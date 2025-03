Illes – Els poemes de Palma (articles de Damià Pons i Antoni Vidal Ferrando)

Antoni Vidal Ferrando i Damià Pons analizen la poesia de Miquel López Crespí

Damià Pons i la poesia mallorquina: Punt final (Editorial Moll)

Per Damià Pons i Pons.

A Punt final s’hi expressa el desencís davant un temps històric recent que no ha estat talment com el poeta l’hauria desitjat. L’època en què semblava que totes les utopies podrien ser possibles sobreviu en les vivències de l’autor, com una mena de mite, com aquell paradís perdut al qual una vegada i una altra ens fa retornar la nostàlgia.

Les meves paraules d’avui neixen de la lectura feta sense xarxa de Punt final 1, l’obra que recentment ha publicat l’Editorial Moll a la més històrica de les col.leccions de poesia que mai han existit a Mallorca. Dic que és una lectura sense xarxa perquè l’he afrontada sense comptar amb la referència de cap altre lector ni tampoc amb cap mena d’explicacions interpretatives que la interrogació del mateix Miquel López haurien pogut posar al meu abast. Crec que és saludable llegir els llibres de poemes de la mateixa manera que a l’estiu tastam l’aigua de la mar: amb una capficada. La sensació del primer cop, sec i dur; l’enrampada emotiva que pot produir-nos l’electricitat d’un vers; la intuició poc perfilada que creu endevinar un determinat sentit en el si d’una imatge que pertany al món de les ombres més fosques. La poesia ha de ser comunicació, és clar que sí, però sobretot ha de ser un gest d’escarni a la comunicació banalitzada, a la comunicació feta amb retalls de tòpics i d’obvietats.

Dels llibres d’en Miquel López jo n’he llegits, al llarg dels anys, una bona partida. Però de les seves narracions, els seus poemaris, els seus textos teatrals i els seus assaigs sempre subjectius ara mateix en tenc una idea global que no és gaire precisa. La feblesa de la memòria i la inexistència de tot tipus de consulta prèvia a la possible bibliografia que hagués pogut trobar m’alliberen de qualsevol mena de condicionament. He llegit Punt final des de la llibertat de la pròpia subjectivitat. És evident que d’aquesta manera es fa molt més difícil evitar el perill de l’error. Però els lectors de poesia mai no han de témer equivocar-se, més aviat l’amenaça que han de vèncer és la de conformar-se amb la comoditat d’acceptar les lectures que uns altres els puguin donar cuinades.

És indubtable que a Punt final hi ha el món vital i ideològic de l’autor. S’ha dit moltes vegades, i jo personalment pens que l’opinió és encertada, que els escriptors sempre estan escrivint, poc més o manco, el mateix llibre. Els diferents títols no serien altra cosa més que variacions d’una única veu, les arrels de la qual, tanmateix, s’alimentarien d’una subjectivitat i d’una experiència de vida i cultura comunes. Ara bé, la qüestió no és aclarir tan sols què hi ha en el llibre, també ens hem de demanar com hi és allò que l’autor hi ha posat.

Els vint-i-set poemes que formen Punt final han estat escrits amb un patró estilístic semblant: versos lliures que s’encadenen els uns als altres mitjançant el recurs de la justaposició, un recurs que és omnipresent de manera absoluta. Les línies gràfiques dels versos es corresponen quasi mil.limètricament als períodes sintàctics. Cada vers és en bona mesura una frase dotada de sentit autònom i complet. Ara bé, com són aquestes frases-vers? No hi trobareu uns continguts explícitament transparents ni tampoc una comunicació feta amb el llenguatge logicoperiodístic que acostuma a ser el propi d’aquella literatura que neix de la ideologia i la militància. Punt final és un extens catàleg d’imatges, cadascuna de les quals ha de ser afrontada pel lector amb tot el risc que sempre representa escodrinyar el món sense senyalitzacions ni guies iniciàtiques. De bon principi, cada poema és en gran part una caixa plena d’obscuritats. Tan sols si ens fi ficam dedins, si n’escoltam els sons i en tocam els volums, podrem reconstruir el sentit profund que s’hi amaga. El lector de la poesia contemporània freqüentment té la necessitat d’arriscar-se a recompondre la lògica comunicatica del poema, talment com ha de fer l’infant que si vol veure amb certesa la imatge ha d’ajustar les peces del trencaclosques. I què hi podem trobar, a Punt final , si ajuntam les peces? Personalment hi he acabat trobant una bona part d’aquelles idees-força, sempre enèrgiques i sinceres, que una vegada i una altra es manifesten a l’obra d’en Miquel López Crespí. En aquesta ocasió, però, expressades amb la veu sempre ambivalent d’unes imatges que s’afanyen a produir suggerències molt més que no a divulgar certeses.

A Punt final s’hi expressa el desencís davant un temps històric recent que no ha estat talment com el poeta l’hauria desitjat. L’època en què semblava que totes les utopies podrien ser possibles sobreviu en les vivències de l’autor, com una mena de mite, com aquell paradís perdut al qual una vegada i una altra ens fa retornar la nostàlgia. El poeta, davant la constatació del fracàs dels seus somnis i projectes, reacciona de manera diferent. D’una banda, recorr a la invectiva contra tots aquells que s’han fabricat un bon caminal amb l’estora de les seves renúncies; d’altra, el poeta decideix allunyar-se, cap al sud, talment com ho va fer en el segle XIV aquell franciscà renegat que abjurà de l’illa de Mallorca i es convertí en adepte de l’Islam. En definitiva, la terra que expulsa els fills que amb més apassionadament havien lluitat per fer-la lliure i justa.

En coherència amb aquest contingut, el llibre és ple d’imatges que remeten al naufragi de les utopies del poeta i de tota la gent que com ell varen creure que seria possible una altra realitat. Se’ns parla de “naus enfonsades”, de “remolí de fuetades”, d'”enfonsament del temps”, d'”immenses catedrals buides”…

Ni tan sols la vivència de les meravelles que produeix el plaer de l’amor eròtic li permeten alliberar-se dels mals glops que quotidianament regala la realitat. I tampoc no ho permet la recuperació a través del record dels temps de la infantesa, perquè aquesta no va ser ni molt manco un jardí paradisíac, ans al contrari, la infantesa del poeta va anar lligada a l’experiència de la guerra i a les conseqüències que se’n derivaren, que foren especialment cruels en el si de la seva família i en el solar de la seva terra. L’adolescent rebel troba en les víctimes de la guerra civil i en els revolucionaris que assaltaren la Bastilla els referents positius d’una història en la qual els humiliats i els poderosos han mantingut permanentment l’abraçada del conflicte.

Tanmateix, però, el poeta no és vençut per un pessimisme històric derrotista. Encara és capaç d’imaginar l’aparició d’una nova gent que altra volta serà capaç d’escalar “les més altes muntanyes”.

Altra volta tot torna a ser novament possible.

I també serà possible que cadascun de vosaltres trobi en aquest excel.lent llibre de López Crespí un bon caramull de missatges i sentits que la meva lectura apressada no haurà sabut descobrir.

Presentació del poemari Punt final. Publicat a la revista l’Estel de Mallorca (15-VI-97). Pag. 22.

1 Miquel López Crespí: Punt final (Ciutat de Mallorca, Editorial Moll, Col·leció de poesia “Balenguera” nº 72, 1995)

Antoni Vidal Ferrando analitza la poesia de Miquel López Crespí: Els poemes de l´horabaixa (Premi de Poesia Principat d´Andorra)

Un cosmos barroc d’ombres difícils, d’ideals marcits, de cambres buides, de passions malaguanyades, de pactes oblidats, de somnis desapareguts, d’hores malaltisses, d’exilis en pròpia terra; de còlera i de crepuscles, d’abaltiments i de violència, de follia i de falsedat, de calabruix i d’extenuació, de mentides i d’angoixa, de servilisme i de bisturins, de desconcert i de suïcidis, d’insomni i de terbolesa, de pistoles i de cendres, de xiprers i de llops, de còlera i de malsons, d’abismes i d’atzucacs, d’inferns i de ferotgia, d’orbesa i de laberints, de dolor i de naufragis, de fracassos i d’hiverns, de solitud i d’irrealitat, de botxins i d’injustícia…”. (Antoni Vidal Ferrando)

Per Antoni Vidal Ferrando, escriptor.

De poesia, n’hi ha hagut i n’hi haurà sempre perquè n’hi ha d’haver. Paraula coneixement i bellesa són tres essències que l’home no deixarà de conjugar fins que algun déu gelós no el desterri de les pletes on, dia a dia, perd el corbam en un intent patètic d’assolir els fruiterars de l’amor, de la llibertat i de l’heterodòxia.

No hi ha més alquímia que aquesta. L’espai de l’art, on s’arrecera el de la paraula, ens obre camí cap al cor més intrínsec del misteri. Feim versos o en llegim perquè hi ha l’aventura de conèixer i de discrepar. Com hi ha l’aventura del capvespre, la de sembrar geranis o la d’un petit port d’aigües amb congres on hem estat feliços. L’art és coneixement. I qui coneix estima i vol transgredir. “Puja ton entendre e pujaràs ton amor”, deia Ramon Llull amb “lo pus vell catalanesc del món”. Després haurien de passar set segles perquè Gramsci en fes una altra lectura: “Res no hi ha tan subversiu com la veritat”.

Per això, no s’ha escrit mai cap vers que no comprometi. Si l’art és art, subverteix. És clar que des de la prehistòria uns artistes han estat identificats amb la guerrilla i uns altres amb la burocràcia. Fins aquí arriba el maquiavelisme dels poders. Suposat que la subversió és inevitable, convé fer una retxa per separar tots aquells que el sistema es veu capaç de digerir dels més intrèpits. Però cap tàctica ni cap estratègia pot evitar que la natura es manifesti tal com és. Des que el món és món ha estat així i per això la vida no té aturall i existeix la línia de la història.

Tanmateix ja s’ha fet l’hora de dir que aquest preàmbul, en el fons, no és més que una reflexió motivada per la lectura de Els poemes de l’horabaixa , un llibre amb el qual Miquel López Crespí guanyà l’últim Premi Grandalla de poesia al principat d’Andorra i que jo tenc l’honor de presentar-vos anit.

Ja ens ho advertia l’enyorat Valerià Pujol, ara fa deu anys, en el pròleg de Foc i fum , un dels reculls més intel.ligents i més pertorbadors de la trajectòria poètica de López Crespí: és impossible endinsar-se per l’inferno dels versos d’aquest autor sense restar-hi implicat de qualque forma. Antiesteta, antimodernista, escèptic, rupturista, en Miquel sol adreçar-se al rostre de cada un dels lectors per llançar-hi incivilitzadament tota la metralla del seu univers poètic. A partir d’aquí, pot passar qualsevol cosa.

Particularment -i ja que he parlat d’inferno– vos he de confessar que Els poemes de l’horabaixa m’han fet pensar en aquella llança que Aquil.les havia heretat del seu pare Peleu, la qual tenia la virtut de curar, en un segon llançament, les ferides que havia produït abans, segons s’esmenta a la Divina Comèdia.

Vull dir que fins i tot a algú que pensa que l’art són les formes, com és el meu cas, no li és difícil deixar-se fascinar per l’atmosfera d’un llibre com aquest, a pesar de la seva musicalitat desconcertant, dels ecos llompartians que emergeixen així com ens anam endinsant en la lectura, o de no acabar de compartir les idees de l’autor respecte a la sintaxi i a la utilització dels adjectius. Ben mirat, això que ara acab d’esmentar no vénen a ser més que recursos, maneres que té en Miquel López Crespí d’expressar les seves conviccions irreverents i subversives, maneres de fer palès un tarannà indòmit, que es planteja una escriptura resistent com, des de sempre, s’ha plantejat una vida resistent, que li impedeix doblegar-se a les escomeses de les modes literàries o de la preceptiva, i el duu a no lliurar-se a més poder que al de la seva passió existencial. Ruben Darío ho expressava d’una manera més sintètica: Ni teólogos ni filólogos . I a pesar de la trampa de la diferència de contextos, les paraules del gurú del modernisme demostren fins a quin punt els camins de la poesia són incontables i fins a quin punt se’n pot fer una mateixa lectura des de posicions extremes pendulars.

Perquè ja he apuntat quina opinió de l’art per l’art té Miquel López Crespí, un home que no cerca amb els seus versos sinó la nostra rèplica, implicar-nos en l’aventura portentosa d’interrogar la vida i de dir no als mediocres i a l’arbitrarietat.

És ver que és fàcil veure Els poemes de l’horabaixa com el llarg peregrinar d’una veu turmentada per un cosmos barroc d’ombres difícils, d’ideals marcits, de cambres buides, de passions malaguanyades, de pactes oblidats, de somnis desapareguts, d’hores malaltisses, d’exilis en pròpia terra; de còlera i de crepuscles, d’abaltiments i de violència, de follia i de falsedat, de calabruix i d’extenuació, de mentides i d’angoixa, de servilisme i de bisturins, de desconcert i de suïcidis, d’insomni i de terbolesa, de pistoles i de cendres, de xiprers i de llops, de còlera i de malsons, d’abismes i d’atzucacs, d’inferns i de ferotgia, d’orbesa i de laberints, de dolor i de naufragis, de fracassos i d’hiverns, de solitud i d’irrealitat, de botxins i d’injustícia…

Quan tot el món en què creieren els més utòpics i contestataris de la seva generació s’ha ensorrat (…el passat moria enmig de l’asfalt/ barca a la deriva.), López Crespí vendria a fer l’inventari de la derrota, un inventari de vuitanta-un poemes, que ens hauríem d’imaginar com un interminable viacrucis si, a més a més, li haguéssim de fer cas quan afirma que La poesia era aleshores excels disseny aerodinàmic/ fràgil xerrameca engolada voleiant damunt les tombes. O quan més endavant es mostra encara més categòric: reconec la mentida del vers; o no cal amagar que les paraules s’han rovellat/ i cada adjectiu amaga anomalies polsoses/ grotesques efusions de l’esperit en les quals ningú ja no creu.

Però, de la mateixa manera que estic segur que Els poemes de l’horabaixa no són el simple inventari d’una derrota, també estic segur que l’aparent desconfiança en la poesia del seu autor no és més que la manifestació palesa d’un hàbit de qüestionar-s’ho tot adquirit al llarg de tota una vida d’inconformisme i d’autoexigència. No, en Miquel no fa poemes malgré lui. Precisament ell més que ningú sap que la paraula és un dels primers poders que intenten anorrear els dictadors.

I per això mateix li sentireu dir que Retirar-se seria caure en la trampa, que Conèixer el final de l’argument/ no és excusa vàlida per a justificar la retirada, que cal marxar/ amb el cap ben alt/ per l’avinguda esclatant de la tempesta. O el sentireu evocar la mel tastada a l’infantesa, aquella llum que naixia de les pedres en presència de l’àvia, dues llengües extenuades fugint de la desventura, uns ulls de dona com illes colpides per la pluja. O també, convençut com René Char que resistència és esperança, el sentireu que somnia en una nova primavera en què Aurora Picornell prendrà el sol tota nua i la seva boca tendrà gust de mel i taronges, que els humiliats, els vençuts, els perdedors de sempre retornen des de l’indret on la mar i el blau del cel s’ajunten, per després imaginar’ls salpant severament amb la marea.

La flama de la rebel.lia, els horitzons de la memòria, les melasses de l’amor, el paradís perdut de la infantesa, els palmerals de l’esperança són alguns dels estímuls que converteixen Els poemes de l’horabaixa en un llibre que transita per les essències més universals i més frondoses del cor de l’home, un llibre davant el qual no ens queda més alternativa que exercir de ciutadans d’un regne i d’un foc que en deim intel.ligència, si no volem restar perduts davant la vitalitat i la provocació que hi batega.

De propostes culturals com les que Miquel López Crespí llança des dels seus territoris del maquis, o se’n surt una mica més lliure o convençuts que no hi ha antídot per la rèmora dels nostres ulls cansats.