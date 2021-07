ILLES – ELS NOSTRES ESCRIPTORS – PERE CAPELLÀ (MINGO REVULGO): UN AGERMANAT CONTRA EL CACIQUISME FEIXISTA DE LA POSTGUERRA

PERE CAPELLÀ (MINGO REVULGO): UN AGERMANAT CONTRA EL CACIQUISME FEIXISTA DE LA POSTGUERRA

El reialme del terror, ajudat pels germans Villalonga, s’instal.lava a Mallorca. I, com explica Jaume Pomar al seu llibre El meu Llorenç Villalonga (pàgs. 48-49), arribava també l’hora de les girades de casaca i les traïdes a la democràcia i a la catalanitat de les Illes. Vejam la posició d’alguns dels intel.lectuals més destacats d’aquella època: “L’Escola Mallorquina era altament conservadora en matèria artística i, arribada l’hora, salvant les honroses excepcions de M. Ferrà i S. Galmés i potser algun altre, reclosos en un digne exili interior, pogueren demostrar que també ho eren en matèria política. Els exemples que podríem adduir, en actituds vitals o literàries, van de Ll. Riber fins a Maria Antònia Salvà, passant per M. Forteza, G. Cortès i diversos regionalistes que demanaren l’entrada en bloc dins Falange Española, a la qual cosa el Cap de Falange provincial, Alfonso de Zayas y Bobadilla, el sinistre marquès de Zayas, contestà que cada cas seria estudiat de manera individual”.

Completament oposat als casos de compromís falangista i dretà dels germans Villalonga, ens trobam amb l’exemple, cabdal per a tot intel.lectual d’esquerres, de Pere Capellà. Mestre d’escola, oficial de l’exèrcit de la República, fins al darrer dia de la seva vida representa una síntesi perfecta d’activista cultural al servei del poble, sempre compromès amb la seva terra i la seva cultura. En l’època en què personatges del tipus de Pere Deyà, Francesc Fiol Juan, Gaspar Sabater Serra, Josep Rosselló Ordinas, Melcion Rosselló Simonet o els esmentats germans Villalonga, etc, manifestaven “la seva adhesió absoluta al Movimiento” (Bartomeu Mulet, “Repressió franquista contra el magisteri a Mallorca”, revista Lluc, núm. 784, pàg. 27), Pere Capellà estava completament lliurat a la tasca de mantenir sempre ben alta la bandera de l’honestedat, la defensa d’unes creences i un principis de justícia i llibertat. A la pàgina 30 del treball citat podem llegir: “Era d’Esquerra Republicana [Pere Capellà], feia de sabater i anava a l’Escola Normal en bicicleta. Del 35 al 36 va fer de mestre a Montcada i a Sants, i per recomanació de Companys, després d’haver-se pogut escapar de Mallorca el juliol del 36 dels matons d’Algaida, va ocupar plaça de mestre a Sant Andreu i posteriorment va exercir també de mestre a Guadalajara, però s’apuntà a l’Escola Popular per esser militar en el bàndol republicà. El 1940 fou condemnat a 20 anys de presidi, recuperà la llibertat i es va instal.lar a Montuïri. Va morir molt jove. De fet el pecat que havia comès Pere Capellà era la seva significació revolucionària i la seva militància en Esquerra Republicana. D’aquesta manera li feren pagar la lluita per l’alliberament individual i col.lectiu en què es va significar expressament en el període a què ens referim”.

L’any 1980, l’OCB va editar el treball de Joan Miralles i Montserrat Vida i Obra d’en Pere Capellà (Mingo Revulgo), un llibret bàsic per a tot estudiós del nostre fet cultural. En aquesta obra imprescindible es poden trobar tota una sèrie de treballs de Pere Capellà quasi desconeguts fins ara per al gran públic. Entre d’altres, destacam: “De la revolución chica de ‘l’Estat Català'”; “Sobre la pena de muerte” (impressionant manifest en contra de la pena de mort escrit [1935] just en el moment en què els senyors i botxins de la dreta mallorquina esmolaven les eines per al matança); “Jo sóc català”; “Terra meva”; els textos publicats a Mallorca Nova l’any 1937; “(Camaradas!… (Camaradas!…”; “Himne a Montuïri”, etc, etc.

Com va escriure Gori Mir a Literatura i societat a la Mallorca de postguerra (Ed. Moll, pàg. 104): “El més popular de tots els autors, dins la postguerra, fou En Pere Capellà. Tenia la vena, la intuïció dels grans autors teatrals; sabia moure els personatges -trets de la mateixa realitat- amb agilitat, harmònicament. Encara que el seu món sigui la pagesia, descriu i presenta la pagesia de la postguerra, més dinàmica, més desenvolupada. La facècia, gran protagonista de l’època, és un fet marginal dins les seves obres. Com en el teatre d’En Puigserver, l’humor brollava de les situacions reals, era la mateixa acció dramàtica la que provoca la rialla…”. I Antoni Serra (“Presència de Pere Capellà, vint-i-cinc anys després”, Última Hora, 30-VI-1979): “Pens que el seu teatre, que va imaginar i escriure amb cura, hauria tengut un altre valor molt distint en un context normalitzat, que no el que li varen obligar a jugar dins la dictadura. Pere Capellà no escrivia ‘teatro regional’, sinó senzillament teatre”.

A començaments dels anys setanta, Maria Fornés Vich, la dona de Pere Capellà (“Mingo Revulgo”), confessava a Gabriel Janer Manila (vegeu Implicació social i humana del teatre. Biografia apassionada de Cristina Valls, pàgs. 148-154): “Un dia es presentà a Montuïri en Manuel Sanchis Guarner. Havia preguntat a algú de Ciutat com podia localitzar en Pere i li digueren que habitava devers Montuïri. Havien estat tancats plegats a Alcalà i s’estimaven molt. Nosaltres, feia alguns temps que havíem posat una fideureia i el va trobar amb les mans plenes de pasta. Li va dir: ‘Què fas?’ ‘Faig fideus’, li va respondre en Pere. ‘Per què no escrius? -continuà dient en Sanchis Guarner-. A la meva entrada, hi viuen alguns elements d’una Companyia de comèdies i els en parlaré’. Per aquí, amb aquest diàleg entre dos expresidiaris dels camps de concentració feixistes (en Pere Capellà, amb les mans plenes de farina, i en Sanchis Guarner) comença la renovació del teatre mallorquí, malauradament truncada per la sobtada mort de Mingo Revulgo.

El dia set d’octubre de 1950 Catina Valls i el seu germà estrenaven Sa madona du es maneig de Pere Capellà. La crítica (Heredero Clar a La Almudaina del 8-IX-50) destaca la dignitat, el bon tacte, l’esperit de renovació que representa aquest nou teatre mallorquí. Tothom coincideix a destacar que Pere Capellà sap tractar com pertoca els temes relacionats amb la pagesia: “de lo que antes era un tópico, un tópico nauseabundo, el autor de Sa madona du es maneig, con unas enormes dotes de observación y grandes disposiciones, ha sabido hacer algo vivo, humano, lleno de picardía, algo, en suma, que huele a verdad”. La Almudaina li reconeix “sus dotes de observador, su facilidad para el diálogo, su ingenio e incluso su habilidad de hombre que conoce el oficio”.

Però no tot eren flors i violes en aquella època. Martí Mayol Moragas, en la mateixa obra de Janer Manila (Implicació social i humana del teatre) deixa veure a les clares el món d’enveges que envoltà, fins al dia de la seva mort, l’antic defensor de la República i la llibertat. Explica Martí Mayol: “En Cela també anava al Riskal, i arribà a sentir-ne parlar tant de teatre regional que un dia es va treure: ‘El teatro regional es una mujer que está en cinta…’ I tothom li reia les bromes. A en Pere Capellà, com el posaren, fins que va esser mort..! Llavors, ben aviat tot foren alabances”.

Encara avui hom té mal d’explicar aquest sobtat èxit teatral (i les consegüents enveges de què parla Martí Mayol) d’un home que ha perdut la guerra i tot el món d’il.lusions de la joventut. O potser per això mateix! Qui sap si aquesta força vital, aquesta autenticitat, li ve de saber-se derrotat i que l’única possibilitat que té al davant, si vol sobreviure, és aferrar-se al que sigui, i aquest “al que sigui” és, quan Sanchis Guarner toca a la porta de Pere Capellà i Maria Fornés Vich, escriure. Com explica Llorenç, el seu fill a Mallorca teatre (pàgs. 11-26), Mingo Revulgo sempre ha estat fidel a aquesta Mallorca esclafada, capolada per la dreta i la reacció falangista. Des del front de Madrid, en primera línia en la lluita contra el feixisme, aquest home, el combatent que posarà els primers maons de la renovació teatral mallorquina, havia escrit (a Mallorca Nova): “Mallorca. Altre temps, lluny d’ella, el seu nom em sonava com una nota sentimental, però sempre alegre. Ella em guardava totes les rialles de ma joventut, els meus amors i els meus millors afectes; també el record d’alguna tragèdia íntima, que no aconseguia posar-me l’ànima trista. Però, ara, Mallorca em sona com una nota tràgica, que desperta els dolors més grans i els odis més profunds, perquè el seu nom evoca el record de milers de víctimes immolades per haver-la estimada com nosaltres”.

Hi ha tres obres bàsiques en el primer cicle teatral de l’escriptor Pere Capellà. Parlam del seu gran èxit inicial L’amo de Son Magraner, de Sa madona du es maneig i S’hereu de sa Farinera. Defugint qualsevol mena d’escapisme, Pere Capellà descriu a la perfecció el món miserable de la postguerra. Ell, com ningú en aquell moment, sap donar exacta ressonància a un cert conservadorisme pagès i descriu a la perfecció el món del contraban que, a la postguerra illenca, enriquí moltes famílies enmig de la misèria general (la riquesa produïda pel turisme, aquest “manà” vingut inesperadament del cel, no era ni un somni en la ment dels mallorquins d’aleshores). Tenir un tros de terra per a sobreviure, un lloc fixo de treball o l’emigració: aquest era el món autèntic del poble treballador. No. Pere Capellà no recrea en les seves obres cap “Arcàdia” feliç de senyor de possessió ple de bones intencions i d’amplis i vastíssims horitzons culturals. Que lluny resta l’autor d’Algaida de les fantasies d’un Llorenç Villalonga o d’aquella mítica i inexistent Mallorca que ens han volgut endolcir els cappares i hereus de l’Escola Mallorquina. Com diu en Llorenç, l’obra de Mingo Revulgo no vol herois (Pere Capellà n’ha vist morir a centenars, a milers, d’herois del poble: ell mateix, amb el fusell a la mà, a les trinxeres de Madrid, ha estat un heroi més). Però ara es tracta de sobreviure, de provar de guanyar silenciosament una darrera batalla als vencedors. Just quan es trobin més confiats, quan creguin que els combatents que volgueren salvar la llibertat l’any 36 (republicans, anarquistes, demòcrates, comunistes, nacionalistes o socialistes) han mort o no en resta ni el record. Per això Pere Capellà ha d’anar viu, ha d’insinuar més que mostrar (de totes maneres la censura franquista tampoc no li permetria mostrar clarament la veritat del seu poble). Per això el nostre autor aguditza la intel.ligència, esmola els caires del seu estilet intel.lectual. Pere Capellà mai no condemna els seus personatges. Ni el mateix Marquès de sa Rabassa ni el Baró del Rei Pepet, són evocats com la personificació del mal, sinó com a instruments del mal que exerceixen unes classes determinades sobre les altres.

El segon cicle d’obres de l’autor d’Algaida (Pere Capellà era algaidí de rel, malgrat en un moment determinat va haver de ser adoptat per Montuïri) és el més desigual. Parlam de Na Catalina de Son Gallard, de El carrer de les tres roses, i De tot i molt (aquesta darrera, una sàtira gruixada sobre els àrbitres de futbol). A nosaltres ens agraden sobretot Val més un dit en es front (potser la seva sàtira més punyent, la reflexió més autèntica que del món mallorquí s’hagi fet en aquella època damunt els escenaris) i la genial Sa Pesta (que demostra ben clarament fins on podia haver arribat Pere Capellà de no ser per la seva sobtada mort). Sa Pesta defuig la seva habitual temàtica eminentment pagesa i ens mostra una crítica ferotge (en plena dictadura franquista!) contra la corrupció del Poder i la manipulació de la ciència i de l’opinió pública.

Hem de tenir en compte els difícils condicionaments sota els quals Pere Capellà escriu la seva obra (una qüestió que molts d'”especialistes” del fet literari no solen analitzar). Aquí no ens trobam davant un autor que viu de rendes, que té un “enxufe” a l’administració o que ha estat un intel.lectual del movimiento com per exemple els germans Villalonga (Miguel i Llorenç), amb tots els avantatges materials que això hagués comportat per a Pere Capellà i la seva família. En absolut. Rere l’obra del nostre autor no hi ha cap casa pairal, cap casalot de noble amb més o manco terres, cap renda de la qual pugui viure sense haver d’acotar l’espinada davant l’amo o el propietari. Na Maria Fornés Vich ens ho explica sense embulls. Així era la vida d’un escriptor autèntic en la nostra trista, terrible, desolada postguerra mallorquina feta de llàgrimes, tedèums dels vencedors, festes del nacionalcatolicisme i l’estraperlo: “Arribàrem a fer de tot per sobreviure. Oli d’ametlla, escola particular, duguérem representacions de licors… Però l’enviaven als llocs on no eren clients d’aquella marca perquè els convencés. El passaren a El Río de Oro, un cabaret d’un conegut seu, només perquè tengués esment del bar i li donaven cent duros cada mes, però havíem de viure a Ciutat i no trèiem a bastament. Després, li oferiren una plaça perquè anàs a vendre tatxes d’estraperlo… Acudia als fusters i tots n’havien comprades, quan ell arribava. Una vegada anàrem a Manacor. Em va dir: ‘Allà fan molts de mobles, i vendrem moltes tatxes, i guanyarem molt… Hi tenc un amic, a Manacor, i ens convidarà a dinar… No haurem de despendre cap cèntim…’ Però no el trobàrem i no poguérem dinar, aquell dia. Els doblers només ens bastaren per pagar-nos el tren fins a Sant Joan i haguérem d’arribar a Montuïri a peu..”.

El darrer cicle teatral de Pere Capellà seria el format per les obres El Marquès de sa Rabassa i El Rei Pepet, dues obres molt similars, a les quals el paisatge torna a ser idealitzat. A diferència de moltes altres peces teatrals de l’època (el fer riure pel fer riure sense cap mena d’intenció ni ètica ni estètica, no em parlem de qualsevol intenció de sàtira o crítica social!, cosa que no li passa pel cap als autors “regionals” de la postguerra), Pere Capellà fa novament palès l’enfrontament social entre les classes, adobat tot amb una enorme agilitat de diàleg (aquí el nostre autor es demostra un autor de teatre nat, total) i amb una ironia de primera mà.

)Com hauria estat el futur del teatre mallorquí sense la prematura desaparició de Pere Capellà o d’haver mudat les coordenades socials i polítiques des de les quals escrivia? No ho podem saber. Seria fer suposicions. Gregori Mir, en el seu treball Literatura i societat a la Mallorca de postguerra (pàg. 82), es demana si, amb els condicionants d’una Mallorca caciquil [parla de Gabriel Cortés i Gabriel Fuster] “era possible fer un teatre més evolucionat cap als gustos burgesos? La creació teatral està al mateix nivell de la demanda i aquesta està supeditada a uns gusts socials concretats en les diferents classes. A Mallorca, llevat d’un petit grup de famílies, no existia una classe burgesa, i aquest grup de famílies era prou important per a controlar i no consentir un tractament seriós dels seus costums per part dels escriptors que haurien pogut fer-ho. Aquests escriptors n’eren certament presoners per mitjà d’un alambinat sistema de coneixences i relacions familiars”.

Però Pere Capellà era un autor combatent, que no es rendia fàcilment al seu entorn hostil. Un home que, amb intel.ligència i tenacitat, sabia convertir les situacions més adverses en quelcom de favorable i útil per a la llengua, el poble mallorquí o, fins i tot, a nivell personal (per defugir la marginació a què estava condemnat pel fet d’esser un “vençut”). La seva muller, Maria Fornés, explica que, amb motiu de l’estrena de El Rei Pepet, Pere Capellà, el seu home, li digué “Si El Rei Pepet ens va bé, en tenc dotze més de pensades”. Pere Capellà estava, doncs, en la seva millor època creativa, amb l’il.lusió d’escriure més de dotze obres. Fins i tot determinats sectors del poder, els mateixos que poc abans dels seus èxits teatrals maldaven per veure’l mort, procuraven acostar-se, enllepolir-lo, “integrar-lo”, que diríem ara. Però que era mal d'”integrar” un resistent de raça com era Pere Capellà! Com fer combregar amb rodes de molins un home que havia escrit…

Enmig de la mar

s’aixeca ma terra

fins tocar el cel,

que es deixa en la Serra

banderes de clau.

Jo sóc balear,

jo sóc de Mallorca,

català insular.

Jo sóc de la Pàtria

dels agermanats,

Joanot Colom,

vells antepassats,

defensors heroics

de tradicions,

que en sang ofegaren

Àustries i Borbons.

Ara que està tant de moda menysprear, amb posat d’aristòcrata estantís, el compromís de l’autor amb la seva terra i el seu poble, em ve a la memòria una anècdota que s’esdevingué al nostre autor. Una història de la plena postguerra i que demostra més que mil paraules el tipus d’home i de resistent, d’intel.lectual autènticament compromès amb el seu poble -el poble pagès, el poble treballador mallorquí- que era Pere Capellà. Hi havia fam a Mallorca. Els vencedors somreien satisfets des de les llotges de la seva suficiència. Un dia trucaren a la porta del matrimoni Capellà-Fornés. Un senyors venien a demanar-li si volia regalar els drets d’autor d’una funció que la Companyia havia de fer per als obrers… Pere Capellà, obrer ell mateix de la ploma, no hagué de trigar gaire per a donar-ne el consentiment. La dona, preocupada sempre per la difícil supervivència familiar, el reprenia d’una forma amistosa, però ferma. Maria li deia: “Els nostres nins jeuen en una màrfega de palla i tu regales els drets d’autor…” “És per als obrers…”. Mai ningú no el va treure d’aquí.