Illes – El meu primer Premi Ciutat de Palma

Voldria recordar l’origen, els motius que m’impulsaren a escriure Autòpsia a la matinada , Premi Ciutat de Palma de Teatre 1974… Si consultam els grogosos papers de l’època (per exemple, el diari Última Hora del 18-I-75), ens assabentarem que els guardons foren lliurats en el Palau Vivot i, abans de la proclamació dels guanyadors, en Miquel Dolç pronuncià una interessant conferència que tractava sobre “La Fundació Bernat Metge”.

El premi Ciutat de Palma de teatre el guanyà, com ja he dit abans, una obra meva. Portava per títol Autòpsia a la matinada i el jurat que em concedí el guardó estava format per Jaume Vidal Alcover, Climent Garau, Joan Bonet, Octavio Aguilera i Jaume Adrover. L’obra estava inspirada en l’assassinat de l’estudiant Enrique Ruano, fet esdevingut a Madrid en el mes de gener de 1969. En el Palau Vivot, mentre el Comte de Zavellà Don Pedro de Montaner i Sureda oferia una copa de xampany als guanyadors, jo marxava cap al lloc de trobada amb Xavier Vidal Folch, l’amic del PSUC que havia guanyat el premi de poesia.

En Xavi i jo teníem les coses ben clares. Una qüestió era arrencar uns diners per a la causa a l’enemic i l’altra ben diferent era participar en segons quins saraus. Les festetes culturals, i més si estaven presidides per comtes i comtesses, ens deixaven ben freds. Potser ens feien pensar en la desgràcia de no haver pogut fer la revolució burgesa per les nostres terres, no haver alletat un Marat o un Robespierre nostrats. Llàstima de l’assassinat d’Aurora Picornell, Emili Darder i tres mil progressistes mallorquins en mans de la dreta feixista l’any 36! Desgràcia pregona, pensava, mentre deixava enrere els comtes brindant amb xampany.

Però recordava l’origen, el motiu inicial d’haver-me posat a escriure Autòpsia a la matinada . Deixant enrere el Palau Vivot, remembrava…

D’ençà les gran vagues d’Astúries, Lleó, Euskaki, Catalunya, etc, dels anys seixanta-dos/seixanta-tres, el règim resistia com podia l’àmplia onada de vagues i manifestacions cada vegada més radicals. La universitat era un niu d’opositors. A ran d’una sèrie d’enfrontaments amb els “grisos” (policia armada) i amb elements de la tètrica Brigada Social, fou detingut (dia 17-I-69) l’estudiant Enrique Ruano amb altres tres dirigents universitaris. Tots eren militants del FLP i del Sindicat Democràtic d’Estudiants (com és de suposar, ambdues organitzacions antifranquistes completament il.legals en l’Espanya del dictador).

Tres dies després de la seva detenció, l’estudiant Enrique Ruano moria en “caure” sorpresivament des d’un setè pis. La policia l’havia conduït fins al seu domicili, en el número 60 del carrer General Mola de Madrid, per a practicar-hi un escorcoll. D’allà, del setè pis, va ser des d’on, segons la versió policíaca, “el estudiante se lanzó al vacio”. “Suicidio” fou la versió oficial del Ministeri de l’Interior. Però aquella mateixa nit, mitjançant les emissores de ràdio estrangeres (Ràdio Moscou, Londres, París o Ràdio Espanya Independent), ja sabíem que arreu del món no hi havia cap mitjà de comunicació, cap govern, cap autoritat universitària que cregués les mentides del franquisme.

Fou durant aquella llarga nit al costat de la ràdio quan s’anà congriant el nucli essencial de l’obra ( Autòpsia a la matinada ) que guanyaria el Ciutat de Palma.

En aquelles alçades (any 1969) ens feien esclafir de riure els “suïcidis” d’antifranquistes periòdicament anunciats pel règim. Enrique Ruano no era el primer a “caure” inexplicablement per una finestra. L’any 1962 ja havia “caigut” per “casualitat” des d’un finestral de la Dirección General de Seguridad el dirigent del PCE Julián Grimau. Després sabérem que la Brigada Social provava així, d’aquesta manera tan brutal, d’esborrar els senyals de tortura abans de portar el dirigent comunista al paredó d’afusellament. També, uns anys abans que Ruano, un altre jove estudiant anomenat Rafael Guijarro moria misteriosament en “caure” des d’una altra dependència policíaca.

L’autòpsia (d’aquí el títol de la meva obra) de l’estudiant assassinat tengué lloc a la matinada del dia 23 o 24 de gener de 1969. El cert fou que, a la una del 24, el secretari d’un jutjat de Madrid lliurava un informe complet dels fets al fiscal del Tribunal Suprem, que era Herrero Tejedor. Dues hores després, en copsar l’amplitud de la revolta obrera i estudiantil arreu de l’Estat, i per primera vegada d’ençà el 18 de juliol de 1936, Manuel Fraga Iribarne anunciava la decisió del Consell de Ministres presidit pel sanguinari botxí, la mà dreta de la burgesia terrorista espanyola, el dictador Franco: quedava proclamat l’estat d’excepció per tal d’evitar “que el país entrara en una ola de confusión y de subversión mundial para la que se utilizaba a la juventud llevándola a una orgía de nihilismo, anarquía y desobediencia“. El diari feixista ABC féu un paper essencial en l’encobriment d’aquell nou crim del feixisme en manipular un suposat dietari de l’estudiant assassinat per la policia franquista. Aquest libel del règim (ens referim, evidentment al diari ABC) provà a les totes de reforçar la hipòtesi (que volien fer creure a l’opinió pública) d’un jove desequilibrat psíquicament que, sense motiu aparent optà, per llançar-se des de la finestra d’un setè pis.

Vint-i-set anys després dels fets que narram, tres dels policies que intervingueren en el “suïcidi” han comparegut davant els tribunals de Madrid acusats d’assassinat per la família de l’estudiant. Els “presumptes” assassins són els policies franquistes Jesús Simón Cristóbal, Celso Galván y Francisco Luis Colino Hernán. Són els policies que aquell tràgic dia de gener de 1969 portaren Enrique Ruano fins al número 60 del carrer General Mola (avui Principe de Vergara). Per la premsa d’aquests dies hem sabut ( El Mundo , 7-VII-96) que durant els darrers anys aquests tres presumptes assassins policíacs han rebut més de vint-i-sis condecoracions i medalles per part dels respectius governs que hi ha hagut a l’Estat d’ençà l’any 1969. Els policies Galván, Simón i Colino reberen, el febrer de 1969 (un mes després de la mort violenta d’Enrique Ruano) una felicitació pública “con motivo de los servicios prestados durante el estado de excepción”. Celso Galván pertanyia a l’escorta de Franco i després entrà a formar part del servei de la Casa Reial. L’any 1994, quan la família de Ruano inicià el procés per assassinat, Celso Galván i en Colino (els principals acusats) estaven destinats a la Jefatura Superior de Policía, i l’altre, el tal Simón, havia deixat d’exercir com a comissari de Torrejón de Ardoz. Evidentment, com volia Carrillo, en temps de la transició no hi hagué depuració de criminals, ni de l’administració de l’Estat ni dels cossos repressius!

Miquel López Crespí