fàctics econòmics i mediàtics esdevenen els pitjors enemics dels escriptors nostrats.
Amb el recull de narracions La guerra just acaba de començar, guanyava el premi “Ciutat de Manacor 1973” de narrativa, el més prestigiós que es concedia a les Illes, juntament amb el “Ciutat de Palma”, de novel·la, poesia i teatre. El cert és que, just acabat d’editar -finançat per l’Ajuntament de Manacor-, el TOP, el Tribunal d'”Ordre” Públic franquista, decretava el seu segrest, per “atentar contra la normal convivencia ciudadana de los españoles(!)”. Vist amb perspectiva, ara que han passat més de trenta anys d’aquella persecució, crec que va ser la mateixa Brigada Social qui degué enviar un “dossier” ben adobat (amb l’historial que devia incloure les meves detencions per les pintades a favor de la llibertat pels presos polítics, la correspondència amb els països de l’Est d’Europa, les reunions amb les Joventuts Comunistes…). El cert és que en un determinat moment de la història que contam -l’Ajuntament de Manacor acabava de fer-me arribar els mil exemplars de l’edició- tot estava en perill. Els apreciats exemplars, si no hi trobàvem una solució ràpida i urgent, podrien acabar capolats per alguna trituradora de la Social o, el més segur, podrits i menjats per les rates en algun tètric soterrani de la Social a Madrid. La meva seguretat física -sempre hi cabia la possibilitat d’acabar a la presó si et jutjaven- també perillava. Però en aquell temps -començament de l’any 1974- actuàrem eficaçment. D’una manera semiespontània, tots els amics de Ciutat, pobles, Barcelona -i fins i tot de París!- es mobilitzaren per a vendre els mil exemplars de l’edició. Aleshores jo treballava de delineant a la cooperativa progressista d’arquitectes del carrer de l’Estudi General (amb els amics Gabriel Oliver, Neus Inyesta, Carlos García Delgado…). Anàrem fent paquets de cinc exemplars i es començaren a vendre i repartir arreu. La memòria pot enganyar-me, però entre els més actius venedors del llibre perseguit pel TOP record els germans Noguera Vizcaíno (en Pere i en Gabriel), en Bernat Homar (aleshores director d’un grup de teatre afeccionat), na Neus Santaner (actual dirigent de l’STEI), l’amic del PCE Jaume Bonnín, diverses agrupacions del PSUC principatí que havia conegut en el temps que havia treballat a la llibreria L’Ull de Vidre, l’amic J. Martínez Alier, de l’Editorial Ruedo Ibérico…
El que sí que record, ara que han passat els anys, és que aquest sistema de lluita contra la repressió político-cultural funcionà a la perfecció. En el fons, vist amb perspectiva, el Tribunal d’Ordre Públic (TOP) quasi em va fer un favor en processar-me per La guerra just acaba de començar! El llibre s’exhaurí en poques setmanes i, sense por d’exagerar, esdevingué un petit mite de la resistència cultural d’aquells anys tenebrosos.
Els ajuts de tothom foren inabastables. La solidaritat, de primera, sense que es pugui posar cap emperò. Quan la Brigada Social va trucar el timbre de ca meva amb l’ordre de segrest del llibre, es va adonar que… ja no n’hi havia cap ni un! En pocs dies tots els exemplars havien estat distribuïts i venuts. Va ser un gran triomf de l’antifeixisme illenc, un gran fracàs de les forces reaccionàries que amb la repressió volien dificultar l’avenç de la nostra literatura.
