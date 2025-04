Illes – El Primer de Maig en els anys seixanta i setanta (i IV)

Antifeixisme i anticapitalisme en els 70

1976

Els esdeveniments de Vitòria havien accelerat la lluita de classes econòmica, cultural, ideològica i política arreu de l’estat. Tots aquests fets -l’any 1976 és essencial en el desenvolupament del ritme de la reforma del franquisme- seran explicats en un capítol especial. Ara, en parlar dels primers de maig a Mallorca, direm que l’OEC va editar milers de fulls explicatius damunt la història del moviment obrer i fent referència a la canviant situació política del moment. Les diferents cèl·lules del Partit ens repartírem els diversos barris de Ciutat. Els estudiants -aleshores jo també era militant de les Plataformes Anticapitalistes d’Estudiants- anàrem a reforçar els companys del moviment obrer. Em va tocar repartir per tot s’Arenal. En el meu grup hi anava la companya Antònia Pons i altres militants del front d’hoteleria. El full que editàrem -amb el dibuix d’una cadena trencada- portava per títol Ante el 1º de Mayo. Comunicado del Comité de Dirección Política en las islas de la Organización de Izquierda Comunista .

Entre altres coses, el nostre full volant denunciava la maniobra de la transició, dient: “Después de la muerte del Dictador, el estado franquista ya no sirve a la burguesía para seguir defendiendo sus intereses económicos y políticos. La represión que durante tantos años ha servido para mantener el régimen político de la burguesía ha de ser substituida por un pacto político con los agentes burgueses en el seno del movimiento obrero que, con su papel de pacificadores de la lucha obrera, lucharán para consolidar la ‘dictadura democrática’ de la burguesía”.

Finalment, després de fer una crida a la unitat obrera “sin fisuras”, arribàvem als següents objectius de lluita revolucionària que calia impulsar: 1) per una plataforma reinvidicativa i política unitària, 2) per un conveni provincial de tots els rams, 3) per la imposició de les llibertats polítiques per a la classe obrera i el poble treballador; 4) per la llibertat immediata de tots els detinguts polítics i sindicals, 5) per la dissolució dels cossos repressius, 6) pel Congrés Obrer i el Congrés General de la classe obrera i el poble treballador; i 7) per la República Socialista dels Consells Obrers.

Setmanes abans d’aquest Primer de Maig combatiu, la revista Cort, en el seu número 748, pàg. 17 (un dels únics llocs on els revolucionaris illencs podíem dir qualque cosa), donava un poc d’informació damunt les Plataformes Anticapitalistes (de barris, pobles o estudiants) que impulsava l’OIC: “Plataformes prové d’un sector de les CC.OO. amb posicions anticapitalistes, es a dir, que transcendeixen la lluita contra l’actual forma de dominació política del capitalisme no en el sentit de subordinar la política proletària a un programa democràtic-burgès, sinó en el sentit de lluitar per construir la pròpia organització de classe, autònoma i revolucionària.

‘Plataformes lluita per la imposició de les llibertats polítiques per a la classe obrera i el poble treballador, expressades en l’exercici de la democràcia directa dins les assemblees de fàbrica, obra, barri, escola, facultat…, i lluita per la imposició d’un Congrés General de representants elegits dins cada un d’aquests sectors…

‘Arrelades fonamentalment a Catalunya, recentment s’han anat implantant per tot l’estat espanyol (Saragossa, País Valencià, Valladolid, Madrid, Euskadi -on han estat l’organització que ha impulsat la vaga general de Vitòria-, Andalusia i també les Illes). El seu funcionament es basa en la democràcia interna i l’autonomia enfront qualsevol partit polític. De fet dins Plataformes hi militen diferents organitzacions comunistes i àcrates, una d’elles és l’OIC. Però no existeix cap lligam orgànic, sinó que els militants dels diferents grups polítics es subordinen a la democràcia interna, és a dir, a les decisions de la majoria”.

Miquel López Crespí