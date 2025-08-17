Illes – En la mort de Jaume Obrador

La unitat del PSM amb els comunistes de les Illes (la majoria de l’OEC) contribuí -i molt!- a consolidar el projecte de nacionalisme i socialisme autogestionari (no burocràtic) illenc. La direcció del PSM que resistí els “cants de sirena del PSOE” era formada per Sebastià Serra (secretari polític); Eberhard Grosske (relacions exteriors); Joan Perelló (cultura); Pep Bernat (moviment obrer); Jaume Obrador (moviment ciutadà); Miquel López Crespí (formació); Margalida Bujosa (dona); Joan Mesquida (joventut); Jaume Montcades (propaganda); Rafel Oliver (Mallorca Socialista); J. A. Adrover (pagesia); Paco Mengod (organització)”. Som molts el que pensam que, si aleshores, en una situació de certa debilitat organitzativa i sense gaire representació institucional, els poders fàctics de les Illes no aconseguiren acabar amb el PSM, ara, amb la forta implantació d’aquesta organització a Ciutat i part forana, tampoc ho aconseguiran. La feina que tenen és prou complicada i no crec que sicaris i servils puguin acomplir el seu objectiu: acabar amb el nacionalisme d’esquerres”. (Miquel López Crespí)
Quan el secretariat polític del PSM va fer pública la famosa “proposta de Convergència” (vegeu Mallorca Socialista, núm. 3 d’abril de 1978, pàg. 1) desarmà qualsevol nova provatura de desvirtuar l’esperit d’esquerres i autènticament nacionalista del partit. La proposta d’unitat amb altres organitzacions deia en els seus punts més importants que la futura unitat entre el nacionalisme i el socialisme es faria (o no es faria) damunt les bases següents: “1) Acceptació del socialisme autogestionari com objectiu i utilització del marxisme com a mètode d’anàlisi de la societat.
‘ 2) Reconeixement de la lluita de classes com a eix fonamental de la transformació social.
‘ 3) Refús explícit de la socialdemocràcia com a instrument reproductor del sistema capitalista” I, en el punt 5è s’exigia igualment “el reconeixement del dret a l’autodeterminació de les nacionalitats i dels pobles [que integren l’Estat espanyol]”.
Com el mateix Sebastià Serra recorda (vegeu “Entrevista a fons a Sebastià Serra i Busquets per Miquel Payeras” pàg. 43 del fulletó de propaganda electoral del PSM Palma, entre la realitat i la illusió, Edicions Cort, 1995): “Hi hagué moltíssims intents per part del PSOE de neutralitzar-nos. Record molt bé diversos viatges a Palma d’importants càrrecs del PSOE per a convèncer-nos d’entrar a formar part del seu partit. Eren moments en què el PSOE olorava el poder i necessitava quadres. Hi va haver companys que optaren per aquesta via, convençuts que es podia fer molt més des d’un partit d’àmbit estatal i amb opció de poder que no des d’un partit d’esquerra nacionalista. Antoni Tarabini, Francesc Obrador… són alguns dels companys, i amics, que decidiren fer la passa cap el PSOE aquells anys”. Seguidament el periodista li demana:
” -I a vostè no el volgueren?
‘ -Ja, ja [respon Sebastià Serra]… no sé si em varen voler o no. Hi hagué contactes i certs oferiments un tant difusos, però jo sempre vaig tenir clar que la lluita política havia de plantejar-se des de Mallorca. Per això era, i som, nacionalista. Sé que hi ha companys que entraren en el PSOE que se segueixen qualificant de nacionalistes. Però en fi, un nacionalista dins un partit centralista no sol canviar el partit, ans al contrari, el partit el sol canviar a ell, com ha passat a molts”.
