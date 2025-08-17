Literatura catalana moderna - Illes

Blog de l'escriptor Miquel López Crespí

17 d'agost de 2025
Sense categoria
0 comentaris

Illes – En la mort de Jaume Obrador

Quan Jaume Obrador formava part de la direcció del PSM

La unitat del PSM amb els comunistes de les Illes (la majoria de l’OEC) contribuí -i molt!- a consolidar el projecte de nacionalisme i socialisme autogestionari (no burocràtic) illenc. La direcció del PSM que resistí els “cants de sirena del PSOE” era formada per Sebastià Serra (secretari polític); Eberhard Grosske (relacions exteriors); Joan Perelló (cultura); Pep Bernat (moviment obrer); Jaume Obrador (moviment ciutadà); Miquel López Crespí (formació); Margalida Bujosa (dona); Joan Mesquida (joventut); Jaume Montcades (propaganda); Rafel Oliver (Mallorca Socialista); J. A. Adrover (pagesia); Paco Mengod (organització)”. Som molts el que pensam que, si aleshores, en una situació de certa debilitat organitzativa i sense gaire representació institucional, els poders fàctics de les Illes no aconseguiren acabar amb el PSM, ara, amb la forta implantació d’aquesta organització a Ciutat i part forana, tampoc ho aconseguiran. La feina que tenen és prou complicada i no crec que sicaris i servils puguin acomplir el seu objectiu: acabar amb el nacionalisme d’esquerres”. (Miquel López Crespí)

 

La lluita per salvar el PSM i les crisis del nacionalisme d’esquerra

 


Inca (Mallorca). En el mes de desembre de 1978 el IV Congrés del PSM aprovava la unitat del PSM amb els comunistes de l´OEC. La unitat va reforçar el PSM i el partit unificat va poder resistir les campanyes de la dreta (UCD) i del PSOE i PCE per neutralitzar o acabar amb el nacionalisme d’esquerra.

Els esdeveniments de Santa Maria del Camí han situat en primera línia de l’actualitat política la possibilitat d’una nova crisi del PSM. Tot plegat m’ha fet recordar la de finals dels anys setanta, quan semblava que el nacionalisme d’esquerres seria engolit totalment i absolutament per la socialdemocràcia espanyola (PSOE). Aleshores molta gent havia escollit anar a recer del partit de Felipe González i Alfonso Guerra. En aquella època, amb l’enfortiment del PSM a ran del Congrés d’unitat amb la majoria d’agrupacions d’OEC (IV Congrés del PSM), la histèria dels sectors reaccionaris de la nostra societat (incloent-hi segons quins partits d’esquerra) s’anà accentuant. S’ha de tenir en compte que per aquelles alçades (anys 76, 77, 78) el PSM havia sofert diverses sotragades que havien posat la seva existència en perill. Hi hagué una greu crisi l’any 1976 entre dreta i esquerra a l’interior del partit. Finalment, amb la sortida d’elements sense ideologia definida (de no ser estar al costat del poder, qualsevol poder) es pogué arribar fins a la crisi del 77, la més greu, la que s’esdevingué amb l’intent de portar el PSM dins el cau del PSOE.

Quan el secretariat polític del PSM va fer pública la famosa “proposta de Convergència” (vegeu Mallorca Socialista, núm. 3 d’abril de 1978, pàg. 1) desarmà qualsevol nova provatura de desvirtuar l’esperit d’esquerres i autènticament nacionalista del partit. La proposta d’unitat amb altres organitzacions deia en els seus punts més importants que la futura unitat entre el nacionalisme i el socialisme es faria (o no es faria) damunt les bases següents: “1) Acceptació del socialisme autogestionari com objectiu i utilització del marxisme com a mètode d’anàlisi de la societat.

‘ 2) Reconeixement de la lluita de classes com a eix fonamental de la transformació social.

‘ 3) Refús explícit de la socialdemocràcia com a instrument reproductor del sistema capitalista” I, en el punt 5è s’exigia igualment “el reconeixement del dret a l’autodeterminació de les nacionalitats i dels pobles [que integren l’Estat espanyol]”.

Com el mateix Sebastià Serra recorda (vegeu “Entrevista a fons a Sebastià Serra i Busquets per Miquel Payeras” pàg. 43 del fulletó de propaganda electoral del PSM Palma, entre la realitat i la illusió, Edicions Cort, 1995): “Hi hagué moltíssims intents per part del PSOE de neutralitzar-nos. Record molt bé diversos viatges a Palma d’importants càrrecs del PSOE per a convèncer-nos d’entrar a formar part del seu partit. Eren moments en què el PSOE olorava el poder i necessitava quadres. Hi va haver companys que optaren per aquesta via, convençuts que es podia fer molt més des d’un partit d’àmbit estatal i amb opció de poder que no des d’un partit d’esquerra nacionalista. Antoni Tarabini, Francesc Obrador… són alguns dels companys, i amics, que decidiren fer la passa cap el PSOE aquells anys”. Seguidament el periodista li demana:

” -I a vostè no el volgueren?

‘ -Ja, ja [respon Sebastià Serra]… no sé si em varen voler o no. Hi hagué contactes i certs oferiments un tant difusos, però jo sempre vaig tenir clar que la lluita política havia de plantejar-se des de Mallorca. Per això era, i som, nacionalista. Sé que hi ha companys que entraren en el PSOE que se segueixen qualificant de nacionalistes. Però en fi, un nacionalista dins un partit centralista no sol canviar el partit, ans al contrari, el partit el sol canviar a ell, com ha passat a molts”.

En el moment que analitzam, és a dir, en el mes de desembre de 1978, la unitat del PSM amb la majoria de l’OEC contribuí -i molt!- a consolidar el projecte de nacionalisme i socialisme autogestionari (no burocràtic) illenc. La direcció del PSM que resistí els “cants de sirena del PSOE” era formada per Sebastià Serra (secretari polític); Eberhard Grosske (relacions exteriors); Joan Perelló (cultura); Pep Bernat (moviment obrer); Jaume Obrador (moviment ciutadà); Miquel López Crespí (formació); Margalida Bujosa (dona); Joan Mesquida (joventut); Jaume Montcades (propaganda); Rafel Oliver (Mallorca Socialista); J. A. Adrover (pagesia); Paco Mengod (organització)”. Som molts el que pensam que, si aleshores, en una situació de certa debilitat organitzativa i sense gaire representació institucional, els poders fàctics de les Illes no aconseguiren acabar amb el PSM, ara, amb la forta implantació d’aquesta organització a Ciutat i part forana, tampoc ho aconseguiran. La feina que tenen és prou complicada i no crec que sicaris i servils puguin acomplir el seu objectiu: acabar amb el nacionalisme d’esquerres.

Miquel López Crespí

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!