Illes – El cine i la generació literària dels 70

Revisant carpetes antigues he trobat alguns papers que fan referència al Cineclub Universitari de Ciutat, els primers exemplars que vaig comprar de la revista Nuestro cine… De cop i volta tot aquell món esvanit (els meus inicials contactes amb els grans directors del cinema mundial) m’ha tornat a la memòria.

El Cineclub Universitari va néixer l’any 1964 i en varen ser els màxims impulsors l’amic Antoni Figuera, en Francesc Llinàs, en Vicenç Santandreu, n’Emili Garcia i en Joan Escarrer. Des de la fundació fins l’any 1968 (que fou quan vaig marxar a fer el servei militar a Cartagena) es feren més de cinquanta sessions de cinefòrum i nombroses estrenes de films a Ciutat.

Les sessions es feien els diumenges al matí a la Sala Rialto del carrer de Sant Feliu. Solien començar a les onze; a hores de dinar ja havíem vist la pellícula del dia i escoltat els comentaris que se solien fer en acabar la projecció. En Francesc Llinàs, tot presidint una tauleta a l’entrada de la Sala Rialto, era l’encarregat de fer els nous socis i d’informar aquell personal tan matiner de quines novetats es preparaven per a la setmana següent.

Sempre he dit que varen ser les pellícules projectades en el Cineclub Universitari les que em varen obrir els ulls a la importància cultural del cinema. Cal pensar que en aquells anys de mitjans del seixanta, en plena tenebra franquista, amb temor que el “social” de torn donàs per acabat el colloqui posterior a la projecció del film, anar al Cineclub Universitari no deixava de ser un petit -o gran, vés a saber!- acte de resistència antifeixista. Pens que en aquella època tot el que fos sortir del cercle de ferro de la “cultura” oficial del règim i, de rebot, del cinema que ens volien fer veure, era antifeixisme pur i dur. )Què tenien a veure, per exemple Eisenstein, Rosi, Forman, Resnais, Godard, Welles, Memec, Patino o Varda amb les “espanyolades” que es projectaven en les pantalles comercials? No res, evidentment. Per això aquell Cineclub Universitari, els comentaris fets a l’entrada, moments abans de començar la projecció, amb n’Antoni Figuera o en Paco Llinàs, no deixaven de tenir un contingut antifeixista ben evident.

Record igualment que mentre n’Antoni Figuera i en Francesc Llinàs eren els capdavanters de la “moguda” cinematogràfica, en Jaume Adrover s’encarregà d’organitzar les famoses Aules de Poesia, Teatre i Novella que per les mateixes dates es feien, primer a “Gifré i Escoda”, posteriorment en el teatret de la Casa Catalana (avinguda del Comte de Sallent), i que finalment foren prohibides pel governador civil. Quant a mi, record que la Brigada Social ja m’havia detingut per unes pintades en favor de l’Amnistia i en solidaritat amb les vagues dels miners asturians (les famoses vagues dels anys 1962-63).

Aleshores vivíem intensament l’esplendorosa victòria de la Revolució Cubana (1959) i el triomf del Front d’Alliberament Nacional d’Algèria. Era l’època de la descolonització i podíem imaginar un Tercer Món amb certs drets, fent valer la seva veu. Després ja se sap el que s’ha esdevingut: el poder dels míssils, els grans exèrcits imperialistes (dels EUA, de l’OTAN), els cops d’Estat organitzats per la CIA (Xile, Indonèsia, Argentina, Brasil, Grècia…) han frustrat els somnis d’Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia.

En aquell temps collaboràvem amb Ràdio Espanya Independent (però molt aviat deixaríem de banda qualsevol mena de relació amb el carrillisme i ens endinsaríem en una autèntica formació marxista). A començaments de l’any 1966 ens arriben els primers ecos del que suposàvem “Gran Revolució Cultural Proletària Xinesa”. No cal dir que, joves com érem, ens seduïa tot el que fes olor de combat contra la burocràcia i les estantisses concepcions culturals de les classes dominants (les classes dominants de qualsevol país).

Sense cap mena de dubte, aquest era el rerefons personal que hi havia quan em vaig fer soci i assidu assistent a les projeccions del Cineclub Universitari.

El 1965 va ser l’any en què entràrem en contacte amb Cocteau (Orfeu); Preminger (Tempesta sobre Washington); Kawalerowicz (Pociag); Renoir (La carrosse d’or) i Godard (À bout de souffle). Aquesta darrera fou una de les pellícules que més ens impressionà en aquells moments. No hem d’oblidar que, malgrat la nostra joventut i la distància de París, ja ens havien arribat ecos de la “nouvelle vague” francesa. En Vicenç Mates (home cabdal, juntament amb Jaume Vidal Amengual, en la història del cine a Mallorca) ja ens havia passat algun número de la revista Cahiers de Cinéma (fundada el 1951). Aleshores Cahiers de Cinéma i Nuestro cine eren les “bíblies” imprescindibles per a tot resistent a la tenebra cultural franquista. Llegir a Nuestro cine (la revista d’Ezcurra, el mateix que dirigia Triunfo) els compromesos articles de Jesús García de Dueñas, José Luis Egea, Víctor Erice, César Santos Fontenla, Ángel Fernández-Santos, Claudio Guerin o Romà Gubern era d’importància cabdal. Era com respirar aire pur, sortir d’una vegada de la putrefacció de les Marisols i Joselitos, de les Sarites Montiels i tot el femer del “cinema” nacional-catòlic de la dictadura. Els fastos de cartró-pedra lloant la colonització d’Amèrica, la victòria de Agustina de Aragón damunt l’exèrcit francès, la resistència del “gloriós” Alcázar de Toledo a les “hordes marxistes”.

)A qui pot estranyar el nostre lliurament en cos i ànima a la Cultura (així, en majúscula) que representava l’experiència que ens proposaven n’Antoni Figuera i en Paco Llinàs?