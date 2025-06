Illes – El paper del PSOE en temps de la restauració borbònica (la ‘transició)

El paper de la socialdemocràcia (PSOE) en la lluita de classes

A les Illes, el paper del PSOE d’ençà el final de la guerra civil és quasi inexistent. Els mateixos dirigents (Fèlix Pons, Emilio Alonso, etc) ho reconeixen en el llibre L’oposició antifranquista a les Illes, escrit per Bartomeu Canyelles i Francisca Vidal i editat per Moll l’any 1977.

A partir de 1974 “hi ha un cert nombre de persones d’ideologia socialista” (pàg. 14 del llibre esmentat). Tan sols en data tan tardana com el 1975 signen la instància demanant al Comitè madrileny del PSOE el reconeixement oficial.

La debilitat orgànica de la socialdemocràcia palmesana (els nuclis del PSOE es reduïen a Ciutat) era tan evident que per aquests anys (1974-75) els dos petits grups d’amics que es reclamaven de les idees d’aquest partit no es coneixien. Tampoc no mantenien contactes ni, molt manco, havien sortir al carrer a fer cap acció antifeixista conjunta. La cosa no anava més enllà d’unes trobades per a prendre cafè.

Les dues colles d’amics que no es coneixien eren la d’Emilio Alonso i Pere Bordoy (tendència “oficial”) i la de Félix Pons i López Gayá més moderada.

L’escriptor Antoni Serra descriu aquesta extrema debilitat política en el seu llibre Gràcies, no volem flors (pàg. 109), quan explica: “Evidentment, per devers el 74, els socialistes encara no havien donat senyals de vida. Ens arribaven notícies poc concretes, això sí, que Emili Alonso intentava coordinar una mínima estructura relacionada amb el PSOE. De fet, però, per a nosaltres no hi havia més socialistes que Andreu Crespí, el vell professor represaliat i home de gran prestigi, amb el qual, molt de tant en tant, solíem mantenir qualque entrevista a la seva casa del barri de la Seu”.

En el mateix llibre d’en Bartomeu Canyelles i na Francisca Vidal, quan els demanen quins són els fets principals protagonitzats pel partit diuen (pag. 15): “El fet culminant d’ençà de la refundació ha estat la vinguda a Mallorca de Felipe González”, i més endavant afegeixen “la participació a l’homenatge a la memòria de Llorenç Bisbal, les entrevistes mantingudes amb Areilza, el grup Tácito (Marcelino Oreja) i Garrigues Walker. I també l’organització d’una conferència a les facultats de Dret i Filosofia i Lletres (Pablo Castellanos i Bustelo)”.

La misèria total i absoluta de la socialdemocràcia palmesana fineix amb l’afirmació que ja eren “prop d’un centenar, sense arribar-hi, quasi tots a Ciutat” (pàg. 17). Hi “estan contents” (pàg. 15), perquè són “membres fundadors de l’Assemblea Democràtica de Mallorca”. A Menorca “hi ha una agrupació” (pag. 18) i “a Eivissa no hi ha cap nucli” (pag. 18).

En els anys més tenebrosos de la dictadura el PSOE va anar quedant reduït a un partit de vells exiliats sense gaire contactes amb la realitat de l’estat ni amb la punyent problemàtica de la lluita de les nacions oprimides per l’oligarquia espanyola. La vella direcció anà perdent qualsevol mena de vinculació orgànica amb el poble treballador. Ja hem vist com, a Mallorca, el PSOE, com a partit d’autèntica acció antifeixista, era una ficció total.

A l’exili, només l’ala esquerra del PSOE encapçalada per Julio Álvarez del Vayo (futur President del FRAP -Front Revolucionari Antifeixista i Patriòtic), que va ser expulsada del partit seguint les “indicacions” de l’imperialisme ianqui, es negà a fer de comparses en la maniobra de reforma del franquisme que teledirigia la Trilateral.

Fernando Jáuregui i Pedro Vega, en el seu llibre Crònica del Antifranquismo (II) parlen també (pàgs. 326, 327, 328, 329…) de la debilitat congènita de la socialdemocràcia espanyola. Segons aquests autors, les primeres Joventuts Socialistes de Madrid, l’any 1969 -abans no hi havia res- estan formades per: “Rogelio Alonso, Enrique Moral, dos trabajadoras de Tabacalera y Telefónica, respectivamente, y un joven obrero de Standard”. Més endavant afegeixen: “Tan sólo funcionan organizaciones semejantes en Asturias, Euskadi y Sevilla”, “aunque esta última un tanto libre respecto a las JJ.SS `oficiales’, cuya cabeza está en Toulouse”.

Enrique Moral, un estudiant madrileny que l’any 1969 viatja a Tolosa de Llenguadoc per a connectar amb el PSOE, és l’únic membre del PSOE en tot el món universitari. I ja érem a l’any 1969!

En el mateix llibre que ens ocupa (Crónica del Antifranquismo) i a la pàgina 328, podem continuar constatant aquesta contrastada debilitat orgànica de la socialdemocràcia en temps de la dictadura. Hi llegim: “La organización del PSOE en el interior es muy precaria. En la margen izquierda del Nervión, en Vizcaya, existen colectivos de trabajadores afiliados a UGT, inmigrantes de tradición obrerista. También en Asturias existe un cierto núcleo ugetista, de menor importancia que el vasco”.

De Sevilla anomenen n’Alfonso Guerra, en Felipe González, en Guillermo Galeote (és a dir, el grup d’en González) i poca cosa més. De la força del PSOE a Madrid val més no parlar-ne. Fa autèntica feredat comprovar la seva inoperància per a la lluita activa per la llibertat (si exceptuam les caigudes de militants en la immediata postguerra).

En la mateixa obra, els historiadors abans esmentats ens informen que a la capital d’Espanya només hi ha “un grupo de veteranos que consume su militancia repartiéndose y comentando El Socialista en la trastienda del bar La Villa de Narcea, no lejos del parque de la Fuente del Barro” (pag. 329).

A Mallorca, ja ho hem escrit al començament de l’article, fins a finals del 74 -i es pot dir fins poc abans de les primeres eleccions- no hi ha senyals de vida de la socialdemocràcia illenca. Però el PSOE -com ho seria també el PCE- són grups necessaris per a portar endavant els pactes amb els franquistes reciclats. Si com a partits no existeixen, se’ls ha de donar la publicitat oportuna perquè puguin “arribar al poble”. I aquesta serà la feina que faran els mitjans de comunicació oficials a partit de la mort del dictador.

A començaments dels setanta, la socialdemocràcia alemanya inverteix grans quantitats de diners per a ressuscitar el PSOE. Basta que recordem el gran nombre de “partits socialistes” que hi havia en els dos o tres anys anteriors a la mort del dictador. N’hi va arribar a haver desenes i desenes (alguns estudiosos diuen que… setanta!). Tants que, en un determinant moment, els amos que pagaven propaganda i viatges (els alemanys) digueren: Prou! i els obligaren a la unificació. Basti recordar el cas més conegut de Tierno Galván i el seu PSP. De cop i volta finiren les subvencions per a presentar-se a més convocatòries electorals i per a pagar els préstecs bancaris. L’home es veié forçat a la unificació.

Si llevam el cas de Tierno Galván, el cert és que l’ajuda no era gens desinteresada per part de Willy Brandt o de la Trilateral. Simplement es tractava de crear els partits que allunyassin el poble d’una autèntica lluita antifeixista i anticapitalista i que, de rebot, desfessin les aspiracions a la independència de les nacions oprimides).

Del Llibre No era això: memòria política de la transició (Edicions El Jonc)