Illes – El 18 de Juliol i la novel·la històrica

Aquesta és una època ben diferent a tot el que havíem somniat en temps de la lluita contra la dictadura. Assistim cada dia a l’enlairament de polítics i vividors, especialistes del romanço. La xurma que no va fer res contra el feixisme, els “esquerrans” que enterraren la lluita per la república en temps de la transició i que durant anys han xuclat del pressupost estatal després d’haver vampiritzat lluites, històries, símbols. Els vividors que van de viatge per aquí i per allà mentre quatre gasetillers servils els basteixen -ben pagada!- una “història” falsa, trucada, sense cap ni peus, on ells, els oportunistes, són els protagonistes de la lluita per la llibertat. (Miquel López Crespí)

La memòria dels vençuts: Mallorca i la guerra civil

La trilogia formada per Estiu de foc , L’Amagatall i Núria i la glòria dels vençuts s’ha anat bastint amb el temps, amb la lenta sedimentació, dins del subconscient del novel·lista, d’infinitat d’anècdotes contades pels homes i dones que visqueren la guerra civil, la repressió franquista. Caramull d’històries verídiques que, a poc a poc, s’han transformat, en els personatges de ficció de les obres abans esmentades.

En la novel·la Núria i la glòria dels vençuts hi ha desenes d’informacions concretes, aventures increïbles, fets que potser no coneix cap historiador, que vaig sentir contar a la família durant anys i més anys. És evident que, dins aquesta recordança, no hi podien mancar les experiències vitals que em contaren desenes de vells lluitadors republicans.

Record ara mateix les històries contades per José Hernández, un carrabiner (exmilitant del PCPE i del PCEml), que vaig conèixer en els anys que vaig ser vicepresident de l’Ateneu Popular “Aurora Picornell” (mitjans dels vuitanta). I el tinent de la República Manuel Gómez Simón, el qual, malalt i amb greus dificultats amb la vista, encara anava per tots els pobles de Mallorca aferrant cartells esquerrans. I caldria parlar també d’un home excepcional per tot el que va significar en la lluita per la llibertat; em referesc a Gaspar Soler, amic íntim de la dirigent del PCPE pro-soviètic Francesca Bosch. En Gaspar morí el 1990 després de tota una vida dedicada a la lluita pel socialisme, en defensa dels drets dels treballadors.

Em ve igualment a la memòria el company Antonio Abarca Zurita (de l’OEC, que participà en la campanya del “Front de Treballadors” de l’any 1977)… I tots els altres, els herois anònims, els antics lluitadors antifeixistes que, complint les normes de seguretat dictades per l’OEC, no donaven el seu nom autèntic i que jo coneixia pel nom de guerra: “Juan”, “Toni”, “Teresa”… Tants excel·lents amics que han anat morint en el més perfecte anonimat i als quals mai ningú podrà agrair prou el que feren per portar la llibertat al nostre poble, a tots els pobles de l’Estat.

Però que facin els servils la seva història. Nosaltres servarem la dels “vells”, dels nostres herois, dels Jaume Serra Obrador (el nebot d’aquell pobler heroic, en Jaume Serra Cardell, afusellat en el Fortí d’Illetes l’any 1937), amb el qual encara vaig participar en una manifestació contra el dictador Pinochet fa uns anys; i d’en José Hernández i els germans José, Paulino i Juan López. Sense oblidar tampoc Guzmán Rodríguez Fernández, un lluitador basc que restà a viure a sa Pobla i que, durant anys, petava la conversa amb el pare i l’oncle, molts d’horabaixes, mirant de reüll la Guàrdia Civil, mentre fumaven una cigarreta en el taller de Can Ripoll, just davant la plaça del Mercat; i Juan Alzamora, que amb n’Aurora Picornell anà amunt i avall, per uns carrers de Palma plegats de falangistes, demanant armes a Antonio Espina; armes per als sindicats de les Illes, armes per a defensar la República… que el governador republicà no volgué lliurar als treballadors antifeixistes.

Són les històries vitals d’aquesta generació d’homes i dones que ho donaren tot per la causa de la llibertat del nostre poble les que, convenientment passades per la màgia de la imaginació i la literatura, naveguen per les pàgines de Núria i la glòria dels vençuts , Estiu de foc i L’Amagatal l.

Moltes d’aquestes històries, la presència omnipotent de la guerra, la revolució i l’exili (d’una manera directa o indirecta) ja l’havíem copsat en l’obra de Carner, de Riba, de Pere Quart, de Bartra, d’Espriu, Prous i Vila, Ramon Tor, Ferran Soldevilla, Agustí Esclasans, Joan Sales, Clementina Arderiu, Màrius Torres, Janés i Olivé, Isidre Molas, Fèlix Cucurull, Joan Fuster, Joaquim Horta, o Francesc Vallverdu (entre molts d’altres).

Aquesta és la base cultural (entre moltes altres coses) que ajuden a bastir Núria i la glòria dels vençuts , L’Amagatall i Estiu de foc .

Miquel López Crespí