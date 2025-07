Illes – Estiu de 1936 – La literatura catalana contemporània i la memòria històrica

Un article de Pere Rosselló Bover, escriptor i catedràtic de la Universitat de les Illes Balears (UIB)

Núria i la glòria dels vençuts (Lleida, Pagès editor, 2000) forma part d’una trilogia de Miquel López Crespí sobre la guerra civil, juntament amb Estiu de foc (1998) i L’Amagatall (1999), que l’any passat va obtenir el Premi Miquel Àngel Riera. Tot i ésser la primera de la sèrie, Núria i la glòria dels vençuts ha estat la darrera de les tres novel·les a aparèixer.

Com a les altres dues, dos grans objectius semblen haver incitat l'escriptor de sa Pobla a l'escriptura: per un costat, l'afany de recreació d'uns fets històrics, que són narrats a partir de la documentació aportada per la historiografia recent; i, per un altre, l'explicació d'uns valors ideològics que coincideixen sobretot amb els de l'esquerra, l'anarquisme, el nacionalisme i l'antifeixisme. Per aquest motiu, aquest novel·la, com les altres que formen la trilogia, no ens ofereix una visió neutra dels fets ocorreguts l'estiu de 1936, car conté una identificació força palesa entre el pensament de l'autor i el de la narradora-protagonista. (Pere Rosselló Bover)

La novel·la històrica. El desembarcament del capità Bayo en el Port de Manacor.

Com a les altres dues, dos grans objectius semblen haver incitat l’escriptor de sa Pobla a l’escriptura: per un costat, l’afany de recreació d’uns fets històrics, que són narrats a partir de la documentació aportada per la historiografia recent; i, per un altre, l’explicació d’uns valors ideològics que coincideixen sobretot amb els de l’esquerra, l’anarquisme, el nacionalisme i l’antifeixisme. Per aquest motiu, aquest novel·la, com les altres que formen la trilogia, no ens ofereix una visió neutra dels fets ocorreguts l’estiu de 1936, car conté una identificació força palesa entre el pensament de l’autor i el de la narradora-protagonista. Aquesta, tal com també ocorria a L’Amagatall , es converteix en una mena de punt de vista a partir del qual López Crespí basteix un gran fris en el qual desfilen personatges reals, esdeveniments i anècdotes que configuren l’episodi històric recreat.

La labor de l’escriptor ha consistit a combinar aquests elements reals amb personatges i situacions que són fruit de la seva imaginació i que, sobretot, li han servit de fil conductor per contar la història i, alhora, per comunicar-nos la seva manera de pensar. En aquest sentit, López Crespí es mou entre els límits de la novel·la històrica més tradicional, en la qual el propòsit didàctic sempre és present. Aquest fet implica que, més que aprofundir en la peripècia psicològica dels éssers de ficció, sobretot cerca mostrar-nos com varen ocórrer els fets reals, per tal que el lector en pugui conèixer la veritat i els comprengui en tota la seva complexitat. És evident que aquest punt de partida actua en detriment de la profunditat humana dels personatges i a favor de la dimensió ideològica i documental de la novel·la. Per aquesta raó, no ens ha de sobtar, per exemple, que les cartes que Núria rep de Joan, el seu company, siguin plenes d’informació bèl·lica i quasi no contenguin -com seria lògic- els esplais sentimentals propis d’una parella d’enamorats, que viuen en constant perill de mort i allunyats un de l’altre a causa de la guerra. És cert que el moment que els ha tocat viure és excepcional i que es tracta de persones disposades a donar la vida per uns ideals utòpics; però això, als ulls del lector d’avui, precisament els resta humanitat, tal com sol ocórrer en la major part de la nove·la històrica tradicional.

Pel tema tractat, Miquel López Crespí ha pogut comptar amb una valuosa font d’informació, de la qual ha extret la major part de la base real de la seva història. Ens referim al llibre de Josep Massot i Muntaner El desembarcament de Bayo a Mallorca. Agost-setembre 1936 (1987), en el qual l’investigador benedictí reconstrueix amb tota mena de detalls els orígens de l’expedició, la reconquesta republicana de Formentera i d’Eivissa i la desfeta tràgica dels republicans a Mallorca després de més de mig mes de lluita. En l’apèndix documental d’aquesta obra es recull un dietari redactat per una miliciana que participà en el front de Portocristo, que ben bé podria haver servit a l’escriptor de sa Pobla de motiu d’inspiració a l’hora de dibuixar la protagonista de la seva novel·la. En general, el diari de la miliciana només coincideix parcialment amb Núria i la glòria dels vençuts: així, el relat anònim comença el mateix dia 16 d’agost i dura fins el 4 de setembre, mentre que la novella de López Crespí s’inicia a Barcelona amb els preparatius de l’expedició i acaba amb la lluita al port de Manacor, sense relatar la retirada de els tropes de Bayo. Un altre exemple de la relació de la novel·la amb les fonts històriques i documentals és la referència a la fotografia que la protagonista i dues milicianes més es fan a Portocristo, la descripció de la qual concorda exactament amb la imatge reproduïda a la portada del llibre de Massot i Muntaner Els escriptors i la guerra civil a les Illes Balears (1990). Amb tot això volem dir que a labor de López Crespí ha consistit a donar vida mitjançant la creació literària a uns materials reals, però que restaven en la lletra morta de l’erudicció. En aquest sentit, hem de concloure que l’operació resulta força reixida, car l’interès dels fets seleccionats i l’estil planer de l’autor ens proporciona una lectura alhora àgil i interessant.

Sens dubte, però, el que més sembla haver seduït el nostre novel·lista (Miquel López Crespí, autor de la novella Núria i la glòria dels vençuts publicada recentment per Pagès Editors) és la figura d’aquesta jove que, com altres anarquistes de l’època, va emprendre una vida nova. Núria sap que no ha anat a la guerra per fer el dinar, rentar la roba o cosir els mitjons dels seus companys milicians, sinó per lluitar per un món millor, en el qual no existeixin les injustícies socials ni tampoc les diferències de sexe. La revolta ha duit Núria no sols a combatre les tropes feixistes, sinó també a treballar contra els prejudicis dels seus companys republicans, que encara reserven a la dona una sèrie de treballs que la societat tradicionalment li a encarregat i que, fins i tot, creuen que el seu paper només ha de consistir a satisfer les necessitats de l’home. Aquesta dimensió feminista de la protagonista és el tret que connecta millor la protagonista amb els lectors d’avui. I, en certa manera, és també el que, als nostres ulls, la salva de la rigidesa i de l’excés d’ideologia. Gràcies a alguns petits detalls -com el de dur un pintallavis juntament amb les armes-, es reforça la versemblança del personatge.

l refús d’una societat estratificada, dividida en poderosos i dominats, és l’eix ideològic de Núria i la glòria dels vençuts. Per aquest motiu, la figura del capità Bayo és presentada d’una manera força crítica per la narradora-protagonista, que s’adona de la contradicció d’una societat que lluita per la igualtat, però que alhora és dirigida per aquells que n’ostenten un poder que àdhuc els atorga el privilegi de decidir la vida i la mort dels seus subordinats. Així, Alberto Bayo és vist com un militar d’acadèmia, amb un historial repressor, que en el fons només cerca el protagonisme personal, la qual cosa el porta a trencar amb el capità Manuel Uribarry, cap de les milícies valencianes. Per la seva vanaglòria, en començar el desembarcament al Llevant mallorquí, es vesteix amb l’uniforme de tinent coronel. I, sobretot, no dubta a exercir la seva autoritat despòtica sobre les seves tropes, fins i tot en aplicar una injusta sentència de mort contra un dels milicians valencians. Núria comprèn com serà de difícil bastir una nova societat igualitària, mentre els militars -imprescindibles per a guanyar la guerra- ostentin el poder: “No podem dir ni una paraula a uns comandaments que seran els principals enemics de la revolució”, perquè “o controlem els militarisme des del seu naixement o el militarisme acabarà amb nosaltres” (pag. 98). Al capdavall, ja compta amb l’exemple de la Rússia de Stalin. La lliçó final de la novella sembla ser que només la feina i el sacrifici resignats de les dones i dels homes anònims podrà conduir en el futur a un món millor.

Núria i la glòria dels vençuts narra un perible que va des de l’organització de la campanya al Principat -amb alguns retrocesos que remeten al triomf a Barcelona sobre els militars adherits al Movimiento durant els primers dies de la guerra-, fins als inicis del combat a la zona del port de Manacor, tot passant pel viatge fins a València per recollir els milicians d’Uribarry, la conquesta de Formentera i d’Eivissa i l’anada a Maó per completar les tropes de l’expedició. En resum, una història que, tot i que coneguem com acabarà, conté elements suficients per garantir l’interès del lector. López Crespí opta per tallar la novel·la abans que es produeixi la retirada de les tropes republicanes. Potser es tracta d’una manera de deixar la porta oberta a una futura continuació del seu relat. A nosaltres, però, ens fa l’efecte que més tost és un intent de concedir una nova oportunitat de triomfar als seus protagonistes. Tant de bo poguéssim canviar la Història!

Revista El Mirall número 115 (setembre 2000).

La memòria dels vençuts: Mallorca i la guerra civil

La trilogia formada per Estiu de foc , L’Amagatall i Núria i la glòria dels vençuts s’ha anat bastint amb el temps, amb la lenta sedimentació, dins del subconscient del novel·lista, d’infinitat d’anècdotes contades pels homes i dones que visqueren la guerra civil, la repressió franquista. Caramull d’històries verídiques que, a poc a poc, s’han transformat, en els personatges de ficció de les obres abans esmentades.

En la novel·la Núria i la glòria dels vençuts hi ha desenes d’informacions concretes, aventures increïbles, fets que potser no coneix cap historiador, que vaig sentir contar a la família durant anys i més anys. És evident que, dins aquesta recordança, no hi podien mancar les experiències vitals que em contaren desenes de vells lluitadors republicans.

Record ara mateix les històries contades per José Hernández, un carrabiner (exmilitant del PCPE i del PCEml), que vaig conèixer en els anys que vaig ser vicepresident de l’Ateneu Popular “Aurora Picornell” (mitjans dels vuitanta). I el tinent de la República Manuel Gómez Simón, el qual, malalt i amb greus dificultats amb la vista, encara anava per tots els pobles de Mallorca aferrant cartells esquerrans. I caldria parlar també d’un home excepcional per tot el que va significar en la lluita per la llibertat; em referesc a Gaspar Soler, amic íntim de la dirigent del PCPE pro-soviètic Francesca Bosch. En Gaspar morí el 1990 després de tota una vida dedicada a la lluita pel socialisme, en defensa dels drets dels treballadors.

Em ve igualment a la memòria el company Antonio Abarca Zurita (de l’OEC, que participà en la campanya del “Front de Treballadors” de l’any 1977)… I tots els altres, els herois anònims, els antics lluitadors antifeixistes que, complint les normes de seguretat dictades per l’OEC, no donaven el seu nom autèntic i que jo coneixia pel nom de guerra: “Juan”, “Toni”, “Teresa”… Tants excel·lents amics que han anat morint en el més perfecte anonimat i als quals mai ningú podrà agrair prou el que feren per portar la llibertat al nostre poble, a tots els pobles de l’Estat.

Aquesta és una època ben diferent a tot el que havíem somniat en temps de la lluita contra la dictadura. Assistim cada dia a l’enlairament de polítics i vividors, especialistes del romanço. La xurma que no va fer res contra el feixisme, els “esquerrans” que enterraren la lluita per la república en temps de la transició i que durant anys han xuclat del pressupost estatal després d’haver vampiritzat lluites, històries, símbols. Els vividors que van de viatge per aquí i per allà mentre quatre gasetillers servils els basteixen -ben pagada!- una “història” falsa, trucada, sense cap ni peus, on ells, els oportunistes, són els protagonistes de la lluita per la llibertat.

Però que facin els servils la seva història. Nosaltres servarem la dels “vells”, dels nostres herois, dels Jaume Serra Obrador (el nebot d’aquell pobler heroic, en Jaume Serra Cardell, afusellat en el Fortí d’Illetes l’any 1937), amb el qual encara vaig participar en una manifestació contra el dictador Pinochet fa uns anys; i d’en José Hernández i els germans José, Paulino i Juan López. Sense oblidar tampoc Guzmán Rodríguez Fernández, un lluitador basc que restà a viure a sa Pobla i que, durant anys, petava la conversa amb el pare i l’oncle, molts d’horabaixes, mirant de reüll la Guàrdia Civil, mentre fumaven una cigarreta en el taller de Can Ripoll, just davant la plaça del Mercat; i Juan Alzamora, que amb n’Aurora Picornell anà amunt i avall, per uns carrers de Palma plegats de falangistes, demanant armes a Antonio Espina; armes per als sindicats de les Illes, armes per a defensar la República… que el governador republicà no volgué lliurar als treballadors antifeixistes.

Són les històries vitals d’aquesta generació d’homes i dones que ho donaren tot per la causa de la llibertat del nostre poble les que, convenientment passades per la màgia de la imaginació i la literatura, naveguen per les pàgines de Núria i la glòria dels vençuts , Estiu de foc i L’Amagatal l.

Moltes d’aquestes històries, la presència omnipotent de la guerra, la revolució i l’exili (d’una manera directa o indirecta) ja l’havíem copsat en l’obra de Carner, de Riba, de Pere Quart, de Bartra, d’Espriu, Prous i Vila, Ramon Tor, Ferran Soldevilla, Agustí Esclasans, Joan Sales, Clementina Arderiu, Màrius Torres, Janés i Olivé, Isidre Molas, Fèlix Cucurull, Joan Fuster, Joaquim Horta, o Francesc Vallverdu (entre molts d’altres).

Aquesta és la base cultural (entre moltes altres coses) que ajuden a bastir Núria i la glòria dels vençuts , L’Amagatall i Estiu de foc .

Miquel López Crespí

